Die geostrategische Abfolge des Versuchs der USA, Russland einzudämmen

Trotz des Erfolgs der USA in ihrem hybriden Krieg gegen die Ukraine verschafften ihre Misserfolge in Syrien, Weißrussland und Kasachstan Russland die nötige Atempause, um sich auf die Abwehr der Bedrohung seiner nuklearen Zweitschlagskapazitäten zu konzentrieren, die den eigentlichen Kern dieser Krise bilden.

Russlands Sondereinsatz in der Ukraine wurde mit dem großen Ziel begonnen, die globale strategische Stabilität wiederherzustellen, wie der Autor in der vorangegangenen verlinkten Analyse erläutert. Der vorliegende Beitrag wird diese Punkte nicht wieder aufwärmen, sondern stattdessen die geostrategische Abfolge der Versuche der USA, Russland „einzudämmen“, bis zu diesem Punkt nachzeichnen. Er wird nicht umfassend sein, da dies den Wert einer Doktorarbeit erfordern würde, sondern lediglich einige der wichtigsten Entwicklungen aufzeigen, die für ein breiteres Publikum von Interesse sind.

Es versteht sich von selbst, dass die kontinuierliche Osterweiterung der NATO, die Stationierung von „Raketenabwehrsystemen“ und Angriffswaffen durch die USA in der Nähe der russischen Grenze und der Ausstieg der USA aus Rüstungskontrollpakten wie dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile), dem INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) und dem Vertrag über den Offenen Himmel zur Destabilisierung der strategischen Sicherheitslage in der Welt beigetragen haben. Das Gleiche gilt für die Kriege der NATO gegen Jugoslawien und Libyen sowie für ihre informellen Kriege gegen viele andere Länder.

Diese Entwicklungen bildeten den Hintergrund für den beschleunigten Versuch der „Eindämmung“ Russlands, der 2014 ernsthaft begann. Die USA unterstützten urbane Terroristen, die im Februar desselben Jahres die ukrainische Regierung stürzten. Im Nachhinein betrachtet bestand das Ziel darin, die Kontrolle über diesen Staat zu übernehmen, um ihn in eine Abschussrampe zu verwandeln, von der aus Russland bedroht werden konnte. Nach der demokratischen Wiedervereinigung der Krim mit Russland entging Moskau den unmittelbarsten sicherheitspolitischen Auswirkungen, aber die Bedrohung blieb bestehen.

Die USA begannen allmählich, die Ukraine inoffiziell in die NATO einzugliedern, indem sie dort unter dem Deckmantel so genannter „Ausbildungsmissionen“ Militärstützpunkte einrichteten. Diese Bedrohung wurde immer größer, bis Präsident Putin sie Anfang dieser Woche direkt ansprach und Russlands Sondereinsatz in der Ukraine teilweise mit der existenziellen Bedrohung rechtfertigte, die die Aktivitäten der USA und der NATO in der Ukraine für die nationalen Sicherheitslinien seines Landes darstellen.

Anderthalb Jahre später drohte die demokratisch gewählte und rechtmäßige syrische Regierung an ISIS-Terroristen zu scheitern, die von den USA durch Luftangriffe, die etwa 12 Monate zuvor begonnen hatten, strategisch nach Damaskus gelenkt wurden. Zu diesem Zeitpunkt begann Russland entschlossen mit seiner Anti-Terror-Intervention in der arabischen Republik, weil es die langfristigen strategischen Folgen für seine Sicherheit fürchtete, wenn die russischsprachigen Terroristen in ihre Heimat und/oder nach Zentralasien zurückkehrten.

Rückblickend betrachtet wollten die USA in Westasien einen terroristischen Superstaat mit Syrien als Drehscheibe schaffen, der Radikale aus der ganzen Welt anziehen sollte, die dann in ihre Heimatländer oder -regionen zurückkehren würden, um dort ihre eigenen Expansionskriege zu führen. Russland war eines ihrer Hauptziele und daher auf unkonventionelle Weise stark bedroht, weshalb Präsident Putin im September2015 beschloss, die Anti-Terror-Intervention seines Landes einzuleiten, die bis heute andauert.

Nachdem Russland die von den USA unterstützten unkonventionellen terroristischen Bedrohungen für seine Sicherheit, die von Syrien ausgehen sollten, neutralisiert hatte, konnte es sich in den nächsten Jahren vergleichsweise entspannt zurücklehnen, da die USA innenpolitische Probleme hatten, die durch die „Russiagate“-Verschwörungstheorie ausgelöst wurden, die die Gegner des ehemaligen US-Präsidenten Trump in den ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Behörden seines Landes („tiefer Staat“) gegen ihn in Stellung brachten. Doch schon bald zeichneten sich wieder Sicherheitsbedrohungen ab.

Unter dem ehemaligen amerikanischen Staatschef versuchten die USA, den belarussischen Präsidenten Lukaschenko nach den Wahlen im Sommer 2020 zu stürzen, obwohl sich ihr Ziel de facto schon vorher in Richtung Amerika verschoben hatte. Dennoch wurden die Amerikaner arrogant und wollten das Land in ähnlicher Weise wie die Ukraine vollständig kontrollieren, obwohl ihre Regimewechsel-Operation letztendlich scheiterte.

Der Zweck dahinter war, den strategischen Erfolg ihrer früheren ukrainischen Operation zu ergänzen, um zwei dringende Sicherheitsbedrohungen für Russland entlang seiner Westflanke zu schaffen, die beide gleichzeitig von den USA und der NATO ausgenutzt werden konnten. Wäre Lukaschenko gestürzt, hätte dies für Russland aus diesen Gründen eine schwere nationale Sicherheitskrise bedeutet. Das ist aber glücklicherweise nicht geschehen, und Russland konnte so seine roten Linien zumindest vorläufig wahren, auch wenn dies nicht von Dauer sein sollte.

Etwas mehr als einen Monat vor der Sonderoperation in der Ukraine wurde ein unerwarteter hybrider Terrorkrieg gegen Kasachstan geführt. Auch er wurde entscheidend niedergeschlagen, wenn auch diesmal durch eine OVKS-Friedensmission unter russischer Führung, aber sein strategischer Zweck könnte im Nachhinein ein verzweifelter letzter Versuch gewesen sein, das syrische Szenario direkt vor Russlands Haustür zu wiederholen. Dieser gescheiterte Versuch wurde wahrscheinlich von der antirussischen Fraktion des „tiefen Staates“ der USA ausgeheckt, um Russlands Aufmerksamkeit von Europa abzulenken.

Inmitten all dieser Versuche, Russland einzudämmen, gab es eine bahnbrechende Entwicklung: Moskaus erfolgreiche Entwicklung von Hyperschallraketen und Gleitflugkörpern. Diese hochmodernen Waffen sorgten dafür, dass Russland seine nationalen Sicherheitsgrenzen auch dann verteidigen konnte, wenn die USA sich weigerten, die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien für eine diplomatische Lösung der von den USA provozierten Raketenkrise in Europa zu respektieren, die darauf abzielte, seine nuklearen Zweitschlagsfähigkeiten zu neutralisieren.

Das gab Präsident Putin die Zuversicht, die Sonderoperation seines Landes in der Ukraine einzuleiten, wohl wissend, dass die USA kaum in direkte Feindseligkeiten mit ihm eintreten werden, weil sie befürchten, im Falle eines solchen apokalyptischen Szenarios durch solche Waffen zur Selbstverteidigung vollständig zerstört zu werden. Wären Weißrussland, Syrien und Kasachstan jedoch nicht gerettet worden, hätten sie alle als Ausgangspunkt für eine Destabilisierung Russlands auf ihre eigene Art und Weise genutzt werden können, um es zu überwältigen.

Trotz des Erfolgs der USA in ihrem hybriden Krieg gegen die Ukraine verschaffte ihr Scheitern in den drei genannten geostrategisch günstig gelegenen Ländern Russland den nötigen Spielraum, um sich auf die Abwehr der Bedrohungen seiner nuklearen Zweitschlagskapazitäten zu konzentrieren, die den eigentlichen Kern dieser Krise bilden. Das wiederum bedeutete letztlich seine Niederlage, da Moskau andernfalls vielleicht nicht in der Lage gewesen wäre, so vielen Bedrohungen gleichzeitig zu begegnen. Russlands dreifacher Erfolg an diesen Fronten sicherte sein weiteres Überleben.

Mit dem Fortgang der russischen Sonderoperation in der Ukraine wird es immer wahrscheinlicher, dass Russland auch sein großes strategisches Ziel erreichen wird, die europäische Sicherheitsarchitektur zu revidieren, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu gewährleisten. Dies wiederum wird die globale strategische Stabilität wiederherstellen und damit die internationalen Beziehungen berechenbarer machen, als sie es zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Ende des alten Kalten Krieges gewesen sind. In dieser Hinsicht ist die jüngste Phase des Neuen Kalten Krieges vielleicht gar keine so schlechte Entwicklung.