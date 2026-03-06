Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Motion für ein Moratorium für modRNA-basierteImpfstoffe eingereicht

Der Vorstoß von Nationalrat Rémy Wyssmann (SVP) verlangt, dass die Zulassung sämtlicher Impfstoffe auf mRNA-Basis in der Schweiz ausgesetzt wird. Das Aktionsbündnis „Freie Schweiz” unterstützt dies mit seiner fachlichen Expertise und ruft die Politiker dazu auf, endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen.

