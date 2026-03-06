Der letzte Eintrag: Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Iran.

Gerry Nolan

Um 2:30 Uhr morgens am 28. Februar, Washingtoner Zeit, veröffentlichte ein Präsident, der einst versprach, die endlosen Kriege zu beenden, ein achtminütiges Video auf Truth Social und kündigte den Beginn eines neuen an. Operation Epic Fury, nannten sie es. Episch. Zorn. Die Marketingabteilung des imperialen Niedergangs hat nie härter gearbeitet.

B-2-Bomber. Von Flugzeugträgern gestartete Angriffe. Explosionen über Teheran, Isfahan, Qom, Karadsch, Kermanschah, Täbris. Eine Mädchenschule im südlichen Minab getroffen — die bestätigte Zahl der Toten liegt nun bei fünfundachtzig Kindern und steigt weiter, ihre Körper noch warm, während das Pentagon seine Briefings zu strategischen Zielen vorbereitete. Und das erklärte Ziel, verkündet vom mächtigsten Mann der Welt hinter einem Podium in einer weißen USA-Baseballkappe in Mar-a-Lago — Regimewechsel. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“ Gesprochen zu neunzig Millionen Iranern, während ihre Städte brannten, als könne man Revolution wie ein Flugblatt aus der Luft abwerfen.

Dann, innerhalb von Stunden, geschahen zwei Dinge gleichzeitig, die alles darüber sagten, was dieser Tag tatsächlich war.

Trump soll Iran um einen Waffenstillstand gebeten haben. Derselbe Mann, der versprach, „ihre Raketen zu zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichzumachen“, der der IRGC sagte, „legt eure Waffen nieder oder stellt euch dem sicheren Tod“, der dies eine „edle Mission“ nannte — griff über Hinterkanäle nach einem Ausweg. Stunden später. Nicht Tage. Stunden. Er hat in seinem Leben nie schwächer gewirkt, und angesichts der Konkurrenz ist das eine bemerkenswerte Aussage.

Und bis zum Abend bestieg Netanjahu — der Architekt dieses illegalen und wahnsinnigen Krieges, der Mann, der ihn Israels größte existenzielle Chance nannte, der an einem Purim-Morgen dem israelischen Volk sagte: „Der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten“ — sein offizielles Staatsflugzeug, die Wing of Zion, das vier Stunden vor der israelischen Küste kreiste, um iranischer Zielerfassung zu entgehen, und flog nach Westen. Über Griechenland. Weiter nach Berlin. Weg von den Raketen, die er gestartet hatte. Weg von den Israelis, die er zurückließ, um die Konsequenzen zu tragen.

Zwischen diesen beiden Datenpunkten — Trumps panischem Hinterkanal und Netanjahus Flug nach Deutschland — liegt die gesamte Geschichte dieses Krieges. Ein Mann befahl ihn von einem Resort in Florida aus. Der andere befahl ihn und verließ dann das Land, das er angeblich zu schützen vorgab. Die Israelis in Schutzräumen von Haifa bis Tel Aviv, die enormen Schäden in beiden Städten, die Sirenen, die vorhersehbaren Abfangfehler — sie zahlen für eine Entscheidung, die zwischen einem Mann, der in Mar-a-Lago seine Social-Media-Metriken überwacht, und einem wegen Korruption angeklagten Mann getroffen wurde, der einen Krieg brauchte, um vor seiner eigenen Wählerschaft zu überleben.

Unterdessen kündigte Iran an, Waffen einzusetzen, „die die Welt noch nie gesehen hat“. Trump verkündete — natürlich auf Truth Social —, dass Khamenei tot sei. Stundenlang nannte Irans Staatsfernsehen ihn „standhaft und fest, das Feld kommandierend“. Dann, am Abend, bestätigte iranisches Staatsfernsehen es. Ayatollah Ali Khamenei — seit fünfunddreißig Jahren Oberster Führer, der Mann, der acht amerikanische Präsidenten überdauerte, Sanktionen, Attentate, einen brutalen Krieg mit Saddams Irak, den Zwölf-Tage-Krieg — ist tot. Der Enthauptungsschlag war erfolgreich. Irans Sicherheitsratssekretär versprach eine „unvergessliche Lektion“. Patriot-Systeme konnten die Mehrheit der neuesten iranischen Raketenwelle nicht abfangen. China kündigte einen sofortigen Stopp aller Seltenen-Erden-Exporte in die Vereinigten Staaten an — ausgelöst in dem Moment, als der Angriff begann. Peking „beobachtet aufmerksam“. Der irakische Widerstand ist offiziell in den Konflikt eingetreten. Und die Raketen flogen weiter.

Was in den Stunden vor dem Bombenfall geschah, wird diese Regierung im Urteil der Geschichte verdammen. Das Timing.

Am 26. Februar saß der iranische Außenminister Abbas Araghchi in Genf den omanischen Vermittlern gegenüber und erreichte, was Omans Außenminister Badr Al-Busaidi öffentlich als Durchbruch bezeichnete. Iran hatte zugestimmt, niemals angereichertes Uran über zivile Mengen hinaus zu lagern. Vollständige IAEA-Verifikation. Irreversible Herabstufung seiner aktuellen Bestände auf „das niedrigstmögliche Niveau“. Al-Busaidi sagte, Frieden sei „in Reichweite“. Das waren keine diplomatischen Höflichkeiten — das waren die tatsächlichen Bedingungen einer Vereinbarung, die sich in Echtzeit formte. Was folgte, war Aggression und Perfidie im technischen Sinne beider Wörter: ein Land während aktiver Verhandlungen anzugreifen, in denen dieses Land nachweislich bereit war, bedeutende und dauerhafte Zugeständnisse zu machen.

Achtundvierzig Stunden später fielen die Bomben.

Und es ist das zweite Mal. Im Juni 2025 traf Operation Midnight Hammer drei iranische Nuklearanlagen — Natanz, Isfahan, Fordo — während gleichzeitig Verhandlungen liefen. Die Standorte waren leer. Zentrifugen Tage zuvor verlegt. Die Vereinigten Staaten feuerten dreißig Tomahawk-Marschflugkörper auf einen Berg voller evakuierter Tunnel und erklärten es zum strategischen Erfolg. Trump verkündete, er habe Irans Atomprogramm ausgelöscht. Und nutzte dann genau dieses ausgelöschte Atomprogramm — das er bereits zerstört hatte — als Vorwand, acht Monate später einen größeren Krieg zu beginnen. Ein israelischer Verteidigungsbeamter bestätigte heute Reuters, dass das Datum der heutigen Angriffe „vor Wochen“ festgelegt wurde — während die Verhandlungen noch liefen. Das Datum war in Tel Aviv bereits im Kalender markiert, bevor die Genfer Gespräche begannen.

Man kann sich das nicht ausdenken. Man kann nur den Tag festhalten und sich über die Inkompetenz, die Arroganz wundern.

Am Vorabend von Operation Epic Fury sagte Trump Reportern, er sei „nicht glücklich“ mit den Verhandlungen. Iran wolle „die Schlüsselwörter nicht sagen“. Er sei „nicht glücklich“ — während Omans Vermittler im Fernsehen einen Durchbruch beschrieb. Während Araghchi Hände schüttelte. Während technische Komitees Folgetreffen planten.

Diplomatie ist in den Händen dieser Regierung kein Weg zum Frieden. Sie ist Aufklärung und schlechtes Theater. Ein Mechanismus, um zu identifizieren, was Iran am meisten schätzt, seine Zugeständnisse zu katalogisieren und dann den Tisch zu bombardieren, während die Tinte noch feucht ist. Zweimal. Gleiches Spiel, gleiches Drehbuch, gleiche Morgenerklärung des Sieges über Trümmer. Wer Beweise brauchte, dass es nie um nukleare Abrüstung ging, bekam sie heute Morgen in Marschflugkörpern, brennenden Schulen und einer Waffenstillstandsanfrage vor Mittag.

Vor dreiundzwanzig Jahren betrat ein pensionierter Vier-Sterne-NATO-General namens Wesley Clark Wochen nach dem 11. September das Pentagon und bekam ein geheimes Memo aus dem Büro des Verteidigungsministers gezeigt. Sieben Länder in fünf Jahren, hieß es. Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Und zum Abschluss — Iran. Clark ging 2007 damit an die Öffentlichkeit. Er wurde weitgehend abgetan. Sehen Sie sich heute die Bilanz an.

Irak: zerschlagen, der Staat aufgelöst, Bedingungen für ISIS geschaffen, die die Region bis heute heimsuchen. Libyen: von Warlords zerrissene Katastrophe. Syrien: kollabiert. Libanon: ausgeblutet. Sudan: Bürgerkrieg. Somalia: permanentes Desaster. Und nun, am Ende der Liste, genau dort, wo es immer stand — Iran.

Der Plan war nie eine Reaktion auf den 11. September. Er geht ihm voraus. Paul Wolfowitz sagte Clark 1991, die Lehre aus dem Golfkrieg sei einfach: Die Sowjets werden uns nicht mehr aufhalten. „Wir haben fünf, vielleicht zehn Jahre, um diese alten sowjetischen Stellvertreterregime aufzuräumen.“ Aufräumen. Als sei Geschichte ein Durcheinander, das man ordnen müsse, und dieses Ordnen erfordere zufällig Flugzeugträger und Munition zu zwölf Millionen Dollar das Stück.

Iran stand zuletzt auf der Liste nicht, weil es am wenigsten bedrohlich war. Sondern weil es am schwierigsten war. Weil man zuerst die anderen zerlegen musste — Hisbollah geschwächt, Syrien gefallen, die regionale Architektur geräumt — bevor man den Grundstein angreift. Der Grundstein wird nun angegriffen, nicht weil Iran eine Atomwaffe gebaut hat, nicht weil Iran das amerikanische Festland bedrohte, sondern weil der Bauplan es so vorsah. Und Baupläne in Washington überdauern jede Regierung, die behauptet, sie abzulehnen.

Trump hat diesen Plan nicht geschrieben. Er hat ihn unterschrieben. Der tiefe Staat braucht keine Loyalität. Er braucht nur Zugang zu den Startcodes und eine Marionette, die zu inkompetent, zu schwach ist, Nein zu sagen.

Und dann eskalierte es wirklich.

Iran startete Dutzende ballistischer Raketen sowie Shahed-Drohnen gleichzeitig auf Israel und auf US-Militärbasen im gesamten Golf — Bahrain, Katar, Kuwait, VAE, Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien. Keine Vorwarnung. Keine Choreografie. Das Kommandozentrum der Fünften US-Flotte in Bahrain wurde direkt getroffen. Al-Udeid in Katar — dieselbe Basis, die Iran im Juni 2025 chirurgisch streifte als höfliches Gesichtswahrungstheater — erneut getroffen, diesmal ohne Höflichkeit. Explosionen in Dubai. Der Hafen Jebel Ali — der größte Hafen im Nahen Osten — von einer Rakete getroffen. Achtzehn Explosionen in der Stadt bis zum frühen Abend, darunter Trümmer iranischer Drohnen am Burj Al Arab. Lange Schlangen an Tankstellen in Beirut innerhalb von Stunden. Vierzehntausend Flüge gestrichen. Etihad setzte alle Verbindungen nach und aus Abu Dhabi aus.

Enorme Schäden in Haifa nach zwei iranischen Raketen. Fünfunddreißig bestätigte Einschläge auf israelischem Gebiet bis zum Abend, mit vierundneunzig Verletzten laut israelischem Rettungsdienst. Der irakische Widerstand offiziell im Konflikt. Die Houthis nehmen Operationen im Roten Meer wieder auf. Und Iran kündigt Waffen an, „die die Welt noch nie gesehen hat“ — kurz, unspezifiziert, mit der Gelassenheit eines Kommandos, das keine Erläuterung braucht.

Was Irans aktuelle Reaktion von Juni 2025 unterscheidet, ist nicht das Ausmaß. Es ist die Disziplin. Bevor auch nur eine einzige Luftabwehrbatterie aktiviert wurde, räumte Iran seinen Luftraum von allen zivilen Flugzeugen. Jeder kommerzielle Flug raus. Erst dann aktivierte das Militär sein integriertes Luftverteidigungsnetz und begann die Vergeltungsstartsequenz — etwa eine Stunde nach den ersten Einschlägen. Dieses Detail, klein und in den meisten westlichen Medien unerwähnt, sagt alles. Irans Militär traf bewusste, methodische Schritte, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Das ist nicht das Verhalten eines Regimes in Panik. Das ist das Verhalten eines Militärs, das dies geprobt hat, eine Version bereits durchlebt hat und acht Monate später mit gelernten Lektionen und korrigierten Verfahren zurückkehrt.

Nun der Mann, der es begann und dann floh.

Netanjahu sprach heute Morgen zu Israel im vollen Purim-biblischen Tonfall — er beschwor Haman und Esther, das Brüllen des Löwen, die Ewigkeit Israels. „Das Los ist gefallen“, sagte er seinem Volk. „Wir werden als eine Person mit einem Herzen stehen.“ Er sagte ihnen, es werde Kosten geben, „vielleicht sogar schwere Kosten“, und dass er wisse, sie hätten die Widerstandskraft, sie zu tragen.

Dann stieg er in ein Flugzeug.

Der Mann, der Purim und das Brüllen des Löwen und die Ewigkeit Israels beschwor, war in Deutschland, als die Raketen Haifa trafen. Er wird seine feigen Erklärungen haben — Sicherheitsprotokolle, Kontinuität der Führung, die Wing of Zion evakuiert immer bei Eskalationen. Nichts davon ändert, was das Bild sagt über die Distanz zwischen dem Mann, der sein Volk um „schwere Kosten“ bittet, und dem Mann, der entschied, nicht bei ihnen zu sein.

Glaubwürdige Berichte deuten darauf hin, dass Trump weniger Architekt dieses Krieges war als dessen williger, törichter Geisel. Die Analyse besagt, dass Netanjahu drohte, Iran einseitig anzugreifen, wenn Trump sich ihm nicht anschließe, und diese Drohung genau zu dem Zeitpunkt aussprach, als Washingtons Zwangseinsatzgruppe vollständig im Golf versammelt war — wissend, dass Flugzeugträger und Munition in Position waren und dass ein einseitiger israelischer Schlag amerikanische Kräfte in den Radius iranischer Vergeltung bringen würde, unabhängig davon, ob Trump einen Schuss befohlen hatte.

Die tiefste Ironie: Israel ist weniger sicher als am Freitag. Die Straße von Hormus ist geschlossen. Iranische Raketen treffen Haifa. Patriot-Batterien werden erschöpft. Die Houthis haben Operationen im Roten Meer wieder aufgenommen. Der irakische Widerstand ist eingetreten. Iran kündigt Waffen an, die niemand gesehen hat.

Wie endet das? Zu wessen Bedingungen?

Trump will es kurz. Er beobachtet die Märkte, den Ölpreis, die Zustimmungswerte. Amerikaner werden Wochen davon mit Ölpreisen Richtung 150 Dollar nicht tolerieren, und Trump weiß es. Die Hinterkanal-Waffenstillstandsforderer vor Ablauf des ersten Tages bestätigen, dass er es weiß.

Iran war am Donnerstag in Genf. Der Deal existierte. Der Deal wurde bombardiert. Und die heute verfügbaren Bedingungen — mit geschlossener Straße, erschöpften Patriot-Batterien, eingeschränkter Einsatzgenerierung der Koalition durch Abstandsanforderungen und einem bereits laufenden chinesischen Seltene-Erden-Embargo — sind schlechter als die vor achtundvierzig Stunden bombardierten Bedingungen. Die Verhandlungsposition hat sich nicht verbessert. Sie hat sich verschlechtert. Und ein Mann ist in Berlin.

Die „Proteste“, die dem vorausgingen, waren marginal, manipuliertes Theater. Der wirtschaftliche Zusammenbruch war real. Der Rial bei 1,4 Millionen zum Dollar. Inflation bei zweiundvierzig Prozent. Lebensmittelpreise siebzig Prozent höher. Viszerale Wut — alles Konsequenz von Sanktionen, die in Washington entworfen wurden, um genau diese Art sozialer Bruchlinien zu erzeugen. Niemand sollte die legitime Wut gewöhnlicher Iraner herabsetzen, die von Misswirtschaft und klerikaler Arroganz und einer wirtschaftlichen Belagerung zermürbt werden, die westliche Presse bei der Frage, warum Iraner wütend sind, regelmäßig vergisst zu erwähnen.

Doch in diese echte Wut griffen andere Hände.

Am 29. Dezember 2025, als sich der wirtschaftliche Schmerz vom Teheraner Basar ausbreitete, postete Mossads offizieller persischer X-Account: „Kommt gemeinsam auf die Straße. Die Zeit ist gekommen. Wir sind bei euch. Nicht nur aus der Ferne und verbal. Wir sind mit euch im Feld.“ 1,15 Millionen Aufrufe. Der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo antwortete: „Frohes Neues Jahr an jeden Iraner auf der Straße. Auch an jeden Mossad-Agenten, der neben ihnen geht.“ Er sagte das öffentlich. Der ehemalige Chef des amerikanischen Geheimdienstes verkündete der Welt, dass israelische Agenten in iranische Proteste eingebettet seien. Niemand in den westlichen Medien blinzelte.

Iranische Sicherheitskräfte verhafteten Anfang Januar in Teheran einen bestätigten Mossad-Agenten — gefilmt, geständig, schilderte Fernrekrutierung über soziale Medien, Betreuer in Deutschland, Anweisungen, Ziele zu fotografieren, Proteste zu besuchen, Material ins Ausland zu übermitteln. Durchsuchte Safehouses: Waffen, Munition, Bombenmaterial. Israels Kanal 13 berichtete, Mossad habe vor dem Krieg im Juni 2025 etwa hundert Agenten in Iran eingesetzt, um Raketenwerfer zu sabotieren und Luftabwehr zu blenden. Elektronische Störgeräte in Maschhad und Rascht beschlagnahmt, bestimmt zur Übernahme von GPS-Signalen taktischer Drohnen. Israels Einheit 8200 hackte am 18. Juni 2025 das iranische Staatsfernsehen, unterbrach es mit Aufnahmen von Frauenrechtsprotesten und einer direkten persischen Anweisung: „Geht auf die Straße und beendet die Sache.“

Das ist keine iranische Propaganda. Die Beweise sind dokumentiert, vieles aus israelischen Quellen, die sicher waren, dass es keine Konsequenzen geben würde. Sie hatten recht. Bis heute, als alles zerschlagen bestätigt wurde. Das Netzwerk, das heute während der Angriffe aktiviert werden sollte, aktivierte nichts — nicht weil den Agenten der Mut fehlte, sondern weil sie in den neun vorangegangenen Monaten identifiziert, verhaftet, umgedreht oder getötet wurden. Iran las die Lektion von Juni 2025 und handelte danach.

Der CIA-gestützte Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mohammad Mossadegh 1953 — entfernt, weil er iranisches Öl verstaatlichte — ist für Iraner keine alte Geschichte. Es ist der operative Rahmen, durch den jede spätere westliche Geste gegenüber iranischem Dissens korrekt gelesen wird. Pompeo bestätigte am 2. Januar, dass das Netzwerk real war, und zu wenige legten es als Beweis ab.

Die Fantasie des Regimewechsels verdient nicht Abweisung, sondern Abriss. Letzte Nacht hat die Geschichte den Abriss in Echtzeit geliefert.

Die Expertenversammlung trat innerhalb einer Stunde nach dem Tod des Obersten Führers zusammen. Der Kommandorat wurde aktiviert. Die IRGC veröffentlichte keine Kapitulationserklärung, sondern eine Eskalationserklärung — „das Martyrium des Obersten Führers verpflichtet uns, mit maximaler Kraft zu antworten“. Die Basij wurden mobilisiert. Die Justiz, die parallelen Kommandostrukturen, die Bürokratie — jedes Instrument staatlicher Autorität funktionierte ohne Unterbrechung weiter und verhärtete, wenn überhaupt, seine Entschlossenheit. Irans Verfassung wurde von Menschen geschrieben, die den Schah überlebt haben, die wissen, wie Enthauptung aussieht, die Nachfolgemechanismen für genau dieses Szenario konstruierten. Der Nachfolgeprozess läuft nun mit einer Ordnungsmäßigkeit, die jeden Architekten dieser Operation erschrecken sollte. Kein Chaos. Definitiv kein Bruch. Sondern Verfahren.

Khameneis Tod hat etwas getan, was die Bomben nicht konnten: Er hat jedem Iraner — religiös oder säkular, Reformist oder Hardliner, regierungsnah oder nicht — einen Märtyrer gegeben. Keinen Politiker. Keinen General. Den Obersten Führer selbst. Die emotionale vereinende Kraft dieser Tatsache im Iran heute Abend kann nicht überschätzt und nicht unterschätzt werden. Die Demonstrationen, die heute durch Teheran, Isfahan und Maschhad zogen, waren bereits regierungsfreundlich. Nach der Bestätigung letzte Nacht werden sie etwas anderes sein. Etwas Älteres. Etwas, das nicht verhandelt.

Washingtons Theorie des Sieges war immer: Führung töten, Bevölkerung erhebt sich, Regime kollabiert, MEK tritt ins Vakuum. Was sich heute Abend entfaltet, ist die gleichzeitige Widerlegung jedes Teils dieses Satzes. Die Führung wurde getötet. Die Bevölkerung hat sich vereinigt. Das Regime ist nicht kollabiert. Und die MEK — Washingtons bevorzugte Exilregierung, die Mujahedin-e-Khalq, im Iran so beliebt wie Kollaborateure anderswo — hat keine inländische Basis, keine Glaubwürdigkeit und keine bedeutende Präsenz im Land, das sie zu repräsentieren beansprucht. Eine Pointe mit einem Lobbybudget in Washington.

Wohin das führt …

Die seismische Implikation des bestätigten Todes Khameneis ist nicht das, was Tel Aviv und Washington vorhersagten. Es ist das Gegenteil. Die Islamische Republik hat nun im extremsten denkbaren Test gezeigt, dass sie die Ermordung ihres obersten Führers absorbieren und weiterkämpfen kann. Jede Bewegung im Globalen Süden, jede Regierung, die sich leise fragte, ob Widerstand gegen amerikanische Macht nachhaltig sei, jeder Gegner, der berechnet, ob die Vereinigten Staaten abschreckbar sind — sie sahen Irans Kommandostruktur die Linie halten, nachdem ihr Oberster Führer getötet wurde, sahen die Raketen weiterfliegen, sahen die Nachfolge ohne sichtbaren Bruch aktiviert werden. Diese Demonstration, in Echtzeit übertragen, ist mehr wert für die Sache multipolarer Widerständigkeit als jedes diplomatische Kommuniqué des letzten Jahrzehnts.

Washington wollte beweisen, dass amerikanische Macht eine Regierung enthaupten und ihren Zusammenbruch auslösen kann. Es bewies das Gegenteil. Und es tat es vor der ganzen Welt.

Selbst der Atlantic Council kam diese Woche zu dem Schluss, dass ein Regimewechsel von außen, ohne groß angelegte militärische Intervention oder internen Elitebruch, „keine glaubwürdige kurzfristige Perspektive“ sei. Sie schrieben das, bevor der Oberste Führer getötet wurde und die Raketen weiterflogen. Die Architekten wissen es. Sie gehen dennoch vor, weil das Ziel nie das erklärte Ziel war. Es waren die Geografie, die Energiereserven, die den Dollar umgehenden Handelsströme und der strategische Puffer, den ein souveräner Iran der eurasischen Architektur bietet, die Washington unerträglich findet.

Betrachten Sie, was dieser Krieg Amerikas angeblichen Verbündeten kostet — jenen, die Washington privat anflehten, es nicht zu tun.

Trumps Reise nach Riad im Mai 2025 brachte Investitionszusagen in Höhe von zwei Billionen Dollar. Die VAE haben sich als globales Finanzzentrum für Kapitalflucht positioniert. Bahrain beherbergt die Fünfte US-Flotte. Katar beherbergt das regionale Hauptquartier von CENTCOM. Alle stehen heute Abend unter iranischem Raketenbeschuss. Kuwait verurteilte den Angriff auf seinem Boden als „eklatante Verletzung der Souveränität“. Omans Außenminister, der den Durchbruch achtundvierzig Stunden vor den Bomben verkündete, sagte Washington unverblümt: „Das ist nicht euer Krieg.“ Der Hafen Jebel Ali — Motor Dubais — heute Nachmittag von iranischen Raketen getroffen. Dubai International Airport beschädigt. Wohngebiete getroffen. Der US-Botschafter in Jerusalem sagte amerikanischen Mitarbeitern: Wer Israel verlassen wolle, solle „heute“ gehen.

Die Golfmonarchien verstanden, wenn auch letztlich eingeschüchtert, dass eine regionale Feuersbrunst die wirtschaftlichen Transformationsprojekte zerstört, die ihre Zukunft sind. NEOM. Dubais Finanzarchitektur. Die Post-Öl-Diversifizierung, auf die sie ihre nationale Existenz setzen. Alles Kollateralschaden in einem Krieg, für den sie nicht stimmten und dem sie nicht entkommen können.

Die Straße von Hormus ist geschlossen. Bestätigt von Irans Revolutionsgarde, bestätigt von UKMTO, bestätigt von Tanker-Tracking-Diensten. Zwanzig Millionen Barrel pro Tag. Einunddreißig Prozent des globalen seegestützten Rohöls. Zwanzig Prozent des globalen LNG. Der einzige Exportweg für Katars und der VAE Gas nach China, Indien, Südkorea.

Der Anteil des Dollars an den globalen Devisenreserven ist auf 57,8 Prozent gefallen — ein Mehrjahrzehnttief, von 71 Prozent zur Jahrhundertwende. Chinas grenzüberschreitendes Interbanken-Zahlungssystem wickelt täglich Billionen ab. Die mBridge-Plattform — eine digitale Zentralbankwährungskorridorverbindung zwischen China, Hongkong, VAE, Saudi-Arabien und Thailand — ist voll betriebsbereit. Iran verkauft sein Öl seit Jahren in Yuan an China. Russland reduzierte seine Dollarbestände von 41 Prozent auf unter 10. Die Architektur für Energiehandel nach dem Dollar existiert. Sie wurde in Erwartung genau dieses Moments gebaut.

China kündigte nun einen sofortigen Stopp aller Seltene-Erden-Exporte in die Vereinigten Staaten an — wir werden sehen, wie es sich ausspielt. China kontrolliert neunzig Prozent der global raffinierten Seltenen Erden — Materialien für Lenksysteme, Raketenkomponenten, Triebwerksbeschichtungen, Permanentmagnete in jedem fortgeschrittenen Waffensystem des US-Militärs. Yttriumpreise waren diese Woche bereits sechzig Prozent höher, siebzigmal so hoch wie vor einem Jahr. Zwei nordamerikanische Beschichtungshersteller hatten die Produktion bereits pausiert. Nun ist der Hahn ganz zu. Die Vereinigten Staaten versuchen, eine mehrtägige Luftkampagne gegen ein Land zu führen, dessen mächtigster strategischer Partner gleichzeitig die Materiallieferkette für zukünftige Kampagnen kappt.

Eine anhaltende Schließung von Hormus löst in jedem energieimportierenden Land, das nicht NATO-gebunden ist, eine Entscheidungskaskade aus. Akkumuliert man Dollarreserven, um Öl zu kaufen, das nicht mehr zuverlässig durch dollardenominierte Kanäle fließt? Oder beschleunigt man in die parallele Infrastruktur, die Peking seit 2018 aufbaut? Saudi-Arabien — Vision 2030 abhängig von Stabilität, größter Handelspartner bereits China — bekommt seit Jahren Yuan-Abwicklung angeboten. In dem Moment, in dem die Straße unter amerikanischer Verwaltung zur Kriegszone wird, ändert sich Riads Kalkül. Richtungsweisend. Irreversibel.

Das Muster ist nicht subtil. Saddam bepreiste Öl in Euro. Er wurde entfernt, irakisches Öl kehrte binnen Monaten zum Dollar zurück. Gaddafi schlug einen Golddinar vor. Er endete 2011 mit dem Gesicht im Dreck. Iran wickelte in Yuan ab. Es wird heute bombardiert. Jedes Finanzministerium im Globalen Süden zieht denselben Schluss: Dollarabhängigkeit ist eine Haftung, und die Infrastruktur, sie zu reduzieren, existiert nun.

Das Petrodollarsystem — die Vereinbarung, dass globales Öl in Dollar bepreist wird, sodass jedes Importland Dollar anhäufen muss, recycelt in US-Staatsanleihen, finanziert die Flugzeugträger, die nun Angriffe auf Teheran starten — ist kein Naturgesetz. Es ist eine politische Vereinbarung, gestützt auf Vertrauen in amerikanisches Management des globalen Gemeinguts. Jedes Mal, wenn Washington ein Land bombardiert, das in gutem Glauben verhandelte, jedes Mal, wenn ein Durchbruch aus der Luft verbrannt wird, jedes Mal, wenn der Dollar als Waffe eingesetzt wird und ein weiteres Finanzministerium seine Ausstiegs-Tabelle aktualisiert — erodiert das Vertrauen.

Israel ist der einzige Staat im Nahen Osten mit Atomwaffen. Dutzende davon im Negev Nuclear Research Centre nahe Dimona — nie deklariert, nie inspiziert, nie IAEA-Kameras, Snapback-Mechanismen, Maximaldruckkampagnen oder Operation Epic Furies unterworfen. Der Staat, dessen nukleare Geheimhaltung durch ein amerikanisches UN-Veto geschützt wird, steht als Co-Architekt eines Krieges, der im Namen der Nichtverbreitung geführt wird. Sein Verteidigungsminister nannte die Angriffe vom Juni 2025 die „Promo“. Sein Premier startete das Hauptereignis und flog nach Berlin, als die Antwort kam.

Das Atomprogramm war nie der Punkt. Es war immer der Vorwand.

Araghchi benannte es: „Trump hat ‘America First’ in ‘Israel First’ verwandelt — was immer ‘America Last’ bedeutet.“ Man kann die Rahmung bestreiten. Man kann nicht die beobachtbare Tatsache bestreiten, dass amerikanische Seeleute in Bahrain iranischen Raketen ausweichen, während ein Führer aus Mar-a-Lago zusieht und ein anderer aus Berlin.

MAGA-Wähler, die kamen, weil ihnen das Ende der endlosen Kriege versprochen wurde, hatten recht, dass Amerika von Eliten verraten wurde, die ausländische (israelische) Interessen über ihre stellten. Sie hatten den falschen Bösewicht.

Dreiundfünfzig Prozent der Trump-Wähler, vor Juni 2025 befragt, sagten, die USA sollten sich nicht in den Iran-Israel-Konflikt einmischen. Fünfundvierzig Prozent aller Amerikaner lehnten militärische Maßnahmen gegen Iran ab. Der Krieg ging weiter. Die Basis wurde ignoriert. Der Einparteienkonsens — geschmiedet in Denkfabriken, finanziert von Rüstungskonzernen, die von jedem Einsatz profitieren, geleitet von einer Lobby-Infrastruktur, die sicherstellt, dass kein amerikanischer Politiker aufsteigt, ohne Loyalität zu israelischen Sicherheitsinteressen zu geloben — lieferte den Krieg, gegen den die Wählerschaft nicht stimmen konnte und für den sie nun in Blut, Geld, Seltene-Erden-Lieferketten und der monetären Ordnung zahlen wird, die den amerikanischen Lebensstandard fünfzig Jahre subventionierte.

Abschließende Gedanken

Bismarck beschrieb Präventivkrieg als Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Er hatte damals recht. Er hat heute recht.

Die Geschichte wird festhalten, dass ein Deal auf dem Tisch lag, dass das Angriffsdato in Tel Aviv festgelegt wurde, während der Deal verhandelt wurde, dass fünfundachtzig Kinder in einer Schule in Minab starben, dass die Straße am Nachmittag geschlossen wurde, dass die Waffenstillstandsanfrage am Abend kam. Sie wird den Mann in Mar-a-Lago und den Mann in Berlin festhalten. Sie wird festhalten, dass der Oberste Führer getötet wurde und die Raketen weiterflogen. Und sie wird festhalten, dass China die Seltene-Erden-Versorgung für das Militär, das den Krieg führt, binnen Stunden stoppte.

Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Iran.

Die Liste ist vollständig. Das fünfundzwanzigjährige Projekt hat seinen letzten Eintrag erreicht und könnte dabei das Epitaph nicht der iranischen, sondern der amerikanischen Republik geschrieben haben. Der Petrodollar, der die Träger finanzierte. Die Träger, die die Raketen starteten. Die Raketen, die die Straße schlossen. Die Schließung der Straße, die die Entdollarisierung beschleunigt, die den nächsten Krieg unfinanzierbar macht. Das Seltene-Erden-Verbot, das die Flugzeuge am Boden hält, bevor der nächste endlose Krieg geführt werden kann.

Das Imperium frisst sich selbst. Und es nannte das epischen Zorn.