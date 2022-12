Südafrikanische Gruppe startet Sammelklage gegen die Regierung wegen Covid-Impfstoffen

Im September 2022 berichtete TrialSite News über die erste öffentliche Sitzung von SA VAERS, dem South African Vaccine Adverse Events Reporting System, einem unabhängigen und alternativen Meldesystem. Ziel der Gruppe ist es, „den Opfern eine Stimme zu geben, die Datentransparenz zu erhöhen und die Rechenschaftspflicht sowie die Chancen auf Entschädigung zu verbessern. An der von Shabnam Palesa Mohamed, einer Mitarbeiterin von TrialSite, einberufenen SA VAERS-Konferenz nehmen namhafte Experten wie Dr. EV Rapiti, Dr. Herman Edeling, Dr. Stefaan Oosthuizen, Dr. Erika Drews, Dr. Mare Olivier, Dr. Shankara Chetty, Fahrie Hassan, Adv Sabelo Sibanda, Dr. Zandre Botha, Dr. Jessica Rose und James Roguski teil.“ Jetzt gehen die Aktivisten gegen die südafrikanische Regierung vor.

Klage gegen die Regierung

VAERS hat sich inzwischen in VAECA (Vaccine Adverse Effects Class Action) umgewandelt, und es wurde eine Sammelklage gegen die südafrikanische Regierung eingereicht. VAECA ergreift Maßnahmen, weil die südafrikanischen Behörden ihrer Meinung nach eine „rücksichtslose Entscheidung getroffen haben, Kindern im Alter von 5-11 Jahren Anfang 2023 experimentelle, gefährliche und unwirksame“ Covid-19-Impfstoffe zu verabreichen. Laut Shabnam Palesa Mohamed arbeitet die Gruppe daran, einen Fall vorzubereiten, der die Bereitschaft des Gerichts testen wird, Kinder und Erwachsene vor einem umstrittenen, unnötigen und überteuerten Medikament zu schützen, bei dem die Behauptung, es sei sicher und wirksam, nachweislich falsch ist“. Der Fall stützt sich auf klinische Berichte von Ärzten, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, bei SA VAERS eingereichte Berichte, internationale Systeme und „Expertenforschung“.

„Im Interesse der Öffentlichkeit“

VAECA sagt, dass sie diese Klage im Interesse der Öffentlichkeit erhebt, weil sie glaubt, dass sie die Pflicht hat, vor „Schaden, Verletzungen und Tod“ zu schützen. Die Gruppe möchte, dass die Südafrikaner über die negativen Auswirkungen des Impfstoffs Buch führen. Die Menschen können dies über ihre Website hier tun.

Wie TrialSite bereits berichtet hat, gibt es in Afrika ein Ungleichgewicht zwischen Geimpften und Ungeimpften. Sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat darauf hingewiesen, dass wohlhabendere Länder stärker geimpft sind als arme Länder. Vielleicht hat das Streben nach „Impfgerechtigkeit“ die Rechte des Einzelnen mit Füßen getreten. Die Bemühungen der VAECA scheinen ein weiterer Schritt zum Schutz der Rechte des Einzelnen in Südafrika zu sein.