Techkonzern übernimmt die Kontrolle über US-Nahrung: Was der Palantir-Deal mit dem USDA wirklich bedeutet

Auf den ersten Blick klingt es nach einem weiteren Routinevertrag zwischen Regierung und Technologiekonzern. 300 Millionen Dollar, US-Landwirtschaftsministerium (USDA), Software zur „Sicherung der Lebensmittelversorgung“. Doch hinter der trockenen Meldung, die CNBC am 22. April 2026 verbreitete, verbirgt sich ein beunruhigender Machtwechsel.

Palantir – jenes Unternehmen, das aus dem Geheimdienstapparat nach 9/11 geboren wurde und dessen Software bereits an ICE und das Heimatschutzministerium geliefert wurde – erhält Zugriff auf das Herzstück unserer Existenz: das System, das unsere Nahrung produziert, verteilt und kontrolliert.

Was könnte schiefgehen? Eine journalistische Risikoanalyse.

1. Wenn der Algorithmus entscheidet, wer isst

Palantirs KI-Plattformen sind nicht dafür bekannt, sanfte Empfehlungen auszusprechen. Sie sind dafür gebaut, Entscheidungen zu automatisieren – im Kriegsgebiet, bei der Drohnenzielerfassung, bei Abschiebungen.

Übertragen auf die Landwirtschaft bedeutet das: Ein Algorithmus könnte künftig bestimmen, welche Regionen als „Versorgungsrisiko“ gelten, welche Farmen Priorität erhalten – und welche stillgelegt werden. Auf Basis von Daten, die niemand außer Palantir vollständig versteht.

Landwirte berichten bereits jetzt von existenziellen Nöten: steigende Düngemittelpreise durch den Krieg im Iran, wegbrechende Märkte durch den Handelskrieg mit China. Doch anstatt auf demokratisch kontrollierte Hilfsprogramme zu setzen, übergibt die US-Regierung die Steuerung an eine Blackbox.

Was passiert, wenn der Algorithmus falsch liegt? Dann gibt es keine Anhörung, keinen Einspruch, keinen Richter. Nur eine Fehlermeldung – und leere Regale.

2. Daten als Waffe: Wer weiß, wo Ihr Essen wächst?

Palantir wird Zugriff auf die sensibelsten landwirtschaftlichen Daten erhalten: Landbesitzverhältnisse, Erntepläne, Lieferketten, Lagerbestände. Das ist kein Geheimwissen mehr – das ist Macht.

Die Gefahr: Dieses Wissen kann gegen die Menschen verwendet werden, die es schützen soll.

Gegen Farmer: Detaillierte Profile über jeden Betrieb könnten dazu genutzt werden, Subventionen zu kürzen, Auflagen zu verschärfen oder Betriebe gezielt zu regulieren.

Detaillierte Profile über jeden Betrieb könnten dazu genutzt werden, Subventionen zu kürzen, Auflagen zu verschärfen oder Betriebe gezielt zu regulieren. Gegen Verbraucher: Wer weiß, wo Engpässe drohen, kann Preise treiben. Palantir bestreitet zwar kommerzielle Nutzung, aber das Unternehmen unterliegt nicht der gleichen Transparenz wie eine Behörde.

Wer weiß, wo Engpässe drohen, kann Preise treiben. Palantir bestreitet zwar kommerzielle Nutzung, aber das Unternehmen unterliegt nicht der gleichen Transparenz wie eine Behörde. Gegen die Demokratie: In den Händen einer späteren, weniger wohlwollenden Regierung könnten diese Daten zur systematischen Benachteiligung politisch unliebsamer Regionen eingesetzt werden.

Der Artikel erwähnt ausdrücklich Chinas Landkäufe in den USA als Sicherheitsproblem. Aber ist es wirklich sicherer, wenn ein privater Techkonzern diese Daten hortet?

3. Der Funktions-Creep: Vom Lebensmittelschutz zur Überwachung

Palantir arbeitet bereits mit ICE (Einwanderungsbehörde) und DHS (Heimatschutz). Das Unternehmen hat mehrfach bestritten, Amerikaner zu überwachen – doch die Software lässt sich nicht einfach „vergessen“.

Szenario: Die Plattform, die ursprünglich zur Sicherung von Lieferketten installiert wurde, wird um eine Schnittstelle zu Einwanderungsdaten erweitert. Plötzlich können Erntebetriebe in Echtzeit überprüft werden – nicht nur auf Erträge, sondern auf die Aufenthaltsstatus ihrer Arbeiter.

Das klingt nach Verschwörungstheorie? Es ist die logische Fortsetzung eines Geschäftsmodells, das auf Datenintegration aus allen Quellen basiert. Palantir selbst wirbt genau damit: Daten zusammenzuführen, die vorher getrennt waren.

Was passiert, wenn das USDA irgendwann „nur noch“ die Daten liefert – und Palantir entscheidet, wer als Risiko gilt?

4. Die unsichtbare Kontrolle: Wenn niemand mehr fragen darf

Das vielleicht größte Problem ist das unscheinbarste: Palantirs Algorithmen sind proprietär. Das Unternehmen muss seine Entscheidungslogik nicht offenlegen. Es ist Geschäftsgeheimnis.

Stellen Sie sich vor, Ihr Betrieb wird als „systemrelevant“ eingestuft – oder als „sicherheitsgefährdend“. Sie haben kein Recht zu erfahren, warum. Kein Gericht kann die Software prüfen. Kein Journalist kann nachvollziehen, ob der Algorithmus diskriminiert, Fehler macht oder einfach willkürlich ist.

In einer Demokratie basieren hoheitliche Entscheidungen auf nachvollziehbaren Regeln, Gesetzen und Rechtswegen. Ein privater Techkonzern unterliegt keiner dieser Pflichten.

5. Die Abhängigkeit: Wer austeilt, kann auch wegnehmen

Ein 300-Millionen-Dollar-Vertrag bedeutet nicht nur Geld. Er bedeutet Vendor Lock-in – eine tiefe, technologische Abhängigkeit. Nach einigen Jahren wird das USDA ohne Palantir kaum noch funktionieren. Die Software wird in jeden Arbeitsablauf eingewebt sein.

Was passiert, wenn Palantir die Preise erhöht? Wenn das Unternehmen die Unterstützung für ältere Versionen einstellt? Wenn ein zukünftiger CEO beschließt, bestimmte politische Agenden zu unterstützen?

Der Staat wird zum Geisel seines eigenen Lieferanten.

Fazit: Nicht Bosheit, sondern Struktur ist das Problem

Es wäre unfair, Palantir pauschal böse Absichten zu unterstellen. CEO Alex Karp spricht offen über seine Überzeugungen, und das Unternehmen hat zweifellos leistungsfähige Technologie.

Aber das Problem ist strukturell: Kritische Infrastruktur – insbesondere unsere Nahrungsmittelversorgung – sollte nicht von einem privaten Monopol abhängen, dessen Entscheidungen im Dunkeln bleiben.

Die Regierung mag kurzfristig Effizienz gewinnen. Langfristig verliert sie Kontrolle, Transparenz und demokratische Legitimation. Und wir alle könnten die Zeche zahlen – an der Supermarktkasse oder schlimmer: vor leeren Regalen.

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Der Autor ist Wirtschaftsjournalist und recherchiert seit Jahren zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI- und Überwachungstechnologien. Namen sind der Redaktion bekannt.