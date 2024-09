Farbrevolution in Bangladesch

Thierry Meyssan

Nachdem die Vereinigten Staaten den Sturz von Imran Khan in Pakistan organisiert hatten, gelang es ihnen, Sheikh Hasina auch in Bangladesch zu stürzen. Ein dritter Regimewechsel soll in dieser Region in Vorbereitung zu sein.

Washington, das Oberhaupt der “freien Welt”, ändert sich also nicht: Gegen den Willen der Völker zwingt es ihnen Herrscher auf.

Sheik Hasina, die fünfzehn Jahre lang Bangladesch regiert hatte und als Verfechterin der Demokratie gefeiert wurde, wurde am 4. August plötzlich von der Menge gestürzt. Die neue Regierung wirft ihr vor, ihr Regime in eine Diktatur verwandelt zu haben: Tatsächlich bescherten ihr die Parlamentswahlen vom 7. Januar 2024 ein gehorsames Parlament, weil sie von der Opposition boykottiert wurden; vor allem wurden die Demonstrationen von Juli und August blutig niedergeschlagen, wobei mindestens 250, vielleicht 650 Menschen ums Leben kamen.

Wie immer trügt der Schein und die medialen Abkürzungen sind pure Manipulation.

Am 24. Mai 2023 hat das US-Außenministerium bestimmten bengalischen Führern die Einreise in die Vereinigten Staaten verboten, um, wie es sagte, sie zu zwingen, freie und faire Wahlen zu organisieren [1].