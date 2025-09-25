Israels Bulldozer des Krieges: Die Vollendung dessen, was die Nakba begann

Washingtons subventionierte Bulldozer-Lieferungen ermöglichen es Tel Aviv, Gaza dem Erdboden gleichzumachen – eine Wiederbelebung jener Taktiken, die während der Nakba zur ethnischen Säuberung Palästinas eingesetzt wurden

Robert Inlakesh

In den vergangenen Monaten hat Israel den Einsatz schwer gepanzerter Bulldozer verstärkt, um ganze Stadtviertel, Olivenhaine und kritische Infrastruktur im bereits verwüsteten Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen. Diese Maschinen sind Teil einer systematischen Strategie, Gazas Geographie und Demographie dauerhaft zu verändern.

Im Januar genehmigte US-Präsident Donald Trump die Lieferung von 134 D9-Bulldozern an Israel nach der Umsetzung des Gaza-Israel-Waffenstillstandsabkommens. Dieses umfangreiche Geschäft war zuvor unter Ex-Präsident Joe Biden eingefroren gewesen. Die in den USA hergestellten Caterpillar-Maschinen, auf Hebräisch „Doobi“ oder „Teddybär“ genannt, wurden unmittelbar nach Israels Bruch und Beendigung des Waffenstillstands eingesetzt. Kurz darauf wurde am 16. Mai die „Operation Gideons Wagen“ gestartet, bei der allein in Khan Yunis über 2.100 Gebäude zerstört wurden – nur wenige Tage nach Abschluss des Geschäfts.

US-Bulldozer treiben Israels Kriegsmaschine an

Im Juli erhielt Israel eine Lieferung von Bulldozern aus den USA, die ein Beamter des Verteidigungsministeriums als „die größte Luft- und See-Logistikoperation in der Geschichte des Staates Israel“ bezeichnete. Bereits im Februar hatte Tel Aviv eine weitere militärische Bestellung neuer Bulldozer beantragt, deren Kosten auf insgesamt 295 Millionen US-Dollar geschätzt wurden. Im März beschleunigten die USA dann das Geschäft und umgingen dabei die Zustimmung des Kongresses.

Viele dieser Maschinen wurden seitdem eingesetzt, um Israels sogenannte Pufferzone in Gaza auszuweiten, die sich nun mehr als einen Kilometer in die Enklave erstreckt und den Streifen vom übrigen besetzten Palästina trennt. Dort setzen Israels Pioniertruppen – darunter die Bataillone Yahalom, Asaf und Lahav – Bulldozer sowohl zum Abriss als auch zur Sprengung von Gebäuden ein und zerstörten dabei auch den Großteil der landwirtschaftlichen Flächen Gazas. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden 92 Prozent der Wohngebäude in Gaza teilweise oder vollständig zerstört.

Da die israelische Armee überlastet und unterbesetzt ist, hat das Verteidigungsministerium private Auftragnehmer mit der Durchführung der Abrissarbeiten beauftragt. Anzeigen mit Angeboten von bis zu 882 US-Dollar pro Tag kursierten in den sozialen Medien. Laut Haaretz umfasst die Operation inzwischen mehr als 500 schwere Ingenieurfahrzeuge und verursacht Kosten von fast 30 Millionen US-Dollar pro Monat.

Ein zerstörerisches Erbe

Unmittelbar nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober 2023 begann Israel mit der Einstellung von Exporten für militärische Ausrüstung und Panzer und verkündete stattdessen den Kauf von Dutzenden Bulldozern. Damit sollte die Panzertruppe verstärkt werden. Die Bulldozer-Strategie Israels hat ihren Ursprung in der ethnischen Säuberung Palästinas (1947–1949), während der Nakba („Die Katastrophe“), als zionistische Milizen nicht nur rund 750.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben, sondern über 400 Dörfer zerstörten, um jede Verbindung zur Heimat auszulöschen.

Der Caterpillar D9 – erstmals kurz nach seiner Markteinführung 1954 von Israel erworben – ist seither ein fester Bestandteil des Arsenals der israelischen Armee. Zahlreiche Modifikationen führten zu den Varianten D9L, D9N, D9R und D9T, die heute alle im Einsatz sind. Die Fahrzeuge werden von Caterpillar als zivile Bulldozer an Israel verkauft, obwohl sie oft Teil von US-Militärpaketen sind und durch US-Steuergelder subventioniert werden.

Sobald die CAT D9s eintreffen, werden sie rasch mit israelischer Panzerung, Bauteilen und Waffen aufgerüstet. Die Israel Aerospace Industries (IAI) ist dabei hauptverantwortlich für die militärische Umrüstung. Selbst Universitäten sind in das Projekt eingebunden: Die Technion-Universität in Haifa entwickelte die erste ferngesteuerte Version des D9, die heute in Gaza eingesetzt wird.

Israel veröffentlicht keine Zahlen über die im Einsatz befindlichen D9-Bulldozer. Tatsächlich wird aktiv daran gearbeitet, diese Information geheim zu halten. Seit den 1950er-Jahren hat Israel sie in jedem größeren Konflikt als Schlüsselwaffen eingesetzt – von der Suezkrise 1956 über die Erste und Zweite Intifada bis heute.

Eine der größten Anschaffungen erfolgte 2001 mit 50 Bulldozern. Doch immer wieder wurden solche Geschäfte durch juristische Klagen verzögert, wie im Fall der Familie von Rachel Corrie – einer US-Friedensaktivistin, die 2003 von einem D9 überrollt wurde. Die Klagen wurden jedoch von US-Gerichten abgewiesen, und die Lieferungen wurden wieder aufgenommen. 2017 berichtete Walla News, dass 20 schwere Ingenieurfahrzeuge gekauft wurden – die größte Bestellung seit 20 Jahren. Laut Haaretz von August 2025 wird die Abrisskampagne aktuell von Feldkommandeuren selbst vorangetrieben:

„Dies ist ein beispielloses Ingenieurprojekt, das stattfindet, obwohl weder das Militär eine offizielle Politik dazu hat, noch die politische Führung eine Entscheidung zum Abriss aller Häuser in Gaza getroffen hat. Tatsächlich kommt diese Politik von den Truppen vor Ort, von Kompanie- und Bataillonskommandeuren, die befürchten, dass stehen gebliebene Gebäude das Leben ihrer Soldaten gefährden.“

Dies spiegelt die Umsetzung des Plans Dalet während der Nakba wider, als die Befehle zur Vertreibung implizit waren und die Ausführung den Offizieren vor Ort überlassen wurde. Damals wie heute bleibt das Ziel dasselbe: Entvölkerung und Neugestaltung des Landes.

Eine landesweite Abrissdoktrin

Zwischen 1967 und 2011 zerstörte Israel mindestens 28.000 palästinensische Häuser – viele davon mit Bulldozern. Dabei sind die Zerstörungen in Gaza während der großen Angriffe 2012 und 2014 noch nicht einmal eingerechnet. Die Bulldozer-Strategie ist so tief im israelischen Bewusstsein verankert, dass der verstorbene Premierminister und Kriegsverbrecher Ariel Sharon oft „Der Bulldozer“ genannt wurde. Der Spitzname der D9s war ursprünglich „Pooh HaDov“ („Winnie Puuh“), bevor er zu „Teddybär“ wurde.

Doch nicht nur Gaza ist betroffen. In Ostjerusalem nutzen Siedlergruppen Israels „Absentee Property Law“ von 1950, um palästinensische Häuser zu enteignen, während der Staat Baugenehmigungen verweigert und Abrisse rechtfertigt. Seit 1993 wurden so rund 3.000 Strukturen zerstört. Auch im Negev existiert ein System, nach dem die Mehrheit der Beduinen-Dörfer als „nicht anerkannt“ gilt. 14 dieser Dörfer werden regelmäßig niedergewalzt, obwohl ihre Bewohner israelische Staatsbürger sind.

Im besetzten Westjordanland werden palästinensische Häuser im Rahmen sogenannter Strafmaßnahmen zerstört – eine Praxis, die einst verboten war, seit 2014 jedoch wieder offizielle Politik ist. Wer einen Angriff auf Israelis verübt, verliert sein Familienhaus. Politiker und Siedlerführer rechtfertigen dies offen mit biblischer Sprache von „Judäa und Samaria“ und stilisieren kollektive Bestrafung zu einer religiösen Pflicht.

Darüber hinaus zerstört die Armee Häuser und Felder unter dem Vorwand militärischer Zonen oder fehlender Genehmigungen, insbesondere in Zone C. Flüchtlingslager wie Nour al-Shams und Dschenin erlebten Bulldozerangriffe, die ganze Gemeinschaften entwurzelten und Wasser, Strom sowie Straßen kappten. Ähnliche Taktiken werden inzwischen auch in Syriens Provinz Quneitra und im Süden des Libanon angewandt, wo Israel neue „Sicherheitszonen“ schaffen will.

Überall – unter verschiedenen rechtlichen und sicherheitspolitischen Vorwänden – bleibt das Ziel gleich. Allein im August veröffentlichten israelische Bulldozerfahrer Dutzende Videos, in denen sie offen damit prahlen, Tausende Olivenbäume und Häuser zerstört zu haben.

Westliche Komplizenschaft und die Maschinerie der ethnischen Säuberung

Der D9 mag das Symbol dieser Politik sein, doch er ist nicht allein. Bagger und Ingenieurtechnik aus den USA, Südkorea und Europa wurden für den Siedlungsbau und die Zerstörung palästinensischen Landes eingesetzt. Bulldozer der Firma Volvo kamen bei den Massenabrissen in Masafer Yatta (Hebron) zum Einsatz. Volvos Maschinen wurden sogar für den Bau illegaler Siedlungen wie Har Gilo genutzt.

Auch Hyundai Heavy Industries liefert seit langem Bagger und andere Maschinen, die sowohl vom israelischen Militär als auch für den Siedlungsbau verwendet werden. 2017 wurden Hyundai-Geräte beim Bau einer nur für Siedler bestimmten Straße im Westjordanland eingesetzt – dabei wurden 700 Olivenbäume entwurzelt.

Mangels ausreichender Panzer und gepanzerter Fahrzeuge setzt Israel zudem auf Humvees des US-Unternehmens AM General, um Soldaten und Arbeiter zu den Abrissorten zu transportieren. Kürzlich bestellte die Armee „Hunderte“ weitere Fahrzeuge. Bereits 2022 hatte General Motors einen Vertrag unterzeichnet, um Fahrzeuge und Motoren an das israelische Militär zu liefern.

Die Komplizenschaft westlicher Konzerne mit der Bulldozer-Doktrin erlaubt es einer geschwächten israelischen Armee, das fortzuführen, was alle großen Menschenrechtsorganisationen – einschließlich Israels eigener B’Tselem – als Völkermord in Gaza bezeichnen. Diese Politik bindet die israelische Gesellschaft selbst an die Maschinerie der Enteignung, indem sie zivile Firmen, Auftragnehmer und Arbeiter in die Architektur der ethnischen Säuberung einbezieht. Auf diese Weise belebt die heutige Bulldozer-Kampagne genau jene Strategie der Auslöschung neu, die erstmals während der Nakba entfesselt wurde.