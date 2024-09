Der Atlantikrat (Atlantic Council) und die NATO führen einen Schattenkrieg gegen Free Speech. Mit CIA-Verbindungen und Milliarden aus staatlicher Finanzierung wird Zensur zur Waffe.

Die Heuchelei des Atlantic Council und die NATO

Die NATO, einst ein Bündnis zum Schutz der westlichen Welt vor externen Bedrohungen, hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Heute ist sie nicht nur ein militärisches Bündnis, sondern auch ein Instrument zur Beeinflussung und Kontrolle der öffentlichen Meinung in den Mitgliedstaaten und darüber hinaus. Eine Schlüsselrolle in diesem Netzwerk spielt der Atlantic Council, ein Think Tank, der eng mit der NATO und westlichen Regierungen verknüpft ist. Diese Organisation, die sich selbst als „unabhängig“ bezeichnet, ist tief in die Strukturen der Macht verstrickt, einschließlich der Finanzierung durch das Pentagon, das US-Außenministerium und verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die als Tarnorganisationen für die CIA fungieren. Diese Verbindungen lassen Zweifel zur Integrität und Unabhängigkeit des Atlantic