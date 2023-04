Russland ist immer noch am Great Reset beteiligt

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

„Russland und der Great Reset – Widerstand oder Komplizenschaft?“ – ein Jahr später

Vor zwölf Monaten (plus ein paar Tage) nahmen wir an einer von Whitney Webb und Kit Knightly moderierten Diskussionsrunde teil: „Russia & the Great Reset – Resistance or Complicity?“

Eine kurze Zusammenfassung unserer Position („Yes, Russia is complicit in the Great Reset“; 3. April 2022) wurde schnell zum zweitmeistgelesenen Artikel in diesem Blog.

Im Juli griffen wir dieses brisante Thema erneut auf (Resetting Without Schwab: Russia & the Fourth Industrial Revolution) und nutzten Klaus Schwabs Future of the Fourth Industrial Revolution (2018), um uns durch Moskaus technokratische Machenschaften zu führen.

Anyway. Wir hielten es für angemessen und lehrreich, den einjährigen Jahrestag der Zoom-Debatte zu nutzen, um unsere Prognosen zu aktualisieren.

Was folgt, ist ein Nachtrag zum Artikel vom Juli, der die gleichen Kategorien des Great Reset verwendet: digitale Währungen, sichere (und intelligente) Städte, genetische „Impfstoffe“ und nachhaltige Entwicklung.

Digitale Währungen

Ein Gesetzespaket über den digitalen Rubel durchläuft derzeit die Staatsduma. Ursprünglich sollte die Gesetzgebung bis zum 1. April verabschiedet werden, nun wird sie voraussichtlich bis Anfang Mai verabschiedet.

Dreizehn russische Banken nehmen an einem Pilotprojekt für den digitalen Token teil. Wenn der Testlauf erfolgreich verläuft, könnte der CBDC der Bank von Russland innerhalb von 3 bis 5 Jahren für soziale Zahlungen, einschließlich Renten, verwendet werden, berichtete die Iswestija Ende März.

Die rückverfolgbare, programmierbare Währung wurde der Öffentlichkeit als Instrument zur Umgehung von Sanktionen und zur Verringerung der Korruption angepriesen.

Wie wir kürzlich (am 29. Januar und am 28. März) dargelegt haben, glauben russische Aktivisten und Kommentatoren, insbesondere in den patriotischen/konservativen Medien, nicht daran.

Quelle: Katjuscha.org. 17. Januar 2023

Quelle: Tsargrad.tv. 19. Februar 2023

Selbst in den Putin-freundlichen Medien wird die Behauptung, der digitale Rubel werde die Verschwendung und den Betrug der Regierung ausmerzen, nicht ernst genommen.

Die „Schrauben werden angezogen“ für normale Bürger, während es immer Schlupflöcher für „Diener des Volkes“ geben wird, sagte Zargrad-TV-Moderator Juri Pronko in einer Sendung am 9. März.

Zwei Wochen später deutete Pronko an, dass es Wunschdenken sei, zu glauben, der digitale Rubel würde freiwillig bleiben.

„Alles ist also freiwillig. Wir wissen jedoch aus der Geschichte, dass vieles, was auf freiwilliger Basis begann, innerhalb kürzester Zeit zur Pflicht wurde. Die Geschichte der COVID-Impfungen, an die sich heute niemand mehr erinnert, ist ein anschaulicher Beweis dafür“, witzelte der Journalist am 25. März.

Sichere (und intelligente) Städte

Das russische Programm „Sichere Stadt“ nutzt „organisatorische, informatorische, analytische, prädiktive und andere methodische, technische und technologische Lösungen, um die Sicherheit und nachhaltige Entwicklung der Städte zu gewährleisten“.

Das landesweite Netz von CCTV-Kameras, das durch Gesichtserkennungstechnologie unterstützt wird, wird immer größer und ausgefeilter.

Eine einfache Yandex-Suche ergab, dass in den letzten zwei Wochen eine Vielzahl von Aktivitäten stattgefunden hat.

Die Region Tjumen plant, ihr Safe-City-Netzwerk mit 4.500 CCTV-Kameras um 378 Kameras zu erweitern, schrieb Fedpress.ru am 24. März.

Die Stadtverwaltung von Woronesch arbeitet derzeit an der Fertigstellung eines „Öko-Viertels“, wie lokale Medien am 25. März berichteten:

Das digitale Viertel wird „intelligente“ Gegensprechanlagen mit Gesichtserkennung, Parkeingänge mit Nummernschilderkennung, Videoüberwachung und Smartphone-Ladestationen im Hof umfassen.

Am 28. März gab die Regierung der Oblast Leningrad bekannt, dass 3.013 Überwachungskameras an das Safe-City-System der Region angeschlossen worden sind.

Bis Juli werden die Videoüberwachungskameras in Bildungseinrichtungen „in ein einziges Safe-City-System integriert, das es ermöglichen wird, junge Leningrader vor Bedrohungen von außen zu schützen“, so die Regionalregierung in einer Presseerklärung.

Die Region Nowgorod hat im Jahr 2022 146 Überwachungskameras installiert, womit sich die Gesamtzahl der CCTV-Kameras in ihrem Safe-City-Programm auf 700 erhöht.

„Öffentliche Bereiche in Weliki Nowgorod und den Regionen der Region werden rund um die Uhr überwacht“, hieß es am 29. März in einem lokalen Medienbericht.

Ab dem 1. April werden auch die Schulen in Rostow in das Safe-City-System der Stadt integriert.

Quelle: Bloknot-rostov.ru

Das in der (für russische Verhältnisse) winzigen Republik Tschuwaschien installierte Safe-City-Netz überwacht mehr als 1.300 Orte; die Kameras analysieren die Daten mithilfe von Algorithmen und KI in Echtzeit. Notruf- und Versorgungsdienste werden bis Ende 2023 an das System angeschlossen sein, berichtete Versia.ru am 7. April.

Die Einführung biometrischer ID– und „Temperaturkontrollsysteme“ in Schulen ist wohl der besorgniserregendste Aspekt des Safe/Smart City-Programms.

„Der Punkt ist, dass der Bildungssektor in einen Markt für digitale Unternehmen verwandelt wird“, sagte Olga Chetverikova, Direktorin des Heritage of the Fatherland Traditional Values Support Fund, im Oktober. „Und wenn wir uns die angekündigten Wettbewerbe ansehen: für Videoaufnahmegeräte in Moskau – mehr als 2 Milliarden Rubel. Ein Wettbewerb für die Lieferung von Geräten zum Screening des Körpers – 392 Millionen Rubel. Es wird deutlich, dass es sich hier um ein Geschäft handelt, das absolut nichts für die Kinder tut, weder im Hinblick auf die Bildung, noch auf die Gesundheit, noch auf die Sicherheit, aber es ist von großem Interesse für kommerzielle IT-Strukturen.“

Genetische „Impfstoffe“

Ende September gab das Gamaleya-Zentrum – die angebliche Geburtsstätte des AstraZeneca-Klons Sputnik V – bekannt, dass es mit der Arbeit an einem eigenen mRNA-Impfstoff beginnen werde.

„Die Technologie der mRNA-Impfstoffe hat einen sehr wichtigen Vorteil: Sie kann mindestens jeden Monat verabreicht werden“, erklärte Denis Logunov, der stellvertretende Direktor von Gamaleya.

Er fügte hinzu, dass die mRNA-Impfungen von Moderna und Pfizer nachahmenswerte Beispiele seien, da sie beide „nach drei bis vier Impfungen eine starke Immunität verleihen“.

Quelle: TASS

Einen Tag später enthüllte das staatliche Vector-Institut seine eigenen Pläne zur Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs.

„Die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ist ein vielversprechender Bereich in der ganzen Welt. Es wird erwartet, dass die Vorteile des zu entwickelnden Impfstoffs gegenüber den bereits existierenden russischen Impfstoffen … in der Sicherheit, der Geschwindigkeit der Produktion und den Kosten der Medikamente liegen werden“, berichtete TASS unter Berufung auf einen stellvertretenden Direktor des Instituts.

Quelle: TASS

Das Gesundheitsministerium hat andere Wege gefunden, um die „Sicherheit“ und die „Geschwindigkeit der Produktion“ von Impfstoffen zu erhöhen.

Im Oktober verabschiedete das Ministerium neue Vorschriften, die eine beschleunigte Zulassung von „aktualisierten“ COVID-Impfungen ermöglichen. Gamaleya, Vector und andere russische Impfstoffentwickler müssen ihre „verbesserten“ Formeln nur noch an „50 gesunden Freiwilligen“ testen. Um das Verfahren zu beschleunigen, können die Protokolle für diese „klinischen Versuche“ sofort beginnen, so dass die übliche Prüfung durch die staatlichen Aufsichtsbehörden umgangen wird.

Das neue und verbesserte Zulassungsverfahren wird zwischen 16 und 38 Tagen dauern.

Gamaleya-Direktor Alexander Gintsburg sagte im Januar, dass Sputnik V „alle 9-10 Monate“ aktualisiert werden müsse, und fügte hinzu, dass sein Team bereits einen Impfstoff gegen den so genannten „Kraken“-Stamm entwickle.

Einen Monat später gab Gintsburg bekannt, dass sein neuer COVID-„Impfstoff“ für Kinder im Alter von 6-11 Jahren die Sicherheits- und Wirksamkeitstests mit Bravour bestanden hat.

COVID ist in Russland aus den Schlagzeilen verschwunden, was also soll das alles?

Nachhaltige Entwicklung

Vor kurzem haben wir einen Bericht über Russlands anhaltende Romantik mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und der ESG-Agenda veröffentlicht, dabei aber einige merkwürdige Entwicklungen übersehen.

„[Russische] Banken erklären, dass sie weiterhin die ESG-Strategie verfolgen werden, trotz der Isolierung durch westliche Rating- und Analyseagenturen, die sich mit der Agenda für nachhaltige Entwicklung befassen“, schrieb Banking Review am 7. Oktober.

Von Juli 2021 bis Juli 2022 verdreifachte sich das Portfolio der ESG-Kredite russischer Banken und erreichte 1,2 Billionen Rubel, berichtete das Blatt.

Die anhaltende Begeisterung für alles, was mit ESG zu tun hat, kam in einem von der russischen Handelskammer im November veröffentlichten Kommentar zum Ausdruck.

Quelle: tpprf.ru

Am 6. April lobte der erste stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sberbank, Alexander Vedyakhin, die ESG-Agenda und sagte voraus, dass sie „die Zukunft des Planeten für die nächsten Jahrzehnte bestimmen“ werde.

Quelle: irkutskmedia.ru

Was die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) betrifft: Die zweite Phase des russischen Fahrplans für die Umsetzung der SDGs begann 2023. Fünfzig Städte mit einem einzigen Wirtschaftszweig in Russland werden an einem Projekt teilnehmen, das „Gesellschaft, Umwelt und Ökologie“ überwacht. Jede Kommune erhält einen maßgeschneiderten Plan, der zur Verwirklichung der von den Vereinten Nationen angestrebten Utopie beitragen soll.

Russlands Bestreben, die SDGs zu erreichen, erhielt Ende Dezember großen Auftrieb, als der russische Präsident Wladimir Putin das einheitliche biometrische System als Gesetz unterzeichnete.

Die zentrale biometrische Datenbank wurde von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der Agentur der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien, für ihre besonders nachhaltigen Eigenschaften ausgezeichnet.

Nachwort

Erschwerend kommt hinzu, dass Putin immer noch mit Herman Gref zusammen ist, dem Schwab-anbetenden Banker, der für nicht weniger als 50 % all der oben aufgeführten ekelhaften Dinge verantwortlich ist.

Völlig inakzeptabel. Quelle: Kreml.ru .24. November 2022

Wir denken immer noch, dass Russland ein schöner, ruhiger Ort ist, um Kartoffeln anzubauen und geduldig darauf zu warten, dass die empfindungsfähigen Chatbots alle ausrotten.

Am Ende wird es nur Sie, die Chatbots und die Kartoffeln geben. Die Chatbots werden dich als Haustier behalten; zum Spaß werden sie sofort ein Javascript-Programm programmieren, das dir alle 15 Sekunden eine Kartoffel in den Mund schiebt, für immer.

Aber ja, Russland ist immer noch mitschuldig. In großem Stil.