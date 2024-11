Die gängige westliche Weltanschauung tut so, als gäbe es den Globalen Süden nicht existenziell

Solange wir unser Weltbild nicht öffnen und anfangen, die Bedürfnisse und Kämpfe unserer Mitmenschen auf der ganzen Welt zu berücksichtigen, wird es so sein, als wären wir auf einer Dinnerparty, die von Sklaven bedient wird.

Caitlin Johnstone

Die westliche Mainstream-Politik und -Kultur verhält sich, als existiere der Rest der Welt nicht. Die vorherrschende westliche Weltsicht reduziert die Erde auf die Länder, die mit den USA verbündet sind, und ignoriert die Milliarden Menschen im globalen Süden, die diesen Planeten ebenfalls mit uns teilen.

Besonders deutlich wird dies in der Saison der US-Präsidentschaftswahlen, wenn in den Debatten fünf oder sechs Minuten der „Außenpolitik“ gewidmet werden, während die restlichen zwei Stunden der „Innenpolitik“ und dem „Kulturkampf“ gewidmet sind, obwohl die Beziehungen des Weißen Hauses zum Ausland um Größenordnungen bedeutendere Auswirkungen auf die reale Welt haben. Die Amerikaner diskutieren über die Wahlergebnisse, als ginge es nur um sie und ihre Gefühle und darum, wie viel bequemer oder unbequemer der nächste Präsident ihr Leben machen könnte, während die Europäer darüber diskutieren, was die Ergebnisse für die NATO-Ausgaben und Handelsabkommen bedeuten könnten. Die Tatsache, dass der nächste US-Präsident Völkermord begehen, Menschen mit Wirtschaftssanktionen aushungern und Washingtons Würgegriff über die Weltbevölkerung mit allen Mitteln der Gewalt und Tyrannei verstärken wird, wird kaum je thematisiert.

Wenn westliche Beamte darüber sprechen, wie „die internationale Gemeinschaft“ ein bestimmtes Thema sieht, meinen sie fast immer die USA, Kanada, Europa, Australien und vielleicht ein paar mit den USA verbündete asiatische Länder wie Japan und Südkorea – während sie vorgeben, als ob der Rest der Welt einfach nicht vorhanden wäre.

Man sieht es in der Politik, aber auch in unserer gesamten Kultur. In unseren Filmen, unseren Shows, unseren Gesprächen, unseren Gedanken. Wir denken nicht wirklich über den ausbeuterischen, imperialistischen Abbau von Ressourcen und Arbeit nach, der unseren Lebensstil ermöglicht, obwohl er fast jeden wachen Moment unseres Lebens direkt beeinflusst. Sie würden diesen Satz jetzt nicht lesen, wenn nicht genau diese Dynamik dazu geführt hätte, dass ein hochkomplexes elektronisches Gerät den Weg in Ihr Blickfeld gefunden hat.

Wir verhalten uns von einem Moment zum anderen so, als gäbe es diese Beziehung gar nicht. Es ist, als ob wir alle mit lebenden Menschen herumlaufen, die wie Pantoffeln an unsere Füße geschnallt sind, aber wir lachen nur und reden über das Wetter und über Prominente und darüber, wie wir uns wegen diesem und jenem fühlen, ohne jemals die Existenz der Menschen anzuerkennen, auf denen wir stehen.

Der globale Süden wird auf diese Weise konstant aus unserem Denken und unseren Gesprächen ausgeklammert und lässt uns in diesem gebrochenen, redigierten mentalen Universum zurück, in dem wir vortäuschen, als wären wir die einzigen Menschen, die in dieser schnell schrumpfenden Welt leben. Unser Leben ist nicht weniger wichtig oder wertvoll als das von Menschen in Afrika oder Asien, aber wir leben so, als ob es sie nicht gäbe, selbst wenn ihre Arbeit unsere momentane Realität weit mehr beeinflusst als die weißhäutige Person, der wir in diesem Moment unsere Aufmerksamkeit schenken.

Das muss sich ändern, wenn wir eine bewusste Spezies werden und gemeinsam eine gesunde Welt schaffen wollen. Unsere Wahrnehmung der Welt muss die tatsächliche Welt widerspiegeln, nicht nur das kleine abgeschottete Segment, das innerhalb der Grenzen der westlichen Zivilisation existiert. Wir müssen anfangen, über die Menschheit als Ganzes nachzudenken und aufhören, die Lüge zu leben, dass wir nicht eng mit dem Leben auf jedem bevölkerten Kontinent verbunden sind.

Solange wir unsere Weltsicht nicht öffnen und die Bedürfnisse und Kämpfe unserer Mitmenschen auf der ganzen Welt nicht berücksichtigen, wird es so sein, als wären wir auf einer Dinnerparty, die von Sklaven bedient wird. Wir schauen uns alle an und reden über unser Leben und unsere Familien, während die Sklaven unsere Teller abräumen und unsere Getränke auffüllen, ohne sie anzuerkennen oder über die Tatsache zu sprechen, dass sie als materielles Eigentum gehalten werden und gezwungen sind, das zu tun, was sie tun, um Strafe und Folter zu vermeiden. Solange wir nicht ihre Freiheit fordern und sie einladen, mit uns zu speisen, werden wir in einer höchst dysfunktionalen und missbräuchlichen Beziehung zu ihnen leben, und nichts wird sich jemals richtig anfühlen – weil es nicht so sein wird.