Indonesien in Gesprächen mit der WHO, um ein globales Impfstoffzentrum zu errichten

JAKARTA, 16. Sept. (Reuters) – Indonesien führt Gespräche mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und sechs Arzneimittelherstellern, um ein globales Zentrum für die Herstellung von Impfstoffen zu werden, sagte der indonesische Gesundheitsminister gegenüber Reuters.

Budi Gunadi Sadikin, der die ehrgeizige Strategie zum ersten Mal im Detail erläuterte, sagte in einem Interview, dass Indonesien die Initiative starten werde, indem es vorrangig Impfstoffe des Typs COVID-19 von Unternehmen kaufe, die Technologien gemeinsam nutzten und Anlagen in Indonesien einrichteten.

„Wir arbeiten mit der WHO zusammen, um eines der weltweiten Zentren für die Herstellung von mRNA zu werden“, sagte er und fügte hinzu, dass er auf einer Europareise Anfang dieses Monats direkt bei WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus vorstellig geworden sei.

„Die WHO hat auf Südafrika als ersten Standort verwiesen, und ich habe gesagt, dass Indonesien logischerweise der zweite sein sollte.

Die neuen „Technologietransferzentren“ sind Teil einer WHO-Strategie, die darauf abzielt, die Impfstoffproduktion weltweit zu verbreiten und in den Entwicklungsländern Kapazitäten für die Herstellung von Impfstoffen der neuen Generation aufzubauen, wie z. B. die auf Nukleinsäure basierenden mRNA-Impfstoffe von Moderna (MRNA.O) und Pfizer (PFE.N), die schnell an neue Virusvarianten angepasst werden können.

Die Bemühungen um die Entwicklung einer Basis für die COVID-19-Impfstoffproduktion in Südafrika werden sich auf den Versuch konzentrieren, die Moderna-Impfung zu replizieren, aber ein Mangel an Fortschritt in den Gesprächen mit dem US-Unternehmen bedeutet, dass das Projekt Zeit brauchen wird, sagte ein hoher WHO-Beamter gegenüber Reuters. weiterlesen

Budi sagte, Indonesien sei sehr daran interessiert, Fachwissen über mRNA-Impfstoffe sowie über virale Vektorimpfstoffe, wie sie von AstraZeneca (AZN.L) hergestellt werden, aufzubauen.

Ein WHO-Sprecher sagte, Indonesien sei eines von 25 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die ihr Interesse an der Einrichtung eines Impfstoffzentrums bekundet hätten, lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob es ein führender Kandidat sei.

Budi sagte, Indonesien sei in einer guten Position, um Impfstoffe in die ganze Welt zu exportieren, zumal es das bevölkerungsreichste Land mit muslimischer Mehrheit sei und garantieren könne, dass die Impfstoffe halal, d.h. nach dem Islam zulässig seien.

Indonesien hat mit einem der schwersten Ausbrüche von COVID-19 in Asien zu kämpfen und verzeichnete mehr als 4,1 Millionen Infektionen und 139.000 Todesfälle, obwohl Gesundheitsexperten sagen, dass die wahren Zahlen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher sind.

Die Zahl der Infektionen und Todesfälle in Indonesien ist in den letzten Wochen stark zurückgegangen, doch da nur 25 Prozent der 208 Millionen Einwohner vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, stehen dem Land noch große Impfanstrengungen bevor, zumal wahrscheinlich eine dritte Auffrischungsimpfung erforderlich sein wird.

Laut Budi führen indonesische Pharmaunternehmen Gespräche mit den Impfstoffherstellern und -entwicklern Anhui, Walvax (300142.SZ), Sinovac (SVA.O), Genexine (095700.KQ), Arcturus Therapeutics und Novavax (NVAX.O). Die Gespräche reichen von der einfachen „Abfüllung und Veredelung“ bis zur vorgelagerten Produktion sowie Forschung und Entwicklung, fügte er hinzu.

„Die gleichen Möglichkeiten bieten wir auch AstraZeneca an. Wir sind auch offen für den bestehenden Partner Pfizer“, sagte er. „Wir sind offen für jeden.“

Bambang Heriyanto, Unternehmenssekretär von Bio Farma, Indonesiens größtem staatlichem Arzneimittelhersteller, bestätigte, dass die Gespräche laufen und der erste Schritt darin besteht, beim Technologietransfer zusammenzuarbeiten. Es werde zwei bis drei Jahre dauern, bis eine voll funktionsfähige Produktionsanlage errichtet sei.

Budi sagte, Indonesien werde seine Führungsrolle in der Gruppe der G-20-Länder ab Dezember nutzen, um die globale Gesundheitssicherheit zu fördern und sich auf die nächste Pandemie nach dem Coronavirus, auch bekannt als SARS-CoV-2, vorzubereiten.

„Niemand kann garantieren, dass SARS-CoV-3 und 4 nicht kommen werden“.