Der Krieg weitet sich aus: Während sie den Iran bombardieren, greifen die USA und Israel noch mehr Länder an

Nach dem Angriffskrieg gegen den Iran marschierte Israel in den Libanon ein und belagerte den Gazastreifen. Die USA bewaffnen Kurden, schießen auf pakistanische Demonstranten und kämpfen in Ecuador. Trump drohte Spanien mit einem Embargo.

Der Krieg, den die Vereinigten Staaten und Israel gegen den Iran begonnen haben, weitet sich aus. Washington und Tel Aviv greifen immer mehr Länder an.

Die CIA bewaffnet kurdische Stellvertretertruppen im Nordirak mit dem Plan, eine Invasion des Iran zu starten.

Unterdessen ist Israel in den Libanon einmarschiert und hat die Belagerung des Gazastreifens wieder aufgenommen.

Donald Trump droht nun sogar Spanien, weil es sich weigert, seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran zu unterstützen.

Iran greift US-Militärbasen in ganz Westasien an

Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels hat der Iran in Selbstverteidigung Vergeltung geübt, wozu er nach internationalem Recht berechtigt ist.

Teheran hat US-Militärstützpunkte in den umliegenden Ländern Westasiens angegriffen.

Ölpreise schießen in die Höhe.

Dieser Konflikt hat zu einem sprunghaften Anstieg des globalen Ölpreises geführt, da die Energieinfrastruktur im Persischen Golf beschädigt wurde.

Teheran hat angekündigt, die Straße von Hormus abzuriegeln, die von der US-Energieinformationsbehörde (EIA) als „ wichtigster Engpass für den Öltransport weltweit “ bezeichnet wurde.

Täglich wird Rohöl, das etwa 20 % des weltweiten Ölverbrauchs ausmacht , durch diese sehr schmale Meerenge transportiert, die sich direkt vor der Küste des Iran befindet.

Teheran hat den geostrategischen Engpass praktisch abgeriegelt, indem es angekündigt hat, alle Schiffe anzugreifen, die die Meerenge passieren.

Das US-Außenministerium empfiehlt die Evakuierung Westasiens.

Gleichzeitig hat das US-Außenministerium seine Bürger aufgefordert, alle Länder der Region zu verlassen, und vor „ernsthaften Sicherheitsrisiken“ für Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das besetzte Palästina, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen gewarnt.

Das US-Außenministerium bietet jedoch keine Unterstützung für Amerikaner, die versuchen, aus diesen Ländern zu fliehen.

CIA bewaffnet kurdische Stellvertreter

Anstatt zu versuchen, die Situation zu stabilisieren, gießt Trump Öl ins Feuer.

CNN berichtete, dass die CIA kurdische Söldner im Nordosten des Irak bewaffnet . Washington will, dass sie als Stellvertreter der USA agieren, in den Iran einmarschieren und die iranische Regierung destabilisieren.

Diese Politik dürfte die Türkei, ein NATO-Mitglied, beunruhigen und könnte Istanbul ebenfalls zu einer militärischen Intervention veranlassen. Die Türkei verfügt nach den USA über die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO.

Mehrere Medien, darunter Axios und Rudaw , bestätigten, dass Trump mit Anführern kurdischer bewaffneter Gruppen im Irak telefoniert und sie um Unterstützung bei einem US-Angriff auf den Iran bittet.

Das alles ist zutiefst ironisch, denn Trump wurde mit dem Versprechen gewählt, ein „Friedenspräsident“ zu sein und Kriege zu beenden, nicht sie zu führen.

Trump sagte, sein Angriffskrieg gegen den Iran werde voraussichtlich „vier bis fünf Wochen“ andauern, fügte aber hinzu, dass er „weit länger dauern“ könne .

Israel marschiert in den Libanon ein und belagert Gaza.

In der Zwischenzeit weitet sich der regionale Krieg in Westasien immer weiter aus.

Israel nutzte das Chaos, um in den Libanon einzumarschieren .

Tel Aviv hofft, den Südlibanon wiederzuerobern. Israel hatte diese Region nach einer weiteren Invasion im Jahr 1982 fast zwei Jahrzehnte lang besetzt gehalten, wurde aber im Jahr 2000 von einheimischen Widerstandsgruppen vertrieben.

Gleichzeitig hat Israel die Belagerung des Gazastreifens wieder in Kraft gesetzt.

Die Lebensmittelversorgung im Gazastreifen ist sehr begrenzt, und zwei Millionen Palästinenser könnten bald verhungern , warnte The Guardian.

US-Militär schießt in Pakistan auf Demonstranten und startet Operationen in Ecuador

In Dutzenden von Ländern weltweit haben Menschen die Straßen gefüllt und gegen den US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran protestiert.

Wie Reuters berichtete, haben US-Soldaten in der pakistanischen Stadt Karatschi auf Demonstranten geschossen .

Unterdessen hat die Trump-Regierung weitere Militäroperationen in Lateinamerika gestartet.

Das Südkommando gab bekannt, dass US-Militärstreitkräfte in Ecuador kämpfen . Es behauptete, sie bekämpften „Narko-Terrorismus“.

Allerdings ist die von den USA unterstützte Regierung Ecuadors sehr eng mit dem Drogenhandel verknüpft.

Der rechtsgerichtete Präsident Ecuadors, Daniel Noboa, besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft (USA und Ecuador) und ist ein enger Verbündeter von Trump.

Noboa ist der Sohn des reichsten Milliardärs und Oligarchen Ecuadors. Seine Familie ist berüchtigt, da zahlreiche Untersuchungen ergeben haben, dass das Noboa-Unternehmen tief in den Drogenhandel verwickelt ist und regelmäßig Kokain in Bananenkisten aus seinen privaten Häfen schmuggelt .

Die Trump-Regierung verhängt eine erdrückende Ölblockade gegen Kuba.

Während die US-Regierung mehrere Kriege in Westasien und Ecuador führt, führt sie im Grunde auch Krieg gegen Kuba.

Die New York Times räumte ein, dass das US-Militär eine Seeblockade gegen Kuba durchführt .

Die Trump-Regierung erwürgt den kleinen Inselstaat, indem sie ihn an der Einfuhr von Öl hindert, in dem Bestreben, Kubas Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen und die Revolutionsregierung zu stürzen.

Die Seeblockade Kubas dauert an, obwohl das US-Militär mit Bombenangriffen auf den Iran beschäftigt ist.

Bloomberg berichtete, dass Russland Ende Februar versucht habe, einen Öltanker nach Kuba zu schicken , die USA das Schiff jedoch zur Umkehr gezwungen und dem Land so den Treibstoff entzogen hätten.

Trump hält den Rekord für die meisten Bombenangriffe auf Länder (10) aller US-Präsidenten.

Trump, der sich selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnet, hat 10 Länder bombardiert – mehr als jeder andere US-Präsident.

In seinen zwei Amtszeiten als Präsident hat Trump Afghanistan, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien, Venezuela und Jemen bombardiert.

Allein im Jahr 2025, dem ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit, bombardierte Trump sieben Länder.

Tatsächlich begann Trump seinen Angriffskrieg gegen den Iran nur wenige Wochen, nachdem er eine Organisation namens „Board of Peace“ ins Leben gerufen hatte , was im Grunde einem Versuch gleichkommt, die Vereinten Nationen durch eine privatisierte, von den USA und Trump selbst kontrollierte Gruppe zu ersetzen.

Trump droht Spanien mit Handelsembargo

Während all dies geschieht, droht Trump auch Spanien.

Madrid ist Washington ein Dorn im Auge. Seine linke Regierung unterstützt Palästina und hat die Beziehungen zu China vertieft .

Spanien ist nun der einzige Staat in der Europäischen Union, der sich offen gegen den US-Krieg gegen den Iran ausgesprochen hat.

Spanien verurteilte den Krieg als „ungerechtfertigte und gefährliche militärische Intervention“ und als klaren „Verstoß gegen das Völkerrecht“. Madrid rief nachdrücklich zum Frieden auf.

Trump hat gefordert, dass die Länder Europas dem US-Militär die Nutzung ihrer Stützpunkte gestatten, um den Iran anzugreifen.

Großbritannien hat den USA gehorsam Zugang zu britischen Militärbasen gewährt .

Spanien hingegen hat sich geweigert. US-Flugzeuge mussten spanische Stützpunkte verlassen .

Dies hat Trump erzürnt. In einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 3. März griff Trump Madrid scharf an.

Der US-Präsident drohte mit einem Handelsembargo gegen Spanien . Er erklärte, er habe Finanzminister Scott Bessent angewiesen, den Handel mit dem europäischen Land zu unterbrechen.

Sollte Spanien Washington weiterhin den Zugang zu seinen Stützpunkten verweigern, drohte Trump mit dem Einsatz militärischer Gewalt zur Übernahme der Einrichtungen.

„Spanien hat gesagt, wir dürfen ihren Stützpunkt nicht nutzen. Und das ist in Ordnung. Wir brauchen ihn nicht. Wir könnten ihn nutzen, wenn wir wollten. Wir könnten einfach hinfliegen und ihn nutzen. Niemand wird uns verbieten, ihn zu benutzen“, sagte Trump.

Während er Spanien drohte, saß Trump neben dem rechtsgerichteten deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, einem Multimillionär, der zwei Privatjets besitzt und zuvor die deutsche Niederlassung des Wall-Street-Giganten BlackRock leitete.

Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus fragte ein Reporter Merz, ob er den Vorschlag des US-Präsidenten unterstütze, Spanien zu bestrafen. Merz stimmte zu . Damit stellte er sich offen auf die Seite Washingtons gegen ein anderes EU-Mitgliedsland.

Die deutsche Regierung hat den US-israelischen Krieg gegen den Iran nachdrücklich unterstützt. Merz argumentierte sogar, dass der Iran nicht durch das Völkerrecht geschützt werden sollte .

Die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ des Westens gilt offenbar nur für bestimmte Länder.