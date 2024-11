Israelische Demolierungsteams zerstören ganze Dörfer im Libanon und löschen „jedes Lebenszeichen“ aus

„Das ist eine Politik der verbrannten Erde, ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen“, so ein Reporter.

Brett Wilkins

Während die Zahl der Todesopfer des seit 13 Monaten andauernden israelischen Angriffs auf den Libanon die Zahl von 3.000 übersteigt, haben Analysen von Satellitenbildern, die in den letzten Tagen von mehreren Medien veröffentlicht wurden, gezeigt, dass fast ein Viertel aller Gebäude in 25 Gemeinden im südlichen Teil des mittelöstlichen Landes zerstört oder beschädigt wurden.

Satellitenfotos, die von der Washington Post, Reuters und der Financial Times untersucht wurden, zeigen die enormen Zerstörungen, die durch israelische Bombenangriffe und kontrollierte Abrisse von Städten und Dörfern verursacht wurden, von denen viele zu den mehr als 1,2 Millionen Menschen gehören, die durch den Krieg zwangsumgesiedelt wurden.

„Es gibt wunderschöne alte Häuser, die Hunderte von Jahren alt sind“, sagte der Bürgermeister von Meiss al-Jabal, Abdulmonem Choukeir, gegenüber Reuters. „Tausende von Artilleriegranaten haben die Stadt getroffen, Hunderte von Luftangriffen. Wer weiß, was am Ende noch stehen wird?“

Die aus Meiss al-Jabal stammende Fatima Ghoul sagte der Washington Post, dass in der 8.000 Einwohner zählenden Stadt „alles in Schutt und Asche“ gelegt worden sei. Auf Bildern, die am Montag in den sozialen Medien kursierten, war zu sehen, wie große Teile des seit Hunderten von Jahren bewohnten Orts durch eine Reihe von gleichzeitigen Sprengungen in Schutt und Asche gelegt wurden.

Die Washington Post berichtet: Satellitenbilder aus Kfar Kila zeigen frisch aufgewühlte Erde, wo einst Olivenhaine standen, was auf eine Räumungsaktion der israelischen Streitkräfte schließen lässt. Dutzende von zerstörten Gebäuden säumen die Hauptstraße der Stadt. Am stärksten ist die Zerstörung in der Nähe der israelischen Grenze. Auch die Dorfkerne der nahe gelegenen Dörfer Ayta al-Shab, Mhaibib und Ramyeh wurden dezimiert, wie die Bilder zeigen.

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigen eine Reihe von kontrollierten Explosionen in mindestens 11 Dörfern. In einem Video, das am 22. Oktober auf X veröffentlicht wurde, stürzt ein halbes Dutzend Gebäude in einem Augenblick nach einer Explosion ein und hüllt das 400 Jahre alte Dorf Ayta al-Shab in Staubwolken und Trümmer. Auf Drohnenaufnahmen, die am nächsten Tag im Internet veröffentlicht wurden, weht eine israelische Flagge über der Stadt, die jetzt nur noch ein Meer aus abgebrochenen Bäumen und eingestürztem Beton ist.

In einem von der Post überprüften Video bejubeln IDF-Soldaten die Zerstörung einer Moschee im Dorf Dharya, wobei ein Soldat jubelt: „Was für ein Moment“, während andere in religiöse Gesänge ausbrechen.

Religiöse und kulturell bedeutsame Gebäude sind nach internationalem Recht geschützt. Verbrannte-Erde-Taktiken und unverhältnismäßige Angriffe sind nach internationalem Recht Kriegsverbrechen.

„Selbst wenn sich keine Zivilisten darin befinden, verlieren solche Gebäude nicht ihren Schutz“, erklärte die ehemalige Anwältin des US-Verteidigungsministeriums, Sarah Harrison, gegenüber der Post.

Ein Sprecher des israelischen Militärs behauptete, die IDF würden libanesische Städte und Dörfer zerstören, weil die Hisbollah – die politische und paramilitärische Gruppe im Libanon – „zivile Dörfer in befestigte Kampfzonen“ verwandle. Die Hisbollah wies diese Anschuldigung zurück.

Der General der libanesischen Streitkräfte im Ruhestand, Akram Kamal Srawi, erklärte gegenüber der Financial Times, es gebe zwei Gründe, warum Israel diese Strategie der Sprengungen anwende.

Der erste Grund sei, dass die IDF den Weg für eine mögliche tiefere Invasion des Libanon ebne.

„Der zweite Grund ist, dass Israel eine Strategie der verbrannten Erde verfolgt, um durch die Übertragung dieser Detonationen im Fernsehen psychologische Kriegsführung gegen die Hisbollah-Basis zu betreiben und die Unterstützung für die Gruppe zu schwächen – was niemals funktionieren wird“, fügte er hinzu.

Israel begann mit seinen Angriffen auf den Libanon fast zeitgleich mit seinem Krieg gegen den Gazastreifen als Reaktion auf den von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Die Hisbollah hat mindestens Hunderte von Raketen und andere Geschosse auf Israel abgefeuert, in einer anhaltenden, aber maßvollen Kampagne in Solidarität mit dem Gazastreifen, wo Israels Bombardierung, Invasion und Belagerung mehr als 155.000 Palästinenser tot, verstümmelt oder vermisst hinterlassen haben und Millionen weitere vertrieben, ausgehungert und krank sind in einem Krieg, den der Internationale Gerichtshof wegen möglichen Völkermords untersucht. Bei den grenzüberschreitenden Angriffen der Hisbollah wurden zahlreiche Israelis getötet oder verwundet.

Zusätzlich zu den mindestens 3.002 Menschen, die durch die israelischen Angriffe getötet wurden, sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 13.000 weitere Menschen verletzt worden. Das Ministerium macht keinen Unterschied zwischen Hisbollah-Kämpfern und Zivilisten. Kritiker sagen, die IDF tue dies auch nicht.

„Wir sind eine Künstlerfamilie, mein Vater ist bekannt, und unser Haus war ein bekanntes Kulturhaus“, sagte der Dirigent des Libanesischen Philharmonischen Orchesters Lubnan Baalbaki der Nachrichtenagentur Reuters, nachdem er Satellitenbilder gesehen hatte, die die Zerstörung des Hauses seiner Familie bestätigten.

„Wenn man über so hochgradige Geheimdienstinformationen verfügt, dass man bestimmte militärische Persönlichkeiten ins Visier nehmen kann, dann weiß man, was sich in diesem Haus befindet“, fügte Baalbaki hinzu. „Es war ein Kunsthaus. Wir sind alle Künstler. Das Ziel ist es, jedes Lebenszeichen auszulöschen.“