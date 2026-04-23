Die beunruhigende Geschichte der „Hot Lots“ bei Impfstoffen

Von The Vigilant Fox

Oft hört man: „Ich habe mich gegen COVID impfen lassen und mir ist nichts Schlimmes passiert.“ Wenn sie nur wüssten, wie viel Glück sie hatten, dass sie nicht eine der fehlerhaften Chargen erwischt haben.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Sie haben das wahrscheinlich schon unzählige Male gehört:

„Ich habe die COVID-Impfung bekommen und mir ist nichts Schlimmes passiert.“

Dafür gibt es einen Grund … nicht jeder hat dasselbe bekommen.

Und eine von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt dies.

Im Jahr 2023 stellten Max Schmeling und Kollegen fest, dass nur 4,2 Prozent der COVID-Impfstoffchargen für 71 PROZENT der vermuteten unerwünschten Ereignisse verantwortlich waren.

Zudem wiesen etwa zwei Drittel der Chargen ein geringes bis mäßiges Risiko für unerwünschte Ereignisse auf.

Und bei etwa einem Drittel bestand kaum bis gar kein Risiko für unerwünschte Ereignisse. „Es ist nichts passiert.“

Die folgende Grafik zeigt, wie extrem diese Schwankungen tatsächlich waren.

„Die Impfstoffcharge war ausschlaggebend dafür, wer einen schweren Vorfall erleiden würde und wer nicht.“ Zu diesem Schluss kommt der renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough.

Sollten sich in den COVID-Impfstoffen „Hot Lots“ gefunden haben, wirft das eine noch größere Frage hinsichtlich anderer Impfstoffe auf.

Was wäre, wenn dies kein Einzelfall wäre? Schauen wir uns das einmal an.

You’ve probably heard this more times than you can count:



“I got the COVID vaccine and nothing bad ever happened to me.”



There’s a reason for that… not everyone got the same thing.



And a peer-reviewed study backs it up.



In 2023, Max Schmeling and colleagues discovered that… pic.twitter.com/1iBSt3gAio — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 17, 2026

Seit über einem Jahrhundert prägt eine Annahme stillschweigend das Vertrauen der Öffentlichkeit:

Wenn ein Impfstoff zugelassen wird, muss der Inhalt jeder Ampulle sicher und einheitlich sein.

Gleiche Dosis. Gleiche Sicherheit. Gleiches Ergebnis.

Doch die Geschichte erzählt eine ganz andere Geschichte.

Denn immer wieder war die eigentliche Gefahr nicht immer der Impfstoff selbst… Manchmal war es die Charge.

Es gibt einen Begriff, den die meisten Menschen noch nie gehört haben: „Hot Lots“.

Damit sind Impfstoffchargen gemeint, die ungewöhnlich toxisch oder verunreinigt sind, unsachgemäß verarbeitet wurden oder mit weitaus höherer Wahrscheinlichkeit schwere Reaktionen hervorrufen als andere Chargen.

Und wenn man einmal darauf achtet, tauchen sie nicht nur einmal auf. Sie tauchen überall auf.

Das ist keine aktuelle Kontroverse.

Es ist ein Muster, das mehr als 100 Jahre zurückreicht.

Verschiedene Länder. Verschiedene Impfstoffe. Verschiedene Technologien.

Aber dieselbe gefährliche Situation: Eine Charge verhält sich normal, eine andere Charge … nicht.

Die frühe Impfstoffproduktion hatte ein grundlegendes Problem.

Es handelte sich nicht um einfache chemische Tabletten.

Es waren biologische Produkte – gezüchtet, kultiviert, verarbeitet und gereinigt.

Das bedeutet, es gab zahlreiche Fehlerquellen.

Dazu gehörten beispielsweise Kontaminationen, unvollständige Inaktivierung, Toxineinlagerungen und Schwankungen in der Dosierung.

Und wenn diese Fehler in die Ampullen gelangten, betrafen sie nicht alle gleichermaßen – sie traten gehäuft auf.

Was dieses Thema so beunruhigend macht, ist nicht ein einzelnes Ereignis. Es ist vielmehr die Tatsache, wie oft sich dasselbe Muster über Jahrzehnte hinweg wiederholt – von Impfungen in der frühen Kindheit über militärische Programme bis hin zu Daten aus der COVID-Zeit.

Nehmen wir zum Beispiel Dallas im Jahr 1919.

Bei einer Diphtherie-Impfkampagne kamen mehrere Chargen zum Einsatz.

Eine davon enthielt mehr als das 50-Fache des zulässigen Höchstwerts an freiem Diphtherietoxin.

Von 120 Kindern, die später untersucht wurden, zeigten 96 Reaktionen, 74 davon waren schwerwiegend, und 10 starben.

Doch diese Zahlen geben nicht die Realität wieder, mit der die Betroffenen leben mussten.

Der Krankheitsverlauf war brutal.

Es begann mit einem starken Brennen an der Injektionsstelle.

Dann Übelkeit. Erbrechen. Massive Schwellungen.

Innerhalb weniger Tage bildeten sich blasenartige Wunden, aus denen Flüssigkeit austrat und die offenes Gewebe hinterließen.

Dann traten Herzrhythmusstörungen auf. Dann Lähmungen.

Nicht nur für einige Stunden. Sondern für Wochen.

Einige Symptome hielten 4–5 Monate an.

Und Dallas war kein Einzelfall.

Belgien. Massachusetts. Kolumbien. Italien. Japan.

Immer wieder verursachten bestimmte Chargen unverhältnismäßig großen Schaden.

In Kyoto erkrankten 1948 über 600 Säuglinge und Kinder aufgrund einer einzigen Charge, und mindestens 68 starben.

Das gleiche Grundproblem: Ein Giftstoff, der eigentlich neutralisiert werden sollte, war es nicht.

An dieser Stelle wird das Muster unübersehbar.

Es handelte sich nicht um zufällige unerwünschte Ereignisse.

Es waren häufig auftretende Reaktionen, die mit bestimmten Chargen in Verbindung standen.

Dasselbe Produkt. Dasselbe Protokoll.

Je nach Charge völlig unterschiedliche Ergebnisse.

Dann kam die Kinderlähmung.

Einer der berühmtesten Erfolge im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Doch hinter dieser Geschichte verbirgt sich einer der größten medizinischen Misserfolge der Geschichte.

Der Cutter-Vorfall von 1955.

Ein Impfstoff, der eigentlich ein inaktiviertes Virus enthalten sollte … tat dies jedoch nicht.

Mindestens 220.000 Menschen wurden infiziert, 70.000 entwickelten Muskelschwäche, 164 erlitten schwere Lähmungen und 10 starben.

Alles aufgrund eines Produkts, das eigentlich sicher sein sollte.

Die Lehre daraus hätte nachhaltig sein und zum Handeln anregen sollen.

Fehler in der Fertigung sind keine theoretische Angelegenheit. Sie haben katastrophale Folgen.

Sie treten nicht immer gleichmäßig auf. Sie treten gehäuft auf.

Und sie treten in großen Mengen auf.

Schon die frühen Katastrophen reichen aus, um die Vorstellung von der Unbedenklichkeit von Impfstoffen in Frage zu stellen. Doch die Lage spitzt sich weiter zu, wenn man sich mit Häufungen von Impfschäden bei Säuglingen, militärischen Programmen und aktuellen Daten zur Impfstoffeinführung befasst.

Dann kam 1929 die BCG-Katastrophe.

Ein Tuberkulose-Impfstoff wurde versehentlich mit lebenden TB-Bakterien kontaminiert.

251 Säuglinge erhielten diesen Impfstoff. 72 von ihnen starben und 135 erkrankten.

Nur 44 zeigten keine Symptome.

Doch dieses Mal verlief es anders.

Es gab Gerichtsverfahren und Ermittlungen.

Und sogar Haftstrafen.

Es gab Rechenschaftspflicht – zumindest für kurze Zeit.

Dieses Detail ist wichtiger, als es scheint, denn spätere Fälle folgten diesem Muster nicht.

Frühere Katastrophen führten manchmal zu Gerichtsverfahren und Rechenschaftspflicht.

Spätere endeten allzu oft in Unklarheit, verzögertem Handeln oder Schweigen.

Springen wir nun zum DPT-Impfstoff.

Bereits in den 1970er Jahren waren die internen Warnungen eindeutig.

Ein FDA-Beamter beschrieb es als „eines der schwierigsten Produkte, die man herstellen kann“.

Schwankungen von Charge zu Charge waren keine Seltenheit, sondern wurden erwartet.

Und eine Sicherheitsstudie machte es noch schwerer, dies zu ignorieren.

Im Jahr 1978 stellten Forscher fest, dass die Nebenwirkungen innerhalb von 48 Stunden nach der DPT-Impfung 5000 % höher waren als erwartet.

Die Studie wurde vorzeitig beendet.

Diese Ergebnisse fanden nie Eingang in die endgültige Veröffentlichung.

Zwischen August 1978 und März 1979 starben in Tennessee 11 Säuglinge innerhalb von 8 Tagen nach der Impfung.

Vier von ihnen starben innerhalb von 24 Stunden.

Sie alle erhielten dieselbe Charge: Wyeth-Charge Nr. 64201.

Dies waren keine statistischen Ausreißer. Es handelte sich um Säuglinge – zeitlich gehäuft und auf tragische Weise durch eine Chargennummer miteinander verbunden.

Und das war nicht das einzige Warnsignal.

Im Jahr 1975 verweigerte die FDA die Zulassung einer DPT-Charge, nachdem sie festgestellt hatte, dass diese 300 % zu wirksam war.

Die staatlichen Behörden waren jedoch anderer Meinung.

Also testeten sie den Impfstoff an Kindern. Anschließend gaben sie 400.000 Dosen landesweit frei.

Hier wird es kompliziert.

Selbst bei einem eindeutigen Cluster sagten die Behörden, ein kausaler Zusammenhang sei nicht nachgewiesen worden, räumten aber gleichzeitig ein, dass er nicht vollständig ausgeschlossen werden könne.

Diese Grauzone und die Unfähigkeit, sich festzulegen, werden zu einem wiederkehrenden Thema.

Hinter den Kulissen kam eine andere Idee auf.

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen legt interne Korrespondenz von Wyeth offen, aus der hervorgeht, dass – falls sich gefährliche Chargen nicht vermeiden ließen – die praktische Lösung darin bestand, sie geografisch zu verteilen, damit das Muster schwerer zu erkennen sei.

Wenn schlechte Chargen unvermeidbar sind, darf man sie nicht konzentrieren. Man muss sie verteilen!

Das bedeutet weniger Häufungen, weniger Sichtbarkeit und keine Rechenschaftspflicht.

Was wie ein Verschwinden gefährlicher Cluster aussieht, könnte in Wirklichkeit eine Änderung der Vertriebsstrategie sein.

Dieses Muster beschränkt sich nicht nur auf Impfstoffe für die Zivilbevölkerung.

Auch beim Militär war dies der Fall.

Das Anthrax-Programm während des Golfkriegs gab Anlass zu ähnlichen Bedenken.

Nicht nur hinsichtlich der Nebenwirkungen, sondern auch hinsichtlich der Herstellung.

Berichten zufolge stellte der Hersteller irgendwann auf größere Filter um, die nicht so leicht verstopften.

Allerdings waren diese auch weniger wirksam bei der Reinigung.

Das bedeutet, dass mehr Schadstoffe durchdringen konnten.

Besser für die Produktionseffizienz, aber schlechter für die Reinigung und für die Empfänger.

Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen – im modernen Zeitalter der Impfstoffe.

Heute verfügen wir über eine völlig neue Plattform: die mRNA.

Doch sie wurde unter extremem Druck auf globaler Ebene eingeführt.

Wenn wir einen Blick auf die Geschichte werfen, stellen sich diesbezüglich offensichtliche Fragen.

Die Herausforderung bei diesem neuen Verfahren liegt nicht nur in der Biologie. Es geht um die Konsistenz.

Die Stabilität der mRNA gewährleisten

Den Abbau verhindern

Eine gleichmäßige Verteilung der Nanopartikel sicherstellen

Kontaminationen vermeiden

Und das alles in absolut riesigem Maßstab und unter extremem Zeitdruck.

Gibt es da überhaupt eine Chance, dass etwas schiefgelaufen ist?

Was sich seitdem gezeigt hat, war kein einheitliches Spektrum an Reaktionen.

Es war uneinheitlich.

Manche Menschen zeigten überhaupt keine Reaktion.

Bei anderen traten schwere Folgen auf.

Eine solche Verteilung wirft eine ganz konkrete Frage auf: War jede Dosis tatsächlich gleich?

Unabhängige Analysen deuteten auf etwas Vertrautes hin. Etwas, das wir schon einmal gesehen haben.

Was diese Analysen nahelegten, war verblüffend.

In einigen Datensätzen standen fast alle gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen in Verbindung mit etwa 5 % der Chargen.

Nicht gleichmäßig verteilt. Nicht zufällig.

Konzentriert.

Ein modernes Echo eines alten Musters.

Von frühen Fehlschlägen bei Toxinen über Polio und Häufungen bei Säuglingen bis hin zu militärischen Programmen und modernen Impfkampagnen – immer wieder taucht dasselbe strukturelle Problem auf.

Es geht nicht nur darum, ob eine Impfung sicher ist.

Sondern darum, ob sie einheitlich ist.

Und was passiert, wenn dies nicht der Fall ist … wenn das Risiko nicht gleichmäßig verteilt ist.