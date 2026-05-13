Die großen Lügen (Teil 9) – Corona VIII: Affentheater Preisverleihungen

Uwe Froschauer

Mit Mechanismen wie Preisverleihungen versuchen die Eliten und ihre Marionetten — alias Regierungen —, der Autorität von ausgesuchten Personen noch mehr Ausstrahlung bei der Herde zu verleihen. Sie sichern sich mit Auszeichnungen und Orden zudem die Gefolgschaft der ausgezeichneten „Intellektuellen“ und „Wissenschaftler“.

Preisverleihungen an Unverdiente sind ein wesentlicher Bestandteil des Imperiums der Lügen.

Christian Drosten

Der Virologe war während der Corona-Pandemie zugleich wissenschaftliche „Autorität“ und öffentliche Projektionsfläche. Kaum ein Forscher und Berater mit