Die Geschichte zum Hanta-Virus ist geschickt durchkonstruiert

Peter Haisenko

„Sie“ haben gelernt aus dem Verlauf der Corona-Plandemie. Nicht, dass sie eingesehen hätten, dass man so einen Zirkus nie wieder machen darf. Im Gegenteil haben sie es diesmal von Anfang an nach dem Muster Corona aufgebaut, nur verfeinert.

So, wie das Corona-Virus seit einem halben Jahrhundert bekannt ist, gilt das auch für das Hanta-Virus. Für das Corona-Virus gilt, dass die meisten Menschen bereits eine natürliche Immunität aufgebaut hatten, weil es das Virus schon so lange gibt. So brauchte man eine neue Variante für das Corona-Virus, für die die natürliche Immunität nicht mehr als ausreichend bezeichnet werden konnte. Und viele weitere, um das Programm am Laufen zu halten. Die Milliarden Spritzen mussten appliziert werden. Die Ungeimpften sind aber nicht verstorben, wie es manch ein „Fachmann“ angedroht hatte. Im Gegenteil sind Tausende an den Spritzen verstorben oder leiden noch heute an „Impfschäden“. Die hohen Krankheitsquoten, die mit dem Beginn der Corona.Spritzen unübersehbar sind, legen davon