Die fünf Schritte der NATO zur Kontrolle eines Landes.

Die Frage, von wem die größte Bedrohung auf der Welt ausgeht, ist leicht zu beantworten — alles andere ist Propaganda.

Declan Hayes

Zunächst entscheidet die NATO, welches Land sie zu einem bestimmten Zeitpunkt kolonisieren will. (…) Die NATO hat keine festen Freunde, sondern nur dauerhafte Interessen. Diese Interessen veranlassen die NATO, entweder ressourcenreiche Länder wie Nigeria oder Irak ins Visier zu nehmen, oder andere wie Irland, Serbien oder Estland, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein geographisches oder politisches Druckmittel darstellen könnten.

Nachdem sie ihr Opfer ausgewählt hat, muss die NATO, um zu überleben — wie ein Parasit, der sich für seinen Wirt unentbehrlich macht — die Beute von ihr abhängig machen. Da dies am besten über die Kontrolle der Exporteinnahmen des Opfers funktioniert, muss die NATO diese Einnahmen von dem abhängig machen, was die NATO-Zeitschrift The Economist als Freihandel bezeichnet, das heißt von den Regeln der NATO, die sie als regelbasierte Ordnung festgelegt hat. In diese kann der Wirt nur zu den Bedingungen der NATO und in der von der NATO gewählten Währung — heute fast ausnahmslos des Yankee-Dollar (4) — exportieren.

Nachdem die Briten 1922 ihren irischen Freistaat zur Marionette gemacht hatten, kontrollierte Großbritanniens Fünfte Kolonne immer noch Irlands Rindfleisch-, Banken-, Keks- und Bierindustrie. Genauso wie dieses Regime nicht in der Lage war, seinen Neo-Kolonialherrn herauszufordern, sind auch alle ressourcenreichen lateinamerikanischen und afrikanischen Länder in der Umlaufbahn der NATO nicht in der Lage, ihre Herren herauszufordern. Sei es Frankreich, das den Jemen ausplündert, die Vereinigten Staaten, die den Irak und Syrien ausplündern, oder die Europäische Union, die die Ukraine als Drehscheibe für Geldwäsche und den Handel mit weißen Sklaven nutzt.

Selbst für den immer unwahrscheinlicher werdenden Fall, dass Irland, Nigeria, die Ukraine oder ein anderes Land wie Syrien Führungskader hervorbringen könnte, die in der Lage wären, die NATO herauszufordern, müssten sie immer noch mit der Tatsache fertig werden, dass die NATO ihre Exporteinnahmen, ihre Auslandsinvestitionen und ihre Steuern kontrolliert. Am deutlichsten zeigt sich dies in Irland, das von amerikanischen Silicon-Valley-Firmen kolonisiert wurde, deren Angestellte den Großteil der irischen Einkommenssteuer zahlen und deren primitivste Bedürfnisse das irische Escort-Geschäft (5) boomen lassen.

Würde Amerika Irland als EU-Drehscheibe den Stecker ziehen, bräche die irische Wirtschaft zusammen.

Wenn sich die Leser fragen, warum Länder wie Irland, Großbritannien und die Ukraine so unfähige Staatsoberhäupter haben, so liegt das daran, dass diese ausgewählt wurden, um den Interessen der NATO und des Silicon Valley zu dienen und nicht den Interessen ihrer eigenen Bevölkerung. Spricht man also heute von einer Dauerregierung, muss man nicht so sehr vom öffentlichen Dienst sprechen, sondern von den mit der NATO verbündeten Unternehmen, die hinter den Kulissen das Sagen haben. Die Politiker und andere Interessenvertreter dieser Zielunternehmen werden durch massive Bestechungsgelder der NATO kontrolliert.

Nehmen wir zum Beispiel den von der NATO vorgeschlagenen Wiederaufbau der Ukraine, bei dem das irische Regime versprochen hat, die ukrainische Oblast Rivne wieder aufzubauen (6). Das bedeutet aber vor allem, dass CRH (7), Irlands großer Bauzulieferer, der seit der Gründung des irischen Freistaats für massive Korruption (8) steht, lukrative Aufträge erhält. Wenn patriotische Ukrainer, die keine politischen Verbindungen zu der verkommenen Selenskyj-Junta haben, glauben, dass dieses Versprechen irgendetwas für sie bedeutet, befinden sie sich im Traumland, denn Bestechung funktioniert so nicht.

Die amerikanischen Milliardäre Chuck Feeney und der ehemalige Nazi-Kollaborateur George Soros waren die Hauptakteure bei der Überweisung von Bestechungsgeldern in Milliardenhöhe nach Irland. Feeneys Milliarden waren besonders hilfreich, um die Führer der IRA-Partei Sinn Féin für die CIA zu kaufen (9), deren führende Köpfe nachweislich auf der Gehaltsliste von Soros (10) stehen.

Die Fine Gael, Irlands größte konservative Partei, wurde bereits in den frühen 1970er-Jahren kolonisiert. Dann wurde der Goldman-Sachs-Bonze Peter Sutherland (11) als internationaler Star aufgebaut und darum sind Irlands korrupte Führer nun voll und ganz auf der Seite des Team NATO. Die irische Labour-Partei, die von dem legendären Antiimperialisten James Connolly gegründet wurde, wird jetzt von der Treuhandfonds-Braut und fanatischen Russenhasserin Ivana Bacik angeführt, deren Großvater in der Tschechoslowakei vier riesige Fabriken für Hitlers Waffen-SS leitete. Die irische Grüne Partei hat, wie die Grünen Parteien überall, noch nie einen umweltfreundlichen NATO-Krieg miterlebt, den sie nicht bedingungslos unterstützt hätte.

Das Wichtigste, was man sich bei all diesen Politikern merken muss, ist, dass sie, unabhängig davon, welche französischen oder italienischen Schneider sie beauftragen, nur die Dienstmädchen der NATO sind. Das gilt für den khakifreudigen Selenskyj sowie die britischen Gangster, die Indien 200 Jahre lang durch die Ostindische Kompanie beherrschten, auch die mit der NATO verbündeten Gangsterfamilien, die den von Kurden gehaltenen Irak seit dem ersten Golfkrieg vergewaltigen.

Ist es in Bezug auf den Irak nicht unglaublich, dass der kurdisch besetzte Irak, der so reich an Öl ist, eine der Hauptquellen für illegale Einwanderer in die EU ist und dass die NATO mit all ihrem Gerede von Nationenbildung, Demokratie und Paraden für Transsexuelle die kurdischen Mörder so brutal behandelt? Und wenn schon die einfachen Kurden so schlecht behandelt werden, können Sie sich dann vorstellen, wie es den Mandäern, Yeziden, Syrern und Chaldäern im Irak ergeht, während die NATO ihre Heimat rund um die Uhr vergewaltigt? Und können Sie sich vorstellen, wie es der Krim ergangen wäre, wenn sie nicht gerade zu dem Zeitpunkt mit ihrem russischen Mutterland wiedervereinigt worden wäre, als Pussy Riot ihre Kirchen entweihte und Shell und ExxonMobil, die im Zentrum der ukrainischen Krise stehen, dort nach Öl bohrten?

Bestechung war also ein äußerst nützliches Instrument, und zwar nicht nur für die Römer, die Jesus bekanntlich für eine Handvoll Schekel in die Finger bekamen. Die NATO hat diese Judas-Karte immer wieder erfolgreich ausgespielt, weil sie weiß, dass die meisten derjenigen, die in der Mitte stehen, eingeschüchtert, gekauft oder bestochen werden können, um diejenigen zu unterwandern, die sich dem Imperium widersetzen.

Leider muss sich die NATO mit den langsamen Lernern auseinandersetzen, mit denjenigen, die in Ländern wie Iran, Syrien und Russland herrschen und ihre Seele nicht für ein paar Pfennigbrötchen und ein paar Streifen haarigen Specks verkaufen wollen.

Und auch wenn die NATO befürchtet, dass solche Leute das Zündholz sein könnten, um weitere Feuer des Widerstands zu entfachen – wenn man ihnen den Sauerstoff entziehen kann, kann die NATO trotzdem weitermachen. Solange die Zivilbevölkerung mit „Brot und Spielen“ am Leben erhalten werden kann, geht der Raubzug der NATO weiter.

Hier kommen Massenpropaganda, Wohltätigkeitsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und D-Promis wie Greta Thunberg und Selenskyj ins Spiel. Denn sobald die Bevölkerung untätig, träge und gleichgültig gehalten werden kann, ist alles in Ordnung.

In diesem Zusammenhang (…) könnten diejenigen nicht falscher liegen, die behaupten, die Dinge würden sich verbessern, wenn die Amerikaner wüssten, was ihre Armeen mit kleinen irakischen und kleinen afghanischen Mädchen und Jungen anstellen. Tatsache ist, dass es die Öffentlichkeit nicht nur nicht interessiert, sondern dass es sie nie interessiert hat. American Sniper, Black Hawk Down und Rambo sind der Gipfel ihres Verständnisses. Nach dem Sieg Frankreichs bei der Fußballweltmeisterschaft sind mehr Pariser auf die Straße gegangen als bei der Befreiung der Stadt 1944 durch De Gaulle.

Als der sexuell ambivalente Roderic O’Gorman in der derzeitigen irischen Regierung Minister für Kinder wurde, erklärte er sofort, es sei seine oberste Priorität, Geschlechtsumwandlungsoperationen an der inzwischen völlig in Ungnade gefallenen und in Verruf geratenen englischen Tavistock-Klinik (12) für jene irischen Kinder zu beschleunigen, die seiner Meinung nach mit dem falschen Geschlecht geboren wurden. O’Gorman wird niemals für die Kastration hunderter irischer Kinder zur Rechenschaft gezogen werden, denn die amerikanischen Pharmakonzerne, die das Herzstück der irischen Wirtschaft bilden, werden dafür sorgen, dass er überlebt, obwohl er nicht nur die politische Landschaft, sondern auch Tausende schutzbedürftiger Kinder auf Jahre hinaus schädigt; ihre Gewinne hängen davon ab. Jeder Ire, der sich diesem finsteren Oberherrn widersetzen will, wird feststellen, dass es ebenso wie jeder Brite, der versucht, sich Tony Blair zu widersetzen, riesige Netze gefälschter NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen gibt. Diese stehen auf der Gehaltsliste der NATO, unterstützen ihn und reichen in der Regel aus, um jede Herausforderung abzuwehren, die sich ergeben könnte.

Und wenn nicht, kann die NATO, wie Smedley Butler (13), der kämpferische Quäker, in seinem Buch „War is a Racket“ (Der Krieg ist ein Geschäft) (14) erklärte, immer auf rohe Gewalt und Vollstrecker wie Butler [es selbst war, U.M.] zurückgreifen, um diejenigen auszulöschen, die es wagen, Widerstand zu leisten. Wenn wir uns den Widerstand in Aserbaidschan, Nigeria, Saigon, Santiago, Warschau oder Belfast ansehen, müssen wir [wie in dem Song, U.M.] „The Cry of the Morning“ (15) immer die Stellvertreter der NATO berücksichtigen, die Assange, Lumumba (16), King (17) (der am Tag seiner Hinrichtung gegen Coca Cola protestierte), Saro-Wiwa (18), Darya Dugina, Daphne Caruana Galizia und so viele Hunderttausende mehr erledigten — die Liste der NATO-Opfer ist endlos.

(…) Wie man an der faschistischen Zerschlagung der unabhängig denkenden kanadischen Trucker und der letzten niederländischen, deutschen und italienischen Landwirte sehen kann, bewahrheitet sich Oliver Goldsmiths (20) Binsenweisheit, dass „eine mutige Bauernschaft, der Stolz ihres Landes, niemals ersetzt werden kann, wenn sie einmal zerstört ist“. Dies gilt insbesondere dann, wenn Klaus Schwabs dystopische Schöne Neue Welt (21) verwirklicht werden soll.

Das bedeutet nicht (22), dass wir alle Hoffnung aufgeben, sondern dass wir die Realitäten, die Lügen des Landes anerkennen müssen. Die Führer der NATO und diejenigen, die ihnen dienen, unterscheiden sich nicht von den Königinnen der Hungersnöte, den Cäsaren und den Oligarchen vergangener Zeiten, die kleine englische Kinder in die Schornsteine und Kohlenbergwerke schickten. Sie glauben, dass wir nur zu ihrer Duldung existieren, und in dem Maße, in dem wir ihnen ihren Betrug abkaufen, haben sie irgendwie recht.

Aber das ist nur ein Punkt, denn diese Dialektik zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Unwahrheit wird niemals enden. Gute Seelen wie Julian Assange kämpfen unter den widrigsten Umständen weiter für das Gute, und in diesen Tagen ignoranter und schlecht informierter Russophobie könnten wir uns an Tolstois „Krieg und Frieden“ erinnern, an „Austerlitz“, Napoleons größten Triumph, wo Feldmarschall Kutusow beobachtet, wie sich Kriege im letzten Moment durch die Handlungen einzelner Personen ändern (…).

Und so werden wir Sanftmütigen tatsächlich die Erde übernehmen, wenn genügend von uns das Steuer herumreißen und die NATO von ihrem Sockel stoßen.

Dieser Kampf kann nur damit enden, dass die Räuber besiegt werden und ihre Opfer in der Lage sind, um es mit den Worten des alten Negro-Spirituals von Martin Luther King zu sagen: „Endlich frei, endlich frei, Gott dem Allmächtigen sei Dank, ich bin endlich frei“. (23) Frei, wie Julian Assange, der zwar in einem der berüchtigtsten Gefängnisse der NATO angekettet ist, aber im Herzen und im Gewissen frei ist.