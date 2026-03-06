Wie europäische Länder die USA und Israel im Krieg gegen den Iran unterstützen

Von Alan Macleod

Die europäischen Nationen schließen sich den Vereinigten Staaten und Israel in ihrem Krieg gegen den Iran an. Von wirtschaftlicher und diplomatischer Unterstützung bis hin zur militärischen Hilfe für Washington – Europa wandelt sich von einem passiven Unterstützer zu einem aktiven Teilnehmer an der Kampagne zum Sturz der iranischen Regierung.

An erster Stelle unter diesen Akteuren steht das Vereinigte Königreich, das die Nutzung seiner Militärstützpunkte auf der ganzen Welt für den Angriff zulässt. Dazu gehören Standorte in Zypern und auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean. Premierminister Keir Starmer gab außerdem bekannt, dass britische Flugzeuge über dem Nahen Osten „in der Luft” seien, um ihre Verbündeten bei ihrer Operation zu unterstützen.

Trotzdem brachte Starmer mit seiner zurückhaltenden rhetorischen Unterstützung für die Bombardierung offizielle Kritik sowohl von Präsident Trump als auch von seinen innenpolitischen Gegnern ein. Die Vorsitzende der Konservativen Partei, Kemi Badenoch, verurteilte Starmer beispielsweise dafür, dass er „zu ängstlich” sei, sich gegen den Iran zu stellen, aus Angst, die Öffentlichkeit zu verärgern. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 28 % der Briten die Militäraktionen der USA gegen den Iran unterstützen. Angesichts der massiven öffentlichen Opposition schlug Nick Robinson, einer der einflussreichsten politischen Moderatoren der BBC, vor, öffentliche Proteste gegen den Iran-Krieg präventiv zu verbieten.

Am Sonntag traf eine iranische Drohne eine britische Militärbasis im von Großbritannien besetzten Zypern, woraufhin Großbritannien die Familien der dort stationierten Soldaten evakuierte.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach sich lautstark für das Projekt der USA und Israels zum Regimewechsel aus. „Es gibt neue Hoffnung für das seit langem leidende iranische Volk. Wir unterstützen nachdrücklich ihr Recht, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden“, schrieb sie und verurteilte den Iran für seine angebliche Aggression gegen seine Nachbarn, ohne jedoch die Angriffe auf Teheran und andere Städte zu erwähnen.

Sie gab auch bekannt, dass sie mit einer Reihe von Diktatoren der Golfstaaten gesprochen habe, darunter die Staatschefs von Saudi-Arabien, Oman, Katar und Bahrain. Sie bezeichnete sie als „strategische Partner“ und bekräftigte die uneingeschränkte Unterstützung Europas für sie.

Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz befürwortete den Krieg der USA und Israels. In einer langen Erklärung, die eine Reihe von sachlichen Fehlern enthielt, schrieb er: „Das iranische Volk hat das Recht, über seine eigene Zukunft zu entscheiden. Deutschland arbeitet eng mit den Vereinigten Staaten, Israel und Partnern in der Region zusammen“, und fügte hinzu:

„In den letzten Wochen hat das Regime in Teheran die friedlichen Proteste mutiger iranischer Frauen und Männer brutal unterdrückt … Die Vereinigten Staaten streben seit langem eine Verhandlungslösung an. Der Iran hat weder einer verlässlichen Vereinbarung zur Beendigung seines militärischen Nuklearprogramms zugestimmt, noch hat er sich verpflichtet, sein Raketenprogramm zurückzufahren oder destabilisierende Aktivitäten einzustellen.“

Merz forderte abschließend den Iran auf, seine militärischen Angriffe auf Israel einzustellen. Er forderte weder die USA noch Israel auf, dasselbe zu tun. „Israel ist wie die Ukraine Opfer eines ungerechten Krieges“, sagte er. Später ging Merz sogar noch weiter und erklärte, dass „dieses schreckliche Regime in Teheran verschwinden muss“ und dass der Iran nicht einmal durch das Völkerrecht geschützt werden sollte.

Bezeichnenderweise wählte Israel Deutschland als sichersten Ort, um sein Präsidentenflugzeug „Wing of Zion“ während des Krieges unterzustellen, und schickte es letzte Woche nach Berlin.

Der französische Präsident Emmanuel Macron schloss sich Merz‘ Worten an, verurteilte den Iran für seine Kriegslust, forderte einen Regimewechsel in Teheran und übte keine Kritik an den Maßnahmen der USA oder Israels. Er merkte auch an, dass „Frankreich ebenfalls bereit ist, die notwendigen Ressourcen zum Schutz seiner engsten Partner einzusetzen, sollten diese darum bitten“, eine Aussage, die darauf hindeutet, dass Paris bereit ist, sich jederzeit stärker in den Krieg einzumischen.

Gleichzeitig kündigte Macron eine umfassende Überarbeitung des französischen Atomraketenprogramms an und prognostizierte, dass „die nächsten fünfzig Jahre eine Ära der Atomwaffen sein werden“. Der Präsident erklärte, Frankreich habe einer neuen Strategie der „fortgeschrittenen Abschreckung“ zugestimmt, in deren Rahmen die französischen Atomwaffenfähigkeiten auf acht weitere europäische Länder ausgeweitet werden sollen: Großbritannien, Deutschland, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark.

Das einzige große Land der Europäischen Union, das sich derzeit gegen den Angriff auf den Iran ausspricht, ist Spanien. Premierminister Pedro Sánchez bezeichnete ihn als „Verstoß gegen das Völkerrecht“ und als „ungerechtfertigte und gefährliche militärische Intervention“. Die Regierung in Madrid lehnte es ab, die in seinem Land stationierten amerikanischen Truppen für den Angriff einzusetzen, und bestand darauf, dass sie „im Rahmen des Völkerrechts operieren“ müssen, wenn sie in Spanien bleiben wollen.

Sofort verließen mehr als ein Dutzend große US-Flugzeuge Stützpunkte in Südspanien in Richtung Ramstein Air Force Base in Deutschland, dem Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika.

Die diplomatische Reaktion aus Washington folgte ebenso schnell. Trump kündigte an, er werde Spaniens Wirtschaft als Strafe lahmlegen. „Wir werden den gesamten Handel mit Spanien einstellen, wir wollen nichts mit Spanien zu tun haben“, sagte er und bekundete damit seine Absicht, Madrid genauso zu behandeln wie die USA den Iran, Kuba und Venezuela.

Die europäische Reaktion auf den Krieg gegen den Iran ist Teil eines umfassenderen Trends zur zunehmenden Vasallisierung des Kontinents. Er reagierte nicht, als US-Streitkräfte die Nordstream-II-Pipeline zwischen Russland und Deutschland sprengten, und auch nicht, als Trump einen massiven Handelskrieg gegen den Kontinent erklärte. Und er begann sofort mit Verhandlungen, als Trump seine Absicht bekundete, Grönland von Dänemark zu annektieren.

Europa unterstützt Israel seit langem bei der Durchführung seines Völkermords in Gaza, indem es internationale Bemühungen bei den Vereinten Nationen blockiert, Waffen an die IDF liefert und militärische Geheimdienstinformationen weitergibt. Seit Jahren überwachen britische Spionageflugzeuge – die auf demselben bombardierten Luftwaffenstützpunkt in Zypern stationiert sind – Gaza und geben diese Informationen wahrscheinlich an Tel Aviv weiter.

Gleichzeitig haben die Regierungen pro-palästinensische Demonstrationen energisch unterdrückt, obwohl sich die Bevölkerung gegen Israel wendet. Eine kürzlich durchgeführte europaweite Umfrage ergab, dass 20 Mal so viele Italiener eine „sehr ungünstige“ (43 %) Meinung von Israel haben als eine „sehr günstige“ (2 %).

Selbst in Deutschland, wo die Unterstützung für Israel in der Bevölkerung am höchsten ist, gaben nur 21 % an, eine positive Meinung über den Staat zu haben (davon nur 4 % eine sehr positive), während 65 % offene Ablehnung zeigten (davon 32 % starke Ablehnung). Eine große Mehrheit der Briten stimmte der Aussage zu: „Israel behandelt die Palästinenser so, wie die Nazis die Juden behandelt haben.”

Deutschland hat jedoch ein generelles Verbot von Solidaritätsbekundungen mit Palästina verhängt, darunter auch das Verbot des Slogans „Vom Fluss bis zum Meer“. Der deutsche Journalist Hüseyin Doğru wurde von der EU wegen seiner Berichterstattung aus Gaza sanktioniert, wodurch er keinen Zugang mehr zu Geld hat. Und im Vereinigten Königreich hat die Polizei fast 2000 Menschen aufgrund des Terrorism Act wegen ihrer Unterstützung der Aktivistengruppe Palestine Action verhaftet.

Anfang dieses Monats sagte Avi Nir-Feldklein, Israels Botschafter bei der EU, dass der Kontinent bereits „im Krieg mit dem Iran“ sei. Er hat Recht: Europa ist direkt an der Operation der USA und Israels beteiligt, deren Folgen äußerst schwerwiegend sein könnten und größer als irgendjemand sich vorstellen kann.