Auf dem Jahrestreffen in Davos 2022 wurde darüber diskutiert, wie das Weltwirtschaftsforum das Metaversum steuern wird.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), eine globalistische, pro-„transhumanistische“ Organisation, erklärte diese Woche, dass es Governance-Standards für das Metaverse, eine mit dem Internet verbundene und von Meta (ehemals Facebook) betriebene Plattform für virtuelle Realität, entwerfen wird.

Das Weltwirtschaftsforum, das kollektiv die Verschmelzung von Mensch und Maschine vorhersagt und befürwortet, hat auf seiner Jahrestagung in Davos 2022 seine neue Initiative „Defining and Building the Metaverse“ ins Leben gerufen, die es als „die weltweit führende Multi-Stakeholder-Initiative zur Entwicklung und zum Austausch von umsetzbaren Strategien zur Schaffung und Steuerung des Metaverse“ bezeichnet.

Cathy Li vom WEF beschreibt das Metaversum, das letztes Jahr von Mark Zuckerberg, dem CEO von Meta, vorgestellt wurde, als eine Form der virtuellen Umgebung, von der erwartet wird, dass sie „so alltäglich“ wird, dass sie „zu einer Erweiterung der Realität selbst wird“.

Zuckerberg zufolge wird das Metaverse in den beruflichen und gesellschaftlichen Alltag sowie in die Freizeitgestaltung integriert werden. Es wird die Anwesenheit von dreidimensionalen Hologrammen von Mitarbeitern bei Besprechungen ebenso ermöglichen wie das völlige Eintauchen in eine Party am anderen Ende der Welt durch eine Virtual-Reality-Brille.

Aktivitäten, die „im“ Metaverse durchgeführt werden, könnten von den Administratoren der Plattform beobachtet werden, wodurch die Privatsphäre aller Metaverse-Nutzer gefährdet wäre. Die Vision des WEF von einer Zukunft ohne Privatsphäre würde durch die Integration aller Aspekte des eigenen Lebens in das Metaverse vervollständigt.

Die Integration solch alltäglicher Aktivitäten in das World Wide Web durch das Metaverse wirft die Frage auf, ob jede Äußerung, die während der Einbindung in das Metaverse gemacht wird, von den Administratoren eingeschränkt werden kann. Eine solch enorme Regulierungsmacht wäre mit der einer weltweiten Regierung vergleichbar, was das erklärte Ziel des Weltwirtschaftsforums ist.

Am Mittwoch bestätigte der Meta-Präsident für globale Angelegenheiten und ehemalige stellvertretende britische Premierminister Nick Clegg die Führungsrolle des WEF, indem er sagte, die Organisation werde eine führende Rolle bei der Information über bewährte Praktiken und Governance-Grundsätze spielen.

Die Bemühungen des WEF werden sich auch auf die „wirtschaftliche und gesellschaftliche Wertschöpfung“ im Metaverse konzentrieren, das laut WEF seine eigene Parallelwirtschaft mit virtuellen Produkten und Dienstleistungen hat. Wenn das Ziel des Weltwirtschaftsforums, das Privateigentum abzuschaffen, erreicht wird, könnte eine solche Wirtschaft an Bedeutung gewinnen.

Das WEF ist so wichtig für den Aufbau eines solchen Governance- und Wirtschaftsrahmens, dass es allen Mitgliedern seiner Metaverse-Initiative eine „entscheidende Rolle“ bei der „Definition und dem Aufbau des Metaverse“ zuschreibt.

Mehrere Beobachter haben dem WEF eine totalitäre Ausrichtung unterstellt und als Beispiel die Unterstützung der Gruppe für strenge COVID-19-Sozialkontrollen angeführt, wie z. B. Track-and-Trace-Apps, die helfen, „infizierte Personen von den nicht infizierten zu isolieren“. Das Weltwirtschaftsforum sei „durchdrungen von Autoritarismus und marxistischer Ideologie“, so der australische liberale Senator Alex Antic.

Die erklärte Vision des Weltwirtschaftsforums für die Herrschaft des Metaversums ist ein wenig verschwommen und nicht klar definiert. Die Governance-Rolle der Organisation zielt laut der Gruppe darauf ab, „sichere und inklusive Metaverse-Ökosysteme“ zu schaffen, die ein Gleichgewicht zwischen „Regulierung und Innovation“ herstellen.

Als Antwort auf die Frage, wer das Metaverse regieren wird, hat das WEF das „Dilemma der verteilten Governance“ angesprochen, d. h. die Idee, „Nutzern statt Führungskräften“ wirtschaftliche und verwaltungstechnische Befugnisse in virtuellen Welten zu übertragen.

„Die Theorie ist zwar verlockend, aber die verteilte Verwaltung bietet keinen offensichtlichen Rückgriffsapparat für den Fall, dass die Governance-Herausforderungen aus dem Ruder laufen“, schrieb Cathy Li vom Weltwirtschaftsforum und wies die Idee einer solchen dezentralisierten Kontrolle zurück.

Li nutzte einen Twitter-Beitrag der ehemaligen Reddit-Geschäftsführerin Yishan Wong, um zu erklären, was sie mit „Governance-Herausforderungen“ meinte, und erklärte, dass Internetzensur nichts mit Politik oder Themen zu tun habe, sondern nur mit „Verhalten“ und Höflichkeit.

Als Beispiel nannte er die Zensur der Wuhan COVID-19-Laborleck-Theorie, die wegen „massiver Mengen an schrecklichem Verhalten, Spam-Postings und Beleidigungen, die in die reale Welt überschwappten“, zensiert wurde, und weil Wissenschaftler auf Twitter nicht auf „rationale, evidenzbasierte Weise“ darüber diskutierten.

Er fuhr fort, dass „Ideen“ „gefährlich sein können“ und dass es „naiv“ sei, eine „Debatte“ über „schlechte Ideen“ zuzulassen. Wenn die WEF-Governance-Politik für das Metaverse mit dieser Idee übereinstimmt, die in den letzten Jahren zur Rechtfertigung der Zensur von Tech-Giganten wie Twitter herangezogen wurde, dann könnten die Rechte auf freie Meinungsäußerung bei alltäglichen Aktivitäten stark eingeschränkt werden.