Von Riley Waggaman

Welche Rolle hat Putin bei Russlands (gesundheitszerstörender) Reaktion auf COVID gespielt?

Teil I dieser Serie gab einen Überblick über Putins Beteiligung an der Entwicklung und dem Einsatz von Sputnik V. In Teil II wurden die Ansichten des russischen Präsidenten über Zwangsimpfungen dargelegt. Teil III skizzierte Putins Positionen zur „internationalen Zusammenarbeit“ bei COVID. In Teil IV wurde untersucht, inwieweit Putin an der Formulierung und Steuerung von COVID-Maßnahmen in Russland beteiligt war. In Teil V wurde untersucht, wie sich Russlands Reaktion auf COVID seit dem 24. Februar verändert hat.

Die Chronologie der Ereignisse und Erklärungen, die in diesen Artikeln zusammengestellt wurden, bietet keine einfache, geradlinige Antwort auf unsere Ausgangsfrage. Vielmehr dient diese Serie als Ausgangspunkt, von dem aus sich die Leser selbst ein fundiertes Urteil bilden können.

Dennoch möchten wir unsere eigenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen mitteilen, nachdem wir unzählige Stunden mit der Recherche und dem Schreiben zu diesem Thema verbracht haben.

Wie so oft hat die Suche nach Antworten nur noch mehr Fragen aufgeworfen.

Ist Putin in einer Virusblase gefangen?

Was sind Putins persönliche Ansichten über COVID? Sieht er das „neuartige Coronavirus“ als eine echte Bedrohung an? Vielleicht ist er ambivalent und seine öffentlichen Äußerungen zu diesem Thema spiegeln die Ratschläge der russischen Gesundheitsexperten“ wider? Oder weiß Putin vielleicht, dass das Ganze ein riesiger Schwindel ist?

Ein Indikator dafür, dass Putin möglicherweise nicht ganz von der Virus-Narrative überzeugt ist, ist seine offensichtliche Abneigung gegen Maskierungen. Sieht man einmal von seiner dramatischen Tour durch die COVID-„rote Zone“ in Kommunarka im März 2020 ab, scheint es keine fotografischen Beweise dafür zu geben, dass der russische Präsident eine PSA trägt.

Liegt das daran, dass er weiß, dass Gesichtswindeln keinen Nutzen für die öffentliche Gesundheit haben? Vielleicht ist es einfach eine Frage der Optik oder der persönlichen Würde? Welcher Staatschef, der etwas auf sich hält, würde schließlich mit einem nutzlosen Maulkorb herumlaufen (ha-ha. Wir sind dem Untergang geweiht)?

Dem Kreml zufolge trägt Putin keine Maske, weil er in einer COVID-freien Blase lebt.

Putins maskenlose Existenz „bedeutet nicht, dass keine umfassenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden“, erklärte Präsidentensprecher Dmitri Peskow am 3. Februar 2022 gegenüber neugierigen Reportern.

„Tatsache ist, dass um den Präsidenten herum – das ist kein Geheimnis – angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Die Personen, die mit ihm in Kontakt kommen, werden wiederholt getestet, einige von ihnen müssen eine bestimmte Anzahl von Tagen in Quarantäne verbringen“, erklärte Peskow.

Ausländische Würdenträger werden häufig gebeten, sich einem COVID-Test zu unterziehen, der von russischen Ärzten durchgeführt wird, bevor sie sich mit Putin treffen dürfen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verweigerte dieses Verfahren, als er am 7. Februar nach Moskau kam. Daraufhin wurden die beiden Staatsoberhäupter an den gegenüberliegenden Enden eines langen Tisches sitzend fotografiert.

Macron wird am 7. Februar 2022 am „langen Tisch“ behandelt

Der Kreml betonte, dies sei keine Brüskierung, sondern die Einhaltung der „Sechs-Meter-Regel“ in Situationen, in denen Gäste es ablehnen, sich von russischen Ärzten untersuchen zu lassen.

„Dies ist wirklich darauf zurückzuführen, dass einige Staatsoberhäupter ihre eigenen Regeln befolgen… Wir behandeln dies mit Verständnis, das ist normale Weltpraxis, aber in diesem Fall tritt das Protokoll zusätzlicher Maßnahmen ein, um die Gesundheit unseres Präsidenten und unserer Gäste gleichzeitig zu schützen. Dann wird ein größerer Abstand eingehalten“, sagte Peskow am 11. Februar.

Peskow stellte jedoch fest, dass Putin kein Problem damit hat, seinen Besuchern „sehr nahe“ zu kommen, wenn die Protokolle des Kremls genau befolgt werden.

Wie wir gerade in den letzten sechs Monaten gesehen haben, kann die Distanz, die Putin zwischen sich und seinen Gästen hält, sehr unterschiedlich sein.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban (am 1. Februar) und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew (am 22. Februar) wurden gebeten, mehrere Meter Abstand zu halten, während sie mit dem russischen Staatschef anstießen.

Gesellschaftlich distanzierte Trinksprüche im Kreml im Februar 2022

Selbst Putins Kabinettsmitglieder sind angewiesen worden, Abstand zu halten.

Am 14. Februar wurden Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu fotografiert, wie sie mehrere Meter von Putin entfernt saßen, als sie die jüngsten politischen und militärischen Entwicklungen in der Ukraine diskutierten.

Fotos ihres Treffens lösten anzügliche Gerüchte und Theorien aus, woraufhin Peskow erklärte, die Sitzordnung diene dazu, Omikron abzuwehren.

„Es gibt hier nichts Schreckliches oder Besonderes. Wir leben in Zeiten, die besondere Maßnahmen erfordern“, sagte Peskow gegenüber Reportern.

Am 28. Februar – vier Tage nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine – hielt Putin zwei Sitzungen ab (eine mit Wirtschaftsberatern, die andere mit Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow), bei denen er erneut fotografiert wurde, wie er einige Meter von seinen Kollegen entfernt sitzt.

Putin ist eigentlich am besten für seine Videokonferenzen bekannt. Die scheinbar ununterbrochenen Videogespräche mit seiner Regierung sind zum Teil aus purer Notwendigkeit heraus entstanden (vorwiegend bei „Treffen“ mit regionalen Beamten), aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Trend durch die vom Coronavirus ausgelöste Mode der „Fernarbeit“ entstanden ist.

"Shoigu: Everything is going according to plan Dear Vladimir Vladimirovich, everything is going according to plan." pic.twitter.com/IU62Dle1y0 — ZOKA (@200_zoka) March 11, 2022

Aber wir haben auch gesehen, dass Putin sich mit seinen Kollegen und ausländischen Würdenträgern von Angesicht zu Angesicht treffen wird.

Zwei Monate nach dem „langen Tisch“ mit Schoigu saß Putin seinem Verteidigungsminister bei einem Treffen am 21. April direkt gegenüber. Tatsächlich hat der russische Präsident in den letzten sechs Monaten zahlreiche persönliche Treffen abgehalten.

Der Kommersant bietet uns eine kuriose Anekdote. Als Recep Tayyip Erdogan Anfang August dieses Jahres in Sotschi mit Putin zusammentraf, „wurde vereinbart, dass der türkische Präsident bei seiner Ankunft zwar keine COVID-Tests ablegen muss, aber zumindest den Anschein von Distanz wahren sollte“, berichtet die Zeitung.

Offensichtlich gab es eine gewisse Flexibilität, wenn es um die soziale Distanzierung ging, und tatsächlich gaben sich die beiden Staatsoberhäupter während ihres Treffens die Hand.

Offiziell hält der Kreml weiterhin an den strengen Anti-COVID-Maßnahmen fest. Die Präsidialverwaltung hielt ihre Maskenregelung und andere Maßnahmen auch dann noch aufrecht, als die föderalen Behörden am 1. Juli (kurzzeitig) alle verbleibenden Vorschriften und Einschränkungen aufhoben.

Diese „hohe Vorsichtsmaßnahme“ bleibt in Kraft – vielleicht als Beispiel für den Rest des Landes. Seit Ende August haben mehr als die Hälfte der russischen Regionen die Maskenpflicht wiedereingeführt oder Empfehlungen ausgesprochen.

Ist Putin ein COVID Karen? Oder befolgt er nur den Rat seiner Ärzte und Gesundheitsexperten? Vielleicht weiß er, dass es sich nur um ein Theater um die Biosicherheit handelt, und spielt nur „mit“? (Aber warum sollte er das zu diesem Zeitpunkt tun?)

Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Aber die weitverbreitete Annahme, dass Putin „weiß“, was mit der sogenannten Pandemie vor sich geht und sogar dafür kämpft, unseren derzeitigen globalen Albtraum zu stoppen, muss ernsthaft hinterfragt werden. Wo sind die Beweise dafür?

Das Lukaschenko-Rätsel

Nehmen wir an, dass Putin in einer COVID-Blase lebt und dass er von Virus-Vertretern umgeben ist, die ihn mit schlechten Informationen versorgen.

Sicherlich hat Alexander Lukaschenko – der Abriegelungen und Zwangsimpfungen ablehnte und seinen Gesundheitsminister öffentlich beschimpfte, als versucht wurde, Maskenverordnungen durchzusetzen – mit Putin über die „Pandemie“ und die „Bedrohung“, die sie darstellt, gesprochen?

Eine kurze Auffrischung: Als Russland Ende März 2020 die Abriegelung einleitete, wetterte Lukaschenko gegen das Coronavirus als eine „Raserei und Psychose“ und erklärte: „Es ist besser, im Stehen zu sterben, als auf den Knien zu leben.“

Im Januar 2022 meinte er, die „Pandemie“ sei im Wesentlichen eine globale Erpressungsaktion.

„Ich möchte all diesen internationalen Gaunern sagen: Es reicht jetzt. Sie haben bereits unsere Taschen geleert, sodass nichts mehr übrig ist“, sagte Lukaschenko.

Es ist schwer zu glauben, dass keine dieser Äußerungen zu Putins Ohren gedrungen ist. Es ist möglich, dass Lukaschenko Putin gegenüber privat ähnliche (oder sogar noch aufrührerischere) Bemerkungen gemacht hat.

Selbst wenn Putin Angst vor dem Coronavirus hätte, würde ihn das „weißrussische Modell“ nicht dazu zwingen, Russlands eigene Reaktion auf die „Pandemie“ zu überdenken?

Hat Putin sich nie gefragt, wie Weißrussland ohne Masken und Injektionspflicht überlebt hat?

Wir haben noch viel mehr Fragen – vor allem angesichts der Ereignisse der letzten sechs Monate.

Nachdem Russland Ende Februar Panzer in die Ukraine geschickt hatte, meinte Lukaschenko, Putin habe die so genannte Pandemie im Alleingang „beendet“.

„Gestern habe ich zu Putin gesagt: Hör zu, du hast das gut gemacht – Krieg ist Krieg, aber du hast sofort alle Coronaviren in der Welt gestoppt, alle haben sich erholt“, sagte er am 13. April 2022.

Er war vielleicht ein wenig zu optimistisch. Und leider scheint sich Weißrussland auf die Realität einzustellen, dass COVID-Injektionen nicht mehr wegzudenken sind.

Am 19. August kündigte Lukaschenko an, dass Belarus bald mit der Herstellung eines eigenen COVID-Impfstoffs beginnen werde.

Der belarussische Staatschef sagt nun, das Coronavirus sei eine „saisonale“ Krankheit, die uns wahrscheinlich immer begleiten wird:

Das Coronavirus ist in unserem Land immer noch präsent. Zurzeit werden die meisten COVID-19-Patienten zu Hause behandelt. Diese Art von Coronavirus ist anders, es wird zu einem saisonalen Virus, wie wir erwartet haben. Wenn Sie sich impfen lassen wollen, ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Ich bin nicht geimpft worden, aber wahrscheinlich muss ich das.

Einige Tage später schlossen Russland und Weißrussland ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Impfzeugnissen (Pässen) ab.

Innerhalb von vier Monaten ging Lukaschenko von der Behauptung, das Coronavirus sei verschwunden, dazu über, es als saisonale Krankheit zu bezeichnen. Und leider scheint selbst der nicht geimpfte Lukaschenko nun zu erkennen, dass die Impfungen nicht nur nicht verschwinden, sondern sogar für internationale Reisen – sogar in Russlands Einflussbereich – vorgeschrieben werden könnten.

Eine schmerzhafte Frage, die man sich stellen muss: Wenn Lukaschenko nun sagt, dass das Coronavirus in absehbarer Zukunft bei uns grassieren wird, und wenn Weißrussland seinen eigenen Impfstoff vorbereitet und sich den internationalen Impf-Zertifizierungssystemen anschließt, warum sollte dann jemand erwarten, dass Putin die Pandemie innerhalb Russlands „beendet“?

Powdergate

Es gibt noch ein weiteres Teil in diesem Rätsel: Putins eigene „Impfung“.

Er erhielt seine erste Dosis eines (ungenannten) Impfstoffs am 23. März 2021. Die zweite Dosis wurde ihm am 14. April verabreicht. Er lehnte es ab, bekannt zu geben, ob er Sputnik V, EpiVacCorona oder CoviVac (zwei andere russische Impfstoffe, die nicht weit verbreitet sind) erhalten hat. Am 30. Juni 2021 gab er bekannt, dass ihm Sputnik V injiziert worden war.

Im Gegensatz zu anderen Staatsoberhäuptern der Welt hat Putin die Presse nicht eingeladen, seine Impfung zu dokumentieren. Es gibt keine Videos oder Fotos von ihm, wie er die Impfungen erhält.

Am 21. November desselben Jahres gab der Kreml bekannt, dass Putin eine Auffrischungsimpfung erhalten habe – Sputnik Light. Nach Angaben des Kremls erklärte sich der russische Präsident bei Putins Auffrischungsimpfung bereit, an Tests des nasalen Impfstoffs Sputnik V teilzunehmen.

Berichten zufolge wurde Putin der kaum getestete nasale Impfstoff einen Tag nach der Auffrischungsimpfung verabreicht.

Bei dem nasalen Impfstoff handelt es sich um eine Flüssigkeit, die in die Nase gespritzt wird. Nach Angaben von Putin wurde ihm jedoch ein Pulver verabreicht:

Sechs Monate nach der Impfung fielen meine Schutztiter ab, und die Experten empfahlen eine Auffrischungsimpfung, die ich vor ein paar Tagen vorgenommen habe. Zunächst wurde die Impfung in Form einer Injektion verabreicht, und am nächsten Tag hat Denis Jurjewitsch [Logunow, stellvertretender Direktor des Gamaleya-Zentrums] nach Rücksprache mit mir den zweiten Teil der Impfung in Form eines Nasenpuders selbst durchgeführt, so Putin. Der Präsident erklärte, dass das Medikament in Form eines Pulvers auf die gleiche Weise eingenommen wird wie ein Nasenspray. „Es handelt sich um dieselbe Spritze, nur dass er [Logunov] statt einer flüssigen Substanz ein Pulver nahm, ihn bat, bei drei tief einzuatmen, und es dann auf die eine und dann auf die andere Seite spritzte“, erklärte Putin. Ihm zufolge hatte er danach keine Gefühle mehr: „Ich saß dann 15 Minuten lang, und das war’s.

Wie RKB am 24. November berichtete, „erhielt Putin den Impfstoff in Form eines Pulvers … bisher ist dieses Medikament nicht weitverbreitet … Der Präsident erklärte, dass das Präparat in Pulverform auf die gleiche Weise wie ein Nasenspray eingenommen wird.“

Stunden später gibt der Kreml eine Klarstellung heraus.

Der Präsident meinte, dass es sich um eine Flüssigkeit handelt. Es handelt sich um einen nasalen Impfstoff, an dessen Versuchen er teilgenommen hat, sagte Peskow gegenüber Reportern.

Dieser mysteriöse nasale Impfstoff wird nun an Russen verabreicht – auch wenn Gamaleya am 7. August 2022 noch Tests an Frettchen durchführt.

Sollen wir wirklich glauben, dass Putin dieses experimentelle Medikament (in flüssiger Form, nicht als Pulver!) im November erhalten hat, neun Monate bevor die Frettchen-Tests überhaupt begannen? Und warum sollte er überhaupt zustimmen, an diesem Test teilzunehmen, einen Tag, nachdem er angeblich eine Auffrischung erhalten hatte?

Was ist hier eigentlich los?

Was hat es mit Peskow auf sich?

Obwohl Putin darauf beharrt hat, dass er persönlich gegen eine Impfpflicht ist (obwohl er öffentlich einen nationalen digitalen Gesundheitspass unterstützt hat, der de facto eine Impfpflicht für die gesamte erwachsene Bevölkerung darstellt), ist sein Sprecher Dmitri Peskow ein Verfechter solch drakonischer und diskriminierender Maßnahmen gewesen.

Peskow hat nicht nur regionale Pflichtimpfungsdekrete gelobt, er ging sogar so weit zu erklären, dass in Russland, wie in jedem anderen Land, „die Ungeimpften weniger komfortabel leben werden als die Geimpften“.

Eine typische Botschaft aus dem Kreml: Putin hat die Lage unter Kontrolle und unterstützt keine Zwangsmaßnahmen, obwohl die russischen Regionen Zwangsmaßnahmen ergreifen. Quelle: Kommersant

Wenn Putin so sehr gegen die Impfpflicht ist, warum lässt er dann zu, dass sein eigener Sprecher diese Dinge sagt? Peskow hat die Impfpflicht gelobt, seit sie im Juni 2021 in Moskau eingeführt wurde. Warum hat Putin nicht eingegriffen und seinem Sprecher gesagt, er solle aufhören, über Maßnahmen zu schwärmen, die er nicht gutheißt?

Stattdessen wurden wir Zeuge eines sehr merkwürdigen Doppelspiels, bei dem der Kreml – über Peskow – die von den Regionen ergriffenen Zwangsmaßnahmen lobte, während Putin weiterhin darauf bestand, dass er persönlich dagegen sei, Russen mit Gewalt zur Impfung zu zwingen.

Wenn Putin keinen Einfluss darauf hat, was sein eigener Sprecher sagt – der Mann, der ihn eigentlich vertreten soll – warum sind die Leute dann so zuversichtlich, dass Putin der COVID-Tyrannei einen Riegel vorschieben kann?

Ist Putin komplett von fünften Kolumnisten umgeben und hilflos, etwas dagegen zu tun? Wenn ja, dann ist er eine Geisel und kein Retter.

Wenn Putin nicht einmal die Botschaften kontrollieren kann, die aus dem Kreml kommen, was kontrolliert er dann?

Oder tut Peskow vielleicht genau das, was Putin will? Auch diese Möglichkeit gibt es.

„Putin ist kein Virologe“

Ein Argument zur Verteidigung der enttäuschenden Reaktion Russlands auf COVID ist, dass Putin kein Virologe ist und daher den WHO-gehorsamen Gesundheitsexperten“ seines Landes ausgeliefert ist.

Sicher – aber mit diesem Argument kann man jeden Staatschef der Welt verteidigen. Mit wenigen Ausnahmen haben sie sich alle den „medizinischen Fachleuten“ und den von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Leitlinien gebeugt.

Putin wird oft als weitaus intelligenter, aufmerksamer und fähiger beschrieben als seine westlichen Amtskollegen.

Angeblich zieht Russlands Präsident Kreise um den schlaffen, sklerotischen Westen. Okay, toll – aber versteht er nicht, dass die Injektion eines kaum getesteten, experimentellen Gencocktails in Russland vielleicht keine so gute Idee ist? Kann er nicht begreifen, warum das nach hinten losgehen könnte?

Putin glaubt, dass digitale Gesundheitspässe die öffentliche Gesundheit schützen werden. Man muss kein Virologe sein, um die tiefgreifenden ethischen (um nicht zu sagen gesundheitsfeindlichen) Auswirkungen dieser irrsinnigen politischen Position zu verstehen.

Man muss kein Virologe sein, um zu verstehen, wann Maßnahmen der „öffentlichen Gesundheit“ nicht funktionieren oder der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen. Putin ist in vielen Bereichen kein Experte, aber er hat sich noch nie gescheut, sich in Angelegenheiten einzumischen, wenn er überzeugt ist, dass etwas nicht richtig läuft.

Putin ist Russlands oberster Manager. Es gibt viel zu managen, also muss er zwangsläufig Aufgaben delegieren. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich bei der Ankunft von COVID auf die „Experten“ verlassen hat. Aber hat er nicht die Pflicht, die Situation nach zwei Jahren mit mörderischen Ergebnissen neu zu bewerten?

Wenn eine unabhängige Analyse vom Oktober 2021 zeigen würde, dass die am meisten geimpften Regionen nicht besser abschneiden als die am wenigsten geimpften Teile Russlands, würden Sie dann nicht anfangen, Fragen zu stellen?

Neun Monate Covid-Impfung: Null Ergebnis?

Die am meisten geimpften Regionen sind nicht besser dran als die am wenigsten geimpften Die Ergebnisse waren enttäuschend: Die Impfung hat vorerst keine Ergebnisse gebracht.Quelle

Stattdessen haben die russischen Regionen – mit voller Rückendeckung der föderalen Regierung – Zwangsimpfungserlasse und digitale Gesundheitspässe erlassen. Es dauerte Monate, bis diese Maßnahmen zurückgenommen wurden (und jetzt sind sie wieder im Kommen). Aber warum? Was hat das zu bedeuten?

Wenn Ihr Land einen natürlichen Bevölkerungsrückgang von 1,04 Millionen Menschen in einem Jahr erleidet – eine Zahl, die so enorm ist, dass sie sogar die dunkelsten Tage der 90er-Jahre übertrifft -, würden Sie dann nicht denken: „Da ist etwas ziemlich schief gelaufen“? Würden Sie nicht anfangen, Nachforschungen anzustellen? Würden Sie nicht Antworten von Ihrem Stall von „Gesundheits“-Experten verlangen?

Ein Bevölkerungsrückgang von mehr als 1 Million Menschen im Jahr 2021. (Quelle)

Selbst wenn Putin aufrichtig glaubt, dass COVID eine ernsthafte Gefahr darstellt, muss man kein Virologe sein, um zu verstehen, dass Russlands „Coronavirus-Reaktion“ ein von der WHO und Big Pharma angeheiztes Desaster ohnegleichen war.

Am ehesten hat Putin die „Gauner“, auf die Lukaschenko hinwies, genannt, als er die Bemühungen lobte, die Korruption der Big Pharma in Russland auszumerzen. Aber diese Bemerkungen bezogen sich nicht speziell auf COVID, und wir warten immer noch darauf, dass der FSB Alexander Gintsburgs Haustür eintritt.

Wo bleiben die Forderungen nach Rechenschaftspflicht – oder auch nur nach einer einfachen Überprüfung der derzeitigen Politik?

„Russland will nur einen Platz am Tisch“ – Ja, aber das ist jetzt irrelevant

Wenn in diesem Blog über Russlands Beziehungen zum WEF, zur WHO oder zu anderen zwielichtigen Organisationen voller Weltraum-Eidechsen berichtet wird, heißt es häufig: „Russland will nur einen Platz am Tisch“.

Es geht nicht darum, dass Putin in Davos eine Rede gehalten hat oder dass der russische Gesundheitsminister im Exekutivrat der WHO sitzt.

All das würde keine Rolle spielen, wenn Russland nur einen „Sitz am Tisch“ haben wollte, sich aber nach dem Eintreffen der „Pandemie“ letztlich für seinen eigenen Weg entschieden hätte. Aber genau das ist nicht passiert. Das genaue Gegenteil ist passiert. Russland tat das, was alle anderen „am Tisch“ taten. Das ist alles, was wirklich zählt.

Im Hinblick auf Biosicherheitstheater und seelenzermürbender Technokratie hat es keine nennenswerte Kehrtwende gegeben, selbst nachdem Russland dem kollektiven Westen den „offenen Krieg“ erklärt hatte.

Bedeutet dies, dass Putin eine Art Zombie-WEF-Marionette ist? Definitiv nicht. [UPDATE: Nur zur Klarstellung: Damit meinen wir: Putins Verbindungen zum WEF machen ihn nicht automatisch zu einer Art Handlanger; dennoch könnte man das Argument anführen. Und ein Argument kann man sicherlich vorbringen. – Edward]

Ja, Russland möchte einen Platz am Tisch. Es mag auch, was am Tisch gesagt wird. (Quelle: offizieller Telegram-Kanal des russischen Außenministeriums)

Tut Russland das, was alle anderen „am Tisch“ auch tun? Die Antwort ist ja, und das ist inakzeptabel – ganz gleich, „warum“ es geschieht.

Auch hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen: Würde Russland morgen aus der WHO austreten, würden die Menschen dies (zu Recht) als klaren Beweis dafür feiern, dass Moskau alle Verbindungen zu den „Globalisten“ gekappt hat und seinen eigenen Weg geht.

Aber anscheinend ist es nichts Falsches oder Problematisches, in der WHO zu bleiben – während man Dr. Tedros einlädt, darüber zu sprechen, wie man den Russen und dem Rest der Weltbevölkerung unbewiesene genetische „Impfstoffe“ injizieren kann? Ihr könnt nicht beides haben, Freunde.

Wir können eine Debatte darüber führen, inwieweit der WEF und andere Organisationen in Russland das Sagen haben – aber das ist ein völlig anderes Thema.

Die Leute tun so, als ob die Tatsache, dass Putin kein Young Global Leader ist, beweist, dass Russland sich von demselben menschenfeindlichen Müll befreit hat, der dem Rest der Welt aufgezwungen wird. Nein. Jeder, der bereit ist, hinzusehen, weiß, dass Russland genau dieselbe Politik verfolgt.

Russland ist jetzt ein kontrolliertes Experiment. Hier ist ein Land, das nun vom gesamten Westen verunglimpft wird, das derzeit mit mehr als 10.000 Sanktionen belegt ist, das von der WHO verurteilt und vom WEF auf die schwarze Liste gesetzt wurde.

Und Russland hat darauf reagiert, indem es… einen PCR-Test für Affenpocken entwickelt hat und einen „Omikron Booster“, und zwar genau zur gleichen Zeit wie Pfizer und Moderna.

Hier gibt es wirklich keine Zweideutigkeit.

„Trotz allem, was in der Welt passiert, trotz der allgemeinen Spannungen, die es gibt … dürfen wir die Aufmerksamkeit für die Pandemie oder die Schlussfolgerungen, die wir alle als Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit zur Bekämpfung der neuen Coronavirus-Infektion gezogen haben, nicht schwächen“, erklärte Dmitri Medwedew am 28. Juni 2022.

In den Regionen werden Wärmebildkameras installiert, um Schulkinder auf das gefürchtete Virus zu untersuchen. Und wir sollen glauben, dass Russland ein Bollwerk gegen das globale Biosicherheitstheater ist?

In allen Schulen der Stadt wurden Wärmebildkameras installiert, damit das Coronavirus bei Schülern und Lehrern rechtzeitig erkannt werden kann. Außerdem wurden alle Bildungseinrichtungen mit Antiseptika und persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Quelle

Wenn Sie überzeugt sind, dass Russland nicht unter dem Einfluss ruchloser ausländischer Mächte steht – und vielleicht tut es das auch nicht -, wer hat dann das Sagen? Und wer ist letztlich verantwortlich für das, was in Russland passiert – vorwiegend jetzt?

Ist Putin an allem schuld, was in Russland geschieht? Nein, ganz sicher nicht. Aber die Verantwortung liegt bei ihm. Versucht er überhaupt, dieses entsetzliche Chaos zu beheben?

Der Kampf gegen das Coronavirus geht weiter, sagt Putin. Quelle

Wo bleibt das kritische Denken? Warum die Doppelmoral?

Die Welt ist nicht schwarz-weiß – warum also fürchten sich die „unabhängigen“ Medien vor jeder noch so kleinen Kritik an der russischen Regierung?

Es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass Russlands Reaktion auf den COVID von unseren geschätzten „unabhängigen“ Medien völlig falsch dargestellt, verdreht und ignoriert wurde. Warum ist das so? Und was hat das zu bedeuten?

Wir werden dieses seltsame Phänomen in Teil VII untersuchen.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)