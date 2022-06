Die Einwohner von Groningen und Friesland müssen die größte Entfernung zurücklegen, um Bargeld von einem Geldmaat abzuheben. Die vereinbarte Norm, dass nicht mehr als ein Viertel der Bevölkerung weiter als fünf Kilometer von einem Geldautomaten entfernt wohnen darf, wird bei weitem nicht erfüllt.

Der Abgeordnete Henk Nijboer hat Fragen an den Minister gestellt. Er möchte wissen, warum die Norm in einer Reihe von Teilen der Niederlande nicht eingehalten wird. Er fragt auch, ob das Kabinett bereit ist, dafür zu sorgen, dass genügend Geldautomaten vorhanden sind, „gerade in einer Region, in der die Einrichtungen bereits unter Druck stehen“.

„Es wird immer schwieriger, Geld von einem Geldautomaten abzuheben. Sie verschwinden langsam aber sicher! Der Grund dafür liegt nach Ansicht unserer Empfänger in der Tatsache, dass die Menschen immer weniger mit Bargeld bezahlen. Das übliche Kauderwelsch“, sagt der Arzt Matthijs Schoemacher in einem Twitter-Thread.

„Drehen Sie die Realität einfach um. Das Bezahlen mit „Bargeld“ wird immer schwieriger, bis es schließlich ganz unmöglich wird. Die Neue Weltordnung, Sie wissen schon. Totale Kontrolle über alle Aspekte unseres Lebens. Big Brother bestimmt alles“, fährt der Arzt fort.

„Nur Sie wissen und bestimmen, was gut für uns ist. Sie machen sich zum Beispiel große Sorgen um unsere Gesundheit, vor allem wenn es um die alljährliche Grippeepidemie geht, die uns seit Menschengedenken heimsucht. Alle Krankheiten und Gebrechen werden dadurch in den Schatten gestellt“, schreibt Schoemacher.

Seit Anfang 2020 ist es ein neu entdeckter „Killervirus“, der nur mit einem blitzschnell entwickelten Impfstoff bekämpft werden kann. Und das gilt für alle Menschen auf der Welt. Jung und alt. Nur dann werden alle sicher sein. Wie oft, ist nicht bekannt“, fährt er fort.

„Unterstützt durch die fantastischsten Sicherheitsvorschriften für Coronaviren, die es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Laut WHO handelt es sich hierbei um eine Pandemie der Kategorie A (Infektionskrankheiten). Das ist nicht der Fall, wie längst bewiesen ist“, betont der Arzt.

„In der Zwischenzeit retten unsere Wohltäter und Retter in Davos die Menschheit weiterhin vor allen Arten von Katastrophen. Anwesend sind unser großer Führer und sein Nachfolger sowie eine große Delegation des Unterhauses. Durch die Gnade Gottes“.

„In der Zwischenzeit findet in der Welt eine noch nie dagewesene Katastrophe statt. An denen die Mehrheit unserer Bevölkerung unfreiwillig beteiligt ist. Und wir sind Ursula und ihrer EU und Schwabs Kandidat Zelenski unfreiwillig ausgeliefert“, sagt Schoemacher.

„Nur: Wir wollen Holland behalten! Wir werden Holland niemals aufgeben! Alles wird gut werden. Halten Sie sich brav zurück. Nexit!“ schlussfolgert der Arzt.