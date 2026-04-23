Iran-USA: Der Zusammenbruch des strategischen Schwebezustands

Pepe Escobar

Die Blockade wird global. Nächster Halt ist die Strait of Malacca.

Keine ernsthafte Analyse kann möglicherweise das geistig zurückgebliebene Bla Bla Bla des Epstein-Syndikats darüber berücksichtigen, was in den Korridoren der Macht in Tehran vor sich geht.

Als hätten sie irgendeine informierte Ahnung.

Nichts ist „gespalten“ (abgesehen von der Psyche des Pavianes von Barbaria). Es gibt natürlich unterschiedliche konzeptionelle Ansätze und eine lebhafte nationale öffentliche Debatte. Aber auf hoher Entscheidungsebene ist das gesamte System stark geeint.

Zunächst einmal handelt es sich um ein völlig neues System im vollständigen Übergang. Im Entscheidungskern haben wir ein entstehendes sicherheitszentriertes Quartett: IRGC-Chef Ahmad Vahidi; Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf; Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Mohammad Zolghadr; und Sekretär des Zweckmäßigkeitsrats, Mohsen Rezaee.

Dieses sicherheitszentrierte Imperativ koexistiert mit der vorherigen hybriden Ordnung, verkörpert durch die „Reformer“, zu denen Präsident Masoud Pezeshkian und Außenminister Abbas Araghchi gehören.

Von den 13 Mitgliedern des Obersten Nationalen Sicherheitsrats sind nur 2 „Reformer“.

Und über allem steht die entscheidende Autorität des Führers Ayatollah Mojtaba Khamenei – traditionell sehr eng mit den IRGC verbunden.

All das ist unverständlich für Propagandisten des Epstein-Syndikats oder irgendeinen billigen saudischen „Experten“, der die Fantasie eines „revolutionären Putsches“ spinnt, den die IRGC genutzt hätten, um Ghalibaf, Pezeshkian und Araghchi unter Hausarrest zu stellen.

Sowohl entlang des diplomatischen als auch des militärischen Vektors war Tehran immer wieder sehr klar. Keine Verhandlungen mit dem Imperium der Piraterie unter einer Seeblockade – was tatsächlich ein Kriegsakt ist. Keine Verhandlungen, solange ihre Schiffe angegriffen werden – was faktisch eine Verletzung des Waffenstillstands ist.

Außenminister Araghchi kam direkt zur Sache. Also noch einmal: keine Aufhebung der Seeblockade, keine Verhandlungen.

Iran wird nicht blinzeln. Um jeden Preis. Die Verantwortung für die Zerstörung der Weltwirtschaft liegt vollständig bei Barbaria.

Eine illegale Blockade und das Konzept der „unschuldigen Durchfahrt“

Die Verhandlungsstrategie des Pavianes von Barbaria – zerfressen von Demenz und Hass – basiert auf drei groben Prinzipien: maximaler Druck; endlose Fristen; und endlose lautstarke Drohungen, die Infrastruktur Irans zu zerstören.

Im Vorfeld eines möglichen Islamabad-2 entschied sich Tehran daher für strategisches Schweigen. Teheran ignorierte den Pavian von Barbaria vollständig. Völlig desorientiert musste er offensichtlich massiv blinzeln. Nun setzt er keine zusätzlichen Fristen mehr. Er droht nicht mehr mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur. Die große Frage ist, was mit der Seeblockade geschieht.

Artikel 3(c) der Resolution 3314 der United Nations General Assembly (Definition der Aggression) bringt es direkt auf den Punkt: „Die Blockade der Häfen oder Küsten eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates“ gilt als Aggressionsakt.

Somit ist dies eine eindeutige Verletzung des Waffenstillstands.

Was Iran beim Transit durch die Strait of Hormuz tut, ist eine völlig andere Geschichte.

Iran hat keine ausländischen Häfen blockiert und keine pauschale Blockade erklärt. Es hat feindlichen Schiffen, die eine Meerenge durchqueren, die durch seine eigenen Territorialgewässer verläuft, eine Maut auferlegt.

Das ist nach dem Recht auf Selbstverteidigung absolut rechtmäßig – als Reaktion auf einen einseitigen, illegalen bewaffneten Blitzkrieg der imperialen Supermacht.

Darüber hinaus hat Iran im Einklang mit der 1958 Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone und seiner eigenen nationalen Gesetzgebung (Gesetz von 1993 über die Meeresgebiete der Islamischen Republik Iran) stets betont, dass das Recht der „unschuldigen Durchfahrt“ nicht für Schiffe gilt, die seine Sicherheit bedrohen.

Hormus ist die Definition eines strategischen Engpasses. Es verläuft durch iranische Territorialgewässer. Daher hat Teheran selbstverständlich das souveräne Recht, die Passage nicht-unschuldiger Schiffe zu regulieren.

Natürlich ignoriert das Imperium des Chaos, der Lügen, der Plünderung und Piraterie alles Rechtmäßige. Vor allem, weil bereits eine faktische globale Seeblockade im Spiel ist – verhängt gegen Iran, Russia, selbstverständlich China und früher oder später jedes andere Land des Globalen Südens.

Eine amerikanische Blockade zerstört die Weltwirtschaft

Der Krieg gegen Iran und nun die Seeblockade sind ein rücksichtsloser Angriff auf die Weltwirtschaft. Die globale Energieversorgung liegt bereits nur noch bei erstaunlichen 60 Prozent – in weniger als zwei Monaten. Die kommenden Schrecken reichen von Lockdowns und zahllosen gestrichenen Flügen wegen fehlendem Kerosin bis zu Lebensmittelknappheit im nächsten Sommer wegen einer Düngemittelhölle; möglichen Lebensmittelaufständen; und sogar der möglichen Einführung einer CBDC zur Lebensmittelrationierung.

Die Rocky Horror Show wird von Minute zu Minute lauter. Tanker haben die Durchfahrt durch die Straße von Hormus buchstäblich eingestellt; hinzu kommt, dass das Imperium der Piraterie 5-Zoll-Marinegeschosse auf verschiedene iranische Schiffe feuert. Die Versicherungen für Tanker im Golf sind innerhalb nur einer Woche um gewaltige 400 Prozent gestiegen.

So wie es aussieht, wird Iran niemals eine dauerhafte Seeblockade akzeptieren. Also wird es Vergeltung geben. Was auch immer als Nächstes geschieht: Brent Crude dürfte über 120 Dollar pro Barrel steigen. Die Versorgung mit Kerosin wird sich bis Ende nächster Woche massiv verengen. Diesel- und Benzinpreise werden innerhalb von zwei Wochen folgen.

Wir beobachten in Echtzeit, wie der globale Energiemarkt kreischend zum Stillstand kommt. Gerade als Iran im Rahmen des Waffenstillstands das Mautsystem in Hormus lockerte, kam Barbaria mit seiner Seeblockade daher.

Es ist also Barbaria, das tatsächlich dabei ist, die Weltwirtschaft zu zerstören, da KI-Nachfrage, Kerosin, Diesel, Schifffahrt – alles ernsthaft durch einen immobilisierten Öl-Tsunami beeinträchtigt wird.

Die Lösung – vorerst – ist die Umleitung über Bab al-Mandeb, verantwortlich für 12 Prozent des gesamten Welthandels und 10 Prozent des global gehandelten Öls: die einzige Verbindung zwischen Asien, Afrika und Europa über den Suez Canal.

Wenn Ansarallah im Yemen Bab al-Mandeb schließt, bleibt nur noch der Weg über das Cape of Good Hope: bis zu zwei zusätzliche Wochen auf See, verbunden mit explodierenden Transportkosten.

Jede wichtige Seeroute ist bis an die Kapazitätsgrenze belastet. Barbarias Seeblockade greift bereits auf INDOPACOM über. Und selbst diese Hollywood-Produktion wird nicht ausreichen, um iranische Exporte abzuschneiden. Barbaria müsste jeden einzelnen Tanker der Schattenflotte verfolgen, einschließlich jener aus dem Iraq, sowie zusätzliche harte Sanktionen gegen Malaysia und China verhängen.

Beijing schweigt bislang. Keine offizielle Positionierung, abgesehen von allgemeinen Aufrufen zur Öffnung der Straße von Hormus. Doch früher oder später könnte der Drache über den Zaun springen – und sich in den Kampf einmischen. Etwa durch die Entsendung einer Einsatzgruppe nach Westasien.

Venezuela. Iran. Die Blockade wird global. Nächster Halt ist die Strait of Malacca.

Dieser strategische Schwebezustand kann unmöglich andauern. Barbarias Spiel läuft darauf hinaus, zum Vorkriegsstatus quo zurückzukehren: Iran unter maximalem wirtschaftlichem Belagerungsdruck, plus die ständige Drohung einer Rückkehr zum Krieg.

Noch einmal: Selbst als Teheran Washington gegen alle Erwartungen eine verheerende strategische Niederlage zufügte, forderte es konsequent ein vollständiges Ende des Krieges. Und nicht diese eingefrorene Zwischenlage im Schwebezustand.

Der ganze Planet hat in Echtzeit gesehen, wie souveräner Widerstand nach 47 Jahren verheerender Sanktionen und unter schrecklichem Preis dem Imperium die Stirn bieten kann.

Der äußerst fragile Waffenstillstand wird nicht halten. Ein Schritt zur Brechung von Barbarias Blockade ist nahezu unvermeidlich – etwa wenn ein iranisches Schiff einmal zu viel beschlagnahmt wird. Die Zielliste wurde bereits angekündigt: die Pipeline Yanbu in Saudi Arabia, die Hormus umgeht; ebenso das Terminal Fujairah in den United Arab Emirates; die Schließung von Bab al-Mandeb. Das wären sofort über 32 Prozent der globalen Ölversorgung weniger.

Und das Imperium der Piraterie wird dafür verantwortlich sein.