Obwohl die offizielle Zahl der Todesopfer von COVID-19 derzeit bei 4,5 Millionen liegt, schätzen einzelne Experten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bis zu 15,2 Millionen betragen könnte.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Wirksamkeit der weltweiten Impfstoffe gegen die Coronavirus-Pandemie in allen Ländern verstärkt in den Blickpunkt rückt und in den Medien rege diskutiert wird.

So hat sich beispielsweise in Japan kürzlich ein Skandal um einen Impfstoff des amerikanischen Unternehmens Moderna entwickelt, bei dem in mehr als einer Charge Fremdstoffe nachgewiesen wurden. Dies wurde unter anderem auf der Website der Präfektur Okinawa am 29. August berichtet. Laut Newsweek wurden in Japan in mehreren Chargen des Moderna-Impfstoffs Partikel aus rostfreiem Stahl gefunden, was das japanische Gesundheitsministerium dazu veranlasste, die Aussetzung von rund 1,63 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs aus drei in Spanien hergestellten Chargen anzukündigen. So wurde beispielsweise die Impfung in einem Impfzentrum in Okinawa sowie in der Präfektur Kanagawa ausgesetzt, nachdem ein Apotheker schwarze Partikel in einer Ampulle des Impfstoffs gefunden hatte“. Wie Newsweek feststellt, kommt dies zu einem unglücklichen Zeitpunkt, da Japan mit einer zunehmenden Welle von Coronavirus-Infektionen zu kämpfen hat, deren Zahl im August erstmals 25.000 pro Tag überstieg.

Der Guardian berichtete neulich, dass die japanischen Behörden einen weiteren, nunmehr dritten Todesfall nach der Verabreichung einer Dosis des Moderna-Impfstoffs entdeckt haben. Nach Angaben des Guardian wurden Ende August und Anfang September auch in den Präfekturen Okinawa, Gunma und Kanagawa Fälle von Impfstoffkontamination gemeldet.

Wie bekannt wurde, stammt der in Japan am häufigsten verwendete Impfstoff im Rahmen der Impfung gegen das Coronavirus von Pfizer. Allerdings haben die Bürger des Landes bereits mindestens 12,2 Millionen Dosen des Präparats Moderna erhalten.

Andererseits wurden auch schon unerwünschte Zwischenfälle mit dem Pfizer-Impfstoff im Lande gemeldet. So wurden am 28. August zwei Todesfälle unter japanischen Einwohnern bekannt, die Dosen des Medikaments aus Chargen erhalten hatten, in denen Fremdstoffe gefunden wurden, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Erklärung des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Bei den Verstorbenen handelte es sich um Männer im Alter von 38 und 30 Jahren, die keine chronischen Krankheiten oder allergischen Reaktionen in der Vorgeschichte hatten. Sie waren am 15. bzw. 22. August mit der zweiten Dosis des Impfstoffs geimpft worden. Am Tag nach der Impfung hatten beide Fieber. Drei Tage nach der Impfung starben beide an einer nicht näher spezifizierten Ursache. Auch in der Präfektur Okinawa fanden Experten Fremdstoffe im Coronavirus-Impfstoff von Pfizer. Das Gesundheitsministerium setzte sich mit Pfizer in Verbindung, das daraufhin antwortete, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Gummikrümel aus der Ampullenkappe handelte, der durch unsachgemäßes Durchstechen mit einer Spritze abgebrochen war“, so Kabinettschef Katsunobu Kato am 31. August.

Medienberichten zufolge haben die japanischen Behörden diesbezüglich eine Untersuchung eingeleitet. Moderna und Takeda Pharmaceutical, das den Impfstoff in Japan vertreibt, gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie versicherten, dass sie beabsichtigen, so bald wie möglich eine transparente und umfassende Untersuchung darüber durchzuführen, wie es zu Verunreinigungen in einigen der Medikamente gekommen sein könnte.

Zusätzlich zu diesen Vorfällen überprüfen die Food and Drug Administration (FDA) und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die Risiken einer Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, bei Personen, die mit dem Moderna-Impfstoff geimpft wurden. Grundlage für die Überprüfung sind die Daten einer kanadischen Studie, die darauf schließen lassen, dass der Moderna-Impfstoff im Vergleich zu dem von Pfizer-BioNTech entwickelten Impfstoff für junge Menschen, insbesondere für Männer unter 30 Jahren, ein 2,5-mal höheres Myokarditis-Risiko birgt. Wie die Washington Post berichtet, haben die Behörden bereits früher vor dieser Nebenwirkung gewarnt und nun versprochen, die Öffentlichkeit zu informieren, falls neue Informationen auftauchen. Wie die Publikation in Erinnerung ruft, hat die FDA bereits im Juni eine Warnung zu den Impfstoffen von Pfizer und Moderna hinzugefügt, dass sie das Risiko einer Myokarditis erhöhen. Die Zeitung weist darauf hin, dass die Behörden sehr vorsichtig vorgehen, um eine Panik in der Öffentlichkeit zu vermeiden, insbesondere während der Ausbreitung der „Delta“-Variante, da die Behörden versuchen, mehr Amerikaner zur Impfung zu bewegen.

Mehr als 130 Menschen sind gestorben, nachdem sie in der Schweiz mit Comirnaty von Pfizer/BioNTech und Moderna gegen das Coronavirus geimpft wurden, berichtet die Swissmedic, eine Schweizer Überwachungsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte. Nach Angaben der Behörde waren bis zum 10. August 5.304 Fälle von unerwünschten Wirkungen bekannt, die höchstwahrscheinlich auf die Verwendung von Impfstoffen zurückzuführen sind. 1.934 Meldungen beziehen sich auf den Impfstoff Comirnaty von Pfizer/BioNTech und 3279 Meldungen auf den Impfstoff Moderna. Von allen Nebenwirkungen wurden 1.838 als schwerwiegend gemeldet.

Nach Angaben des ukrainischen Fernsehsenders Pervy Nezalezhny gibt es in der Ukraine Beschwerden über den amerikanischen Impfstoff Moderna. Eine 50-jährige Frau starb in Kiew an einem Coronavirus, nachdem ihr die erste Dosis dieses Medikaments injiziert worden war. Nach Angaben des Fernsehsenders erklärte der Leiter der Nationalen Ärztekammer der Ukraine, Serhiy Kravchenko, dass die Frau unmittelbar nach der Impfung, die sie nach ihrer Rückkehr aus einem Türkeiurlaub erhalten hatte, akut an dem Coronavirus erkrankte.

Ein anderes ukrainisches Medienorgan, Vesti, berichtete, dass das Land zu einem natürlichen Testgebiet für westliche Pharmakonzerne geworden ist. Und die Erprobung von Medikamenten gegen COVID-19 ist bei weitem nicht das einzige Profil, an dem sie arbeiten. Unter anderem testen die schwedischen Unternehmen AstraZeneca und Cyxone, die US-Unternehmen Atea Pharmaceuticals, AMGen, Octapharma, Merck & Co, das chinesische Unternehmen Shanghai Junshi Biosciences und das koreanische Unternehmen Celltrion ihre Medikamente, und die ukrainischen Unternehmen InterChem und Ecopharm testen die Wirksamkeit der in der Ukraine bekannten Medikamente Amixin und Flavovir gegen die Infektion mit dem Coronavirus. „Man geht davon aus, dass die Reserven in Mitteleuropa bereits erschöpft sind, und die Ukraine ist zu einer der Schatzkammern für klinische Versuche in der ganzen Welt geworden. Das niedrige Niveau der Gesundheitsversorgung zwingt die Bürger, diese Projekte mitzumachen und sie als Segen zu betrachten“, so Vadim Aristov, ein ukrainischer Spezialist für Infektionskrankheiten, gegenüber Vesti.

Die Kritik an dem Impfstoff von AstraZeneca wurde von der Zeitung The Independent veröffentlicht, die darauf hinwies, dass die britische Radiomoderatorin Lisa Shaw im Mai an einer Hirnblutung starb, kurz nachdem sie ihre erste Dosis des Medikaments erhalten hatte. Die Ärzte stellten fest, dass ihr Tod etwas mehr als drei Wochen nach der Impfung eingetreten war. Eine neue Untersuchung hat bestätigt, dass die Ursache für den Tod der 44-jährigen Frau eine Nebenwirkung der Coronavirus-Impfung war.

Was die Wirksamkeit der von westlichen Ländern hergestellten Impfstoffe betrifft, so verliert einer der weltweit beliebtesten Impfstoffe, Pfizer-BioNTech, der angeblich den besten Schutz gegen das Coronavirus bietet, rasch seine Wirksamkeit gegen den „Delta“-Stamm, berichtet Al Arabiya. Dies geht aus einer Studie hervor, die britische Forscher in Zusammenarbeit mit dem Office for National Statistics (ONS) und dem britischen Department of Health and Social Care (DHSC) durchgeführt haben. Darüber hinaus wurde in Ländern, in denen das Medikament verwendet wurde, beschlossen, dass diejenigen, die bereits geimpft wurden, eine zusätzliche Dosis erhalten sollten. In der Studie wurde auch ein Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford getestet, der im Vereinigten Königreich, in Europa und anderswo weit verbreitet ist, und es wurde ein Rückgang seiner Wirksamkeit festgestellt.

Bei achttausend Israelis, die mit dem Medikament von Pfizer geimpft wurden, war die Antikörperkonzentration nach sechs Monaten um das Zehnfache gesunken. Dies geht aus einer Studie einer Gruppe von Wissenschaftlern hervor, die die Ergebnisse auf medRxiv veröffentlicht hat.

Vor diesem Hintergrund weist die norwegische Zeitschrift Forskning darauf hin, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erfolgreich mit Sputnik V oder drei chinesischen Impfstoffen gegen Coronaviren geimpft worden sind. Dennoch sind sie in Europa noch nicht zugelassen. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Sputnik V ein vielversprechender Impfstoff ist und gegen die Delta-Variante wirksam ist. Dies bestätigte John Moore, ein Immunologe vom Weill Cornell Medical College, gegenüber der Fachzeitschrift Science. Seine Objektivität wird dadurch bestätigt, dass er keinerlei Verbindung zu der Organisation hat, die den Impfstoff entwickelt hat – dem Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Russland.

Unter diesen Umständen wird die Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow vom 17. August in seiner Rede vor Dozenten und Studenten der Immanuel Kant Baltic Federal University über die offensichtliche Politisierung der Verzögerung bei der Registrierung russischer Impfstoffe gegen das Coronavirus im Westen verständlicher.