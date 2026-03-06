Iran antwortet auf den Überfall mit direktem Beschuss auf US-Territorium

Peter Haisenko

Bei allen Überfällen der USA galt immer: Vergeltungsschläge auf US-Territorium waren nicht zu befürchten. Das hat der Iran geändert. Allerdings muss man dazu wissen, dass sowohl jede Botschaft als auch die meisten US-Militärbasen US-Territorium sind. Wie in der BRD sind sie exterritoriale Gebiete, die nicht der Kontrolle der besetzten Länder unterstellt sind.

Zunächst muss festgestellt werden: Der Angriff Israels und der USA auf den Iran ist ein unprovozierter heimtückischer Überfall, der mit nichts zu rechtfertigen ist. Heimtückisch, weil der Iran bei den Verhandlungen in Genf bereits weitgehende Zugeständnisse bezüglich der Urananreicherung gemacht hat, wie der Mediator aus dem Oman zu berichten weiß. Diese „Verhandlungen“ waren von Anfang nur Staffage, denn sogar das Datum für den Überfall war bereits vorab festgelegt. Israel hat die Angriffe begonnen und die USA mit hineingezogen. Es ist ein brutaler Angriffskrieg, den unsere Häuptlinge nicht so nennen wollen. Der verstößt gegen jegliches