Die Globalisten führen einen Krieg um die Welt: Alex Jones schlüsselt den Great Reset auf

In diesem Video interviewe ich Alex Jones, Moderator der „The Alex Jones Show“ und Gründer von Infowars.com, über sein neues Buch „The Great Reset: And the War for the World„. Jones war einer der Ersten, der von der massiven Zensur betroffen war.

Im August 2018 war er bereits einheitlich von Apple, Facebook, Google und Twitter entfernt worden. Sie alle hatten ihn innerhalb weniger Tage ins Visier genommen und deplatformed. Natürlich wurden im darauffolgenden Sommer auch Hunderte und ich andere Websites auf ähnliche Weise entfernt. Jones war jedoch der erste, und er hatte ein riesiges Publikum, denn er gehörte zu den 1.000 meistbesuchten Websites der Welt, nicht nur in den USA.

Zensur durch ‚Lawfare‘

(Lawfare ist die Nutzung von Rechtssystemen und Institutionen, um einen Gegner zu schädigen oder zu delegitimieren oder um Einzelpersonen von der Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte abzuhalten)

Insgesamt wurden mehr als 50 Klagen gegen ihn eingereicht, und zwar in zwei verschiedenen Gerichtsbarkeiten. In dem obigen Video gibt Russel Brand eine solide Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Wie Jones anmerkt: „Es ist einfach historisch, was da passiert“. Wie nicht anders zu erwarten, hat er Millionen von Dollar ausgegeben, um sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen, und in jüngster Vergangenheit Konkurs angemeldet.

„Es ist ihr Plan, uns auszuschalten“, sagt er. „Ich mache mir keine Sorgen um mich. Ich möchte Infowars so lange wie möglich auf Sendung halten, aber wir haben Recht bekommen. Die Neue Weltordnung ist da. Die globale Regierung ist da. Die Entvölkerungsagenda, die Zwangsimpfungshölle, die offenen Grenzen, die Abwertung der Währung – all das ist bereits da. Ich bin also nur ein Symptom der Krankheit, und die Tatsache, dass sie jeden ausschalten wollen …

Der Große Reset ist ein Krieg um die Weltherrschaft

In Fortsetzung seiner Bemühungen, die Menschen auf die globale Versklavungsagenda aufmerksam zu machen, schrieb Jones „The Great Reset: And the War for the World“. „Ich habe diesen Titel gewählt, weil sich die Globalisten in einem Krieg um die Welt befinden, eine planetarische Regierung, eine totale Übernahme“, sagt er.

Es ist im Grunde eine Zusammenstellung von Jones‘ Notizen, Dokumenten und Aufnahmen, um zu veranschaulichen, wie die Übernahme begann, wie sie umgesetzt wird und zu welchem Zweck. Wie Jones glaube auch ich, dass die Menschen auf der Welt gerade an einem Scheideweg stehen. Die Entscheidung, die getroffen werden muss, lautet, ob wir eine menschenfreundliche Zukunft haben werden oder eine transhumanistische Technokratie, eine biomedizinische Tyrannei, in der man keinerlei Rechte hat.

Und wenn die Menschheit nicht aufwacht und sich dagegen organisiert, haben wir keine Hoffnung. Aber der Plan ist so teuflisch und so öffentlich, dass wir ihn zu Fall bringen können – und wir werden es auch tun – wenn wir nur zugeben, dass er stattfindet, und anfangen, uns zu mobilisieren und zu organisieren.

„Jetzt wollen sie mit dieser ganzen biomedizinischen Tyrannei die Kontrolle über unsere Körper erlangen. Das ist das Unglaubliche an Klaus Schwab und [Professor Yuval Noah] Harari und all den anderen Leuten, die wir zitieren – sie geben zu, dass sie eine wissenschaftliche Revolution planen und dass der Mensch im Jahr 2047 überflüssig sein wird.

Das ist das Unglaubliche: Diese Übernahme des Planeten durch die Megakonzerne und dieser Versuch, die menschliche Spezies zu erobern und uns in [so etwas wie] fabrikmäßig gezüchtete Menschen zu verwandeln, die sie kontrollieren und programmieren – diese Brave New World 2.0 – liegt offen zutage.

„Es deckt jeden Aspekt des Great Reset ab. Und es ist voll von Zitaten, Aussagen und Dokumenten. In der Tat wird jede Aussage in dem Buch durch ihre Eingeständnisse untermauert.

Solide Erfolgsbilanz

Ein Problem, wenn man allen anderen zu weit voraus ist, ist, dass einem nur wenige glauben. Seit über einem Jahrzehnt schlägt Jones Alarm und warnt davor, dass das, was wir heute erleben, kommen wird. Oft klang es zu verrückt, um wahr zu sein, und obwohl er mit seinen Prognosen nicht zu 100 % richtig lag, ist seine Erfolgsbilanz erstaunlich gut.

Jones zufolge wusste er von der Existenz dieser „Deep State“-Kabale, weil seine Eltern beide unersättliche Leser von politischen Wissenschaften, Wissenschaftszeitschriften und Informationen im Allgemeinen waren. Schon in jungen Jahren interessierte sich Jones für Bücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, Cecil Rhodes, Rhodesien und das Diamantenmonopol, das Römische Reich und andere historische Ereignisse.

„Ich hatte also ein Verständnis der realen Geschichte und der Tatsache, dass es in der Welt Eliten und herrschende, kontrollierende Oligarchien gab. Natürlich hatte ich ‚Brave New World‘ und ‚Brave New World Revisited‘ gelesen – das war ein Sachbuch, in dem Huxley erklärt: ‚Mein Buch von 1932 ist das, was meiner Meinung nach irgendwann nach dem Jahr 2000 passieren wird; das ist unser Ziel.‘

Sie lesen also dieses dystopische Buch über die wissenschaftliche Diktatur aus dem Jahr ’32, und dann erklärt er: „Das ist es, was die Technokraten wirklich planen. Das ist es, was wir entwickelt und vorbereitet haben.‘

Ich bin seit 28 Jahren auf Sendung, seit ich 21 Jahre alt war. Und vieles davon kam mir verrückt vor, denn damals war vieles davon eher akademisch – dass sie eine Weltregierung einrichten würden. Sie wollten Kohlenstoffsteuern erheben …

Ich war auf Sendung und habe einfach gelesen, was sie vorhatten zu tun. Jetzt sind wir hier, über 20 Jahre später, und sie fangen tatsächlich an, es umzusetzen. Wir gehen jetzt von der Beta-Phase zum Betrieb über. Es hört sich also an, als wäre ich ein Prophet , aber das bin ich wirklich nicht. Es ist nur so, dass die meisten Leute das Zeug nicht gelesen haben, als es in den MIT-Journalen stand, als es eher akademisch war.

Jetzt, wo es in die operative Phase übergeht, fangen die Leute wirklich an, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was ich vor 10, 20, 25 Jahren gesagt habe. Es gibt virale Videos … in denen ich sage, was in den nächsten 10, 20 Jahren kommen wird, aber auch hier lese ich aus ihren eigenen Aussagen. Sie sind diejenigen, die das alles geplant haben.

Wir haben Joe Biden, der vor 15 Jahren im Senat sagte: „Bald werden Sie einen Mikrochip unter Ihrer Haut haben, den Sie kaufen und verkaufen können. Nun, er traf sich mit der Bilderberg-Gruppe und der Davos-Gruppe, und das war ihr Plan. Er wusste also, dass es kommen würde.“