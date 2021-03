Die Gates Foundation macht Milliarden mit der Entwicklung von gefährlichen Impfstoffen

Von allen lukrativen Investitionen, die Gates im Laufe seiner Karriere in der Technologiebranche getätigt hat, gehören seine Investitionen in die globale Gesundheit zu den größten wirtschaftlichen Erfolgen, insbesondere im Bereich der Impfstoffentwicklung und der Bereitstellung von Impfstoffen.

Der Microsoft-Milliardär Bill Gates, der bekanntlich im März letzten Jahres aus dem Vorstand seines Tech-Imperiums zurücktrat, um ein Vollzeit-Philanthrop“ zu werden, konzentriert seine Bemühungen auf die beste Investition“, die er je getätigt hat: die Finanzierung und Bereitstellung von Impfstoffen“. Obwohl Gates behauptet, dass es sich hierbei lediglich um einen lokalen Wirtschaftsboom handelt, deuten Berichte darauf hin, dass seine Wohltätigkeitsorganisation tatsächlich mehr an Investitionserträgen in der Gesundheitsbranche erzielt hat, als sie in den letzten 5 Jahren ausgegeben hat.

Von all den lukrativen Investitionen, die Gates im Laufe seiner Karriere in der Technologiebranche getätigt hat, waren seine Investitionen in die globale Gesundheitsbranche, insbesondere in die Entwicklung von Impfstoffen und die Bereitstellung von Impfstoffen, vor allem für abgelegene, verarmte Völker, eine der stärksten wirtschaftlichen Leistungen.

Gates‘ Wohltätigkeitsorganisation, die Bill and Melinda Gates Foundation, steht hinter Impfprogrammen auf der ganzen Welt, einschließlich des aktuellen globalen Vorstoßes für Massenimpfungen gegen COVID-19 unter Verwendung von experimentellen mRNA-abgeleiteten und abgetriebenen Formeln, von denen Gates zugibt, dass sie noch nie jemand hergestellt hatte“. Die Stiftung profitiert enorm von der Einführung von Impfstoffen im großen Stil, trotz der enormen Gesundheitsprobleme, die dadurch entstanden sind.

Er behauptete im Wall Street Journal op-ed im Jahr 2019, dass seine Investitionen in Impfstoff-Rollout-Programme eine 20-zu-1 finanzielle Rendite machen, was $10 Milliarden Investitionen in $200 Milliarden „wirtschaftlichen Nutzen“ für die lokalen Volkswirtschaften in den über zwanzig Jahren seit seinem Einstieg in die Gesundheitsindustrie verwandelt.

Von diesen 10 Mrd. USD flossen über 10 % in Programme zur Ausrottung der Kinderlähmung, eines Virus, der vorübergehende oder dauerhafte, lebensbedrohliche Lähmungen verursachen kann. Zu den Begünstigten der Stiftung gehörten die Global Polio Eradication Initiative (GPEI) und Gavi, die Impfstoff-Allianz, die den oralen Polio-Impfstoff (OPV) in die Länder der Welt bringt. Mit der milliardenschweren Mitgift konnte Gates die Kontrolle über Indiens National Advisory Board erlangen, ein Beratungsgremium der Regierung, das politische Entscheidungen im indischen Parlament beeinflusst.

Von 2000 bis 2017 war die Gates‘ Stiftung für die Einführung und Verteilung von Hunderttausenden von Dosen des OPV an Kinder unter 5 Jahren in Indien verantwortlich. Während dieser Zeit, im Jahr 2014, gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass der natürlich vorkommende Stamm der Kinderlähmung in Indien ausgerottet wurde, drei Jahre nachdem der letzte Fall im Jahr 2011 gemeldet worden war. Doch eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass mit der Zunahme der OPV-Rate und der kumulativen 5-Jahres-Dosierung auch die Rate der akuten schlaffen Lähmung (AFP) bei Kindern unter 15 Jahren anstieg.

Robert F. Kennedy Jr., Vorsitzender und Chefsyndikus von Children’s Health Defense (CHD), einer Non-Profit-Organisation, die sich der Bekämpfung von Gesundheitsepidemien im Kindesalter widmet, schrieb, dass zwischen 2000 und 2017 mehr als 496.000 Kinder nach Erhalt der OPV gelähmt wurden. Kennedy wies darauf hin, dass die Zunahme der Lähmungen durch die Impfstoff-Variante des Virus verursacht wurde, die durch die von Gates finanzierte OPV entstand, und nicht durch das natürlich vorkommende Virus. Dieses Phänomen trat in zahlreichen Ländern auf.

Die Studie im International Journal of Environmental Research and Public Health von 2018 zeigt, dass um das Jahr 2012 die kumulative Dosis von OPV und die Rate von AFP in zwei indischen Provinzen ihren Höhepunkt erreicht, bevor das Impfprogramm abflaut und die Rate von AFP mit der reduzierten Verabreichung von OPV sinkt.

Der indische Arzt Jacob Puliyel, Leiter der Pädiatrie am St. Stephen’s Hospital in Delhi und korrespondierender Autor der Studie zur AFP mit der Häufigkeit der Verabreichung von Polio-Impfstoffen (OPV), stellte fest, dass „die Häufigkeit der Verabreichung von Polio-Impfstoffen direkt oder indirekt mit dem Auftreten von akuten schlaffen Lähmungen ohne Polio zusammenhängt.“

„In Abwesenheit einer wilden Polioübertragung wurde erwartet, dass die Fälle von Lähmungen auf eine akzeptable Rate von etwa zwei pro 100.000 zurückgehen würden, aber dies ist nicht eingetreten“, fügte er hinzu.

Da seine Ergebnisse auf einen starken Zusammenhang zwischen der AFP-Rate und dem Einsatz von OPV hinwiesen, sagte Puliyel in dem Bericht, dass „die Reaktion auf die Reduzierung der OPV-Runden (De-Challenging) die Annahme erhärtet, dass OPV für die Veränderung der NPAFP-Rate verantwortlich war.“

„Jetzt, da Indien seit über sechs Jahren poliofrei ist, könnten wir in der Lage sein, die NPAFP zu reduzieren, indem wir die OPV-Runden weiter reduzieren“, so das Fazit der Studie von 2018.

Im Jahr 2017 kürzte die indische Regierung ihr Polio-Impfprogramm drastisch und entfernte Gates aus dem National Advisory Board, woraufhin die AFP-Fälle deutlich zurückgingen. Der Schritt fiel mit dem Eingeständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen, dass der impfinduzierte Stamm der Kinderlähmung schnell zum vorherrschenden Stamm wurde, was dazu führte, dass die Organisation dazu aufrief, das zu „eliminieren“, was sie als die „seltenen Risiken“ der impfinduzierten „paralytischen Kinderlähmung und des impfinduzierten Poliovirus“ bezeichnete, indem sie den Einsatz des Medikaments verlangsamte und schließlich stoppte.

Nun investiert die Gates-Stiftung massiv in die Entwicklung und den Vertrieb des COVID-19-Impfstoffs und führt damit die weltweite Kampagne für einen COVID-Impfstoff an. Die Non-Profit-Organisation gab im vergangenen Jahr eine Beteiligung von 40 Millionen Dollar an CureVac, einem deutschen Biotechnologie-Unternehmen, bekannt. Dies ist Teil eines 250 Millionen Dollar schweren Investitionsportfolios von Unternehmen, die COVID-Impfstoffe entwickeln, herstellen und testen.

The Nation berichtete, dass allein die Investition von Gates in CureVac der Stiftung bereits einen zweistelligen Millionenbetrag eingebracht haben könnte, da der Aktienwert des Unternehmens innerhalb von zwei Tagen nach dem Börsengang im August um 431% anstieg. Heute liegt er bei fast 500% des ursprünglichen Wertes.

Ein Beispiel für den Einfluss, den Gates durch seine Stiftung erworben hat, ist die Impfstoffpartnerschaft zwischen Oxford und AstraZeneca. Die Gates-Stiftung ist ein großer Investor in die Impfstoffprojekte der Universität Oxford und hat 384 Millionen Dollar investiert. Darüber hinaus hat die Stiftung Millionen von Dollar in Form von Zuschüssen an das Jenner-Institut der Universität gespendet, das Oxfords Impfstoff COVID-19 entwickelt.

Kaiser Health News berichtete, dass Oxford ursprünglich zugesagt hatte, seinen mRNA-COVID-Impfstoff Open Source zu machen und damit die Technologie für Hersteller ohne teure Lizenzkosten freizugeben; nachdem die Gates-Stiftung interveniert hatte, unterzeichnete Oxford jedoch eine exklusive Lizenz mit AstraZeneca. Seitdem haben sowohl Oxford als auch AstraZeneca erklärt, dass sie „für die Dauer der Coronavirus-Pandemie“ keine Gewinne aus der Produktion und dem Vertrieb ihres Impfstoffs erzielen werden. Danach sind sie nicht mehr an dieses Versprechen gebunden.

Kaiser wies darauf hin, dass die Impfstoffindustrie ein finanzielles Manko hat, da Impfstoffe in der Regel nicht viel Geld einbringen. Immerhin sollen sie ein Leben lang vor Viren schützen. Stattdessen haben sich Pharmaunternehmen traditionell auf teure Medikamente verlassen, die wiederholt eingenommen werden müssen, um ein profitables Geschäft zu bleiben.

Gates hat jedoch kürzlich angekündigt, dass er statt der zwei Impfungen mit dem mRNA-COVID-19-Impfstoff, die den Menschen heute in der Regel verabreicht werden, drei Impfungen empfiehlt, um die Ausbreitung neuer Varianten des Virus zu verhindern.

Seine Empfehlung, die Dosis zu erhöhen, folgt auf die Ankündigung der WHO, dass es keine Beweise dafür gibt, dass irgendeiner der Impfstoffe“ in der Lage ist, Menschen davor zu bewahren, die Infektion [COVID] tatsächlich zu bekommen und sie somit weiterzugeben“.

Gates erklärte, dass „insbesondere AstraZeneca eine Herausforderung mit der Variante hat.“

„Und die anderen beiden, Johnson & Johnson und Novavax, sind etwas weniger effektiv, aber immer noch effektiv genug, dass wir sie unbedingt so schnell wie möglich herausbringen sollten, während wir diese Idee der Abstimmung des Impfstoffs untersuchen.“

Wie Gates gab auch der CEO von Pfizer, Albert Bourla, am Donnerstag bekannt, dass der Impfstoffhersteller eine dritte Dosis seines Impfstoffs in Erwartung jährlicher Auffrischungsimpfungen testet, und berief sich dabei auf abweichende Stämme von COVID-19 und die ständige Notwendigkeit, Impfstoffe an das sich entwickelnde Virus anzupassen.

„Jedes Jahr, müssen Sie Ihren Grippe-Impfstoff,“ abholen, sagte Bourla den NBC News. „So wird es auch mit COVID sein. Jedes Jahr müssen Sie ihre Spritze für Covid bekommen, um geschützt zu sein.“

„Inzwischen sind die Strategien, die er und andere gefördert hat, dabei, die Weltwirtschaft zu zerstören und die Mittelklasse zu demolieren, sich und andere Reichen noch reicher zu machen und Impfstoffsicherheitsbefürworter wie mich zu zensieren.“

Zusätzlich zur Finanzierung des AstraZeneca-Impfstoffs hat die Gates-Stiftung rund 20 Millionen Dollar an Zuschüssen an Moderna gegeben, das ebenfalls einen COVID-Impfstoff herstellt, der in den USA bereits für den „Notfallgebrauch“ zugelassen ist.

Am Donnerstag meldete Moderna für 2020 einen Umsatz, der 13-mal so hoch ist wie der von 2019.

„Der Gesamtumsatz betrug $803 Millionen für das Jahr zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zu $60 Millionen für das Jahr zum 31. Dezember 2019“, so der Bericht und fügte hinzu, dass ein Großteil der Steigerung mit dem Coronavirus-Impfstoff des Unternehmens, mRNA-1273, verbunden ist.

„Der höre Umsatz im [vierten Quartal 2020 und im Gesamtjahr] wurden durch Steigerungen der Zuschusseinnahmen und Produktverkäufe getrieben“, von denen der Großteil aus einer Auszeichnung durch die Bundesbehörde Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) stammte, so der Bericht weiter.

Viele von Gates‘ anderen „Pandemie“-Investitionen bleiben ein Geheimnis.

James Love, Direktor von Knowledge Ecology International, einer Non-Profit-Organisation, die sich auf geistiges Eigentum und öffentliche Gesundheit spezialisiert hat, kritisierte Gates dafür, dass er einen Großteil der Engagements seiner Wohltätigkeitsorganisation geheim hält, berichtete The Nation.

„Die Leute verlangen keine unangemessenen Dinge. Es ist eine Wohltätigkeitsorganisation … [Wir fragen], ‚Können Sie zum Beispiel erklären, was Sie tun? Können Sie uns zeigen, wie diese Verträge aussehen?‘ Besonders, da sie ihr Geld benutzen, um die Politik zu beeinflussen, die unsere Steuergelder betrifft.“

So hat Gates in einer Reihe von Interviews, unter anderem mit Wired, seine finanzielle Beteiligung an dem Pharmahersteller Gilead verschwiegen, der ein Medikament gegen das Virus, Remdesivir, entwickelt und herstellt – das gleiche Medikament, von dem er Wired sagte, dass er es sich verschreiben lassen würde, wenn er mit COVID-19 ins Krankenhaus käme.

Die National Institutes of Health (NIH) stellten sich hinter Remdesivir, nachdem sie ein COVID-19 Guideline Panel zusammengestellt hatten, das 16 Mitglieder (von 55) umfasste, die finanzielle Verbindungen zu Gilead haben oder hatten. Neben der Befürwortung von Remdesivir fällte das Gremium auch ein negatives Urteil über Hydroxychloroquin, ein konkurrierendes prophylaktisches Medikament. Hydroxychloroquin hat sich als wirksamer gegen die Sterblichkeit nach einer Ansteckung mit COVID-19 erwiesen als Remdesivir und könnte einen Krankenhausaufenthalt verhindern. Remdesivir wird erst nach Krankenhauseinweisung verschrieben.

Ein 5-tägiger Behandlungszyklus mit Remdesivir kostet etwa 3.000 Dollar, während eine 5-tägige Hydroxychloroquin-Kur nur 10 Dollar kostet. Gates hat den Menschen empfohlen, die Einnahme des preiswerten und leicht erhältlichen Medikaments Hydroxychloroquin zu vermeiden und stattdessen seine teure Alternative zu wählen, die eine Investitionsmöglichkeit darstellt.

In Fernsehinterviews, in denen er als COVID-19-Experte befragt wird, legt Gates diese Interessenkonflikte nie offen, noch wird er jemals gefragt.

Während die Gates-Stiftung hunderte von Millionen Dollar aus ihren Impfstoff-Partnerschaften verdient, soll Gates‘ persönliches Vermögen seit März 2020 um über 10 Milliarden Dollar gestiegen sein, während viele normale Bürger bereits unter den gefährlichen Nebenwirkungen der weitgehend ungetesteten mRNA-abgeleiteten Impfstoffe leiden.

Der Oxford/AstraZeneca-Impfstoff und die seiner Konkurrenten Pfizer/BioNTech und Moderna werden mit der mRNA-Technologie entwickelt und werden derzeit von der Food and Drug Administration (FDA) als experimentell eingestuft, obwohl die beiden letztgenannten die „Emergency Use Authorisation“ der FDA haben.

Seit der Markteinführung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech wurden in den neuesten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom 15. Dezember 2020 bis zum 18. Februar 2021 insgesamt 1.095 Todesfälle registriert, was 5,5 % der 19.907 unerwünschten Ereignisse im Bericht des Systems entspricht. Weitere 2.297 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, von denen 755 eine lebensbedrohliche Reaktion erlitten haben sollen.