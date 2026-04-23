Geopolitical Economy Report

Die US-Wirtschaft basiert auf einem Schneeballsystem, das zusammenbrechen könnte, warnt der Ökonom Michael Hudson

Berichten zufolge steht die US-Wirtschaft möglicherweise kurz vor einer weiteren Finanzkrise, wobei es erhebliche Probleme auf dem 3 Billionen Dollar schweren privaten Kreditmarkt gibt. Der Ökonom Michael Hudson erläutert die Gefahren.

Ben Norton

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten kurz vor einer weiteren schweren Finanzkrise stehen könnten, die ihren Ursprung im 3-Billionen-Dollar-Markt für private Kredite haben könnte – einem Markt, der bereits erhebliche Turbulenzen erlebt –, bevor sie sich auf andere Sektoren ausbreitet.

Ben Norton, Herausgeber des „Geopolitical Economy Report“, interviewte den Ökonomen Michael Hudson, um die gravierenden Probleme an der Wall Street zu erörtern. Hudson warnte, dass die US-Wirtschaft auf einem Schneeballsystem basiere, das darauf angewiesen sei, weiterhin Geld in ein aufgeblähtes, von einer Spekulationsblase geprägtes Finanzsystem zu pumpen, das auf nicht nachhaltiger Spekulation und nicht auf industrieller Produktion beruhe.

BEN NORTON: Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass wir möglicherweise am Rande einer weiteren schweren Finanzkrise stehen.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Wall-Street-Bank Goldman Sachs warnte in einem Interview mit Bloomberg, dass er eine weitere Finanzkrise am Horizont wittern.

Woher könnte diese Krise genau kommen? Nun, einige Finanzanalysten sind besorgt über den privaten Kreditsektor in den USA.

In den letzten Jahren hat dies explosionsartig zugenommen, da die Banken nach der Finanzkrise von 2008 strengeren Vorschriften unterlagen. Daher begannen immer mehr Firmen an der Wall Street, Kredite an private Unternehmen zu vergeben, und der Markt für private Kredite wuchs rasant an.

Es ist nun ein eine 3-Billionen-Dollar-Branche, doch es gibt keine Regulierung. Und viele dieser privaten Kreditinstitute haben an unsolide Unternehmen, die nun zahlungsunfähig sind, risikoreiche Kredite vergeben.

Wir haben ein kurzes Video, das das Problem in der privaten Kreditbranche erläutert und die Befürchtungen einer neuen Finanzkrise zeigt. Dieses Video ist jedoch nur eine kurze Einführung in das Thema.

Ich hielt es für wichtig, näher auf die sehr reale Gefahr einzugehen, die hier besteht. Und ich dachte, der perfekte Gast für ein Interview, der uns helfen könnte, dies zu verstehen, wäre der Ökonom Michael Hudson.

Michael ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Den Wirt töten: Wie Finanzparasiten und Schulden die Weltwirtschaft zerstören.

Wir werden euch nun einige Höhepunkte unseres Interviews präsentieren und dann direkt zur Diskussion übergehen.

(Höhepunkte)

MICHAEL HUDSON: Dann beginnt privates Kapital, Unternehmen zu übernehmen und Geld zu verdienen, indem es diese im Grunde genommen ausplündert.

Thames Water in England ist ein typisches Beispiel dafür, wie man ein Unternehmen ausplündert. Krankenhäuser beispielsweise waren ein Ziel dieser Private-Equity-Unternehmen.

Sie gingen zu einem Krankenhaus und sagten: „Wir werden Ihre Immobilien an eine separate Einheit verkaufen. Dann stimmen Sie zu, den Kapitalgewinn, das Geld, das Sie durch den Verkauf der Immobilien erzielen, als Sonderdividende zu verwenden. Und jetzt, anstatt die Immobilie zu besitzen, zahlen Sie Miete für einen langfristigen Pachtvertrag für die Immobilie. Und wir leihen Ihnen das Geld dafür, und Sie zahlen uns Kreditgebühren, Verwaltungsgebühren, Säumnisgebühren.“

Die Folge war, dass viele Krankenhäuser bankrottgingen. Private-Equity-Fonds trieben ganze Teile der amerikanischen Wirtschaft in den Ruin.

Die englische Sprache wurde um einen neuen Begriff bereichert: Verpöbelung – einfach die Qualität der Arbeit der Unternehmen zu verringern, Kosten zu kürzen, die Mitarbeiter härter arbeiten zu lassen und sie zu Überstunden zu zwingen.

…

Das Finanzsystem hat sich also zu einem System entwickelt, das auf Ausbeutung ausgerichtet ist. Und dieses enorme Wachstum des Finanzvermögens seit 2009 ist vollständig dem Finanz- und Immobiliensektor zugeflossen, der von den reichsten 10 % der Bevölkerung dominiert wird.

40 % der amerikanischen Bevölkerung haben überhaupt keine Ersparnisse. Sie leben am Rande des Existenzminimums.

Und jetzt steigen die Kosten. Sie geraten bei ihren Kreditkartenschulden, ihren persönlichen Schulden, ihren Autoschulden, besonders bei Studienkrediten, immer weiter in Rückstand.

…

Aber solange die Kreditkartenunternehmen den Verbrauchern das Geld, den Kredit, leihen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen und keine Strafgebühren zahlen zu müssen, dann kann man das Schneeballsystem am Laufen halten.

Ein Schneeballsystem braucht immer mehr Geld, das hineingesteckt wird, um die exponentielle Wachstumsrate aufrechtzuerhalten.

(Interview)

BEN NORTON: Michael, danke, dass Sie heute dabei sind. Es ist immer eine Freude, Sie zu Gast zu haben.

Sprechen wir über die reale Möglichkeit einer neuen Finanzkrise. Wenn Sie Finanzmedien wie Bloomberg und die Financial Times lesen, warnen diese in letzter Zeit häufig vor der Möglichkeit einer neuen Finanzkrise.

Sie könnte möglicherweise in der privaten Kreditbranche beginnen, in der all diese Probleme und steigende Ausfallraten zu beobachten sind. Und sie könnte sich ausbreiten; dies könnte eine Ansteckung sein, die sich auf den Bankensektor und andere Branchen ausbreitet.

Dann haben wir auch die KI-Blase, den Krieg im Iran und den Energieschock. Es gibt so viel, worüber wir heute sprechen werden.

Aber lassen Sie uns zunächst über diese Krise sprechen. Glauben Sie, dass wir am Rande eines weiteren großen Finanzkrachs stehen könnten?

MICHAEL HUDSON: Ja, das ganze Problem rührt genau aus dem Jahr 2008 oder genauer gesagt aus dem Jahr 2009 her, als Präsident Obama sein Amt antrat.

Seine Lösung für die Ramschhypothekenkrise, die Bankbetrugskrise, bestand darin, die Wirtschaft in ein Schneeballsystem zu verwandeln.

Er musste die Banken retten. Die Banken hatten so viele betrügerische und faule Kredite vergeben, dass die Fähigkeit dieser Banken, ihre hochverzinslichen Ramschhypotheken einzutreiben, überschritten war, und die großen Bankgesellschaften hatten ein negatives Eigenkapital.

Was war die Lösung? Die Lösung war eine Nullzinspolitik (ZIRP).

Dann senkte die Federal Reserve die Zinssätze von den hohen Krisenniveaus in den Jahren 2008 und 2009 auf 0,1 % – das war der Satz, zu dem sich Banken Geld leihen konnten.

Die Federal Reserve war in der Lage, elektronisches Geld auf ihren Computern zu schöpfen, um es den Banken zu sehr niedrigen Zinssätzen zu leihen, und sagte: „Nun, Banken, ihr könnt so viel Geld haben, wie ihr wollt, zu 0,1 %, das wir euch zur Verfügung stellen, um es an die Wirtschaft zu verleihen, um die Preise für Immobilien, Aktien und Anleihen zu stützen, damit wir das negative Eigenkapital wiederherstellen, das der rücksichtslose Bankensektor geschaffen hat.“

Nun, das Ergebnis war, dass die Banken zwei Dinge taten.

Erstens konnten sie das zu 0,1 % geliehene Geld einfach bei der Federal Reserve lassen und ein paar Prozentpunkte verdienen, ohne etwas zu tun, im Schlaf, indem sie es einfach bei der Federal Reserve ließen, weil die Federal Reserve sagte: „Unsere Aufgabe ist es, Geld von der Privatwirtschaft in den Bankensektor zu transferieren, um den Finanzsektor zu retten, denn das tun Zentralbanken; wir vertreten die Geschäftsbanken.“

„Also werden wir anfangen, Zinsen auf die Bankreserven zu zahlen“, was die Fed zuvor nicht getan hatte. „Aber das ganze restliche Geld wollen wir, dass Sie es an die Wirtschaft verleihen, um so viel Zinsmarge wie möglich zu erzielen, die Differenz zwischen dem, was Sie den Kreditnehmern berechnen, und dem, was Sie sich leihen können, den Kosten Ihrer Kreditaufnahme bei uns, die fast null ist.“

Nun, die Banken waren nicht darauf eingerichtet, Kredite an bestimmte Unternehmen im Speziellen zu bewerten. Normalerweise verdienen Banken ihr Geld mit Sicherheiten, die für ihre Kredite verpfändet werden.

In den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien wird Bankkredit nicht zur Finanzierung industrieller Kapitalinvestitionen vergeben. Das ist, wenn überhaupt, die Aufgabe des Aktienmarktes oder von Unternehmen, ihre Gewinne zu reinvestieren.

Banken verleihen Geld für Vermögenswerte, Immobilien, Aktien und Anleihen, die bereits ausgegeben wurden und bereits existieren.

Also liehen sie Geld an Zwischenhändler weiter und sagten: „Macht ihr die Arbeit; findet die Unternehmen, die übernommen werden sollen.“

Dann beginnt privates Kapital, Unternehmen zu übernehmen und Geld zu verdienen, indem es diese im Grunde genommen ausplündert.

Thames Water in England ist ein typisches Beispiel dafür, wie man ein Unternehmen ausplündert. Krankenhäuser beispielsweise waren ein Ziel dieser Private-Equity-Unternehmen.

Sie gingen zu einem Krankenhaus und sagten: „Wir werden Ihre Immobilien an eine separate Einheit verkaufen. Dann stimmen Sie zu, den Kapitalgewinn, das Geld, das Sie durch den Verkauf der Immobilien erzielen, als Sonderdividende zu verwenden. Und jetzt, anstatt die Immobilie zu besitzen, zahlen Sie Miete für einen langfristigen Pachtvertrag für die Immobilie. Und wir leihen Ihnen das Geld dafür, und Sie zahlen uns Kreditgebühren, Verwaltungsgebühren, Säumnisgebühren.“

Die Folge war, dass viele Krankenhäuser bankrottgingen. Private-Equity-Fonds trieben ganze Teile der amerikanischen Wirtschaft in den Ruin.

Ein neues Wort wurde in die englische Sprache aufgenommen: Enshittification (etwa: Verschlimmbesserung/Verelendung) – einfach die Qualität der Arbeit der Unternehmen zu verringern, Kosten zu kürzen, die Mitarbeiter härter arbeiten zu lassen, sie zu Überstunden zu zwingen, zu kürzen.

Wenn es zu einem Personalsschwund kam, wenn Arbeiter gingen, ließ man die verbleibenden Arbeiter die ganze Arbeit übernehmen. Die Produktivität stieg.

Also hatte man in den Vereinigten Staaten ein extraktives, räuberisches Finanzsystem.

Nun, währenddessen erzielte dieses räuberische Finanzsystem so viele Gewinne für die Unternehmen, die finanziert wurden, und verwendete ihre Gewinne nicht für Investitionen in neue Kapitalbildung, neue Fabriken und Produktionsmittel; all das geschah im Ausland; es wurde nach China und in andere asiatische Länder verlagert.

94 %, 92-94 % der Unternehmens-Cashflow-Gewinne und aller Überschüsse wurden entweder für Dividendenzahlungen oder für den Rückkauf eigener Aktien ausgegeben.

Also hatten Unternehmen, die den Aktienmarktboom durch den Rückkauf eigener Aktien ankurbelten, um den Preis in die Höhe zu treiben, so dass die erzielten Gewinne auf eine immer kleiner werdende Anzahl von Aktien verteilt wurden, was die Illusion steigender Gewinne pro Aktie erzeugte. Die Gewinne wurden nicht wirklich erwirtschaftet.

Wenn man im Schlaf Geld verdient, ist es nicht verdient; es ist Grundrente, was bedeutet unverdientes Kapital, das man auf räuberische Weise verdient.

Das Finanzsystem wurde also in ein räuberisches System verwandelt. Und all dieses enorme Wachstum des Finanzvermögens seit 2009 ist dem Finanz- und Immobiliensektor zugeflossen, der von den reichsten 10 % der Bevölkerung dominiert wird.

40 % der amerikanischen Bevölkerung haben überhaupt keine Ersparnisse. Sie leben am Rande des Existenzminimums.

Und jetzt steigen die Kosten. Sie geraten bei ihren Kreditkartenschulden, ihren persönlichen Schulden, ihren Autoschulden, besonders bei Studienkrediten, immer weiter in Rückstand. Sie sind also nicht in der Lage zu zahlen.

Und die unteren 60-80 % stellen fest, dass sie kaum zugelegt haben. Was früher die Mittelschicht war, ist nicht mehr wirklich in der Mitte.

Es stellt sich heraus, dass die Leute der Mittelschicht Lohnempfänger sind, genau wie die Arbeiter.

Sie alle müssen steigende Kosten entweder für Miete oder für ihre Hypotheken zum Hauskauf zahlen, deren Preis durch die niedrigen Zinssätze aufgebläht wird, die es ermöglichen, auf der Grundlage dieser niedrigen Zinssätze immer größere Schulden zu machen.

Nun, da die Zinsen steigen, können Sie sich den Kostendruck vorstellen.

Es gibt eine große Welle von Zahlungsausfällen, die von den Verbrauchern – das ist das höfliche Wort für Lohnempfänger in Amerika – bis hin zu Unternehmen reicht, die unter Druck geraten.

Das ist also alles Teil des Rückstroms – ein Schneeballsystem im Wesentlichen, die Art und Weise, wie man es der Wirtschaft ermöglicht, ihre Schulden weiter zu bedienen, wenn man dem Schuldner das Geld leiht, um die Zinsen zu zahlen.

Das tun Kreditkarteninhaber. Sie werden die Zahlung, die monatlich fällige Zahlung auf ihre Kreditkarten, senden, und ihre Kreditkartenschulden werden immer weiter steigen, und mit ihnen ihre monatlichen Zahlungen.

Aber solange die Kreditkartenunternehmen den Verbrauchern das Geld, den Kredit, leihen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen und keine Strafgebühren zahlen zu müssen, dann kann man das Schneeballsystem am Laufen halten.

Ein Schneeballsystem braucht immer mehr Geld, das hineingesteckt wird, um die exponentielle Wachstumsrate aufrechtzuerhalten.

Das Gleiche passiert bei Unternehmen. Wenn die Unternehmensumsätze zurückgehen, während die Arbeitskräfte ausgepresst werden – wenn Lohnempfänger in den Vereinigten Staaten mehr Geld für Benzin, für steigende Strompreise, teilweise eine Folge der Gaspreise, für all diese monopolisierten Ausgaben ausgeben müssen, dann werden sie immer weniger Geld für die Güter übrig haben, die sie selbst produzieren.

Und das bedeutet, dass Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen für den Verkauf in den Vereinigten Staaten herstellen, geringere Umsätze und geringere Gewinne erzielen werden, um die steigenden Schulden und die Zinsen für ihre Finanzierungskosten zu bezahlen, die sich anhäufen und erhöht werden, während die Wirtschaft in die Finanzkrise getrieben wird, als Folge des Übergangs zu einer Kriegswirtschaft.

Das bedeutet, dass es Entlassungen geben wird, dass Unternehmen schließen werden.

Landwirte können sich die Landwirtschaft nicht mehr leisten. Chemieunternehmen können nicht mehr das produzieren, was sie früher produziert haben.

Stromversorger können sich nicht leisten, die höheren Preise für ihr Gas oder Öl zu bezahlen, ohne dass die Aufsichtsbehörden ihre Stromtarife erhöhen. Und das bedeutet, dass Unternehmen, die Strom verbrauchen, ihre Büros schließen müssen.

Uns steht das Äquivalent der Großen Depression bevor. Und Depressionen sind nicht inflationär. Sie sind deflationär. Das scheint niemand zu verstehen.

Sie denken: „Oh, wenn die Zinsen steigen, dann können reiche Leute, die Anleihen besitzen, nicht mehr so viele Waren und Dienstleistungen kaufen wie früher. Und wir müssen die Kaufkraft ihrer Kredite stabilisieren, indem wir die Kaufkraft der Arbeit senken.“

Die Wirtschaft soll dem Finanzsektor geopfert werden. Darum geht es beim Neoliberalismus. Darum geht es beim Finanzkapitalismus, und das unterscheidet ihn so sehr vom Industriekapitalismus.

Wir leben in einer postindustriellen Gesellschaft, und das ist eine Finanzgesellschaft, die von den Banken geführt wird, durch ihre Kontrolle über die Zentralbanken, die von der Regierung kontrolliert werden, [die von Politikern geführt wird], deren Wahlkämpfe von Geldgebern aus dem Finanz- und Immobiliensektor finanziert werden.

Es ist also eine Art sich selbst versorgender Kreislauf. Und Schneeballsysteme enden immer mit einem Crash.

Das ist es, was andere Investoren dazu veranlasst, sich aus den amerikanischen und europäischen Volkswirtschaften zurückziehen zu wollen. Aber wohin können sie sich zurückziehen? Das ist das Problem. Was können sie tun?

BEN NORTON: Ja, ich würde gerne über die Reaktion der US-Regierung oder das Ausbleiben einer solchen auf all das sprechen.

Denn wir haben gesehen, dass die Trump-Administration völlig mit der Finanzindustrie unter einer Decke steckt.

Einer der größten Geldgeber von Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024 war der bestbezahlte Unternehmensvorstand der Wall Street, Stephen Schwarzman, der CEO von Blackstone, dem weltweit größten alternativen Vermögensverwalter. Und Blackstone hat einen riesigen Private-Equity-Arm.

Trumps Freunde und Geldgeber an der Wall Street setzten ihn unter Druck, im August 2025 eine Executive Order zu unterzeichnen, die so zynisch ist. Sie trägt den Titel „Demokratisierung des Zugangs zu alternativen Vermögenswerten für 401(K)-Anleger“.

Und es sieht so aus, als würde dies den durchschnittlichen Arbeitnehmern helfen, die für ihren Ruhestand und ihren 401(K)-Plan sparen.

Aber in Wirklichkeit war dies ein Versuch der Wall Street, Exit-Liquidität bereitzustellen und diese schrecklichen, toxischen Vermögenswerte den einfachen Leuten anzudrehen.

Denn an der Wall Street war sehr klar, wissen Sie, in den Monaten vor dieser Krise, dass jeder sehen konnte, dass es so viele faule Kredite gab, die von diesen Private-Credit- und Private-Equity-Fonds vergeben wurden, und dass sie nach jemandem suchten, der den schwarzen Peter hält.

Also kommt Trump und sagt: „Oh, wir werden den Zugang ‚demokratisieren‘.“

Und es gibt Berichte, dass einige dieser Finanzfirmen tatsächlich Vermögensverwalter und Finanzberater bezahlen, um einfache Leute unter Druck zu setzen, in einen Private-Credit-Fonds zu investieren, mit den Worten: „Schau her, du kannst 10 % pro Jahr mit diesem Fonds verdienen.“ Und angeblich ist er nicht riskant.

Ich meine, es gibt so viele Ähnlichkeiten mit dem, was mit den besicherten Schuldverschreibungen (CDOs) passiert ist, die all diese hypothekenbesicherten Wertpapiere vor der Finanzkrise 2007-2008 bündelten.

Damals sagten die Ratingagenturen, diese MBS und CDOs seien großartig, risikofrei und mit AAA bewertet. Und natürlich war alles Ramsch.

Und was wir heute sehen bei der weit verbreiteten Nutzung einiger dieser Apps, wie zum Beispiel Robinhood, ist, dass viele einfache Leute, besonders junge Männer, im Grunde genommen ihre Ersparnisse verspielen und versuchen, in riskante Derivate zu investieren. Einige von ihnen kaufen ETFs einiger dieser Private-Credit-Fonds.

Im Grunde versuchen die erfahreneren Finanzanalysten und -firmen an der Wall Street einfach, all dieses Zeug den einfachen Leuten anzudrehen.

Und das so Widerliche ist, dass das Weiße Haus dies in der Zeit vor dieser Krise, die viele kommen sahen, erleichtert hat.

Wie sehen Sie das?

MICHAEL HUDSON: Nun, genau das ist passiert, Ben.

Wenn eine Investmentfirma mit einem Investor umgeht – wobei das, was Sie einfache Leute nennen, hauptsächlich Pensionsfonds sind –, erleben wir Pensionsfonds-Kapitalismus, der dazu verwendet wird, das Schneeballsystem zu retten.

Mit anderen Worten: Wenn ein Unternehmen einen Investor oder einen Fondsmanager kommen sieht, was denkt es dann? „Wie kann ich mit diesen Leuten Geld verdienen?“

Nun, die reichsten Fonds wie Blackstone denken derzeit: „Es geht jetzt nicht darum, wie wir Geld verdienen können; wir wissen, dass wir in eine Depressionsperiode eintreten, in der wir nicht wirklich Geld verdienen können. Es wird nicht mehr viel zu verdienen geben. Der Markt ist so hoch gegangen, wie er nur kann.“

„Aber was wir tun können, ist, die Verluste zu minimieren. Was wir tun wollen, ist, einen Verlust zu vermeiden. Aber es wird Verluste geben. Was tun wir? Lassen wir die Arbeitnehmer dafür bezahlen. Verwandeln wir die Wirtschaft der Pensionsfondsmanager und der einfachen Leute in Trottel – die Trottel, die Donald Trumps Kryptowährung und die Melania [Coin] gekauft haben, die, wissen Sie, auf einen riesigen Betrag stiegen und dann um 95 % einbrachen.

Donald Trump hatte eine Firma, die Donald Trump Uhren herstellte – und, wissen Sie, Sie sprachen über die Senkung der Verbraucherpreise, was er versprach – die Uhren, die zu hohen Preisen verkauft wurden, vielleicht 10.000 Dollar, der Preis für Donald Trump Uhren ist um 95 % gefallen.

Reden Sie über Preissenkungen für die Verbraucher!

All das waren Betrugsmanöver. Das Finanzsystem wurde in ein Vertrauensspiel verwandelt, bei dem es darum geht, wie man amerikanische Verbraucher dazu bringt, das Vertrauen zu haben, ihr Geld in einem Wall-Street-Casino zu riskieren, wo das Casino immer gewinnt und die Spieler unterm Strich verlieren, denn deshalb wurden die Casinos überhaupt erst geschaffen. Das ist das Spiel.

Nun, die Wall Street ist eine solche Art von Verbraucherspiel.

Wenn man die Leute davon überzeugen kann: ‚Schau dir die hohen Zinsen an, die du verdienst‘, wirst du die Tatsache ignorieren, dass du dein Kapital verlieren wirst.

Ja, du wirst 10 % Zinsen verdienen und dann das ganze Geld verlieren, das du investiert hast.

Als ich 1994 in Russland war, in der U-Bahn, sah ich all diese Werbung entlang der U-Bahn, die sagte: ‚Sie können 33 % auf Ihre Ersparnisse verdienen, wenn Sie Ihr Geld auf diese oder jene Bank einzahlen.‘ Das war alles ein großer Betrug.

Albanien hatte, glaube ich, die führende Betrugsart. Die gesamte Wirtschaft, die Verbraucher, die größte Einzelinvestition von Verbrauchern und Sparern war im Grunde ein Schneeballsystem. Das wurde alles ausgelöscht.

Was wir also sehen, ist die Albanisierung der amerikanischen Wirtschaft. Es wird ein bisschen aussehen wie Russland unter Jelzin.

Sie sind garantiert, Ihr Kapital zu verlieren, aber wenn Sie nur kurzfristig tunnelartig denken, dann denken Sie: „Nun, ich habe eine Weile 10 % gemacht.“ Das ist die Politik.

Pensionsfonds-Kapitalismus war immer ein Versuch, Löhne zurückzuhalten, um sie dem Finanzsektor zu geben, den finanzierten Pensionssystemen, anstelle eines Umlageverfahrens oder eines öffentlichen Rentensystems.

Die ganze Art und Weise, wie die amerikanischen Renten finanziert wurden und amerikanische Ersparnisse finanziert wurden, durch räuberische private Kapitalfirmen, ist von Anfang an ausbeuterisch.

Das ist das Modell. Erzeuge eine Blase, verkaufe sie an der Spitze, und dann verkaufe alle Vermögenswerte, Aktien, Anleihen und anderen finanziellen Forderungen, die deine Vermögenswerte waren, verkaufe sie an die Arbeitnehmer, verkaufe sie an die Pensionsfonds.

Sag ihnen, dass dies der Weg ist, die Wirtschaft zu retten und selbst reich zu werden, kurzfristig reich zu werden, indem du dein ganzes Geld mittelfristig verlierst. Das passiert in einer Krise.

BEN NORTON: Ja, sehr gut gesagt, Michael.

Ich möchte über die Gesamtsituation in der US-Wirtschaft sprechen, denn wir erleben die Energiekrise aufgrund dieses US-Angriffskriegs im Iran, der die Ölpreise in die Höhe schnellen lässt. Und jetzt erleben wir diese Krise bei privaten Krediten.

Nun, wir haben in letzter Zeit auch mehrere andere große Probleme mit der US-Wirtschaft gesehen.

Sie haben vielleicht dieses Diagramm gesehen, das zeigt, dass jetzt die reichsten 10 % der Amerikaner die Hälfte der Ausgaben in der Wirtschaft ausmachen. Und natürlich ist die US-Wirtschaft deindustrialisiert und wird weitgehend vom Konsum angetrieben.

Bloomberg veröffentlichte im Oktober einen Artikel, der vor Diagrammen warnte, die „die Wall Street verfolgen“.

Eines dieser Diagramme zeigt die berühmte „K-förmige Wirtschaft“ – wo es 2020 aufgrund der Pandemie zu einer Rezession kommt; und seitdem ist der S&P 500, der wichtigste Aktienmarktindex, in die Höhe geschossen.

Und 90 % der in den USA gehaltenen Aktien befinden sich im Besitz der reichsten 10 % der Bevölkerung. Die Reichen sind also viel, viel reicher geworden.

Unterdessen hat sich die erwartete finanzielle Situation der einfachen Leute immer weiter verschlechtert.

Die Reichen sind also viel reicher geworden, und sie treiben das Wirtschaftswachstum an und denken, dass die Dinge gut laufen. Aber die überwältigende Mehrheit der Menschen leidet.

Es gibt ein weiteres unglaubliches Diagramm, das Daten der Federal Reserve verwendet und den Anteil der US-Bevölkerung an der wirtschaftlichen Expansion betrachtet.

Sie können sehen, dass bis Ende 2025 nur etwa 20 % der US-Bevölkerung in einer lokalen Wirtschaft leben, die tatsächlich wächst.

Das heißt, wenn wir die kleine Minderheit von Orten wie dem Silicon Valley und der Wall Street herausnehmen, befinden sich die USA in einer Rezession – die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung [befindet sich in einer Rezession].

Aber natürlich wird der größte Teil dieses Wachstums – des sogenannten Wachstums – von der KI-Blase angetrieben.

Dieser Ökonom in Harvard, [Jason Furman], fand heraus, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2025 92 % des BIP-Wachstums auf Investitionen in Informationsverarbeitungsgeräte und Software zurückzuführen waren, was weitgehend KI ist.

Und wir wissen, dass ein Großteil davon von diesem verrückten zirkulären Investitionsschema angetrieben wird, bei dem diese KI-Unternehmen wie OpenAI, die kein Geld verdienen, die aber Billionen von Dollar an Verpflichtungen haben, die sie bezahlen müssen, obwohl sie kein Geld verdienen, und dennoch investieren alle ineinander.

Nvidia ist das einzige Unternehmen, das wirklich profitiert, weil Nvidia die digitalen Schaufeln in diesem digitalen Goldrausch verkauft, wenn man so will.

Nvidia braucht diese KI-Unternehmen, um weiterhin seine Chips zu kaufen. Aber viele dieser KI-Unternehmen verdienen kein Geld. Und wenn sie aufhören, Nvidia-Chips zu kaufen, dann hört Nvidia auf, Rekorde mit seinem Nettoeinkommen zu brechen, was bedeutet, dass die Nvidia-Aktie fallen wird, was die KI-Blase zum Platzen bringt.

Und die KI-Blase ist das Einzige, was die US-Wirtschaft tatsächlich „wachsen“ lässt, in Anführungszeichen, weil sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in einer Rezession befindet.

Dann kann man noch den Krieg im Iran, die Energiekrise, den Ölschock, die Private-Credit-Krise hinzufügen.

Ich meine, für mich sieht das nach einem perfekten Sturm aus. Es gibt so viele sich überschlagende Krisen, und ich bin wirklich besorgt, wohin das alles führen könnte.

Wie sehen Sie das?

MICHAEL HUDSON: Es gibt zwei Dynamiken, die Sie erwähnt haben. Die unmittelbare Dynamik ist Nvidia, dessen Chips in Taiwan hergestellt werden, wobei verflüssigtes Helium verwendet wird – man muss verflüssigtes Helium bei sehr niedriger Temperatur haben, um das Silizium zu verfestigen, damit der ultraviolette Strahl nicht einfach diffundiert und sich ausbreitet, weil der Chip zu warm ist.

Es wird also ein Problem bei der Chipversorgung geben, da Katar Taiwan nicht mehr mit Helium beliefern kann.

Aber auf einer größeren Grundlage: All diese prognostizierte Zunahme der automatischen Intelligenz – ich ziehe diesen Begriff der künstlichen vor. Es ist wirklich ein automatisches, mechanisiertes System, elektronisch mechanisiert.

All dies erfordert riesige Supercomputer-Komplexe, die mit Strom betrieben werden.

Aber die Elektrizität ist begrenzt durch die Menge, die von Amerikas Stromversorgern erzeugt werden kann.

Und es gab kaum eine Steigerung der amerikanischen Kapazität zur Stromerzeugung, so dass, sobald neue Stromnachfrage hinzukommt, der Strompreis für alle gestiegen ist.

Bereits versuchen [US-]Bundesstaaten, neue KI-Investitionen in Systeme in ihren Hoheitsgebieten zu blockieren, weil sie wissen, dass dies den gesamten Strompreis, Gaspreis und Ölpreis für ihre Wähler in die Höhe treiben würde.

Also haben fast alle großen KI-Unternehmen in den arabischen OPEC-Ländern investiert, weil dort das Öl gefördert wird.

Nun hat sich der Iran darauf konzentriert, genau diese amerikanischen KI-Investitionen in den OPEC-Ländern im Nahen Osten zu bombardieren, mit den Worten: „Um uns gegen die Tatsache zu verteidigen, dass die sunnitischen arabischen Länder in einer symbiotischen Beziehung mit den Vereinigten Staaten stehen und die Vereinigten Staaten darin unterstützen, uns anzugreifen, fordern wir, dass sie ihre wirtschaftlichen Verbindungen zu den Vereinigten Staaten beenden, insbesondere zur amerikanischen KI-Industrie. Aber sie müssen auch beginnen, ihre Anleihen und Dollar-Bestände in den Vereinigten Staaten zu verkaufen.“

Also haben wir das. Wir haben die Tatsache, dass – wo auf der Erde soll der Strom herkommen, um diesen KI-Unternehmen zu ermöglichen, ihre Aktivitäten auszuweiten, um die Gewinne zu erzielen, die ihre steigenden Aktienkurse rechtfertigen werden?

Es gibt keine Möglichkeit zu sehen, dass sie genügend Angebot schaffen können, um den prognostizierten wachsenden Markt zu haben.

Wenn also das BIP fällt und der Aktienmarkt steigt, muss irgendwann etwas nachgeben.

Der Aktienmarkt ist abgekoppelt von industriellen Investitionen, von KI-Investitionen, von Kapitalinvestitionen im Allgemeinen.

Das ist der Unterschied zwischen Finanzkapitalismus und Industriekapitalismus.

Der Finanzsektor hat ein eigenes Leben und eine eigene Dynamik. Und diese Dynamik ist rein mathematisch, unabhängig von der Produktivität, ohne Verbindung zur Produktionsfähigkeit und zur Fähigkeit der Bevölkerung, die von ihr produzierten Produkte zu kaufen. Er ist abgekoppelt.

Die Illusion ist, dass irgendwie, mit steigenden Aktienkursen, die Zinsen – was treibt das BIP in Amerika in letzter Zeit nach oben?

Nun, wenn die Hauspreise steigen, wird das als Zunahme gezählt. 5 % des BIP sind der Anstieg dessen, was Hausbesitzer glauben, dass ihre Wohnungen mieten würden [bekannt als die kalkulatorische Miete von selbstgenutztem Wohneigentum].

Zinszahlungen an die Banken, die stark steigen, werden als BIP behandelt. Wenn Kreditkartenunternehmen Strafgebühren erheben und den jährlichen Zinssatz auf 30 %, 31 % erhöhen. All das wird als „Erbringung einer Finanzdienstleistung“ bezeichnet, als Teil des BIP.

Was als amerikanisches BIP zählt, ist weitgehend eine finanzielle Illusion, als ob all dieser Finanzsektor tatsächlich ein Produkt und Teil der produktiven Wirtschaft wäre, anstatt räuberischer Gemeinkosten, die die Produktionskapazität der Wirtschaft und damit ihre Konsumkapazität und damit die reale Wirtschaft verringern.

Sie haben also eine Finanzwelt als fiktive Wirtschaft, eine rein mathematisch gespielte Wirtschaft, ein Casino, ein Schneeballsystem; und Sie haben die reale, produktive Wirtschaft, die schrumpft.

Das ist die K-förmige Wirtschaft. Das ist ein guter Begriff dafür. Und genau das haben wir.

Aber es gibt keine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, keine Mainstream-Theorie, die all dies anerkannt hat.

Obwohl dies in gewisser Weise das ist, wovor die klassische Ökonomie gewarnt hat. Wovor David Ricardo gewarnt hat. Wovor andere klassische Ökonomen des 19. Jahrhunderts, bis hinunter zu Marx, gewarnt haben.

All das, was das 19. Jahrhundert zunächst sah, wobei das Problem die Grundrente war, ist jetzt das Problem der Geldrente, könnte man sagen, der Privatisierung des Geld- und Finanzsystems auf räuberische Weise im Jahrhundert seit dem Ende des Ersten Weltkriegs.

BEN NORTON: Nun, ich denke, das ist eine großartige Anmerkung, um zu enden, Michael.

Natürlich, da wir weitere Entwicklungen an der Wall Street und möglicherweise weitere Krisen sehen, werden wir Sie auf jeden Fall wieder einladen, um uns zu helfen, alles zu verstehen, was passiert.

Es ist immer eine Freude. Danke, dass Sie dabei waren.

MICHAEL HUDSON: Nun, danke. Ich denke, es wird sich von nun an schnell entwickeln, Monat für Monat und fast Woche