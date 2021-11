Die gefälschte „Covid-Pandemie“ wurde inszeniert, um die Tyrannei durchzusetzen

Liebe Leserinnen und Leser:

Die außergewöhnlichen Maßnahmen, die wir in Österreich und Europa erleben, und die Meldung, dass Australien Covid-Patienten und -Kontakte in Quarantänelager verlegt, sind ein Beweis dafür, dass die Covid-Maßnahmen nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben.

AUSTRALIA – The army is now transferring positive Covid cases and contacts in the Northern Territories to ‘Quarantine Camps’ by army truck.



So it wasn’t a conspiracy theory then. #COVID19 #Australia pic.twitter.com/NfJzqrO1fz — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) November 22, 2021

Sowohl HCQ als auch Ivermectin sind bekannte Mittel zur Heilung und Vorbeugung von Covid. Die Beweise sind überwältigend. In Indiens größter Provinz Uttar Pradesh, mit einer Bevölkerungsdichte, die dreimal so groß ist wie die von Australien, Kanada und Neuseeland zusammen, wurde das Covid durch den Einsatz von Ivermectin.

In keinem Land war die Covid-Impfung so erfolgreich, geschweige denn so erfolgreich wie mit Ivermectin in Indien.

Gefälschte „Faktencheck“-Seiten, die von Big Pharma finanziert werden, haben versucht, die Nachricht von Indiens Erfolg mit Ivermectin zu vertuschen, indem sie sie mit Desinformationen überdeckten, um die Gewinne von Big Pharma zu schützen.

In Uttar Pradesh wurde Ivermectin sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung eingesetzt. Eine Pille pro Woche hält das Virus fern. Darüber hinaus ist erwiesen, dass die Sterblichkeit bei Covid im Wesentlichen auf Menschen mit schweren Erkrankungen beschränkt ist, die nicht mit HCQ oder Ivermectin behandelt werden, wenn sie sich mit Covid infizieren, sondern sich selbst überlassen werden, um gesund zu werden, und die, wenn das nicht gelingt, in Krankenhäusern mit Beatmungsgeräten oder Remdesivir getötet werden, zwei erwiesenermaßen äußerst erfolglosen „Behandlungen“.

Die österreichische Abriegelung macht aus einer Reihe von Gründen keinen Sinn. Der offensichtlichste ist, dass die österreichische Sperre nicht für Menschen gilt, die zur Arbeit gehen. Ein großer Prozentsatz der Österreicher wird sich also frei bewegen können. Welchen Sinn hat es, wenn man Menschen erlaubt, zur Arbeit zu gehen, aber nicht in ein Restaurant? Das ist einfach zu dumm und muss einen anderen Zweck haben.

In Recht, Gesetzgebung und Freiheit schrieb Friedrich A. Hayek, dass Notfälle die Vorwände sind, die Regierungen benutzen, um bürgerliche Freiheiten auszuhöhlen, und dass die Aushöhlungen bestehen bleiben, nachdem der Notfall vorüber ist oder der vorgetäuschte Notfall aufgedeckt wird. In den letzten 20 Jahren haben wir den Niedergang der bürgerlichen Freiheiten aufgrund des „Krieges gegen den Terror“ und jetzt wieder aufgrund einer vorgetäuschten „Covid-Pandemie“ erlebt. Präsident George W. Bush nutzte den 11. September 2001, einen offensichtlichen Angriff unter falscher Flagge, um den verfassungsmäßigen Schutz des Habeas Corpus außer Kraft zu setzen und Menschen ohne Vorlage von Beweisen vor einem Gericht auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Präsident Obama nutzte den vorgetäuschten Krieg gegen den Terror, um Bürger allein auf Verdacht hin ohne ordentliches Gerichtsverfahren hinzurichten. Jetzt verlieren Menschen ihren Arbeitsplatz, ihr Geschäft und ihre Freiheit aufgrund eines gelegentlich tödlich verlaufenden Virus, dessen Vorbeugung und Heilung durch Big Pharma und das Covid-Protokoll der Big Medicine blockiert wird.

Als die Sowjetunion zusammenbrach und China den Kommunismus aufgab, erwarteten die Menschen, dass dies zu einer Herrschaft der Freiheit führen würde. Stattdessen hat die westliche Welt einen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten erlebt, der an das Leben unter Stalin und Mao erinnert. Im heutigen Amerika und im gesamten so genannten „freien Westen“ werden Menschen bestraft, wenn sie ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz wahrnehmen. Die Verfassung und die Menschenrechtsgesetze schützen sie nicht. Der Journalist Julian Assange wird seit einem Jahrzehnt unter Verletzung des anglo-amerikanischen Habeas Corpus festgehalten, und kein Gericht hat etwas dagegen unternommen. Es gibt keine Proteste von Rechtsschulen, Anwaltskammern oder Journalisten. Eine offensichtliche Schlussfolgerung ist, dass die Mitglieder von Institutionen, die die bürgerliche Freiheit unterstützen sollen, nicht mehr an die bürgerliche Freiheit glauben.

Da der Glaube an die Freiheit im Westen geschwächt ist, werden wir nicht mehr lange frei sein, wenn wir uns nicht zusammentun und ihn wiederbeleben, indem wir uns weigern, Abriegelungen und „Impfstoff“-Mandate zu akzeptieren.