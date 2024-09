Zahnarzt fordert von Stadt Wolfsburg die volle Rehabilitation der Ungeimpften

Der Zahnarzt und ehemalige deutsche Meister im Weitsprung, Dr. med. dent. Jens Knipphals, hat am 22.8.2024 einen offenen Brief an den Rat der Stadt Wolfsburg zur Vorbereitung einer Einwohnerfragestunde am 4.9.24 gerichtet. Er fordert darin eine vollumfängliche Rehabilitation der Ungeimpften und begründet diese Forderung mit präzisen wissenschaftlichen Argumenten. Dr. Knipphals verbindet damit die Hoffnung, dass dies zu einer Aufarbeitung der politischen Corona-Krise in Wolfsburg und darüber hinaus beiträgt. Die Initiative könnte Vorbild für weitere Städte und Gemeinden sein und so einen wachsender Druck von unten erzeugen. (hl)



Dr. med. dent. Jens Knipphals

22. August 2024

Frage an den Rat der Stadt Wolfsburg:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) hat in einem Brief an die EU-Parlamentarier vom 18. Oktober 2023 eingestanden, was Kritiker bereits frühzeitig, vor Beginn der Corona-Impfkampagne, sagten: