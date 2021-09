Die Geschichte des Jahrzehnts – ist das Massenmord durch Medien und Regierung?

„Die Daten sind überwältigend… Es gibt kein Medikament, das nachweislich wirksamer ist als Ivermectin zur Behandlung von Sars-Covid-19… Es kann 60.000 Leben pro Woche retten.“ – Dr. Paul Marik

Der New Yorker Bestsellerautor Michael Capuzzo hat kürzlich einen umfassenden Artikel mit dem Titel „The Drug That Cracked COVID“ geschrieben.

Es ist die Geschichte des Genesungsweges von Capuzzos Mutter und sie sagt alles. Sie stand kurz vor dem Tod und die Krankenhäuser weigerten sich, sie mit Ivermectin zu behandeln. Capuzzos Familie, die verzweifelt versuchte, Judy (Capuzzos 80-jährige Mutter) zu retten, zog vor Gericht und gewann den Kampf. Doch das Krankenhaus weigerte sich, der gerichtlichen Anordnung nachzukommen. In ihren letzten Stunden gelang es der Familie schließlich, Judy mit Ivermectin zu behandeln, so dass sie sich auf wundersame Weise erholte.

Ein Großteil von Capuzzos Artikel befasst sich mit Dr. Paul Marik, Meduri, Varon, Iglesias und Kory (vier brillante Einwanderer aus Südafrika, Italien, Mexiko, Kuba und ein forscher New Yorker). Marik, der legendäre Professor mit südafrikanischem Akzent, ist der Arzt mit den zweitmeisten Veröffentlichungen im Bereich der Intensivmedizin in der Geschichte der Medizin, mit mehr als 500 von Fachleuten begutachteten Artikeln und Büchern, 43.000 wissenschaftlichen Zitaten seiner Arbeit und einer Forschungsbewertung „H“, die höher ist als die vieler Nobelpreisträger. Ich bin sicher, dass Youtube die meisten seiner Videos wegen Verstoßes gegen die Gemeinschaftsrichtlinien gelöscht hat. Sie haben Dr. Korys Auftritt vor dem US-Senatsausschuss gelöscht.

Wie Capuzzo schreibt,

„Marik ist weltberühmt als Schöpfer des ‚Marik-Cocktails‘, eines revolutionären Cocktails aus billigen, sicheren, generischen, von der FDA zugelassenen Medikamenten, der die Sterblichkeitsrate bei Sepsis überall auf der Welt um 20 bis 50 Prozent reduziert.

„Kory, Marik und andere veröffentlichten das erste umfassende Protokoll zur Vorbeugung und frühen Behandlung von COVID-19 (das sie später I-MASK nennen sollten). Im Mittelpunkt steht das Medikament Ivermectin, das Präsident Trump im Walter-Reed-Krankenhaus eingenommen hat, ohne dass die Presse darüber berichtet hat, obwohl es dem Präsidenten möglicherweise das Leben gerettet hat, während er stattdessen für neue Medikamente der Pharmaindustrie warb.“

Ich hatte vermutet, dass Trump Ivermectin erhalten haben könnte – aber aus allen möglichen Gründen ist das Wort Ivermectin VERBOTEN. Gumshoe-Mitarbeiter haben an den Gesundheitsminister in Victoria geschrieben – ohne Erfolg, denn die Regierung will nichts anderes als eine Impfstofflösung akzeptieren. Die Gesundheitsbehörden bevorzugen die experimentelle Impfung (die in Tierversuchen versagt hat) gegenüber einem Medikament, das bereits über 4 Milliarden Mal verschrieben wurde – und zwar sicher.

Dr. Lee Merritt: In Tierstudien starben alle Tiere nach einer Injektion mit der mRNA-Technologie bei einer erneuten Infektion.

Das Wunder verweigert

Inzwischen gibt es weltweit 56 Studien und Statistiken, die die wahre Wirksamkeit des Medikaments belegen. Doch im Mainstream erscheint nichts (außer auf Sky News).

Nick Corbishley von Nakedcapitalism zitiert Capuuzzo mit den Worten,

„Ich kenne im Moment keine größere Geschichte auf der Welt“ als Ivermectin…

Von hier aus zitiere ich Auszüge aus dem Artikel in Zerohedge (von Tyler Durden):

„Der 15-seitige [Capuzzos] Artikel beschreibt den gigantischen Kampf, den Ärzte an vorderster Front auf allen Kontinenten führen, um die Zulassung von Ivermectin als Covid-19-Behandlung zu erhalten, sowie die unermüdlichen Bemühungen von Reportern, Medien und Social-Media-Firmen, sie zu vereiteln.

Dank Ivermectin, so Capuzzo, gibt es „Hunderttausende, ja Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, von Uttar Pradesh in Indien bis Peru und Brasilien, die leben und nicht sterben“. Dennoch haben die Medien alles getan, um die Vorstellung zu „entkräften“, dass Ivermectin eine wirksame, leicht zugängliche und erschwingliche Behandlung für Covid-19 sein könnte. Sie haben die Argumente von Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt nachgeplappert, dass es einfach nicht genug Beweise gibt, um seine Verwendung zu rechtfertigen.

Capuzzo seinerseits hat als Reporter „mit eigenen Augen die andere Seite [der Geschichte] gesehen“, über die nicht berichtet wurde, nämlich die vielen Patienten in den USA, deren Leben durch Ivermectin gerettet wurde, und fünf der Ärzte, die den Kampf um die Rettung von Leben in der ganzen Welt angeführt haben: Paul Marik, Umberto Meduri, José Iglesias, Pierre Kory und Joe Varon. Sie alle sind hochdekorierte Ärzte. Durch ihre Führung der Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC) Alliance haben sie bereits unsere Behandlung von Covid-19 verbessert, indem sie den Einsatz von Kortikoidsteroiden gegen das Virus entdeckt und gefördert haben. Ihre Forderung, auch Ivermectin zu verwenden, stößt jedoch auf den Widerstand der Gesundheitsbehörden und das Schweigen der Medien.

Doch leider sind die meisten Reporter nicht daran interessiert, die andere Seite der Geschichte zu erzählen. Und selbst wenn sie es täten, würden sich ihre Verleger wahrscheinlich weigern, sie zu veröffentlichen.

Das mag erklären, warum Capuzzo, ein sechsmal für den Pulitzer-Preis nominierter Journalist, der vor allem für seine Sachbücher „Close to Shore“ und „Murder Room“ bekannt ist, seinen Artikel über Ivermectin schließlich in „Mountain Home“ veröffentlichte, einem monatlich erscheinenden Lokalmagazin für die Region der Berge von Pennsylvania und der Finger Lakes in New York, dessen Herausgeberin Capuzzos Frau ist. Mehr Details siehe Quelle.