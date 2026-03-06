Im Westen behauptet man, dass Russland und der Iran Verbündete sind. Gleichzeitig wird jedoch verschwiegen, dass Moskau mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Jahr 2022 verbündet war.

Von Alex Männer

Am vergangenen Samstag haben die Vereinigten Staaten und Israel massive Raketenangriffe auf den Iran gestartet, die immer noch weitergeführt werden. Ziel der Angriffe waren bislang zahlreiche iranische Einrichtungen in Teheran und anderen Städten der Islamischen Republik. Dabei sind Medien zufolge bereits mehrere Hundert iranische Zivilisten getötet worden.

Der Großangelegte Angriff der USA und Israels gilt laut offiziellen westlichen Angaben den Werksanlagen zur Herstellung ballistischer Raketen, Militärbasen und Einrichtungen der iranischen Marine. Zudem hat die US-Regierung erneut bekräftigt, gegen das sogenannte iranische Nuklearprogramm vorzugehen. Damit wolle man verhindern, dass das Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelange, heißt es.