Die ganze Welt ist eine Illusion

Die Marketingabteilung der Abteilung für psychologische Kriegsführung der US-Armee hat gerade ein beeindruckendes Rekrutierungsvideo veröffentlicht. Sie wollen Sie wissen lassen, dass sie Geister in der Maschine sind, die alles beobachten und verzerren, und dass Sie, wenn Sie Teil des A-Teams sein wollen, während die Welt in die Hölle des globalen Krieges gezogen wird, an Bord kommen können.

Das ist ziemlich verlockend. Geschickter Schnitt. Betörende Musik. Fesselnd düster im Ton und ausreichend zweideutig. Es ist ein großartiges Psyop-Theater, und wie ein Kommentator meinte: „Ich möchte plötzlich für Oligarchen sterben. Das ist wirklich sehr effektiv!

Ihre Steuergelder bei der Arbeit.

In den unabhängigen Medien kursieren bereits zahlreiche Analysen (hier von Google übersetzt)des Spots, so dass ich nur anmerken möchte, dass der Spot insofern beeindruckend ist, als er genau das tut, was Psyops tun sollen, nämlich verwirren, in die Irre führen, umlenken und den Verstand beschäftigen.

Sehen Sie ihn sich hier selbst an…

Die Schlüsselbotschaft hier ist, dass sehr gut organisierte und gut finanzierte Organisationen mit Volldampf hinter dem Vorhang arbeiten, um Sie von Ihrem ursprünglichen Verstand und Ihrem ursprünglichen Selbst abzubringen. Und sie sind verdammt gut darin.

Kürzlich saß ich mit meiner Familie zusammen und sprach über ein krankes Familienmitglied, als ein entfernter Verwandter wie aus dem Nichts sagte: „Ich mache mir wirklich Sorgen wegen Montag, denn Putin wird am Tag des Sieges eine Atombombe abwerfen.

Das hat natürlich nichts mit der Frage zu tun, was man mit dem Großvater machen soll, aber wie zu erwarten war, löste diese Bemerkung sofort eine hitzige Debatte über die Motive der Russen und Putins geistige Gesundheit aus, und alle Beteiligten gaben selbstbewusst ihre 5 Cent oder mehr dazu. Denn sie alle haben sich seit etwa 6 Wochen intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Sie sind jetzt alle Experten und können die globale Bedrohung sehr gut einschätzen. Sie sind klug genug, um zu wissen, dass man den Ball im Auge behalten muss. Welcher Ball auch immer vor einem liegt, das ist es.

Aber was wissen eine Handvoll Hinterwäldler aus Ost-Texas und West-Louisiana wirklich über Wladimir Putin und die aktuelle russische Kriegsstrategie?

Die Antwort lautet: nichts. Abgesehen von dem, was ihnen von den CIA-gesteuerten Nachrichten- und Desinformationskanälen, die sie jeden Tag empfangen, eingetrichtert wurde, damit sie darüber nachdenken und es wiederholen.

Und hier liegt die eigentliche Gefahr der psychologischen Kriegsführung und Gedankenkontrolle. Menschen, die kein Interesse am Weltgeschehen und kein tiefes Verständnis für die Welt haben, plappern Erzählungen nach, die ihnen von Leuten in den Kopf gesetzt werden, die ihnen Stoff zum Nachdenken geben wollen. Dabei entfernt sich das Leben dieser Menschen immer weiter von ihrer eigenen Bestimmung, und wenn sie erst einmal von der Herde gefangen sind, versinkt ihr persönliches Leben immer tiefer im Chaos und in der Dysfunktion, so dass es immer einfacher wird, die Politik zu manipulieren.

Es ist zum Verrücktwerden.

Da ich also der bin, der ich bin, und das tue, was ich tue, sehe ich all dies als ein weiteres Indiz dafür, dass es an der Zeit ist, sich wirklich mit der Reparatur des eigenen Lebens zu befassen. Und das ist nicht einfach, wenn die Welt zu einer Bühne umgestaltet wurde, um deine Aufmerksamkeit, Energie und Kraft von deinem eigenen Leben abzusaugen. Das System lässt dich wissen, dass es dich an allen Fronten verarscht. Es ist alles offenkundig. Und die Leute denken, dass es cool ist… weil sie es cool finden sollen.

Aber du bist anders. Du willst nicht, dass der Mann in deinem Kopf den Knüppel in die Hand nimmt und dich in einen Sturzflug der Selbstzerstörung schickt. Und das ist der Grund, warum du als Bedrohung eingestuft und mit mehr Gedankenkontrolle bedacht wurdest.

Die ganze Welt ist ein Psyop, und während die ganze Show immer lächerlicher wird, werde ich weiterhin die Arbeit machen, die Leute aus dem Theater zu treiben. Wenn Sie wissen wollen, worum es geht, melden Sie sich hier für meinen persönlichen Newsletter an, besuchen Sie hier meine Coaching-Seite oder buchen Sie hier einen Kurzbesuch bei mir.