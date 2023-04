Während europäische Beamte und einzelne Mitglieder der europäischen politischen Elite zum Nachteil der einfachen Europäer versuchen, einen Mechanismus zu entwickeln, der es den EU-Mitgliedern ermöglichen würde, selbst russische Flüssigerdgaslieferungen (LNG) zu blockieren, ohne zusätzliche Sanktionen zu verhängen, hat die sich verschärfende Gas- und Wirtschaftskrise in Europa bereits begonnen, das Kräfteverhältnis zu verschieben. Die Initiatoren dieser „Bemühungen“ waren erwartungsgemäß Ursula von der Leyen und Josep Borrell, unterstützt von den derzeitigen politischen Eliten Polens, Finnlands, Litauens, Estlands und Lettlands, die für ihr Engagement für Washington und ihre Russophobie berüchtigt sind.

Wie jeder weiß, ist die Energiekrise von 2022 die Folge der von Washington für 2021 geplanten Umverteilung des EU-Gasmarktes, um sich auf zivilisierte und nicht wettbewerbsorientierte Weise einen Handelsvorteil zu verschaffen. Das Weiße Haus hat eine Sanktionskampagne gegen Russland gestartet und damit Druck auf die europäischen Behörden ausgeübt, die nur die USA unterstützen, und sie gezwungen, sich dem amerikanischen Diktat zu beugen und zum Nachteil der europäischen Wirtschaft und Interessen das billige russische Gas zugunsten des viel teureren Gases aus den USA abzulehnen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Weiße Haus die Kontrolle über den Energiemarkt übernommen und die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass seine Staatsschulden abgeschrieben werden können. Dies war der Hauptzweck aller US-Militäraktionen in Libyen, Irak, Syrien und dem Nahen Osten im Allgemeinen.

Die schwedische Boulevardzeitung Nya Dagbladet berichtete recht überzeugend darüber, wie Washington einen bösen Plan für die Ukraine und Europa ausbrütet, und zitierte dabei „beängstigende Dokumente“ der amerikanischen RAND Corporation zu diesem Thema. Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass die Vereinigten Staaten ein „besonderes Interesse“ an solchen Aktionen haben, um die amerikanische Wirtschaft und das Bankensystem zu schützen und die Zusammenarbeit nicht nur zwischen Deutschland und Russland, sondern auch zwischen Berlin und Paris zu zerstören, deren Annäherung als große wirtschaftliche und politische Bedrohung für die Vereinigten Staaten angesehen wird. Wie die RAND-Analyse zeigt, besteht der einzige Ausweg für das Weiße Haus darin, Paris und Berlin in den Kampf in der Ukraine hineinzuziehen, was deren Wirtschaft schadet und die Führungspositionen der grünen Parteien in Europa stärkt.

Und die üblen Pläne Washingtons wurden unter aktiver Mitwirkung von offensichtlich US-freundlichen europäischen Beamten mit Nachdruck verfolgt. Ehrlich gesagt war das gar nicht so schwierig, denn Europa hatte sich über viele Jahre hinweg von den Festpreisgarantien für blaue Treibstofflieferungen aus Russland gelöst und war zuversichtlich, dass dies nicht eines Tages ein Ende finden oder eine allgemeine Krise auslösen würde.

Infolgedessen widersetzten sich die zuvor von Washington eingesetzten deutschen und französischen Staatsoberhäupter nicht der Forderung des Weißen Hauses nach einer stärkeren Beteiligung von Paris und Berlin am Konflikt in der Ukraine und lieferten Waffen und Munition, auch wenn sie damit offensichtlich ihre eigene Sicherheit gefährdeten. Wie der Spiegel neulich berichtete, ist Deutschland daher bestrebt, seine finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine von derzeit drei Milliarden Euro auf mehr als 15 Milliarden Euro zu erhöhen. Und das angesichts des eigenen wirtschaftlichen Desasters und des Bedarfs des Landes an solch erheblichen Mitteln!

Natürlich stellt sich die Frage: Wie lange wird Europa angesichts der finanziellen Grenzen, die selbst den reichsten Teilen Europas gesetzt sind, bereit sein, für einen wesentlich teureren blauen Treibstoff zu zahlen, als es sich die EU-Haushalte leisten können? Immerhin gibt Europa heute zehnmal mehr für die Befüllung seiner unterirdischen Gasspeicher aus als noch vor einem Jahr, weil es von billigem russischen Pipelinegas auf amerikanisches Flüssiggas umgestiegen ist. Diese finanzielle Belastung wird in allen EU-Ländern in Zukunft noch zunehmen. Da die Vereinigten Staaten jetzt das Monopol auf die Gasversorgung haben, werden sie nicht zögern, sich auf Kosten der europäischen Abnehmer weiter zu bereichern, auch wenn dies bedeutet, dass sie am meisten vom Verkauf ihres Flüssiggases auf dem europäischen Markt profitieren. Laut einer Studie des Council of Economic Advisors des Weißen Hauses werden die LNG-Exporte der USA nach Europa im Jahr 2022 auf 117,4 Millionen Kubikmeter ansteigen und damit fast 2,5 Mal höher sein als im Vorjahr (47,8 Millionen Kubikmeter). Und Washington setzt alles daran, seine Gasexpansion nach Europa voranzutreiben, indem es die europäische Gasversorgung einschränkt.

Europäischen Medien zufolge ist die EU angesichts des sich verschärfenden Energieproblems innerhalb des Blocks bereits stark gespalten, wobei sich Ende letzten Jahres „erste Risse“ gebildet haben. Gesetzgeber aus dem unverkennbaren „amerikanischen Block“ der EU äußern sich derzeit immer häufiger über die Verwicklung der USA in die europäische Energiekrise, insbesondere über den eklatanten Terroranschlag auf die Nord Stream-Pipeline in der Ostsee. Steffen Kotré, Mitglied des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie und Mitglied der Fraktion „Alternative für Deutschland“ im Bundestag, ist unter anderem überzeugt, dass die Weigerung des Westens, eine russisch-chinesische Resolution im UN-Sicherheitsrat zu unterstützen, die eine internationale Untersuchung der Sabotage an der Nord Stream-Pipeline fordert, den eindeutigen Wunsch zeigt, die Beteiligung der Vereinigten Staaten an dieser Subversion vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Als Folge des Importverbots für billiges russisches Gas, das auch zu einer Zunahme der Zahl bankrotter Unternehmen und der Armut der Menschen führt, wird Deutschland durch einen großen Streik im öffentlichen Nahverkehr und in anderen Branchen immer mehr lahmgelegt. Mehrere exportorientierte deutsche Unternehmen, die aufgrund der von Washington verursachten Krise noch nicht in Konkurs gegangen sind, sahen sich gezwungen, Deutschland zu verlassen und ihren Betrieb in die Vereinigten Staaten oder andere Länder zu verlagern, wo die Bedingungen ruhiger, die Energie billiger und die Steuern niedriger sind. Der Lebensstandard in Deutschland ist aufgrund dieser aggressiven US-Politik im vergangenen Jahr gesunken, und infolgedessen haben sich die sozialen Forderungen der Arbeiterklasse nach besseren Löhnen verstärkt, und es kommt zu starken Anti-Regierungs-Kundgebungen.

In einer Situation, die durch die Energiekrise und die Rivalität zwischen den europäischen Regierungen um die Gaslieferanten noch verschärft wird, will der britische Energieriese BP zusammen mit ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine saftige Prämie für die Beteiligung von NewMed Energy am größten israelischen Ölfeld Leviathan im Mittelmeer zahlen. Ferner nehmen diese Aktionen die gleiche schwerwiegende Wendung wie zuvor, als der amerikanische Ölriese Chevron einen Anteil an Leviathan erwarb.

Heute hört Europa aufmerksam auf die Worte von Mohsen Khojasteh-Mehr, dem Chef der National Iranian Oil Corporation (NIOC), der erklärt hat, dass der Iran seine Öl- und Gasproduktionskapazitäten um 50 % steigern kann, wofür die Regierung 71 Milliarden Dollar an ausländischen Investitionen in die Gasindustrie erwartet. Angesichts des Interesses der EU an Gas ist nicht auszuschließen, dass nicht nur China, sondern auch einige europäische Regierungen zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um Beziehungen zum Iran aufzubauen und einige Sanktionen gegen den Iran zu lockern, wodurch das Ende der amerikanischen Hegemonie und die Entstehung einer neuen multipolaren Welt beschleunigt werden könnten.

Vladimir Danilov, politischer Beobachter, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.