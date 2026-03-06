Andrew Korybko

Das russisch-polnische Sicherheitsdilemma wird wahrscheinlich als Auslöser dienen, um die Fähigkeiten der europäischen NATO insgesamt vollständig zu entfesseln und im Einklang mit der Nationalen Verteidigungsstrategie der USA richtig zu steuern.

RT machte Ende Januar auf einen Bericht der Zeitung Izvestia aufmerksam über angebliche Pläne des Westens, bis 2027 eine „Defense, Security, and Resilience Bank“ (DSRB) zu gründen. Ihr Artikel stützt sich auf eine eingehende Studie des Atlantic Council, der die Idee entwickelte, die zunächst als „NATO-Bank“ bezeichnet wurde. Der Zweck besteht darin, „zinsgünstige Kredite für die Modernisierung der Verteidigung“ bereitzustellen und damit das Ziel zu erleichtern, dass NATO-Mitglieder 5 % ihres BIP für Verteidigung ausgeben, ohne Sozial- und Infrastrukturprogramme erheblich kürzen zu müssen.

Anstatt solche Programme zu kürzen, um Mittel für die Verteidigung umzuleiten – mit dem Risiko, populistisch-nationalistischen Kräften bei den nächsten Wahlen zu helfen und/oder Unruhen auszulösen – würden sie jedes Jahr nur einen Bruchteil des Kreditbetrags aufbringen, um ihre DSRB-Darlehen zu bedienen, statt die Kosten sofort zu tragen, als wären sie Teil ihrer jährlichen Ausgaben. In der oben verlinkten Zusammenfassung der Studie des Atlantic Council wird außerdem darauf hingewiesen, dass „eine weitere entscheidende Funktion der DSR-Bank darin bestehen würde, Risiken für Geschäftsbanken abzusichern“.

Dadurch würden diese „in die Lage versetzt, Verteidigungsunternehmen entlang der gesamten Lieferkette zu finanzieren“. Der zusätzliche Zweck besteht darin, groß angelegte Aufträge zu finanzieren, die diese Unternehmen selbst nicht tragen können und die auch die meisten Mitgliedstaaten nicht finanzieren können, ohne möglichen populistischen Widerstand auszulösen. Verteidigungsunternehmen könnten dann ihre Produktion ausweiten, die gewünschten militärtechnischen Ausrüstungen in großem Maßstab herstellen und sie anschließend zu deutlich günstigeren Preisen verkaufen, um die geplante Militarisierung der NATO zu beschleunigen.

Die Ostflanke des Bündnisses, die sich weitgehend mit der von Polen angeführten „Drei-Meere-Initiative“ überschneidet, dürfte am meisten davon profitieren. Polen steht bereits kurz davor, 44 Milliarden Euro an Krediten aus dem 150-Milliarden-Euro-Programm „Security Action For Europe“ (SAFE) der EU zu erhalten, das Teil des 800-Milliarden-Euro-Plans „ReArm Europe“ ist. Dies soll dazu beitragen, seinen beschämend unterentwickelten militärisch-industriellen Komplex zu modernisieren und Polen damit in die Lage versetzen, als regionaler Kern der entsprechenden Prozesse in der gesamten Ostflanke zu dienen.

Diese Rolle würde noch wahrscheinlicher werden, wenn Polen und Litauen erfolgreich eine verteidigungsorientierte grenzüberschreitende Wirtschaftszone über den Suwalki-Korridor beziehungsweise die Suwalki-Lücke schaffen, wie es Litauen kürzlich vorgeschlagen hat. Die Nationale Verteidigungsstrategie der USA stellte fest, dass „die europäische NATO Russland hinsichtlich Wirtschaftskraft, Bevölkerung und damit latenter militärischer Macht übertrifft“. Dieses Potenzial müsse lediglich vollständig freigesetzt und richtig gesteuert werden. Polen könnte hier eine Vorreiterrolle übernehmen, wenn es den USA erlaubt, es bei der optimalen Nutzung von SAFE- und DSRB-Krediten zu beraten.

Es wurde bereits festgestellt, dass „Polen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA in Europa spielen wird“, weshalb es folgerichtig ist, dass es auch in der Nationalen Verteidigungsstrategie eine zentrale Rolle spielt. Polen gibt bereits mehr von seinem BIP für Verteidigung aus als jedes andere NATO-Mitglied, nämlich 4,8 %. Eine weitere deutliche Erhöhung könnte jedoch Sozial- und Infrastrukturprogramme einschränken – genau hier liegt die Bedeutung der DSRB, die Polen ermöglichen soll, diesen Zielkonflikt zu vermeiden.

Polens Schuldenquote beträgt 55,1 % des BIP und liegt damit weit unter dem EU-Durchschnitt von 80,7 %. Daher könnte das Land über diese Mechanismen zusätzliche Schulden aufnehmen, ohne zu große sozio-politische Spannungen auszulösen. Das ist möglich, nachdem Polen gerade zu einer Billionen-Dollar-Wirtschaft aufgestiegen ist. Jede zusätzliche militärische Ausgabe, die durch die DSRB finanziert wird, würde Polens beispiellose Militarisierung weiter beschleunigen. Diese hat bereits dazu geführt, dass Polen mit über 215.000 Soldaten die größte Armee der EU besitzt, mit Plänen, diese Zahl bis 2030 auf 300.000 und bis 2039 auf eine halbe Million zu erhöhen, von denen 200.000 Reservisten wären.

Aus russischer Sicht stellt dies eine ernsthafte Bedrohung für Kaliningrad und das verbündete Belarus dar, weshalb erwartet wird, dass Russland dort als Reaktion seine Streitkräfte verstärken wird. Dazu könnte auch die Stationierung weiterer strategischer Waffen in Belarus gehören, etwa taktischer Nuklearwaffen, hyperschallschneller Oreshnik-Systeme oder anderer Waffen, die bis dahin entwickelt werden könnten. Solche Reaktionen würden wiederum von Polen als Begründung für seine beispiellose Militarisierung dargestellt werden, woraufhin politische Entscheidungsträger möglicherweise fordern würden, diese noch weiter zu beschleunigen.

Das russisch-polnische Sicherheitsdilemma, das auf ihre tausendjährige Rivalität und auf die Stärkung Polens durch die USA als antirussischen Stellvertreter zurückzuführen ist, wird wahrscheinlich als Auslöser dienen, um die Fähigkeiten der europäischen NATO insgesamt vollständig zu entfesseln und im Einklang mit der Nationalen Verteidigungsstrategie der USA zu steuern. Jeder Fortschritt in diese Richtung würde Russland dazu zwingen, mit der polnisch geführten Militarisierung dieses feindlichen Blocks Schritt zu halten, was wiederum zu seiner eigenen fortgesetzten Militarisierung und damit zu einem Wettrüsten führen würde.

Im Gegensatz zu den europäischen NATO-Mitgliedern, die zur Finanzierung dieser Entwicklung Kredite aufnehmen müssen – genau dafür ist die DSRB gedacht –, kann Russland alles aus eigenen Mitteln finanzieren. Das verschafft Russland eine deutlich bessere finanzielle Ausgangsposition als seinen Gegnern, von denen einige Schwierigkeiten haben dürften, ihre wahrgenommenen militärischen Prioritäten mit ihren objektiven sozioökonomischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Russland hat daher in diesem bevorstehenden Wettrüsten mit Europa einen Vorteil, doch eine mögliche Föderalisierung der EU könnte diese Lücke verkleinern, falls sie jemals eintritt.