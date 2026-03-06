„Ich habe Pons vor Jahren erledigt“: Epstein‑Akten enthüllen Behauptung einer persönlichen Rolle bei der Zerstörung der Karriere eines Kalte‑Fusion‑Wissenschaftlers durch Streichung der Mittel im Kongress

Sayer Ji

Ein bisher nicht berichteter E‑Mail‑Austausch in der veröffentlichten Bundes‑Epstein‑Akte zeigt, wie Jeffrey Epstein persönlich damit prahlt, Stanley Pons’ Kalte‑Fusion‑Forschung beendet zu haben – und beschreibt den konkreten politischen Mechanismus, mit dem er es getan haben will.

Die Dokumente

Drei Bundes‑Exhibits aus der Epstein‑Akte des Justizministeriums, die am 30. Januar 2026 veröffentlicht wurden – EFTA02437662, EFTA00740161 und EFTA00740600 – enthalten einen E‑Mail‑Austausch zwischen Jeffrey Epstein und Al Seckel vom 1.–14. Oktober 2009. Seckel war Wahrnehmungswissenschaftler, TED‑Redner und Vorstandsmitglied von Milkens Knowledge Universe, einem privaten Bildungsunternehmen.

Der Austausch fand ungefähr ein Jahr nach Epsteins Schuldeingeständnis vom Juni 2008 wegen der Anwerbung einer Minderjährigen in Florida und seiner Registrierung als Sexualstraftäter statt

Am Morgen des 1. Oktober 2009 schrieb Epstein an Seckel:

„Bezüglich kalter Fusion. Ich habe Pons vor Jahren erledigt.“

Seckel antwortete noch am selben Tag:

„Wie hast du ihn erledigt? Es gibt immer noch eine Gruppe von diesen Jungs, die stark weitermacht…“

Seckel hakte dann weiter nach:

„Lass mich nicht zappeln, Jeff. Ich will deine Beziehung zu Pons und zur kalten Fusion wissen… :-)“

Epstein antwortete mit Details:

„Die ursprüngliche Finanzierung aus dem Senat kam aus dem Kongress, und Wayne Owens, Senator aus Utah. Ich war dort und argumentierte dagegen, musste mich mit dem Oberhaupt der Mormonenkirche treffen.“

Wer war Stanley Pons?

Stanley Pons war Elektrochemiker an der University of Utah, der gemeinsam mit Martin Fleischmann im März 1989 bekanntgab, sie hätten Kernfusion bei Raumtemperatur erreicht – „kalte Fusion“. Die Ankündigung sorgte weltweit für Schlagzeilen und weckte kurzzeitig die Aussicht auf praktisch unbegrenzte saubere Energie.

Was folgte, war eine der aggressivsten wissenschaftlichen Demontagen der modernen Geschichte. Innerhalb weniger Monate gingen etablierte physikalische Institutionen und Bundesbehörden dazu über, die Ergebnisse zu diskreditieren. Die Finanzierung versiegte. Pons und Fleischmann wurden zu abschreckenden Beispielen gemacht. Pons verließ schließlich die Vereinigten Staaten und zog in ein von Toyota finanziertes Labor in Frankreich, wo er bis zu seinem Tod 2012 relativ unbeachtet lebte und arbeitete.

Die kongresspolitische Dimension der Kalte‑Fusion‑Kontroverse ist gut dokumentiert. 1989 verfolgten die University of Utah und der Bundesstaat Utah aggressiv eine Bundesfinanzierung für Kalte‑Fusion‑Forschung. Die Universität beantragte 25 Millionen Dollar beim Kongress. Die Staatslegislative stellte 5 Millionen Dollar an eigenen Mitteln bereit. Auch die Brigham Young University – eine private Institution unter Leitung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage – war in den Kalte‑Fusion‑Streit verwickelt, da der BYU‑Physiker Steven Jones parallel (und konkurrierend) forschte.

Wayne Owens, die von Epstein genannte Person, war ein demokratischer Kongressabgeordneter, der von 1987 bis 1993 Utahs 2. Distrikt vertrat. Epstein bezeichnet ihn als „Senator“, aber Owens saß im Repräsentantenhaus. Er wäre das zuständige Kongressmitglied in der Zeit gewesen, als Utahs Kalte‑Fusion‑Finanzierung vor dem Bundesparlament verhandelt wurde.deseret+1

Was Epstein behauptete

Epsteins Darstellung beschreibt in seinen zwei Antworten an Seckel:

– Dass die ursprüngliche Finanzierung der Kalte‑Fusion‑Forschung über den Kongress lief, über Wayne Owens aus Utah.

– Dass Epstein physisch anwesend war – „i was there“ – und gegen die Finanzierung argumentierte.

– Dass Epstein sich mit dem Oberhaupt der Mormonenkirche treffen musste – fast sicher, weil die institutionelle Beteiligung der BYU an der Kalte‑Fusion‑Auseinandersetzung über die kirchliche Leitung der Universität lief.

– Dass Epstein sich das Ergebnis persönlich zuschrieb: „i killed pons years ago.“

Soweit bekannt, ist dies das erste Mal, dass Epstein in irgendeinem öffentlichen Dokument mit der Kontroverse um die Streichung der Kalte‑Fusion‑Mittel in Verbindung gebracht wird.[sayerji.substack]​

Was Seckels E‑Mails hinzufügen

Der Epstein‑Seckel‑Austausch steht nicht isoliert. Im selben Thread und in einer Folge‑Mail zwei Wochen später (14. Oktober 2009, EFTA00740600) informierte Seckel Epstein ausführlich über seine eigenen Aktivitäten. Drei Elemente sind bedeutsam.

Gatekeeping der Wissenschaft für Milliardäre. Seckel beschrieb, wie er ein Kalte‑Fusion‑Gerät „für unsere Milliardärs‑Ingenieurs‑Kumpels an der Westküste“ begutachtete – andernorts als „einer von den Google‑Jungs“ bezeichnet –, die kurz davor standen, Millionen zu investieren. Seckel entlarvte das Gerät als untauglich und wurde für diese Arbeit bezahlt. Seine Rolle im Netzwerk war die eines Gatekeepers, der bestimmte, welche Wissenschaft legitim war und welche „Junk Science“ – und seine Klienten umfassten die Gründer eines der mächtigsten Technologieunternehmen der Welt.

Das Panel zum „Zeitalter der Desinformation“. Seckel informierte Epstein darüber, dass er ein Panel im Kodak Theatre moderierte mit dem Titel „Are We Transitioning from an Age of Information into an Age of Misinformation? And, what Can We Do About It?“. Unter den Panelisten waren Jon Klein (Präsident von CNN), Arianna Huffington, Caprice Young (CEO von Milkens Knowledge Universe, in dessen Vorstand Seckel saß), Jeff Pulver und Peter Hirshberg.

In seinen E‑Mails entwickelte Seckel das Argument im Detail: dass die „Demokratisierung von Information, bei der jeder alles sein oder alles sagen kann“, gefährlich sei; dass Menschen, die „Gesundheitsratschläge geben wollen, eine Website starten“ oder „Journalist sein wollen, einen Blog starten“, eine zivilisatorische Bedrohung darstellten; dass „Filter an der Spitze der Informationspipelines“ – peer‑reviewte Fachzeitschriften, professioneller Journalismus – wiederhergestellt werden müssten; und dass andernfalls eine „great shallowness“ (große Oberflächlichkeit) diese Erde überrollen und zerstören würde.

Lockere Normalisierung von Epsteins Verurteilung. In der E‑Mail vom 14. Oktober eröffnete Seckel mit: „Congratulations on your labeling! 🙂 I had that badge of distinction given to me by every female I have wanted to be with. Ha.“ Das „labeling“ bezog sich auf Epsteins Registrierung als Sexualstraftäter. Ein Jahr nach der Verurteilung war sie im Netzwerk ein Witz.

2016: Die Rückkehr des Gatekeepers

Die Seckel‑E‑Mails sind nicht die einzigen Stellen im Bundesdossier, in denen Epsteins Beziehung zu unterdrückter Wissenschaft sichtbar wird. Fünf weitere Exhibits – EFTA01799438, EFTA00654803, EFTA00827221, EFTA00325084 und EFTA02463658 – enthalten einen E‑Mail‑Austausch zwischen Epstein und Rupert Sheldrake, dem in Cambridge ausgebildeten Biologen und Autor, der für seine Forschung zu Phänomenen am Rand der konventionellen Wissenschaft bekannt ist. Die Korrespondenz läuft vom 3. April bis 18. Mai 2016.

Am 3. April 2016 schrieb Epstein an Sheldrake:

„at MIT we are beginning a ‘taboo’ science review. crispr, gene drives. etc. what new surprises have you decided to focus on“

Sheldrake korrigierte ihn. CRISPR und Gene Drives sind nicht tabu – sie gehören zum wissenschaftlichen Mainstream. Dann lenkte er Epsteins Blick auf das eigentliche Tabu:

„One taboo topic I am interested in is the area of LENR — so called above unity devices that produce more energy than they should according to conventional physics.“

LENR – Low Energy Nuclear Reactions – ist der Begriff, der „kalte Fusion“ ablöste, nachdem die Arbeit von Pons und Fleischmann diskreditiert worden war. Er beschreibt dieselbe Kategorie anomaler Energiephänomene. Sheldrake schickte Epstein Links zu einer Edge.org‑Zusammenfassung, den Ergebnissen eines einjährigen Tests von Andrea Rossis 1‑MW‑E‑Cat‑Reaktor und einem Themenheft des Indian Journal of Current Science, das der LENR‑Forschung gewidmet war. Er erwähnte auch ein britisches Unternehmen, das an einem „sehr vielversprechenden Gerät“ arbeite, das derzeit in einigen britischen Regierungs­laboren getestet werde.

Dann stellte Sheldrake die Frage direkt:

„Did you discuss alternative energy possibilities like LENR at the meeting at MIT when you were discussing ‘taboo’ science?“

Die Bundesakten enthalten Epsteins Antwort nicht.

Aber die Frage selbst macht die Struktur sichtbar. Der Mann, der sich in den späten 1980ern damit brüstete, Pons’ Kalte‑Fusion‑Karriere durch Eingriffe in die Kongressfinanzierung zerstört zu haben, organisierte 27 Jahre später Treffen am MIT, bei denen entschieden wurde, welche „tabuisierten“ Wissenschaftszweige überprüft werden sollten – und ein Teilnehmer fragte, ob der direkte Nachfolger der Kalten Fusion auf der Liste stand. Epstein war nicht mehr nur der Mann, der die Wissenschaft tötete. Er war der Mann, der kontrollierte, ob sie wieder geprüft werden durfte.

Die Korrespondenz offenbart auch das Rekrutierungsmuster, das sich durch die Epstein‑Akten zieht. Über sechs Wochen bot Epstein an, sämtliche Kosten für Sheldrakes Reise nach Paris, dann nach Harvard zu übernehmen („harvard institue, will pick up all costs“), versuchte es mit Skype und einigte sich schließlich auf ein Telefonat. Sheldrake blieb höflich, besuchte ihn aber nicht. Die gemeinsame Verbindung war John Brockman – der Literaturagent hinter Edge.org, dem elitären Wissenschaftssalon, der als intellektuelle Drehscheibe für viele der weltweit führenden Wissenschaftler fungierte und dessen weitreichende Verbindungen zu Epstein separat dokumentiert wurden. Sheldrake bestätigte, Brockmans erster britischer Klient gewesen zu sein.

Epstein leitete die Sheldrake‑Korrespondenz anschließend an einen geschwärzten Empfänger weiter – jemand anderes im Netzwerk wurde über diesen Rekrutierungsversuch informiert.[sayerji.substack]​

Der Bogen über drei Jahrzehnte ist jetzt erkennbar. 1989 will Epstein durch Lobbyarbeit im Kongress die Kalte Fusion zerstört haben. 2009 prahlt er im Privaten damit. 2016 richtet er die institutionellen Foren ein, in denen unterdrückte Wissenschaft neu bewertet werden könnte – mit der Macht zu entscheiden, was diskutiert wird und was nicht. Der Gatekeeper hat das Tor nie verlassen.deseret+1

Was damit belegt ist

Die Dokumentenlage belegt Folgendes:

– Epstein behauptete eine spezifische, überprüfbare Rolle bei der Zerstörung der Karriere eines Wissenschaftlers über politische Kanäle. Er behauptete nicht, Pons’ Wissenschaft über Peer Review oder akademische Debatten widerlegt zu haben. Er beschrieb, dass er im Kongress gegen die Finanzierung lobbyierte und die Führung einer großen Religionsgemeinschaft einbezog. Das ist eine Beschreibung verdeckter politischer Einflussnahme auf die Richtung wissenschaftlicher Forschung.[sayerji.substack]​

– Die Behauptung ist überprüfbar. Wayne Owens ist eine reale historische Person. Der Kampf um Kalte‑Fusion‑Mittel im Kongress ist in zeitgenössischer Berichterstattung und in Kongressakten dokumentiert. Die Leitung der BYU durch die LDS‑Kirche ist öffentlich belegt. Kongressaussagen, Haushaltsunterlagen und damalige Berichte von 1989–1991 könnten Epsteins Darstellung bestätigen oder widerlegen. Taucht Epsteins Name in irgendeinem Kongressprotokoll, einer Lobbying‑Registrierung oder einer Zeugenliste im Zusammenhang mit dem Kalte‑Fusion‑Finanzierungskampf auf, würde sich die Aussage von „Epstein behauptete“ zu „Epstein tat“ verschieben.deseret+2

– Epsteins Netzwerk umfasste Personen, die als Gatekeeper der Wissenschaft für die reichsten Technologie‑Investoren der Welt fungierten. Seckel entschied, welche Wissenschaft die Google‑Gründer finanzieren sollten. Epstein behauptete, entschieden zu haben, welche Wissenschaft der Kongress finanzieren sollte. Beide agierten außerhalb der formalen Strukturen wissenschaftlicher Begutachtung.

– Das intellektuelle Rahmenkonzept für Informationskontrolle wurde 2009 innerhalb von Epsteins Korrespondenznetzwerk artikuliert – ein volles Jahrzehnt, bevor es von Organisationen wie dem Institute for Strategic Dialogue und dem Center for Countering Digital Hate in großem Maßstab umgesetzt wurde. Der Bericht des ISD vom Mai 2020, finanziert von der Gates Foundation und den Open Society Foundations, erklärte die öffentliche Diskussion der Pandemie‑Gewinninteressen bestimmter Philanthropen zur „rechtsextremen“ Aktivität. Der „Disinformation Dozen“-Bericht des CCDH wurde 2021 von Präsident Biden zitiert, und Facebooks interne Analysen stellten später fest, dass dessen Zahlen um mindestens den Faktor 1.300 übertrieben waren.

Das ist kein Beweis dafür, dass Seckels „Age of Misinformation“-E‑Mails von 2009 diese späteren Operationen verursacht oder gesteuert hätten. Es ist ein Beleg dafür, dass das Argument – dass demokratisierte Gesundheitsinformation gefährlich sei, dass unabhängige Publizisten eine Bedrohung darstellten und dass institutionelle Filter wiederhergestellt werden müssten, um die öffentliche Debatte zu kontrollieren – in Epsteins Netzwerk nach seiner Verurteilung kursierte, unter Menschen mit direktem Zugang zur Führung von CNN und den Investitionsentscheidungen der mächtigsten Silicon‑Valley‑Unternehmen, Jahre bevor es im institutionellen Maßstab eingesetzt wurde.

Was damit nicht belegt ist

Die Dokumente belegen nicht, dass Epsteins Behauptung wahr ist. Er könnte seine Rolle übertrieben haben. Die Behauptung ist innerhalb der Bundesexhibits nicht weiter belegt und muss unabhängig anhand von Kongressakten überprüft werden.

Die Dokumente belegen keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen Seckels „Age of Misinformation“-Konzept von 2009 und den Zensuroperationen, die ein Jahrzehnt später entstanden. Sie belegen eine gemeinsame intellektuelle Architektur, keine operative Befehlskette.

Die Dokumente belegen nicht, dass die Streichung der Kalte‑Fusion‑Mittel in der Sache falsch war. Der wissenschaftliche Konsens zur Kalten Fusion bleibt, dass die Ergebnisse von Fleischmann und Pons nicht reproduzierbar waren. Die von Epsteins Behauptung aufgeworfene Frage ist nicht, ob Pons recht hatte – sondern ob der Mechanismus, durch den seine Forschung beendet wurde, wissenschaftlich oder politisch war und ob ein privater Laie ohne wissenschaftliche Qualifikation verdeckten Einfluss auf die Entscheidungen des Kongresses über Forschungsförderung ausübte.sayerji.substack]​

Transparenzhinweis: Warum diese Geschichte persönlich ist

Ein Hinweis und eine tiefere Frage. Der Autor dieses Berichts hat über ein Jahr lang unabhängig die Physik der Kavitationsphänomene untersucht und eine zweiteilige Serie über die Arbeit des NanoSpire‑Ingenieurs Mark LeClair veröffentlicht, dessen kontrollierte Kavitations­experimente anomale Energieerträge und Elementtransmutationssignaturen erzeugten, die durch unabhängige Massenspektrometrie bestätigt wurden. Sie können Teil I und II hier lesen:

LeClair – ein ehemaliger Hydrodynamiker des Lockheed‑Trident‑II‑Programms mit fünf US‑Patenten im Bereich Kavitations­technologie – hat vorgeschlagen, dass kavitationsgetriebene Kernreaktionen erklären könnten, was Fleischmann und Pons 1989 tatsächlich beobachtet haben, und warum das wissenschaftliche Establishment den Mechanismus über mehr als drei Jahrzehnte falsch verstand.

Die physikalischen Spuren waren immer da. Pons’ und Fleischmanns Palladiumelektroden zeigten „Pitting“ – Erosionskrater, gefüllt mit transmutiertem Material, dessen Elementverteilungen eher zu Supernova‑Nukleosynthese passten als zu Kontaminationsprofilen. Die Mainstream‑Gemeinschaft der Kalte‑Fusion‑Forscher schrieb diese Reaktionen Fusionen im Metallgitter des Palladiums zu – sogenannter „gitterkonfinierter Fusion“ –, eine Theorie, die nie einen überzeugenden physikalischen Mechanismus liefern konnte und die LeClair für grundlegend falsch hält.

LeClairs Erklärung ist anders und in derselben Kavitationsphysik verankert, die er bei Lockheed und am Worcester Polytechnic Institute jahrelang erforschte. In einer Pons‑Fleischmann‑Elektrolysezelle erzeugt der elektrische Entladungsprozess nahe den Palladiumelektroden Plasma, das wiederum Kavitationsblasen im umgebenden schweren Wasser erzeugt. Diese Blasen kollabieren asymmetrisch nahe der Elektrodenoberfläche und erzeugen Rückstoß‑Jets – Hochgeschwindigkeits­wasserstrahlen, die das Palladium mit Geschwindigkeiten von über Mach 4 treffen. Es ist dieser Aufprall der Jets, nicht Reaktionen im Gitter, der die Fusionsbedingungen erzeugt: flüchtige Temperaturen und Drücke vergleichbar mit Sterneninneren, konzentriert am Aufprallpunkt, über Pikosekunden und auf mikroskopischer Skala. Das Pitting der Elektroden ist kein Nebenprodukt. Es ist die Signatur des Mechanismus selbst.

Diese Unterscheidung ist bedeutsam. Wenn LeClair recht hat, jagt das ganze Feld der Kalte‑Fusion‑Forschung seit 35 Jahren dem falschen Mechanismus hinterher – sie suchen im Metall, obwohl die Antwort im Wasser liegt. Eine organisierte Gemeinschaft namens CMNS (Condensed Matter Nuclear Science) hat einen umfangreichen Theorie‑Korpus zu gitterbasierten Erklärungen aufgebaut, den LeClair nicht nur für falsch hält, sondern der seiner Ansicht nach – ob absichtlich oder nicht – das Feld dauerhaft in theorien festhält, die keine Ergebnisse liefern können, und so sicherstellt, dass der eigentliche Mechanismus – Kavitation – übersehen bleibt.

Wenn diese Hypothese trägt, dann war das, was Epstein nach eigener Aussage „tötete“, keine Schrottwissenschaft. Es war ein reales physikalisches Phänomen, das durch einen unvollständigen theoretischen Rahmen beobachtet wurde – eines, das jetzt von amerikanischen Ingenieuren mit Verteidigungs‑Hintergrund, Analysen der Navy und unabhängiger Laborbestätigung untersucht wird.

Warum es zählt

Ein Mann, der behauptete, die Karriere eines Wissenschaftlers durch Lobbyarbeit im Kongress zerstört zu haben, entwarf innerhalb von zwei Jahren nach dieser E‑Mail die Finanzarchitektur für Bill Gates’ Offshore‑Impfstofffonds über JPMorgan („Project Molecule“, 2011), wurde fünf Jahre nach seiner Verurteilung wegen Sexualdelikten offiziell von Gates als Vertreter des Chef‑Wissenschaftsberaters in Finanzverhandlungen mandatiert (8. August 2013) und vermittelte 2015 einen 25‑Millionen‑Dollar‑Vergleich des DOJ für Edmond de Rothschild Holding über einen ehemaligen Rechtsberater des Weißen Hauses, den er persönlich rekrutiert hatte.

Die Frage, die diese Dokumente aufwerfen, ist nicht, ob Epstein ein schlechter Mensch war. Das steht fest. Die Frage ist, was es bedeutet, dass ein Mann, der als nicht sichtbarer Machtvermittler bei der Finanzierung von Wissenschaft im Kongress agierte, dessen Netzwerk die Gatekeeper einschloss, die entschieden, welche Wissenschaft Milliardäre finanzieren sollten, und in dessen Korrespondenz das intellektuelle Drehbuch für die Unterdrückung demokratisierter Gesundheitsinformation auftaucht – gleichzeitig ohne Transparenz, ohne Rechenschaftspflicht und ohne demokratische Kontrolle in die Gestaltung der globalen Gesundheitsgovernance eingebunden war.

Hinweis zur Quellenlage: Alle zitierten Dokumente werden über ihre EFTA‑Produktionsnummern identifiziert, wie sie in Bundesverfahren am 30. Januar 2026 veröffentlicht wurden. Wayne Owens’ Dienst im Kongress ist öffentlich belegt. Der Kalte‑Fusion‑Finanzierungs­streit im Kongress ist in damaliger Berichterstattung und in Kongressakten von 1989–1991 dokumentiert. Die Analyse trennt ausdrücklich zwischen dem, was die Dokumente belegen, und dem, was als unbestätigte Behauptung Epsteins bestehen bleibt.deseret+2