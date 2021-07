Die gefährliche Wahrheit über das, was wir nicht wissen dürfen

Von Gordon Duff: Er ist ein Marine-Kampfveteran des Vietnamkriegs, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenproblemen beschäftigt und Regierungen berät, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind. Er ist leitender Redakteur und Vorstandsvorsitzender von Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Mit Millionen von Toten und einer zerrütteten Weltwirtschaft kommt die Wahrheit über COVID 19 nicht näher, nein, sie wird immer weiter entfernt, begraben von der Politik, eingehüllt in Lügen. 99 Prozent derjenigen, die über COVID schreiben, sei es aus medizinischer oder aus sicherheitspolitischer Sicht, haben keine Qualifikation in einem der beiden Bereiche.

Darüber hinaus lügen die wenigen, die qualifiziert sind, entweder oder, wenn „die Wahrheit da draußen ist“, wird sie nicht akzeptiert, von der Presse unterdrückt, in „Spreu“ ertränkt oder einfach nicht wahrgenommen von denjenigen mit geringeren Fähigkeiten.

Aber dann ist es nicht nur COVID 19.

Zunächst sollte der Prozess erklärt werden. Mit „Prozess“ meine ich die Methoden, die echte oder „vermeintliche“ Geheimdienst- und Sicherheitsexperten anwenden, um die „Wahrscheinlichkeit von Tatsachen“ für diejenigen zu erkennen, die angeblich mit dem geheimen und besonderen Wissen „betraut“ sind, das die „Wahrheit“ ausmacht.

Sie sehen, „Wahrheit“ ist nicht nur relativ, sondern gefährlich. Sie weicht auch in fast allen Fällen von „der Erzählung“ ab, wobei die besten analogen Referenzen aus den Matrix-Filmen stammen.

Jetzt werden wir eine dieser gefährlichen Analogien verwenden. Wie viele erinnern sich an 9/11 und den „Harley-Typ“. Augenblicke nach dem Einsturz des ersten Turms am 11. September 2001 identifizierte eine Person, die später als ein Mitarbeiter von Fox News identifiziert wurde und ein Harley Davidson T-Shirt trug, was er für die Ursache der Gebäudeeinstürze hielt: Pancaking, verursacht durch massive Brände und strukturelle Schwächung.

Jahre später hat eine virtuelle Armee von Architekten und Ingenieuren dem „Harley-Typen“ widersprochen und erklärt, dass seine Analyse, die nicht qualifiziert war, aber später als „Tatsache“ veröffentlicht wurde, in Wirklichkeit wissenschaftlich unmöglich und buchstäblich lächerlich war.

Jemand, der in der Nachrichtendienstbranche arbeitet, würde dies als „Enthüllung des Narrativs“ bezeichnen. Solche „Narrative“ sind Standard in jeder militärischen Operation als Teil der „Tarnung und Täuschung“, ein integraler Bestandteil jedes Zuges, sei es ein gefälschter Gasangriff oder die D-Day-Invasion in Frankreich im Jahr 1944.

Bei COVID 19 war es die Geschichte der „Fledermaus-Suppe“. Innerhalb weniger Stunden, nachdem über den Ausbruch von COVID 19 in China berichtet wurde, traf eine gefälschte Erzählung alle Medienorganisationen auf der Welt gleichzeitig. Eine ungenannte Quelle berief sich auf den Verkauf von infizierten Fledermäusen, die als Suppe an Kunden verkauft wurden, darunter das US-Militärteam bei den Wuhan Games im Oktober 2019 (369 Mitglieder stark, die den 38. Platz belegten).

Zwei weitere Punkte wurden öffentlich gemacht, zum einen, dass ein geheimes Labor die Fledermaus mit einem künstlichen Virus infiziert haben könnte, und zum anderen, dass die Chinesen ein fremdes Volk seien, weil sie Lebensmittel servierten, die nach westlichen Maßstäben so fremd und potenziell ekelhaft waren.

Dieses Narrativ, oder zumindest ein Teil davon, steht heute genauso wie die 9/11-Pfannkuchentheorie des Harley-Typen.

Jetzt werden wir uns mit der Natur des „Prozesses“ befassen und damit, wie man entweder eine wahre Version der „Wahrheit“ findet, wenn man eine solch verwirrende Referenz entschuldigen kann, oder zugeben muss, dass die Wahrheit vielleicht gar nicht da draußen ist.

Manchmal gibt es die „Wahrheit“ einfach nicht.

Mein „Tagesjob“ ist ein Geheimdienst-Briefing, oder zumindest ist ein Teil davon. Ich leite ein Team, zu dem ein Top-Kernwaffenwissenschaftler gehört, der nachweislich bei der DOE und der IAEA gearbeitet hat.

Zum Team gehören ein ehemaliger stellvertretender Direktor des US-Heimatschutzes, zwei hochrangige Geheimdienstmitarbeiter aus den USA und Russland, ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter für den US-Senat und zwei ehemalige FBI-Beamte. Auch einer der Leiter der Europäischen Weltraumbehörde und ein hochrangiger WHO-Beamter gehören dazu, beides langjährige persönliche Freunde.

Es gibt noch andere, die wir nicht so einfach erwähnen können.

Ich führe Briefings in der Regel an als akzeptabel erachtete Einrichtungen durch, die nicht von den USA verboten sind, einschließlich militärischer Geheimdienstmitarbeiter und politischer Führer.

Fast nichts, was in einem solchen Briefing herauskommt, „stimmt“ mit dem überein, was die Presse berichtet. Darüber hinaus akzeptiert jeder im Raum als Tatsache, dass das, was der Öffentlichkeit erzählt wird, komplett erfunden ist.

Damit Material eingeführt werden kann, muss es von Experten begutachtet werden. Nehmen wir an, es geht um die Beschlagnahmung von Californium durch die türkische Regierung, ein Nuklearmaterial, das 2019 in die Hände einer Gruppe gefallen ist, die Terroristen beliefert.

Das Internet sagt, eine „Californium-Bombe“ sei ein Hoax oder „Hirngespinst“. Californium kann eine Kettenreaktion mit einer kritischen Masse unterstützen, die extrem klein ist, irrsinnig klein und fast keine Strahlung abgeben.

Warum also kauften Terroristen, die nicht alle total dumm sind, für 70 Millionen Dollar angeblich „Hoax“-Bombenmaterial?

Um dies intelligent zu diskutieren, würde ein Teammitglied, in diesem Fall ein Kernphysiker mit Waffenerfahrung, die folgenden Fragen beantworten:

Kann man mit Californium wirklich eine Bombe bauen?

Wie groß ist eine Bombe?

Hat eine Terrorgruppe die Fähigkeit, diese Waffe herzustellen?

Wenn sie eingesetzt wird, wie kann man sie identifizieren und ihre Signatur von einer „Düngemittel-Explosion“ oder einem explodierenden Waffenlager unterscheiden?

Wie kann man sich gegen eine solche Bedrohung verteidigen?

Wie können wir eine Organisation identifizieren, die nach Materialien zur Herstellung einer solchen Waffe sucht, falls eine solche Waffe tatsächlich möglich ist?

Derselbe Prozess gilt für COVID 19.

Derselbe Prozess gilt für den 11. September 2001 und führte zu einem sekundären klassifizierten Befund der Sprengung durch Spaltung oder Spaltungs-/Fusionsvorrichtung.

Dies sind nur einige wenige solcher Themen. Nun stellen Sie sich vor, dass alles, was passiert, eine andere Seite hat, eine, die selten, aber gelegentlich von Internet-Verschwörungs-„Junkies“ vermutet wird.

Massenerschießungen

Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen

Hacking-Angriffe

Vorwürfe der Wahlbeeinflussung

Todesfälle prominenter Persönlichkeiten

Tragische Großereignisse

Unerklärliche politische und gesellschaftliche Trends

In vielen, nicht allen Fällen, wird eine alternative Theorie sorgfältig analysiert und oft als „Slam Dunk“ oder „wahrscheinlich“ akzeptiert. Diese Informationen und die Prozesse, die zur Erkennung derselben verwendet werden, sind jedoch nicht nur geheim, auch das Diskutieren darüber ist im Allgemeinen verboten, egal wie umständlich und obskur die Hinweise sind.

Schlimmer noch, man könnte annehmen, dass die Täter in vielen, wenn nicht sogar in den meisten oder fast allen solchen Fällen, als Teil ihres „Prozesses“ mit einem gefälschten Narrativ und Vermögenswerten begannen, die dieses Narrativ in der Presse, in den sozialen Medien und sogar durch Organisationen bei der UN und anderen internationalen Gremien vorantreiben konnten.

Diese Fähigkeit, von der wir wissen, dass sie existiert, hat potenzielle Täter, oft Nationalstaaten oder quasi-staatliche Geheimdienste, ziemlich dreist gemacht.

Aus diesem Grund wird bei jedem Ereignis immer ein sekundärer Prozess angewandt, nämlich zu erkennen, wer davon profitiert und ob die Fähigkeit besteht, ein solches Ereignis nicht nur zu inszenieren, sondern auch die Erzählung zu kontrollieren.

Es werden nie Fragen gestellt wie:

Warum sollten sie etwas so Schreckliches tun?

Haben sie keine Angst, erwischt zu werden?

Versuchen Sie, das in einem Raum voller militärischer Führer anzusprechen, und das Gelächter könnte Sie ohrenbetäubend machen.