Gefährliche Falschinformationen über „Vitamin D“ – und die Folgen

Die Ärztin Dr. Daphné von Boch weist in einem alarmierenden Artikel auf die verbreiteten Falschinformationen über das „Vitamin D“ hin, das heute vielfach bei Kalkmangel und auch aus vielen anderen Gründen empfohlen und verschrieben wird. Seine Einnahme über die körpereigene Produktion des Calciums hinaus bedeute stets eine Überdosierung – mit schädlichen Folgen. Es werde allgemein eine Verkalkung gefördert, die gerade bei älteren Menschen die heute steigende Tendenz zu Schlaganfall und Demenz verstärke. Die allgemeine Verhärtung des Körpers habe ihre Auswirkungen bis in das Seelische hinein. (hl)

Gefahren der Vitamin-D-Behandlung

Dr. med. Daphné von Boch

In den letzten Jahren hat sich ein gewisser „Vitamin-D-Rausch“ in der Medizin ausgebreitet. Alle Bereiche sind davon betroffen. Innere Medizin und Onkologie, Naturheilkunde und Anthroposophische Medizin seien hier nur exemplarisch genannt. Auch die Boulevardpresse gesellt sich diesem Reigen hinzu. Gegen Müdigkeit und chronische Infekte, gegen Krebs und Leistungsabfall: Vitamin D scheint ein Allheilmittel geworden zu sein.