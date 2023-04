Die mRNA-Plattform: Was sie ist und was sie bedeutet

Im Frühjahr 2020 erfuhren wir, dass im Rahmen der Operation Warp Speed ein Impfstoff entwickelt wurde, der schneller war als je zuvor. Aus der jahrzehntelangen Geschichte der Impfstoffentwicklung wussten wir, dass die Herstellung von Impfstoffen 5 bis 10 Jahre dauert. Die anschließenden klinischen Versuche könnten noch länger dauern.

Wie war dies möglich? Wann hat dieser wissenschaftliche Sprung stattgefunden? Was war das für eine fantastische neue Technologie, die eine so schnelle Entwicklung möglich machte?

Wir erfuhren schnell, dass der neue Impfstoff die so genannte mRNA-Technologie nutzen würde. Und es gab mehrere Unternehmen, die bereit waren, diese Technologie zu entwickeln.

Die Funktionsweise der mRNA ist anders als die aller bisherigen Impfstoffe. Früher wurden Impfstoffe hergestellt, indem man eine geschwächte oder tote Form des Virus nahm und sie dem Menschen injizierte. Der menschliche Körper bildete Antikörper, um das geschwächte Virus zu bekämpfen und zu besiegen, und gab so dem Körper die Anweisung, Antikörper gegen das Virus zu bilden, falls es jemals in voller Stärke auftreten sollte. Der Mensch war immun.

Das ist nicht das, was mRNA tut.

Die CDC hat die Definition von Impfstoffen buchstäblich geändert, damit mRNA in diese Kategorie passt. Das haben wir vor zwei Jahren gesehen, als wir die alte und die neue Version auf der CDC-Website verglichen haben.

Hier war die Definition auf der CDC-Website im Jahr 2020:

Impfstoffe enthalten die gleichen Keime, die Krankheiten verursachen. Sie wurden jedoch abgetötet oder so weit abgeschwächt, dass sie nicht krank machen.

Die neue Version wurde viel allgemeiner und schließt auch mRNA ein. Hier ist die aktuelle Definition auf der CDC-Website:

Ein Präparat, das zur Stimulierung der körpereigenen Immunreaktion gegen Krankheiten verwendet wird.

Die erste Frage, die Sie sich vielleicht stellen, lautet: „Warum will die CDC den Anschein erwecken, es handele sich nur um eine altbekannte Standardtechnologie? Warum glauben sie, dass sie es einen Impfstoff nennen müssen? Versuchen sie, uns zu täuschen, damit wir uns wohlfühlen? Warum?“

Die mRNA ist kein herkömmlicher Impfstoff, aber sie ist auch nicht neu. Es handelt sich eigentlich um eine dreißig Jahre alte Technologie. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass es einmal eine sogenannte „Gentherapie“ gab, über die heute niemand mehr spricht. Das ist die Kategorie, zu der diese Technologie gehört.

Der ursprüngliche Zweck der Gentherapie bestand darin, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Körper dazu zu bringen, etwas zu produzieren, das sie nicht von Natur aus produzieren, etwas, das ihr Körper benötigt, wie Insulin für Diabetiker. Der Zweck war, einen Mangel auszugleichen, den der Körper nicht selbst erzeugen konnte.

Die Funktionsweise besteht darin, dass ein mRNA-Strang unter Verwendung des genetischen Codes des zu produzierenden Stoffes konstruiert wird. Der auf diese Weise erzeugte mRNA-Strang enthält wiederum alle Anweisungen, die zur Erzeugung des gewünschten Proteins erforderlich sind.

Doch die Technologie hatte ihre Grenzen. In den ersten Jahren der Gentherapie stellte man fest, dass sie nicht lange funktionierte. Es mussten mehrere Dosen verabreicht werden, und es mussten die richtigen Bedingungen im Körper herrschen.

Obwohl es diese Verwendung von mRNA als Therapeutikum schon seit Jahrzehnten gibt, mit teils guten und teils enttäuschenden Ergebnissen, war es völlig neu, dass die mRNA ein Antigen erzeugt. Nie zuvor wurden die eigenen Zellen eines Menschen entführt, um etwas zu erzeugen, das den Körper angreifen sollte.

Plötzlich verwandelte sich die Technologie von einem Therapeutikum zur Behandlung einer Minderheit von Menschen mit bestimmten Defiziten in ein Medikament, das jeder Mensch auf der ganzen Welt zur Bekämpfung eines Virus einnehmen würde.

Wenn der mRNA-Covid-Impfstoff einer Person injiziert wird, wandert er zu den Zellen und erzeugt den Teil des Virus, der als Spike-Protein bekannt ist, den aktiven Teil des Virus, der den ganzen Schaden verursacht. Der Körper reagiert darauf und bekämpft es. Es ist ein biologisches Trojanisches Pferd.

Warum sollte man also erwarten, dass diese Methode wie ein herkömmlicher Impfstoff wirkt, der über viele Jahre, oft ein Leben lang, Immunität verleiht? Wir haben bereits gesehen, dass diese Methode oft nicht funktioniert. Wussten das die Unternehmen, die diese Medikamente als Impfstoff verkaufen, und die FDA nicht von Anfang an?

Eine weitere Einschränkung bei der Verwendung dieser Technologie als Impfstoff besteht darin, dass die Immunreaktion auf die Besonderheiten des jeweiligen Virus abgestimmt wird. Wenn das Virus zu einer Variante mutiert, ist es unwahrscheinlich, dass die Antikörperreaktion gegen dieses Virus wirkt. Das Spike-Protein ist etwas anders.

Dies ist eine sehr alte Idee in der Virologie, die als ursprüngliche antigene Sünde bezeichnet wird. Im Grunde genommen stellt sich der Körper auf die Variante ein, die er bekämpft, und kann neue Varianten nicht so gut erkennen. Wussten die Unternehmen, die diese Medikamente als Impfstoff verkaufen, und die FDA dies nicht von Anfang an?

Booster, anyone?

Sie wussten also bereits, dass der mRNA-Impfstoff keine dauerhafte Immunität verleiht und wahrscheinlich nicht gegen Varianten wirkt. Und nicht nur das, sie hatten auch keine Ahnung von den Nebenwirkungen, weil sie diese Technologie noch nie zur Herstellung eines Antigens verwendet hatten.

Ursprünglich wurde die Technologie also entwickelt, um etwas zu produzieren, das der Körper brauchte, aber nicht selbst produzierte. Nun würde die Technologie den eigenen Körper nutzen, um einen Feind zu erzeugen, den er dann bekämpfen musste. Das hatte es noch nie gegeben.

Was könnten die möglichen Auswirkungen sein? Man wusste es nicht.

Als die Pandemie ausbrach, sahen die Leute in den Unternehmen, die mRNA herstellen, darin eine große Chance. Moderna wurde im Jahr 2010 gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt sprachen sie nie über Impfstoffe, sondern nur über die Therapeutika, die sie entwickelten, und das war ihr einziger Fokus. Bis zur Bonanza im Jahr 2021 hat das Unternehmen nie Geld verdient. Seltsamerweise überschneiden sich die finanziellen Interessen von hochrangigen Führungskräften bei Moderna und Pfizer mit denen von hochrangigen Beamten der FDA und der CDC.

Was für ein Segen für diese Unternehmen! Wenn ihnen das gelänge, hätten sie ein Medikament, das sie schnell für neue Antigene entwickeln und immer wieder verkaufen könnten. Deswegen spricht man von einer neuen Plattform für die Verabreichung von Medikamenten. Es ist eine Plattform, weil es sich um eine Technologie handelt, mit der man schnell einen Impfstoff herstellen kann, wenn neue Antigene auftauchen.

Ferner haben die Gesundheitsbehörden diese Methode ins Auge gefasst, um der Bevölkerung nicht nur Impfstoffe, sondern auch unzählige andere Arzneimittel zu verabreichen. Es ist eine Plattform. Die Öffentlichkeit musste sich nur an den Gedanken gewöhnen, dass die Dinge jetzt so funktionieren.

Plötzlich, als die Angst vor einem gefährlichen Krankheitserreger in der Luft lag, boten sich zahlreiche Möglichkeiten.

All diese verschiedenen Interessengruppen mit ihren unterschiedlichen Zielen haben nun ein Interesse daran, dass diese Plattform funktioniert. Je mehr Menschen sie auf die Plattform bringen können, desto besser sind ihre Interessen vertreten.

Wenn also die Mehrheit der Bevölkerung durch die Angst vor einem Virus dazu gedrängt wird, ist das umso besser. Wir alle wissen, dass Angst ein großartiges Motivationsmittel ist und dazu dient, Andersdenkende zum Mitmachen zu bewegen.

Wer sind diese Agenten?

Pharmaunternehmen: vorwiegend Pfizer und Moderna. Hier gibt es Milliarden zu verdienen, und das bis in die absehbare Zukunft. Diese Unternehmen sind außerdem so eng mit der Regierung verbunden, dass sie die relativ ungetesteten Medikamente leicht auf den Markt bringen könnten.

Der Biosicherheitsstaat: Leute in Verteidigungsorganisationen, die darin einen Kontrollmechanismus sehen, der es ermöglicht, die Bewegungen der Menschen durch Impfausweise zu verfolgen. Dies ist der Fall, wenn es zu Impfstoffmandaten kommt.

Machtmenschen: Politiker und andere (Bill Gates, das WEF usw.), die einen Mechanismus suchen, um eine größere biologische Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen und auf Befehl Rechte zu vergeben oder zu entziehen. Dies führt natürlich zu Eugenik.

Denken Sie einmal darüber nach. Die Behörden versuchten, ihre Bürger auf eine Plattform für die Verabreichung von Drogen zu zwingen. Die Strafen für die Nichteinhaltung waren Ächtung, Verweigerung des Rechts auf Arbeit und Verbot der Teilnahme an der Gesellschaft. Sie waren mit reichen und mächtigen Einzelpersonen und Unternehmen im Bunde. Sie würden dann einen Mechanismus einführen, um unsere Bewegungen durch Impf-Karten zu verfolgen und unsere Aktivitäten zu kontrollieren.

Die mRNA-Gentherapie-Technologie war ein bemerkenswerter Fortschritt mit ungeahntem Nutzenpotenzial für die Menschheit. Die Interessen der Mächtigen haben sie in etwas Unmenschliches und Zerstörerisches verwandelt.