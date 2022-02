Tragisch: 5 Jahre altes Kind erleidet 10 Tage nach Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs eine Vaginalblutung

Ein 5 Jahre altes Kind aus Illinois erlitt nach der ersten Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer eine vaginale Blutung und eine vaginale Störung, wie aus den auf der VAERS-Website veröffentlichten Daten hervorgeht.

Das junge Mädchen erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer (BNT162B2) am 14. Januar 2022 in einer Apotheke. Nach zehn Tagen traten bei dem Mädchen Blutungen im Genitalbereich auf, die bei einem Besuch in der Arztpraxis untersucht wurden.

„she is bleeding out of her vagina"" was evaluated at the physician OV. Clinical course: The pt is now having vaginal issues. She is bleeding out of her vagina. She has never had this issue before the vaccine"