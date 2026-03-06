Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson sagt, der Mangel an US-Raketenabwehrsystemen sei schlimmer als befürchtet

Larry C. Johnson

Donald Trump hat gestern eine gewagte und nachweislich falsche Behauptung über den Bestand an US-Luftverteidigungsraketen aufgestellt:

Die Munitionsbestände der Vereinigten Staaten im mittleren und oberen mittleren Qualitätssegment waren noch nie so hoch und gut – mir wurde heute mitgeteilt, dass wir über einen praktisch unbegrenzten Vorrat dieser Waffen verfügen. Kriege können mit diesen Beständen (die sogar besser sind als die besten Waffen anderer Länder!) „ewig“ und sehr erfolgreich geführt werden. Im Spitzensegment haben wir zwar einen guten Vorrat, aber noch nicht das gewünschte Niveau erreicht. Zahlreiche weitere hochwertige Waffensysteme sind für uns in anderen Ländern gelagert.

Ich werde Ihnen nun endgültig beweisen, dass Trump die Öffentlichkeit manipuliert, zumindest was die PAC-3 MSE -Raketen betrifft. Die PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) ist die primäre Rakete des modernen Patriot-Systems und wird gegen die meisten Bedrohungen mit hoher Priorität eingesetzt, insbesondere bei den aktuellen Operationen der US-Armee und ihrer Verbündeten ab 2026. Die Serienproduktion der PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) begann 2014 in geringer Stückzahl, die Auslieferungen starteten 2015 und die Serienproduktion wurde 2018 genehmigt.

Von 2015 bis 2020 produzierten die USA jährlich zwischen 100 und 300 PAC-3 MSE . Nehmen wir den höheren Wert an: 1.800 . In den darauffolgenden vier Jahren produzierten die USA schätzungsweise 2.200 PAC-3 MSE (also über 500 pro Jahr). Im Jahr 2025 steigerten die USA die Produktion auf 620. Die Gesamtzahl der seit 2015 produzierten PAC-3 MSE beträgt 4.620.

Wenn die PAC-3 MSE gegen eine anfliegende Bedrohung eingesetzt wird, werden mindestens zwei Raketen abgefeuert. Diese Zahl sollten Sie sich merken. Wie viele haben wir also an die Ukraine geliefert? Laut öffentlich zugänglichen Dokumenten, darunter Budgetzahlen des US-Verteidigungsministeriums, haben die USA 847 PAC-3 MSE- Raketen an die Ukraine geliefert. Angenommen, die USA und Israel haben in den Jahren 2025 und 2026 keine PAC-3 MSE- Raketen abgefeuert, befänden sich die USA nur noch in ihrem Bestand von 3.773 Raketen. Wir wissen, dass das absurd ist, aber spielen Sie mir bitte mit.

Während des zwölftägigen Krieges feuerte der Iran mindestens 600 ballistische Raketen auf Israel ab. Theoretisch ist das Patriot-System zur Abwehr ballistischer Raketen ausgelegt, während Israels Iron Dome-System Kurzstrecken-Raketen-, Artillerie- und Mörserabwehr (C-RAM) sowie Drohnen, Marschflugkörper, präzisionsgelenkte Munition (PGM) und in bestimmten Konfigurationen auch einige ballistische Bedrohungen abwehren kann. Nehmen wir also an, dass das Patriot-System 500 der iranischen Raketen abgefangen hat – das heißt, mindestens 1.000 PAC -3 MSE- Raketen wurden abgefeuert. Dadurch reduziert sich das US-Raketenarsenal auf 2.773 Raketen.

In nur vier Tagen seit Beginn der Operation Epic Fury hat der Iran schätzungsweise 200 Raketen auf Stellungen in den Golfstaaten und Israel abgefeuert, die mit Patriot-Raketenbatterien ausgestattet sind. Dies bedeutet vermutlich den Abschuss von weiteren 400 PAC-3 MSE- Raketen, wodurch sich der Bestand auf 2.373 reduziert. Wenn der Iran 60 ballistische Raketen pro Tag abfeuert und das Patriot-System zwei Abfangraketen pro anfliegender Rakete einsetzt (eine gängige, konservative Taktik für hochwirksame Abfangeinsätze gegen ballistische Bedrohungen), wäre der Bestand nach 19 vollen Tagen erschöpft. Am 20. Tag bliebe dann noch genügend Munition übrig, um etwa 46–47 iranische Raketen abzufangen, bevor der Bestand aufgebraucht wäre (insgesamt etwa 19,775 Tage bzw. etwa 19 Tage und 18–19 Stunden Dauerbetrieb bei dieser Rate). Anders ausgedrückt: Die US-amerikanischen PAC-3 MSE- Raketen wären am 23. März 2026 aufgebraucht.

Ich gehe davon aus, dass das gesamte US-Patriot-Raketenarsenal in Israel und auf US-Stützpunkten in der Region stationiert ist. Diese Annahme ist jedoch falsch, da es in anderen Einsatzgebieten Patriot-Raketenbatterien mit voller Raketenanzahl gibt. Derzeit sind drei Patriot-Bataillone permanent dem INDOPACOM zugeordnet bzw. vorverlegt (z. B. in Südkorea, Japan und Guam, wie die 35. Flugabwehrbrigade und das 1. Bataillon des 1. Flugabwehrregiments in Kadena). Dem EUCOM ist ein Patriot-Bataillon zugeordnet (z. B. Einheiten in Deutschland, etwa im Raum Baumholder/Ansbach, zur Unterstützung der NATO/Ostflanke).

Die US-Armee verfügt über insgesamt 15 Patriot-Bataillone (14 davon ab Mitte 2025 voll einsatzbereit, eines in Modernisierung). Jedes Bataillon besteht typischerweise aus 4–6 Batterien (eine Batterie ist die Feuereinheit mit Startrampen und Radargeräten). Eine Patriot-Batterie (auch Feuereinheit genannt) umfasst in der Regel 6–8 Startrampen (Startstationen), wobei die Konfigurationen je nach Betreiber, Mission und Startrampentyp (z. B. M903 für moderne US-Systeme) variieren. Geht man davon aus, dass die vier Patriot-Bataillone jeweils vier Batterien mit je 72 Raketen haben, ergibt sich eine Gesamtanzahl von 1.152 Raketen. Diese muss von der maximal möglichen Anzahl für den Einsatz im Nahen Osten abgezogen werden – d. h. der tatsächliche Bestand beträgt, konservativ geschätzt, 1.221 Raketen. Das bedeutet, dass der US-Bestand an PAC-3 MSE- Raketen, unter der Annahme, dass der Iran 60 ballistische Raketen pro Tag abfeuert, innerhalb von 10 Tagen erschöpft sein wird. Aus diesem Grund behaupte ich, dass Donald Trump den Bezug zur Realität verloren hat.