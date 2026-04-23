Die gegenseitigen Angriffe auf die Schifffahrt eskalieren: Die USA fingen drei weitere „illegale“ Tanker in Asien ab, der Iran zwei in der Straße von Hormus und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Mindestens zwei voll beladene iranische Tanker schlüpfen an der US-Seeblockade vorbei , während Berichte über weitere Tanker, die den Funkkontakt abbrechen, laut werden, wie BBG meldet, doch das Pentagon dementiert dies .

, während Berichte über weitere Tanker, die den Funkkontakt abbrechen, laut werden, wie BBG meldet, doch das . Es gibt Berichte, wonach drei weitere iranische Tanker von den USA in asiatischen Gewässern aufgebracht wurden . Der Iran wiederum beschlagnahmt zwei weitere Schiffe in der Straße von Hormus und begründet dies mit „gefährlicher Schifffahrt“.

. Der Iran wiederum beschlagnahmt und begründet dies mit „gefährlicher Schifffahrt“. Trump verlängert Waffenstillstand um 3–5 Tage , laut einer Erklärung des Weißen Hauses gegenüber Fox. Dritter US-Flugzeugträger genau 3–5 Tage von den Gewässern des Nahen Ostens entfernt : Fox

, laut einer Erklärung des Weißen Hauses gegenüber Fox. : Fox Die IRGC beschlagnahmte die MSC Francesca und ein griechisches Schiff namens Euphoria , die heute früh versucht hatten, die Engstelle von Hormuz zu passieren. Innerhalb weniger Stunden gerät ein drittes Schiff unter Beschuss der IRGC .

, die heute früh versucht hatten, die Engstelle von Hormuz zu passieren. Innerhalb weniger Stunden gerät . Ein hochrangiger iranischer Berater sagt, die US-Seeblockade sei „nicht anders als Bombardierung“ und müsse „mit einer militärischen Reaktion“ beantwortet werden.

beantwortet werden. Es entstehen gegensätzliche Darstellungen darüber, was der Iran als „Fake News“ bezeichnet, während Trump die „Freilassung“ von acht iranischen Frauenlobt, denen angeblich die Todesstrafe droht.

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Iran beschlagnahmt zwei weitere Schiffe in der Straße von Hormus – es entwickelt sich ein rasantes Schlagabtausch bei Tanker-Beschlagnahmungen

Neueste Meldung von Newsquawk (nächtliche Ortszeit im Iran): Der Iran beschlagnahmt zwei Schiffe in der Straße von Hormus unter Berufung auf Verstöße und gefährliches Fahrverhalten, wie SNN (das staatliche „Student News Network“) berichtet.

Drei iranische Tanker von den USA in asiatischen Gewässern abgefangen

Die USA scheinen es ernst zu meinen mit der Ausweitung ihrer Maßnahmen gegen den Iran auf globaler Ebene, da das US-Militär laut Newsquawk kürzlich mindestens drei iranische Öltanker in asiatischen Gewässern abgefangen hat.

Die Tanker werden nun umgeleitet und eskortiert, wie aus Schifffahrts- und Sicherheitskreisen verlautet – vermutlich im Rahmen einer weiteren Beschlagnahmung von iranischem Öl auf hoher See.

Die Lage spitzt sich zu und wird immer bizarrer: Iran bestreitet, dass acht Frauen hingerichtet werden sollen

Es gab in dieser Woche viel neues Hin und Her um Trumps ursprünglichen „Truth Social“-Beitrag: Zunächst forderte er, dass acht junge Frauen, die seiner Aussage nach im Iran wegen Protesten in der Todeszelle säßen, freigelassen werden müssten. Am Donnerstag verkündete Trump dann, der Iran sei der Forderung nachgekommen.

Doch der Iran weist die gesamte Darstellung von Anfang an als Fake News zurück. „Trump wurde erneut durch Fake News in die Irre geführt“, heißt es auf der offiziellen Website der Justiz, Mizan Online. „Von den Frauen, von denen behauptet wurde, sie stünden kurz vor der Hinrichtung, sind einige freigelassen worden, während andere Anklagen gegenüberstehen, die, sollten die Verurteilungen bestätigt werden, höchstens zu einer Freiheitsstrafe führen würden.“ Die Times (UK) griff die Geschichte auf, betonte jedoch:

Das Bild, das Trump erneut verbreitet hat, stammt ursprünglich vom Lawfare Project, einer pro-israelischen Organisation mit Sitz in den USA. Die Menschenrechtsorganisation Hiwa hat die Frauen in dem Beitrag identifiziert. Zu ihnen gehörten Panah Movahedi Salamat und Ensieh Nejati.

"To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!" – President… pic.twitter.com/pxU8xZFvAh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: An die iranischen Führer, die bald mit meinen Vertretern verhandeln werden: Ich würde die Freilassung dieser Frauen sehr begrüßen. Ich bin sicher, dass sie es respektieren werden, dass Sie das getan haben. Bitte tun Sie ihnen nichts zuleide! Das wäre ein großartiger Auftakt für unsere Verhandlungen!!! – Präsident Donald J. Trump

Zwar hat der Iran in der jüngsten Vergangenheit zweifellos grausame Hinrichtungen vollzogen, doch dieser spezielle Fall schreit geradezu nach einer Falschmeldung über Inkubatorbabys.

Dritter Flugzeugträger in 3–5 Tagen

Wir haben den Weg des Flugzeugträgers USS George H. W. Bush verfolgt, während er sich auf den Weg in das Gebiet des US-Zentralkommandos bzw. des Nahen Ostens macht. Interessanterweise könnte seine Ankunft mit dem Ende von Trumps verlängertem Waffenstillstand an diesem Wochenende zusammenfallen. Fox News berichtet gerade, dass das Schiff, das der dritte Flugzeugträger in den Gewässern nahe dem Iran sein wird, voraussichtlich in drei bis fünf Tagen eintreffen wird. „Der Flugzeugträger USS Bush wird voraussichtlich innerhalb von fünf Tagen im Nahen Osten eintreffen“, sagte ein Fox-News-Reporter am X.

Es nahm den „Umweg“ um Afrika herum, um das Rote Meer und damit die Gefahr eines Angriffs durch die Houthis oder Iraner zu umgehen.

Die Flugzeugträgerkampfgruppe befindet sich derzeit irgendwo vor der Küste Tansanias oder Kenias und wird in drei bis fünf Tagen in der Region eintreffen; damit wird sie zum dritten Flugzeugträger im Krieg gegen den Iran.

Unterdessen schreibt der iranische Präsident Masoud Pezeshkian in einem Beitrag auf X: „Die Nichteinhaltung von Verpflichtungen, Blockaden und Drohungen sind die größten Hindernisse für echte Verhandlungen.“

In diesem Gebiet wurde in den letzten 24 Stunden Flugverkehr im Zusammenhang mit Flugzeugträgern beobachtet (FlightRadar):

Erhebliche Lücken in der US-Seeblockade: Iranische Schiffe schalten ihre Ortungssysteme aus

Bestätigung durch Bloomberg, nachdem gestern erste unbestätigte Berichte kursierten: Iranische Tanker schalten Ortungssysteme aus, um mit Öl beladen an der US-Blockade vorbeizufahren. Weitere Berichte deuten darauf hin, dass die Gesamtzahl der Tanker mit Iran-Bezug, die die Blockade umgehen, tatsächlich viel höher ist, was auf ein mögliches Scheitern der US-Seeblockade für Schiffe hindeutet, die iranische Häfen anlaufen:

Donald Trumps Seeblockade der Straße von Hormus bröckelt, nachdem Dutzende iranischer Schiffe heimlich an der US-Überwachung vorbeigeschlittert sind – und das, obwohl das Regime seinen Griff um die wichtige Öltransportroute durch Angriffe auf drei Tanker weiter verschärft hat. Etwa 34 iranische Öltanker haben die Blockade durchbrochen, wobei 19 Schiffe den Persischen Golf hinter Trumps Marine verließen und weitere 15 Schiffe vom Arabischen Meer in Richtung Iran einfuhren, so die Financial Times. Sechs dieser Tanker schmuggelten iranisches Rohöl in einer Gesamtmenge von 10,7 Millionen Barrel, was dem Regime Einnahmen in Höhe von schätzungsweise 910 Millionen Dollar einbrachte.

Natürlich stehen die Zahlen des Pentagons selbst in direktem Widerspruch dazu, doch die Tatsache, dass große westliche Mainstream-Medien wie die FT und Bloomberg über die hohen Zahlen berichten, die dennoch durchkommen, verheißt nichts Gutes für Trumps Blockade.

Unterdessen die Orte der früheren Beschlagnahmungen durch die iranische IRGC. Zwei werden zur iranischen Küste eskortiert:

Trump verlängert Waffenstillstand um drei bis fünf Tage

Das Weiße Haus teilte FOX am Mittwochmorgen mit, dass Präsident Trump den Waffenstillstand um drei bis fünf Tage verlängert habe. Dies wurde zuvor auch von Axios berichtet, wobei die USA darauf hinwirken, dass die iranische Seite „mit einem einheitlichen Ansatz an den Verhandlungstisch kommt“. Innerhalb der Regierung wächst die Vermutung, dass sie es möglicherweise mit zwei rivalisierenden Fraktionen zu tun hat: einer zivilen Regierungsseite in Teheran und dem IRGC.

Tasnim berichtet unterdessen, dass der Iran bislang noch keine Entscheidung getroffen hat, mit den USA zu verhandeln, während Gerüchte kursieren, dass die Gespräche am Freitag wieder aufgenommen werden könnten. Der neueste Kommentar des WSJ:

Singh [ehemaliger leitender Direktor für Nahost-Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat, der mittlerweile beim Think Tank „Washington Institute“ tätig ist] warnte, dass sich die Blockade für Washington als zweischneidiges Schwert erweisen könnte, zumal die Blockade der Straße von Hormus der Weltwirtschaft schadet und die Energiepreise in den USA im Vorfeld der Zwischenwahlen im November in die Höhe treibt. „Die Blockade ist eine Wette darauf, dass der Iran vor dem Rest der Welt nachgeben wird, aber es ist eineriskante Wette“, sagte er. „Das iranische Regime kämpft um sein Überleben und hat gezeigt, dass es der Strangulierung seiner Ölexporte standhalten kann.“

Das Neueste, während beide Konfliktparteien in Hormus gegensätzliche Blockaden verhängen:

FT: At least 34 tankers with links to Iran have bypassed the US blockade since it began, according to the cargo tracking group Vortexa, including several carrying Iranian oil— despite President Trump declaring the barricade a “tremendous success”. https://t.co/G3v3VbHnsA — Annmarie Hordern (@annmarie) April 22, 2026

Übersetzung von „X“: FT: Mindestens 34 Tanker mit Verbindungen zum Iran haben die US-Blockade umgangen, seit sie begonnen hat, so die Frachtverfolgung Vortexa, einschließlich mehrerer, die iranisches Öl transportieren – trotz Präsident Trumps Erklärung, die Barrikade sei ein „enormer Erfolg“.

Drittes Schiff von der IRGC angegriffen

Die IRGC griff am Mittwoch in der Straße von Hormus ein drittes Schiff an, was die Spannungen in dieser gefährlichen Konfrontation rasch weiter eskalieren ließ. Das Containerschiff „Francesca“, das der Reederei Mediterranean Shipping gehört, wurde angegriffen, während es auf die Einfahrt wartete.

„Ein iranisches Kanonenboot feuerte nordöstlich von Oman auf ein Containerschiff, bevor ein zweites Schiff meldete, vor der iranischen Küste beschossen worden zu sein“, so das WSJ. „Dann feuerte die Islamische Revolutionsgarde auf ein drittes Schiff. Die Vorfälle, die sich innerhalb weniger Stunden ereigneten, zeigen, dass zwar der Luftkrieg zwischen den USA und dem Iran pausiert, der Kampf um die Kontrolle über die Meerenge jedoch weitergeht.“ Dieselbe Publikation bietet die folgende zusammenfassende Übersicht über den Stand der Dinge an der diplomatischen Front:

Ein hochrangiger iranischer Berater erklärte, die Seeblockade der USA sei „nichts anderes als Bombardierung“ und müsse „mit einer militärischen Reaktion“ beantwortet werden.

Der iranische UN-Botschafter erklärte, sein Land sei bereit, mit den USA zu verhandeln, sobald diese die Blockade aufheben.

Großbritannien wird ab Mittwoch Militärstrategen aus mehr als 30 Ländern zu zweitägigen Gesprächen empfangen, deren Ziel die Wiederöffnung der Straße von Hormus ist.

Iran beschlagnahmt zwei Schiffe in der Straße von Hormus

Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars berichtet auf X, dass das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) die MSC Francesca und ein in griechischem Besitz befindliches Schiff namens Euphoria beschlagnahmt hat, die heute früh versucht hatten, die Meerenge von Hormus zu passieren. Insgesamt wurden heute Morgen drei Schiffe von den Seestreitkräften des IRGC ins Visier genommen, zwei davon wurden beschlagnahmt.

„Die Marine der IRGC beschlagnahmte zwei regelwidrige Schiffe und brachte sie an die iranische Küste. Kommando der IRGC-Marine: Die Störung der Ordnung und Sicherheit in der Straße von Hormuz ist unsere rote Linie“, sagte Fars und fügte hinzu, dass beide Schiffe „manövrierunfähig gemacht“ worden seien.

نیروی دریایی سپاه دو کشتی متخلف را توقیف و به ساحل ایران منتقل کرد



فرماندهی نیروی دریایی سپاه: اخلال در نظم و ایمنی تنگه هرمز خط قرمز ماست pic.twitter.com/LyhPFqGMwV — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2026

Übersetzung von „X“: Die Marine der Revolutionsgarden hat zwei verstoßende Schiffe beschlagnahmt und an die iranische Küste überführt Kommando der Marine der Revolutionsgarden: Störung der Ordnung und Sicherheit der Straße von Hormus ist unsere rote Linie

Zuvor hatte das „United Kingdom Maritime Trade Operations Center“ des britischen Militärs berichtet, dass die beiden Schiffe in der engen Wasserstraße unter schweren Beschuss geraten seien.

Aktuelle Momentaufnahme der Wasserstraße anhand der Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg für Tanker:

Alle drei Zwischenfälle auf See in der Meerenge ereigneten sich, während Präsident Trump die US-Blockade gegen den Iran in der Straße von Hormus aufrechterhielt und US-Seestreitkräfte am Wochenende ein iranisches Schiff beschlagnahmten, bevor sie einen weiteren Tanker mit Verbindungen zum Iran enterten.

In der Nacht verlängerte Trump den Waffenstillstand mit dem Iran, damit die Unterhändler „einen gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten können“, erklärte jedoch, die Seeblockade werde fortgesetzt, während Teheran dies als „Kriegshandlung“ bezeichnet.

Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte den iranischen UN-Botschafter Amir-Saeid Iravani gegenüber Reportern mit den Worten: „Wir haben Anzeichen dafür erhalten, dass sie bereit sind, die Blockade aufzuheben, und sobald sie dies tun, denke ich, dass die nächste Verhandlungsrunde in Islamabad stattfinden wird.“

Iravani fügte hinzu: „Wenn sie sich an den Verhandlungstisch setzen und diskutieren wollen, um eine politische Lösung zu finden, werden sie uns bereit vorfinden. Wenn sie in den Krieg ziehen wollen, ist auch in diesem Fall der Iran bereit.“ Der Stand der nächsten Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran bleibt unklar. Vizepräsident JD Vance ist nicht wie erwartet am Dienstag nach Pakistan aufgebrochen.

Weitere aktuelle regionale Entwicklungen

via Newsquawk…

Keine iranische Delegation, weder die Haupt- noch die Neben-Delegation, ist nach Islamabad gereist; Berichte über ihre Abreise und angebliche Treffenszeiten sind unzutreffend, berichtete IRIB.

Frühere Berichte von Al Jazeera, die sich auf eine pakistanische diplomatische Quelle beriefen, behaupteten, dass iranische und US-amerikanische Vorab-Delegationen in Islamabad anwesend seien.

„Eine pakistanische offizielle Quelle teilte Al Arabiya mit: Die US-amerikanische und die iranische Delegation werden heute zur gleichen Zeit in Islamabad eintreffen“; „Die zweite Verhandlungsrunde wird wie geplant stattfinden“; „Wir haben derzeit keine Informationen über eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran“.

US-Vizepräsident JD Vance soll laut von Axios zitierten Quellen am Dienstag zu Iran-Gesprächen nach Pakistan reisen.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran könnten am Mittwochmorgen in Islamabad beginnen; die USA gehen davon aus, dass es innerhalb des iranischen Verhandlungsteams Uneinigkeit gibt, wie Al Arabiya unter Berufung auf CNN-Quellen berichtet.

Pakistanische Medien erwarten laut Al Arabiya, dass die USA und der Iran bis Mittwoch eine Einigung erzielen.

Ein iranischer Beamter erklärte gegenüber der Washington Post, dass sich beide Seiten weitgehend auf die Grundzüge eines Abkommens geeinigt hätten, so Al Arabiya.

Pakistan bat die USA und den Iran, die Waffenruhe um zwei weitere Wochen zu verlängern; pakistanische Medien berichten, dass Premierminister Shehbaz Sharif laut Al Arabiya am Dienstag eine Verlängerung des Waffenstillstands ankündigen könnte.

Der Journalist Elster schrieb: „Eine pakistanische Quelle teilte Reuters mit, dass Trump persönlich oder aus der Ferne an den Gesprächen mit dem Iran teilnehmen könnte, falls eine Einigung erzielt wird“.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, die USA seien einem soliden Abkommen mit dem Iran noch nie so nahe gewesen, und erklärte, Donald Trump habe weiterhin Optionen, falls keine Einigung erzielt werde.

Ein iranischer Öltanker sei trotz der US-Blockade in die iranischen Hoheitsgewässer eingedrungen und von der iranischen Marine eskortiert worden, berichtete Al Mayadeen.

Der iranische Justizchef sagte, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass die Verhandlungen scheitern würden; in diesem Fall werde der Iran auf die Aufbringung eines iranischen Schiffes durch die USA reagieren.

Das iranische Außenministerium verurteilte die Beschlagnahmung des Frachtschiffs „Touska“ durch die USA und forderte laut CNN die „sofortige Freilassung des iranischen Schiffes, seiner Seeleute, der Besatzung und ihrer Familien“.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf sagte, die Blockade und die Verstöße gegen den Waffenstillstand zielten darauf ab, die Verhandlungen in eine Kapitulation zu verwandeln oder einen erneuten Krieg zu rechtfertigen, und erklärte, der Iran lehne Gespräche unter Drohungen ab, während er neue Reaktionen auf dem Schlachtfeld vorbereite.

Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon wurde verletzt, berichtete ISNA unter Berufung auf Quellen.

Die israelische Armee zog nach dem Waffenstillstand einen Teil ihrer Truppen aus dem Südlibanon ab, wie von Haaretz zitierte Quellen berichteten.

Eine UN-Agentur bereitet einen Evakuierungsplan für Hunderte von Schiffen in der Straße von Hormus vor, berichtete Bloomberg.

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