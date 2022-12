Tag 6: Notwendige Anforderungen der Technokratie

Genau wie heute waren die frühen Technokraten besessen von der Verteilung von Waren in einer bestimmten Region der Welt, die sie Technate nannten. Im Jahr 1934 umfasste das nordamerikanische Technat Grönland, Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Kuba, die Karibik, ganz Mittelamerika und die nördlichsten Länder Südamerikas. Es wurde jedoch nie erwähnt, wie diese souveränen Nationen, die jeweils ihre eigene Regierungsform hatten, dazu gebracht werden sollten, diese Strukturen freiwillig aufzugeben und die Kontrolle an eine Gruppe größenwahnsinniger Wissenschaftler und Ingenieure abzutreten.

Dennoch gingen die Verfasser der Technokratie davon aus, dass sich all diese Nationen auf magische Weise der wissenschaftlichen Diktatur der Technokratie unterwerfen würden, und sie dokumentierten sieben Schlüsselanforderungen, die erfüllt sein müssen, damit das System ordnungsgemäß funktionieren kann.

Diese sieben ursprünglichen Anforderungen sind offensichtlich heute noch genauso gültig und einsatzfähig wie damals. (Scott, Howard et al, The Technocracy Study Course, S. 232)

Kontinuierliche Aufzeichnung der gesamten Netto-Energieumwandlung rund um die Uhr pro Tag

Energieumwandlung bedeutet, aus gespeicherter Energie wie Kohle, Erdöl oder Erdgas nutzbare Energie zu erzeugen; bei ihrer Verbrennung wird Strom erzeugt. Auch Wasserkraft und Kernenergie wandeln Energie um. Es gab zwei Gründe, die nutzbare Energie zu erfassen: Erstens war sie die Grundlage für die Ausstellung von „Energiescheinen“ für alle Bürger zum Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Zweitens wurde damit die Wirtschaftstätigkeit vorhergesagt, da diese direkt von der Energie abhängt. (Man beachte, dass die Technokraten die Absicht hatten, im Voraus zu bestimmen, wie viel Energie überhaupt zur Verfügung gestellt werden würde.)

Durch die Registrierung der umgewandelten und verbrauchten Energie eine ausgeglichene Last zu ermöglichen.

Sobald die verfügbare Energie quantifiziert wurde, sollte sie den Verbrauchern und Herstellern zugewiesen werden, um die Produktion und den Verbrauch zu begrenzen. Technokraten würden die Kontrolle über beide Enden haben, damit alles nach ihren wissenschaftlichen Formeln verwaltet wird.

Das moderne intelligente Stromnetz mit seinen allgegenwärtigen WiFi-fähigen intelligenten Zählern in Haushalten und Unternehmen ist die genaue Erfüllung dieser beiden Anforderungen. Das Konzept des „Energienetzes“ wurde erstmals 1999 von der Bonneville Power Authority (BPA) in Portland, Oregon, wiederbelebt. Die BPA ist eine staatliche Behörde, die seit ihrer Gründung im Jahr 1937 auf eine lange Geschichte von Technokraten zurückblicken kann. Das „Energienetz“ wurde 2009 unter der Obama-Regierung in Smart Grid umbenannt. Man beachte, dass Smart Grid eine globale Initiative war, die darauf abzielte, die gesamte Welt mit dieser neuen Energiekontrolltechnologie zu überziehen.

Kontinuierliche Bestandsaufnahme der gesamten Produktion und des Verbrauchs

Die Technokraten waren davon besessen, die Bestandsmengen im Wirtschaftssystem von Anfang bis Ende zu aggregieren. Die Vorräte sollten in den Produktionsanlagen gelagert werden, bis sie zur Auslieferung an die Verbraucher und Produzenten bereit waren. Nur der tatsächliche Verbrauch durch die Endverbraucher würde die Bestände schrumpfen lassen.

Dieses Konzept wird in modernen Unternehmen unter dem Begriff „Supply Chain Management“ (SCM) ausgiebig angewandt, wobei das Ziel darin besteht, die Lagerbestände zu minimieren (um Ineffizienzen auszuschalten) und eine „Just-in-Time“-Produktion und -Verbrauch zu ermöglichen.

Bereitstellung einer spezifischen Registrierung der Art, des Typs usw. aller Waren und Dienstleistungen, des Herstellungsortes und des Verwendungsortes

Diese granulare Ebene der Datenverfolgung geht bis hinunter zu spezifischen Artikeln und würde angeblich jedem Artikel, der hergestellt, versandt und schließlich von Einzelpersonen oder anderen Herstellungsprozessen verbraucht wird, eine verfolgbare Seriennummer zuweisen. Eine solche detaillierte Artikelverfolgung ist ein zentraler Wert der Theorie und Praxis des modernen Lieferkettenmanagements.

Der größte Befähiger der Technokratie ist das Internet der Dinge (IoT), in dem alle angeschlossenen Geräte über die neueste 5G-Mobilfunktechnologie miteinander vernetzt sind. Tom Wheeler, ehemaliger Leiter der FCC, lobte 5G und das IoT im Jahr 2017: „Wenn etwas verbunden werden kann, wird es verbunden werden“. Die Erfassung von Daten aus Milliarden von Sensoren, die in das IoT eingebettet sind, wird zum ersten Mal in der Geschichte eine Datenerfassung in Echtzeit ermöglichen. Dieser Datenfluss wiederum wird den Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die die Gesellschaft und die Menschen in ihr kontrollieren sollen, Wind in die Segel geben.

Spezifische Registrierung des Konsums jeder einzelnen Person sowie eine Aufzeichnung und Beschreibung der Person

Diese Anforderung ist ein Abgleich der Bestände mit dem tatsächlichen Verbrauch durch eine verifizierte Person. Wenn also etwas gekauft, aber nicht sofort konsumiert wird, können die Technokraten Maßnahmen ergreifen, um dieses Verhalten zu unterbinden. Es muss klar sein, dass die Technokratie die Absicht hatte, Privateigentum, Ersparnisse, Erbschaften usw. vollständig abzuschaffen. Das Horten von Verbrauchsgütern wurde als unerlaubtes Sparen angesehen.

Das Mittel zum Sammeln dieser Informationen ist die Überwachung und totale Kontrolle. Überwachung und Datensammlung sind heute allgegenwärtig, und nach Ansicht der Technokraten gibt es nicht „genug“ Daten. Die Geheimdienste (NSA, CIA, DHS usw.) bauen riesige nationale Datenbanken auf, die Echtzeitdaten aus allen erdenklichen Quellen sammeln. Die Überwachung umfasst biometrische Daten (z. B. Gesichtsscans, DNA, Iris- und Stimmscans), Kommunikation (E-Mail, Telefonanrufe), Finanztransaktionen, Standortverfolgung (Geodaten), soziale Medien, psychografische Daten usw.

Dem Bürger die größtmögliche Wahlfreiheit bei der Nutzung seines individuellen Anteils am physischen Reichtum des Kontinents zu geben

Wir müssen diese Forderung aus der Sicht eines Technokraten verstehen. Erstens gäbe es keine große Auswahl an Waren und Dienstleistungen, weil es keinen Wettbewerb zwischen den Herstellern gäbe. Die Produkte würden von den Technokraten nach eigenem Ermessen entworfen und hergestellt. In Wirklichkeit geht es hier um die Gesamtmenge des „kontinentalen physischen Reichtums“ und darum, wie viel man davon zu konsumieren verdient. Die Technokraten betrachten die Menschen weitgehend als Vieh in einem Mastbetrieb, das nur dazu da ist, von der Geburt bis zum Tod mit einer kontrollierten Diät gefüttert zu werden, untergebracht und vor dem Wetter geschützt zu werden, medizinisch behandelt zu werden, um maximale Effizienz zu erreichen, usw.

Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an alle Mitglieder der Bevölkerung

Der Schlüssel zu dieser letzten Forderung liegt darin, dass die Technokraten verlangten, dass jeder einzelne Mensch im Technat zur Teilnahme gezwungen werden sollte. Wie heute auch, sollten Ausreißer nicht zugelassen werden. Der Slogan „No person left behind“ ist in der gesamten UN-Literatur zur nachhaltigen Entwicklung zu finden.

Die prognostizierten Ergebnisse

Laut The Technocracy Study Course wären die erwarteten und versprochenen „Endprodukte“ folgende:

Ein hoher physischer Lebensstandard

Ein hoher Standard der öffentlichen Gesundheit

Ein Minimum an unnötiger Arbeit

Ein Minimum an Verschwendung von nicht ersetzbaren Ressourcen

Ein Bildungssystem, das die gesamte junge Generation unterschiedslos in Bezug auf alle anderen Aspekte als die angeborenen Fähigkeiten ausbildet – ein kontinentales System der menschlichen Konditionierung. (Anm. d. Red.: Menschliche Konditionierung ist keine Bildung, sondern eine propagandistische Indoktrination).

Es überrascht nicht, dass sich diese Ergebnisse perfekt mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen überschneiden, die auf der 2030-Agenda-Konferenz im September 2015 verabschiedet wurden:

Ziel Nr. 1 – Keine Armut

Ziel Nr. 3 – Gute Gesundheit und Wohlbefinden (auf dem Banner zu Ziel Nr. 3 steht: „Impfen Sie Ihre Familie, um sie zu schützen und die öffentliche Gesundheit zu verbessern“)

Ziel Nr. 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Ziel Nr. 12 – Verantwortungsbewusster Konsum und verantwortungsvolle Produktion

Ziel Nr. 4 – Hochwertige Bildung

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro, auf der die Agenda für das 21. Jahrhundert (bekannt als Agenda 21) verabschiedet wurde, erkannten nur wenige, dass sie fest in der Technokratie verwurzelt war. Sie ahnten auch nicht, dass ihr vorläufiger Name 1973 von der Trilateralen Kommission in „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ geändert worden war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben genannten sieben Forderungen überall auf der Welt umgesetzt werden, obwohl die Amerikaner sich am meisten Sorgen um ihr eigenes Land machen sollten. Wenn Sie hinter die dünn verschleierten utopischen Versprechungen blicken, werden Sie nur eine autoritäre wissenschaftliche Diktatur sehen, die von größenwahnsinnigen Technokraten geführt wird. George Orwell hat es in seinem Buch Neunzehnhundertvierundachtzig am besten ausgedrückt: „Wenn Sie eine Vision der Zukunft wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt – für immer.“

Epilog

Google ist ein durch und durch technokratisches Unternehmen. Im Jahr 2018 wurde ein intern produziertes Video mit dem Titel „The Selfish Ledger“ veröffentlicht. Die darin vorgestellten Konzepte sind futuristisch und konzentrieren sich auf die Verwaltung der gesamten Gesellschaft und all ihrer Bewohner.