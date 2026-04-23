Großbritannien und Frankreich führen 30 Nationen umfassenden Militäreinsatz zur Wiederöffnung der Straße von Hormus an

Tyler Durden

Großbritannien ist Gastgeber (gestern und heute) einer zweitägigen multinationalen Konferenz, an der Militärplaner aus mehr als 30 Ländern teilnehmen, während Großbritannien und Frankreich ihre Bemühungen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus erneuern.

Die zweitägige Konferenz findet statt, kurz nachdem US-Präsident Donald Trump spät am Dienstag die US-iranische Waffenruhe verlängert hat – bis die Verhandlungen mit dem Iran „auf die eine oder andere Weise“ abgeschlossen sind.

Präsident Trump hat außerdem angeordnet, dass die US-Blockade an der Straße von Hormus bestehen bleibt.

Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der US-iranischen Verhandlungen bereits am Mittwoch zerschlugen sich, nachdem Berichte auftauchten, dass die Reise von US-Vizepräsident JD Vance nach Pakistan, das die vorherige gescheiterte Gesprächsrunde ausgerichtet hatte, auf Eis gelegt wurde.

Stand früher Mittwoch gab es keine Anzeichen dafür, dass die Gespräche bald wieder aufgenommen werden könnten.

Die USA halten an der Seeblockade vor der Straße von Hormus fest, die der Iran als „Belagerung“ und Verstoß gegen die Waffenruhe bezeichnet hat.

Großbritannien, das Anfang dieses Monats das erste Treffen dieser Art ausgerichtet hatte, erklärte, dass die dieswöchige Konferenz Teil der britischen und französischen Führung einer multinationalen Koalition zur Wiedereröffnung der Straße sei.

„Die Sitzungen werden militärische Pläne zur Wiedereröffnung der Straße vorantreiben, sobald es die Bedingungen zulassen, nach einer nachhaltigen Waffenruhevereinbarung“, erklärte die britische Regierung in einer Stellungnahme.

„Die Aufgabe heute und morgen ist es, den diplomatischen Konsens in einen gemeinsamen Plan zu übersetzen, um die Freiheit der Schifffahrt in der Straße zu schützen und eine dauerhafte Waffenruhe zu unterstützen“, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey vor der Konferenz.

„Internationaler Handel, Energiesicherheit und die Stabilität der Weltwirtschaft hängen von der Freiheit der Schifffahrt ab“, fügte der britische Beamte hinzu.

„Indem wir auf unserem gemeinsamen Ziel aufbauen, die multinationale Koordination stärken und effektives kollektives Handeln planen, können wir dazu beitragen, die Straße wieder zu öffnen, die Weltwirtschaft zu stabilisieren und unsere Menschen zu schützen.“