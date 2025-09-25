Andrew Korybko

Die direkte westliche Intervention in den Konflikt entwickelt sich nun wohl zu einem fait accompli – die Frage ist nur, wie Russland reagieren wird und ob die USA dann in eine schleichende Missionsausweitung hineingezogen werden.

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) veröffentlichte einen Bericht, in dem vor den EU-Plänen gewarnt wird, Moldawien zu besetzen, das am Sonntag seine nächsten Parlamentswahlen abhält. Laut ihren Quellen werden nach der Fälschung der Wahlen durch die regierenden liberal-globalisten großangelegte Proteste erwartet, woraufhin Präsidentin Maia Sandu um Hilfe bitten wird, um das, was sie als von Russland unterstützten Aufstand darstellen wird, niederzuschlagen. Der SVR wiederholte auch die Warnung vom letzten Winter über Bedrohungen für russische Truppen in Transnistrien, unabhängig von dem vorgenannten Szenario.

In diesem Zusammenhang enthüllten sie: „Eine NATO-‚Landung‘ wird in der ukrainischen Region Odessa vorbereitet, um Transnistrien einzuschüchtern. Nach vorliegenden Informationen ist die erste Gruppe von Berufssoldaten aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich bereits in Odessa eingetroffen.“ Dieser Paukenschlag kommt weniger als eine Woche, nachdem Außenminister Sergej Lawrow während einer Botschafter-Rundtischdiskussion bestätigte, dass Russland jede ausländische Truppe in der Ukraine als „legitimes militärisches Ziel“ betrachten würde.

Während es seit Beginn Gerüchte über westliche Truppen in der Ukraine gab – und nicht nur über „Söldner“ (selbst wenn Letztere aktive Soldaten im Urlaub und ohne Uniform sind) –, hatte Russland dies bisher nicht bestätigt, ergo auch seine wiederholten Drohungen, sie ins Visier zu nehmen, falls sie dort stationiert würden. Der Kontext, in dem der SVR über die Präsenz französischer und britischer Truppen in Odessa berichtete, betrifft die Bemühungen der europäischen, ukrainischen und US-Kriegstreiber, Trump dazu zu manipulieren, das US-Engagement in dem Konflikt zu eskalieren.

Das führte dazu, dass Trump in der Ukraine-Frage einen Schwenk vollzog und sogar den Abschuss russischer Jets durch die NATO billigte, wenn ihnen vorgeworfen wird, den Luftraum des Bündnisses verletzt zu haben – was das Risiko birgt, dass sie eine Provokation inszenieren, um ihn in eine Missionsausweitung hineinzuziehen, selbst wenn dies in Wirklichkeit alles nur „Sarkasmus“ oder „5D-Schach“ seinerseits ist, wie manche glauben. Währenddessen kursieren weiterhin Berichte über westliche Sicherheitsgarantien, die er (oder zumindest sein Team) für die Ukraine vorsieht, darunter eine „Flugverbotszone“ und sogar westliche Truppen in oder über zumindest Teilen des Landes.

All dies ist relevant im Hinblick auf die rumänisch-moldawische Flanke dieses Konflikts, die – wie diese Analyse hier vom Sommer erklärt – als NATO-Startbasis für die vorgenannten Szenarien genutzt werden könnte. Angesichts dessen, was der SVR gerade enthüllt hat – und es gibt keinen Grund, an ihren Quellen oder an der Aufrichtigkeit des SVR bei der öffentlichen Berichterstattung über ihre Entdeckungen zu zweifeln –, sind einige uniformierte westliche Truppen (französische und britische) bereits in der Ukraine. Besonders heikel ist, dass sie sich in Odessa befinden, das die Russen als ihr Eigenes betrachten.

Auch wenn es nicht im unmittelbaren Fadenkreuz des Kremls liegt, halten die Russen es aus historischen Gründen in Ehren, nachdem ihre Vorfahren diese Stadt von Grund auf aufgebaut haben. Umso provokativer ist es, dass die Franzosen nun endlich begonnen haben, ihre spekulativen Pläne aus Anfang 2024 umzusetzen. Putin muss nun entscheiden, ob er sie und die Briten dort genau so als legitime Ziele behandelt, wie Lawrow sagte, dass Russland es vielleicht tun würde – oder ob er sich vorerst zurückhält, um die Eskalation zu vermeiden, die diese beiden anstreben, um Trump in eine Missionsausweitung hineinzuziehen.

Das Dilemma besteht darin, dass ein Angriff auf westliche Truppen in Odessa eine Krise auslösen könnte, um Trump zur Eskalation des US-Engagements im Konflikt zu bewegen, während ein Zuwarten dazu führen könnte, dass Fakten geschaffen werden, die später noch schwerer (und möglicherweise gefährlicher) für Russland rückgängig zu machen wären. Bereits Ende August wurde gewarnt, dass „Direkte NATO-Intervention in der Ukraine sich bald gefährlich in ein fait accompli verwandeln könnte“ – was sich nun offenbar abzeichnet. Die Frage ist nur, wie Russland darauf reagieren wird.