Jose Nino

Die Vereinigten Staaten steuern auf eine beispiellose militärische Konfrontation mit Venezuela zu. Die Krise eskalierte Anfang dieses Monats, nachdem ein US-Drohnenangriff 11 mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua tötete – der erste derartige Angriff in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989. Darauf folgte am 15. September 2025 ein weiterer Schlag, bei dem drei mutmaßliche Drogenhändler getötet wurden.

Tage später flogen venezolanische F-16 über US-Kriegsschiffe, was Warnungen des Pentagons und Drohungen von Präsident Donald Trump auslöste, dass sich nähernde Flugzeuge abgeschossen würden. Washington hat seither seine größte Marinepräsenz in der Karibik seit Jahrzehnten stationiert, darunter 4.500 Matrosen und Marines, mit Tomahawks ausgerüstete Zerstörer, U-Boote, ein amphibisches Angriffsschiff und 10 F-35 in Puerto Rico.

Diese Konfrontation folgt auf die umstrittene Wahl in Venezuela im Juli 2024, die weithin als manipuliert verurteilt wurde: Oppositionskandidat Edmundo González beanspruchte den Sieg, doch der Wahlrat erklärte Nicolás Maduro zum Gewinner. Der jüdische Politikwissenschaftler Steven Levitsky bezeichnete das offizielle Ergebnis als „einen der ungeheuerlichsten Wahlbetrugsfälle der modernen lateinamerikanischen Geschichte“. Proteste forderten mindestens 22 Tote und führten zu über 2.000 Festnahmen.

Nachdem Donald Trump ins Amt zurückgekehrt war, verschärfte seine Regierung die Sanktionen und Terrorismuslisten, stufte Tren de Aragua und das Kartell de los Soles als narco-terroristische Organisationen ein und berief sich auf den Alien Enemies Act gegen venezolanische Staatsangehörige, die mit diesen Gruppen verbunden sind.

Die Wurzeln der Feindseligkeit reichen zurück bis zu Hugo Chávez’ Machtantritt 1999, seinem Überleben eines US-gestützten Putschversuchs 2002 und Jahrzehnten zunehmender Sanktionen, Anklagen und Regimewechsel-Bestrebungen. Analysten sehen Trumps derzeitige Eskalation als Wiederbelebung der Monroe-Doktrin, Washingtons langjährigem Anspruch auf Hegemonie in der westlichen Hemisphäre.

Doch was die heutige Krise besonders explosiv macht, sind Venezuelas vertiefte Beziehungen zu Russland, das im Mai 2025 ein umfassendes 10-jähriges strategisches Abkommen mit Maduro unterzeichnete, und zu China, das den US-Marineaufbau offen ablehnte. Venezuela, das über die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven verfügt – 300 Milliarden Barrel, 17 Prozent des globalen Gesamtvolumens – ist nicht nur eine Trophäe der Energiegeopolitik, sondern auch ein Knotenpunkt in der entstehenden Achse Moskau–Peking–Caracas.

Allerdings liegt unter der Oberfläche dieser eskalierenden militärischen Konfrontation eine übersehene Dimension: der jüdische Faktor in den US-venezolanischen Beziehungen. Israels strategische Interessen haben eine bedeutende Rolle bei der Formung der amerikanischen Politik gegenüber Caracas gespielt. Da Venezuela zum konsequentesten anti-zionistischen Land Südamerikas geworden ist, betrachten jüdische Fraktionen innerhalb des US-Außenpolitik-Establishments Caracas zunehmend als Bedrohung, die weit über traditionelle Sicherheitsfragen der Hemisphäre hinausgeht.

Venezuelas anti-zionistische Entwicklung unter Chávez

Die Verschlechterung der venezolanisch-israelischen Beziehungen beschleunigte sich während der Zweiten Intifada, als Chávez’ Regierung Kundgebungen zur Unterstützung der palästinensischen Sache förderte. Die erste direkte Zielscheibe gegen Venezuelas jüdische Gemeinde ereignete sich im Mai 2004, als die sephardische Tiferet-Israel-Synagoge in Caracas nach einer regierungsnahen pro-palästinensischen Kundgebung angegriffen wurde.

Die Lage eskalierte dramatisch während des Libanonkrieges 2006, als Chávez Israel des Völkermords beschuldigte. Im August 2006 rief Venezuela seinen Botschafter aus Israel zurück und erklärte später: „Israel ist verrückt geworden. Sie massakrieren Kinder, und niemand weiß, wie viele begraben sind.“

Der vollständige Bruch mit Israel erfolgte am 14. Januar 2009 während der Operation „Cast Lead“ in Gaza. Chávez beschrieb die israelische Militäroffensive als eine „grausame Verfolgung des palästinensischen Volkes, angeordnet von den israelischen Behörden“. Das venezolanische Außenministerium verkündete die Abbruch diplomatischer Beziehungen, da „die unmenschliche Verfolgung des palästinensischen Volkes durch die israelischen Behörden“ keine andere Wahl lasse.

Nach diesem diplomatischen Bruch erkannte Venezuela am 27. April 2009 Palästina offiziell an und wurde damit das erste Land Amerikas, das formelle diplomatische Beziehungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde aufnahm.

Likud in Caracas: Die israelische Hand hinter Venezuelas Opposition

Die venezolanische Opposition hat eine völlig andere Haltung zu Israel eingenommen. Dies wird durch María Corina Machado, Vorsitzende der liberalen Partei Vente Venezuela, verkörpert, die im Juli 2020 ein formelles Kooperationsabkommen mit Israels regierender Likud-Partei unterzeichnete.

Das Abkommen versprach Zusammenarbeit bei „politischen, ideologischen und sozialen Fragen sowie bei der Förderung von Kooperation in Strategie, Geopolitik und Sicherheit“. Es erklärte ausdrücklich sein Ziel, „das Volk Israels dem Volk Venezuelas näherzubringen und gemeinsam die westlichen Werte von Freiheit, Unabhängigkeit und Marktwirtschaft zu fördern.“

Machado bezeichnete dies als „klare Botschaft an Nicolás Maduro“ und kündigte an, dass sie im Falle ihrer Machtübernahme die diplomatischen Beziehungen zu Israel wiederherstellen würde.

Israels Anerkennung von Juan Guaidó

Israel gehörte zu den ersten Ländern, die Juan Guaidó während der Präsidentschaftskrise 2019 als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannten. Premierminister Benjamin Netanjahu verkündete am 27. Januar 2019 Israels Anerkennung und erklärte, Israel „schließe sich heute den Vereinigten Staaten, Kanada, den meisten südamerikanischen Ländern und europäischen Nationen an“.

Laut Axios hatte die Trump-Regierung Israel ausdrücklich gebeten, die Kampagne zum Regimewechsel gegen Maduro öffentlich zu unterstützen.

Guaidó dankte Netanjahu mit einer Rhetorik, die Venezuelas Kampf explizit mit der Befreiung des Holocaust verknüpfte: „Vor 74 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit, und heute, da auch unser Land für seine Freiheit kämpft, danken wir dem Premierminister Israels Benjamin Netanjahu für die Anerkennung und Unterstützung.“

Venezuelas strategische Allianz mit Iran

Seit 1999 hat Venezuela enge Beziehungen zur Islamischen Republik Iran geknüpft und damit eine „Achse der Einheit“ gegen den US-Imperialismus geschaffen. Chávez’ erster Besuch im Iran 2001 leitete eine strategische Partnerschaft ein, die auf dem gemeinsamen Widerstand gegen das Übergreifen des jüdisch-amerikanischen Imperiums beruhte.

Die Beziehungen vertieften sich nach der Wahl Mahmoud Ahmadinejads 2005. Durch zahlreiche Abkommen etablierten Chávez und Ahmadinejad Hunderte bilateraler Projekte. Ihre Allianz wurde so eng, dass Chávez 2006 gelobte, „Iran jederzeit und unter allen Umständen zur Seite zu stehen.“

Während einer Rede an der Teheraner Universität 2010 warnte Chávez: „Wenn es dem US-Imperium gelingt, seine Dominanz zu festigen, dann hat die Menschheit keine Zukunft. Deshalb müssen wir die Menschheit retten und das US-Imperium beenden.“

Unter Maduro haben sich die Beziehungen weiter gefestigt: mit iranischen Benzinlieferungen während der Treibstoffknappheit, militärischer Kooperation einschließlich Drohnentechnologie, Hilfe bei der Sanktionsumgehung und milliardenschweren Handels- und Investitionsabkommen.

Die Hisbollah-Verbindung

Die Iran-Venezuela-Partnerschaft erstreckt sich auch auf die Hisbollah, einen langjährigen Verbündeten Irans, der Sicherheitsbedenken für das „Imperium Judaica“ schafft. US-Beamte behaupten, dass Iran und die Hisbollah operative Netzwerke in Venezuela unterhalten, die den Drogenhandel und Geldwäsche erleichtern. Diese Netzwerke arbeiten angeblich mit venezolanischen Militärs im Cártel de los Soles zusammen, um Kokain zu verschieben, wobei die Hisbollah angeblich als „Hauptfinanzierer und Geldwäscher für narco-terroristische Gruppen wie Tren de Aragua“ fungiert.

Sicherheitsexperten behaupten, die Hisbollah operiere in Venezuela über klanbasierte Strukturen innerhalb der illegalen Ökonomie der Maduro-Regierung. Die venezolanische Fluggesellschaft Conviasa führt regelmäßige Flüge zwischen Caracas, Damaskus und Teheran durch, die die Hisbollah angeblich nutzt, um „Agenten, Rekruten und Fracht in die Region und aus ihr heraus zu transportieren“.

Diese Vorwürfe der Hisbollah-Infiltration verstärkten Maduros Darstellung seiner inländischen Opposition als Teil einer größeren zionistischen Verschwörung.

Maduros Anschuldigungen des „internationalen Zionismus“

Nach der umstrittenen Wahl 2024 machte Maduro wiederholt den „internationalen Zionismus“ für Venezuelas innere Probleme verantwortlich. Im August 2024, nach weit verbreiteten Protesten wegen angeblichen Wahlbetrugs, behauptete Maduro, seine Opposition werde von internationalen zionistischen Netzwerken unterstützt und finanziert.

„Die gesamte Kommunikationsmacht des Zionismus, der alle sozialen Netzwerke kontrolliert, die Satelliten und alle Macht hinter diesem Staatsstreich“, erklärte Maduro in einer Fernsehansprache. Außerdem beschrieb er Argentiniens Präsident Javier Milei, der derzeit die philosemitischste Regierung Lateinamerikas führt, als „Zionisten“ und „sozialen Sadisten“.

Maduros Äußerungen stießen auf scharfe Kritik von Deborah Lipstadt, der damaligen US-Sondergesandten zur Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus, die ihm vorwarf, klassische antisemitische Tropen über jüdische Kontrolle globaler Angelegenheiten neu zu beleben.

„Maduros absurde Behauptung, Juden stünden hinter Wahlprotesten in Venezuela, ist antisemitisch und inakzeptabel“, twitterte Lipstadt. „Das venezolanische Volk ist auf die Straße gegangen, um friedlich zu fordern, dass ihre Stimmen gezählt werden. Wir lehnen alle Formen des Antisemitismus ab, und die Verwendung solcher uralten Tropen schürt den Judenhass in Lateinamerika und weltweit.“

Die dauerhafte neokonservative Ordnung

Die amerikanische Politik gegenüber Venezuela lässt sich nicht verstehen, ohne den Einfluss der neokonservativen Ideologie auf die US-Außenpolitik der letzten 30 Jahre zu berücksichtigen. Der Neokonservatismus postuliert, dass die Vereinigten Staaten ein außergewöhnlicher Staat seien, der sein Demokratiemodell weltweit exportieren müsse. Aber das ist nur die Oberfläche. Sein eigentliches Ziel ist es, die Welt sicher für die zionistische Vorherrschaft zu machen – eine ideologische Strömung, die von erheblicher jüdischer Überrepräsentation geprägt ist.

Stephen McGlinchey, Senior Lecturer für Internationale Beziehungen an der University of the West of England, stellte fest: „Das Kernpostulat des neokonservativen Bush-Außenpolitikpakets, die revolutionäre Demokratisierung, ist eng mit Israels Sicherheit verknüpft.“ Unter diesem jüdisch-suprematistischen Rahmen wird jedes Land, das eine prinzipielle anti-zionistische Haltung einnimmt, als Bedrohung für die judeo-amerikanischen Interessen betrachtet.

Wie viele jüdische Bewegungen verlässt sich der Neokonservatismus auf fügsame Gojim, um seine Agenda umzusetzen. Gegenwärtig führt Außenminister Marco Rubio, ein langjähriger Interventionist mit dem Ziel, Lateinamerika nach dem dysfunktionalen Bild der USA umzugestalten, die Kampagne zur Beseitigung der Maduro-Regierung an. Als Förderer von Regimewechseln pflegt Rubio enge Beziehungen zu venezolanischen Oppositionsführern wie María Corina Machado und drängt auf härtere Sanktionen und größere diplomatische Isolation.

Venezuelas Nähe zum Iran – dem bête noire des Weltjudentums – motiviert Rubio und seine jüdischen Förderer zusätzlich, Caracas mit Strafmaßnahmen zu belegen. Jedes Land, das von diesem Konsens abweicht, wird zu einem neuen Ziel für einen Regimewechsel.

Der Zusammenbruch der US-Venezuela-Beziehungen stellt eine komplexe Schnittstelle von Hegemonie in der Hemisphäre, Energiegeopolitik und jüdischen Interessen dar. Während Ölreserven und Großmachtkonkurrenz die offensichtlichen Erklärungen für die amerikanische Feindseligkeit liefern, fügt der israelische Faktor eine entscheidende Dimension hinzu, die in der politischen Analyse konsequent unterschätzt wird.

Indem es sich als das zuverlässig anti-zionistischste Land Südamerikas etabliert, sich mit Iran verbündet und die Präsenz der Hisbollah toleriert, hat Venezuela den Zorn jüdischer Entscheidungsträger in Washington auf sich gezogen, die Herausforderungen für Israel als Vorwand interpretieren, um die US-Macht zur Verteidigung zionistischer Ziele auszuweiten.

Insgesamt zeigen diese Dynamiken, dass Venezuelas Widerstand in Washington nicht nur als hemisphärisches Problem gesehen wird, sondern als Teil eines größeren ideologischen Kampfes, der mit Israels Sicherheit und der globalen Reichweite zionistischen Einflusses verbunden ist. Mit jüdischen Interessen, die die Außenpolitik auf höchster Ebene prägen, wird die Verfolgung genuiner US-Interessen unmöglich.