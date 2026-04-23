Moderna beginnt mit der Injektion von 4.000 Erwachsenen mit dem modRNA-Vogelgrippe-„Pandemie-Impfstoff“

Neuer Vogelgrippe-Impfstoff mit 54 Millionen Dollar von Bill Gates‘ Impfstoff-Kartell CEPI finanziert.

Jon Fleetwood

Im Zuge einer massiven Beschleunigung der Orchestrierung einer Vogelgrippe-Pandemie und der Infrastruktur für Massenimpfungen gab Moderna, Inc. gestern bekannt, dass „die ersten Teilnehmer in den USA und Großbritannien im Rahmen einer Phase-3-Studie des experimentellen mRNA-basierten H5-Pandemie-Influenza-Impfstoffkandidaten des Unternehmens, mRNA-1018, behandelt wurden.“

Dies ist der erste mRNA-basierte pandemische Influenza-Impfstoff (H5-Vogelgrippe), der weltweit in klinischen Phase-3-Studien getestet wird.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem Präsident Donald Trump eine Architektin der militärischen Influenza-Pandemiepolitik – Dr. Erica Schwartz, die Überwachungs-, Impf- und Compliance-Systeme aufbaute und durchsetzte – an die Spitze der CDC berufen hat.

Als Zeichen seines großen Vertrauens in eine zukünftige Nachfrage nach Influenza-Impfstoffen gab Moderna am selben Tag bekannt, dass ein weiterer seiner Grippeimpfstoffe, mCOMBRIAX® (mRNA-1083), die Marktzulassung durch die Europäische Kommission (EK) erhalten hat.

Darüber hinaus finanziert die Trump-Administration derzeit Gain-of-Function-Experimente an Influenza-Erregern.

Genauso wie vor der COVID-19-Pandemie gleichzeitig Coronavirus-Gain-of-Function-Experimente und Impfstoffentwicklung (das Problem und die Lösung) durchgeführt wurden, wird nun derselbe zweigleisige Ansatz auf die Grippe angewandt – die Weiterentwicklung von Hochrisiko-Erregerarbeit parallel zum schnellen Ausrollen von mRNA-Impfstoffplattformen, die darauf ausgelegt sind, darauf zu reagieren.

Tausende werden injiziert

Modernas Pressemitteilung vom Dienstag zeigt, dass 4.000 Erwachsene mit der Vogelgrippe-Spritze injiziert werden:

Die Phase-3-Studie wird die Sicherheit und Immunogenität von mRNA-1018 bei gesunden Erwachsenen ab 18 Jahren bewerten und voraussichtlich etwa 4.000 Erwachsene in den USA und Großbritannien einschreiben. Im Erfolgsfall werden die globalen behördlichen Einreichungen für mRNA-1018 weiter durch positive Daten aus der zentralen Phase-3-Studie von Modernas experimentellem saisonalen Influenza-Impfstoff mRNA-1010 unterstützt, die in den USA, der Europäischen Union, Kanada und Australien zur Prüfung angenommen wurde.

mRNA-1018 wiederbelebt

Im Dezember 2025 berichtete diese Website als erste, dass Bill Gates‘ Impfstoff-Kartell, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), 54,3 Millionen Dollar investiert hatte, um die Zulassung von mRNA-1018 voranzutreiben.

CEPIs massiver Beitrag erweckte mRNA-1018 wieder zum Leben, nachdem das HHS sein mehrere hundert Millionen Dollar schweres Engagement für den Impfstoff von Moderna beendet hatte.

mod-mRNA

Die WHO bestätigt, dass mRNA-1018 als „mod-mRNA“-Impfstoff eingestuft wird, was bedeutet, dass er synthetische mRNA mit Nukleosid-Modifikationen (wie 1-Methylpseudouridin) anstelle von unmodifiziertem, natürlich vorkommendem Uridin verwendet.

N1-Methylpseudouridin – die modifizierte Base, die in mRNA-Impfstoffen verwendet wird – kann ribosomales Frameshifting induzieren, wodurch Zellen unbeabsichtigte „Rogue“-Proteine bei etwa 8 % der Translationsevents produzieren und Immunreaktionen auf diese Proteine bei etwa einem Drittel der geimpften Personen auslösen, was eine fehlgeleitete Immunaktivität einführt, von der Experten der Oxford University und der University of Cambridge warnen, dass sie ein „riesiges Potenzial hat, schädlich zu sein“.

Modernas Wetten auf eine Vogelgrippe-Pandemie

Modernas Pressemitteilung bestätigt, dass die Spritze für eine kommende Vogelgrippe-Pandemie bestimmt ist:

„H5-Influenza oder Vogelgrippe bleibt eine Pandemie-Bedrohung. Der Beginn unserer Phase-3-Studie für einen H5-Influenza-Impfstoff markiert einen bedeutenden Meilenstein in unseren fortlaufenden Bemühungen, die globale Pandemievorsorge zu stärken“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Die Effizienz und Skalierbarkeit unserer Plattformtechnologie sind entscheidend für die Unterstützung der globalen Gesundheitssicherheit und die Reaktion auf potenzielle zukünftige Bedrohungen.“ „Die erste derartige zentrale Studie eines mRNA-basierten pandemischen Influenza-Impfstoffs unterstreicht das Potenzial dieser Technologie, unsere Reaktion auf neu auftretende Krankheitserreger neu zu gestalten“, sagte Dr. Richard Hatchett, CEO von CEPI. „Im Erfolgsfall könnten diese Bemühungen unsere Fähigkeit transformieren, schnell und gerecht auf eine der beständigsten Bedrohungen der Welt zu reagieren.“ … „Obwohl das derzeitige Risiko für die menschliche Bevölkerung durch Vogelgrippe gering bleibt, entwickelt sich das Virus weiter und verbreitet sich bei Vögeln und verschiedenen tierischen Wirten in Großbritannien und anderswo“, sagte Dr. Richard Pebody, Direktor für Epidemien und neu auftretende Infektionen der UK Health Security Agency (UKHSA). „Die UKHSA bleibt wachsam gegenüber dem Potenzial, dass sich dieser Erreger an eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung anpassen könnte, und wird weiterhin alle verfügbaren Daten überwachen. Diese wichtige Initiative zur Erprobung eines neuen mRNA-Pandemie-Influenza-Impfstoffs ist ein entscheidender Schritt zur weiteren Stärkung unserer Fähigkeit, Menschen vor zukünftigen Influenza-Pandemien zu schützen.“

DARPA-Moderna-Verbindung

Modernas mRNA-Entwicklung wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), der Forschungsbehörde des US-Militärs, finanziert.

Im Jahr 2013 vergab DARPA bis zu etwa 25 Millionen Dollar (einschließlich eines 700.000-Dollar-„Seedling“-Zuschusses) an Moderna für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen.

Im Jahr 2018 finanzierte DARPA Arbeiten im Zusammenhang mit dem EcoHealth DEFUSE-Projekt, das vorschlug, Fledermaus-Coronaviren zu sammeln und genetisch zu verändern, indem Furin-Spaltstellen (FCS) eingefügt und Rezeptorbindungsdomänen (RBD) verändert werden – die definierenden Merkmale, die SARS-CoV-2 auszeichnen – während gleichzeitig mRNA-Impfstoffe entwickelt wurden, um auf diese konstruierten Bedrohungen zu reagieren, bevor die Pandemie begann.

Eine spätere DARPA-Moderna-Vereinbarung aus dem Jahr 2020 verpflichtete sich zu bis zu 56 Millionen Dollar für eine mobile Herstellungsplattform für weitere Nukleinsäure-Impfstoffe.

Im Rahmen ihrer Pandemic Prevention Platform wurde berichtet, dass DARPA-Auftragnehmer Influenzaviren von Grund auf mit synthetischen DNA-Fragmenten zusammensetzen, wobei ein Prozess beschrieben wird, bei dem „überlappende Oligonukleotide… gepoolt, ligiert und amplifiziert… fehlerkorrigiert… assembliert… und geliefert… zur Virusrettung“ werden.

Dies ist ein Schritt-für-Schritt-System zur Konstruktion synthetischer Influenzaviren im Labor.

Dasselbe Dokument warnt davor, dass „saisonale oder eine weaponisierte, hochpathogene Influenza-Stämme eine erhebliche globale Herausforderung darstellen.“

Zusammenfassend beschreibt DARPAs Programm eine einzige integrierte Pipeline, um das Influenzavirus aufzubauen oder zu rekonstruieren, zu sequenzieren und diese Sequenz schnell in eine mRNA-Injektion umzuwandeln.

Dieselbe Pipeline ist jetzt in Echtzeit mit Modernas Phase-3-Vogelgrippe-Impfstoff sichtbar.

Fazit

Modernas Phase-3-Vogelgrippe-Injektion ist der Echtzeit-Einsatz eines von DARPA unterstützten Systems, das Influenzaviren und mRNA-Gegenmaßnahmen lange Zeit als Teil derselben Pipeline behandelt hat – bei der Krankheitserreger im Labor konstruiert oder rekonstruiert, in genetische Sequenzen umgewandelt und schnell in Injektionsmittel verwandelt werden können.

Dieses System – finanziert von DARPA, wiederbelebt von CEPI und gerahmt durch anhaltende Pandemiewarnungen – bewegt sich nun in Massen-Menschenversuche, unter einem föderalen Apparat, der von genau jener Architektin seiner militärisch betriebenen Influenza-Pandemie-Überwachungs-, Impf- und Compliance-Infrastruktur geleitet werden soll.