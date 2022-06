Staatlich finanziertes Kinderfernsehen setzt voll auf Pro-Transgender-Inhalte, ignoriert Nebenwirkungen und lebensverändernde Risiken

rmx.news: Das deutsche Kinderfernsehen produziert einseitige Inhalte, die die Transition als einen positiven, mutigen und nahezu risikolosen Prozess darstellen

Deutschlands staatlich finanzierte Medien und Fernsehsender produzieren eine ganze Reihe von Pro-Transgender-Inhalten, und eine ihrer Hauptzielgruppen sind zufällig kleine Kinder. Diese umstrittenen Kindersendungen stellen Transgender-Menschen routinemäßig als mutige Persönlichkeiten dar, die nicht nur bewundert, sondern auch nachgeahmt werden sollten, wobei mögliche Nachteile oder Nebenwirkungen, die mit den lebensverändernden Entscheidungen im Zusammenhang mit Hormontherapien und Operationen verbunden sind, wenig bis gar nicht diskutiert werden.

Einer der größten Förderer von Pro-Transgender-Inhalten ist der Kinderprogrammgigant KiKA, der von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF, die beide der extremen Linkslastigkeit beschuldigt werden, einen großen Teil der Steuergelder erhält. KiKA hat lange Zeit Geschlechtsumwandlung, Hormonblocker und sogar Transitionschirurgie als positive und gesunde Ziele für junge Menschen dargestellt, obwohl eine wachsende Zahl von Ärzten und sogar medizinischen Behörden, einschließlich der schwedischen Gesundheitsbehörde, jetzt davon abraten, dass Kinder und Jugendliche Hormonblocker aufgrund der negativen medizinischen und psychologischen Kosten einnehmen.

Bereits 2016 produzierte KiKA einen Beitrag mit dem Titel „Wenn du denkst, dass du ein Mädchen bist, bist du ein Mädchen“, in dem eine 10-Jährige vorgestellt wurde, die ihr Geschlecht geändert hat. Der Moderator der Sendung gab Kindern, die mit ähnlichen Fragen zu ihrem Geschlecht oder ihrer Sexualität konfrontiert waren, keine nuancierten oder unvoreingenommenen Ratschläge, sondern befürwortete sie aus voller Kehle:

„Stell dir vor, du bist ein Mädchen, aber etwas in dir sagt dir, dass du viel lieber ein Junge wärst – oder umgekehrt: Du hast den Körper eines Jungen, fühlst dich aber wie ein Mädchen. Das ist etwas, unter dem man sehr leiden kann. Kinder, denen es so geht, sind oft sehr unglücklich, bis sie dann irgendwann tatsächlich ihr Geschlecht ändern. So war es auch bei ‚Sam‘ aus Schweden, der bis vor kurzem für alle noch das Mädchen Iris war.“

In einer anderen KiKA-Sendung werden ein 12-jähriges Transgender-Mädchen, ihre Transition und ihr Umgang mit dem Thema in ihrer Schule in einem positiven und sympathischen Licht dargestellt, während eine andere KiKA-Sendung namens „LOGO“ einen animierten Kurzfilm zugunsten von Transgender und Vielfalt produziert hat.

Anfang dieses Jahres wurde in der beliebten Kindersendung „Die Maus“ eine Pro-Transgender-Episode ausgestrahlt, was in ganz Deutschland für Schlagzeilen sorgte.

KiKA hat auch Programme entwickelt, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, direkt mit Transgender-Personen in Kontakt zu treten. „NIck“, der als biologisches Mädchen geboren wurde, sich aber inzwischen in einen Mann verwandelt hat, war kürzlich in einem KiKA-„Chat“ zu sehen, in dem Kinder bis 16 Jahre ihn zu Transgender-Themen befragen konnten.

„Hey, ich bin ein Transmann und beantworte heute ein paar Fragen für Kinder, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden oder sich einfach für das Thema interessieren“, begann er die Diskussion in einer Folge von „PUR+“, die von KIKA produziert wird.

Eines der Kinder fragte ihn zunächst, was „trans“ bedeutet, und von da an kamen immer mehr Fragen. Obwohl die Fragerunde vielleicht einfach nur informativ war, war dies nicht der erste Auftritt von Nick auf dem Sender, und tatsächlich verfolgt das ZDF Nick schon seit Jahren. In einem Kommentar von Martin Voigt in der deutschen Zeitung Junge Freiheit wird beschrieben, wie Nick Kindern und Jugendlichen vorgestellt wurde, wobei in jeder Folge der Übergang nicht nur als die richtige Entscheidung dargestellt wurde, sondern als eine Entscheidung, die viele andere junge Menschen mit Problemen glücklich machen könnte:

Nicks Geschichte auf den Sender zu bringen, war keine spontane Idee. Das ZDF begleitet den heute 18-Jährigen seit 2019. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer können seine regelmäßigen Testosteron-Spritzen, die Änderung der Geschlechtsbezeichnung im Personalausweis, sein Krafttraining und die Amputation seiner Brüste beobachten.

Die erste Botschaft ist einfach: Der Umwandlungsprozess ist schnell und einfach. Nick hat sich angeblich entschieden, als Junge zu leben, was auch medizinisch ohne Probleme möglich ist. Er erhält regelmäßig Testosteron, das seinen Körper immer männlicher werden lässt. Auch seine Operationen werden in der Sendung erwähnt, als wären sie eine Bagatelle.

Dass ein weiblicher Körper unabhängig von Hormonen und Operationen immer ein weiblicher Körper bleibt, wird in der Sendung jedoch nicht erwähnt, ebenso wenig wie die lebenslangen, irreversiblen Folgen und Nebenwirkungen, die der ganze Prozess mit sich bringt. Nicks Vater betont sogar, dass sich seine anfänglichen Bedenken als unbegründet herausstellten, je mehr er sich mit dem Thema beschäftigte. Seinen Aussagen zufolge ist sein Sohn stolz auf seine tiefer werdende Stimme und den leichten Schatten seines Bartes.

In jüngster Zeit weisen mehrere medizinische Studien darauf hin, dass Hormonbehandlungen für Jugendliche keine wissenschaftliche Grundlage haben und die Risiken den Nutzen überwiegen, darunter ein wichtiger Bericht der schwedischen Agentur für medizinische und soziale Bewertung. Die Agentur wies darauf hin, dass es nach der Behandlung von Hunderten von Patienten im Laufe der Jahre unklar ist, ob die Behandlungen wirksam oder sicher sind. In dem Bericht wurde aufgezeigt, wie 13 Minderjährige, die mit Hormonen behandelt wurden, unter schweren Nebenwirkungen litten, und eine Klinik am Karolinska-Krankenhaus in Solna, Schweden, beschloss, die Hormonbehandlung aufgrund der beobachteten schwerwiegenden Nebenwirkungen einzuschränken, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfruchtbarkeit, thrombotische Erkrankungen und Krebs, wie die Nachrichtenagentur Dagen berichtet.

„Wir können negative Auswirkungen nicht ausschließen, und wir wissen nicht, ob die Behandlung sinnvoll ist“, sagte der Leiter der schwedischen Gesundheitsbehörde, Thomas Lindén, der schwedischen Nachrichtenagentur SVT.

Der Bericht von Nick über KiKA enthält jedoch keine Nuancen und bietet auch keine Warnungen. Sie ist als „persönliche und kraftvolle Geschichte“ konzipiert, um Sympathien zu wecken und vielleicht sogar andere zu ermutigen, wie Voigt schreibt:

Zweifel und kritische Fragen scheinen unangebracht. Stattdessen wird die Entscheidung zur Transition als bewundernswerte und mutige Reise angepriesen. Für Nick – und implizit für alle, denen es ähnlich geht – ist es der richtige Schritt. Die Verharmlosung der Testosteronspritzen erinnert an einen Artikel in der Kindernachrichtensendung [einer anderen Sendung auf KIKA] vor einigen Wochen. Damals sprach Tim über seine Geschlechtsumwandlung von einem Mädchen zu einem Jungen, als ob es sich um einen gewöhnlichen und routinemäßigen Vorgang handelte. Das hat Methode. Einprägsame Figuren wie Nick und Tim vermitteln, wie normal und einfach es angeblich ist, eine Frau in einen Mann zu verwandeln.

Die dritte Botschaft ist manipulativ: Die Verwandlung macht glücklich und außergewöhnlich. Und das Coming-out garantiert soziale Anerkennung.

„Nick ist jetzt so glücklich, weil er so sein kann, wie er ist“, sagt sein Klassenkamerad. „Alle haben es so gut aufgenommen.“ Nick betont im Film und im Chat immer wieder, wie unglücklich er früher war und wie gut es ihm jetzt, dank der Hormontherapie, geht.

Der erste Blick auf seine flache Brust war ein vermeintlich guter und emotionaler Moment. „Ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie uns Ihre Geschichte so offen und mutig erzählt haben“, schließt die Moderatorin die Folge, bevor sie den Ton für den KiKa-Chat angibt: „Es zeigt uns, dass wir alles sein können, wichtig ist nur, dass wir uns gut dabei fühlen.“

Natürlich wissen die Verantwortlichen, die die Geschichten von Nick und Tim ins Kinderfernsehen gebracht haben, dass immer mehr junge Mädchen auf den Transgender-Hype hereinfallen. Ärzte in allen Medien warnen vor einem exponentiellen Anstieg der Selbstdiagnose von Transgender bei jungen Mädchen. Es handelt sich um psychisch unsichere, oft emotional instabile Mädchen, die die Gender-Kliniken stürmen, weil sie unglücklich sind. Tausende von Mädchen, die kurz davor stehen, von ihrer Pubertät überwältigt zu werden, sehen die Geschichte vom glücklich und männlich werden, die das ehemalige Mädchen Nick so eindrucksvoll erzählt.

Die wachsende Zahl junger Menschen, die eine Transition anstreben, geht einher mit immer mehr Medien und kulturellen Einrichtungen, die für einen solchen Eingriff werben. Die deutsche Twitter-Klasse ist sich vieler linksliberaler Trends in der englischen Welt bewusst, wo Hashtags, die für Transgender-Themen werben, Filme, Publikationen wie die New York Times und soziale Medienplattformen wie Twitter Kritik an der Transgender-Ideologie als eine Form von Hassrede bezeichnen.

Dieselben Überzeugungstäter haben in den vom Steuerzahler finanzierten deutschen Mediengiganten eine mächtige Plattform gefunden, um ihre Botschaft zu verbreiten, und es ist zu erwarten, dass dieser Trend noch zunehmen wird. Selbst Persönlichkeiten, die einst Helden der liberalen Linken waren, haben wenig dazu beigetragen, diejenigen abzuschrecken, die die Transgender-Thematik zu einem wichtigen Bestandteil ihres Glaubenssystems gemacht haben. J.K. Rowling zum Beispiel schrieb, dass junge Mädchen innerhalb weniger Jahre eine Geschlechtsdysphorie entwickelt haben; sie wurde daraufhin mit Morddrohungen konfrontiert, weil sie darauf hinwies, dass dieser Trend ernste Folgen haben könnte.

„Ich bin besorgt über die explosionsartige Zunahme junger Frauen, die sich umwandeln lassen wollen, und auch über die steigende Zahl derer, die zu ihrem ursprünglichen Geschlecht zurückkehren, weil sie es bereuen, Schritte unternommen zu haben, die in einigen Fällen ihren Körper unwiderruflich verändert und ihnen die Fruchtbarkeit genommen haben“, schrieb sie.

„Den meisten Menschen ist wahrscheinlich nicht bewusst – mir war es jedenfalls nicht bewusst, bis ich anfing, dieses Thema gründlich zu recherchieren -, dass vor zehn Jahren die Mehrheit der Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung anstrebten, männlich war. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen umgekehrt. Im Vereinigten Königreich ist die Zahl der Mädchen, die für eine Transitionstherapie überwiesen werden, um 4400 % gestiegen. Autistische Mädchen sind zahlenmäßig stark überrepräsentiert.

Berichte über Nebenwirkungen, Unfruchtbarkeit und sogar Krebs haben jedoch wenig dazu beigetragen, die glühende Berichterstattung über transsexuelle Menschen in den deutschen Medien zu bremsen. Es ist unklar, ob eine wachsende Zahl von Studien, die die Gefahren der Transition aufzeigen, oder die Aussagen einer Reihe von Männern und Frauen, die ihre Transition bereuen, ihren Weg in diese Netzwerke finden werden, aber im Moment ist die Botschaft einheitlich: Die Transition ist eine mutige und gerechte Entscheidung, und sie wird dich glücklich machen.