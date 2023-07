Die Globalisten sind dabei, wirklich große Schritte zu unternehmen, die die Funktionsweise unserer Gesellschaft grundlegend verändern würden

Während alle anderen abgelenkt sind, machen die Globalisten absolut gewaltige Schritte. Ich habe bereits über das neue weltweite System der UNO zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“ geschrieben und über ihren Wunsch, ein globales System der digitalen Identifizierung einzuführen, das an unsere Bankkonten gebunden ist. Mir ist klar, dass diese Dinge sehr verrückt klingen, aber sie werden nicht im Geheimen durchgeführt. In der Tat sind die Globalisten sehr stolz auf das, was sie tun. Aber nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist sich dieser heimtückischen Agenda, die sie durchsetzen, überhaupt bewusst, und so gibt es kaum eine Debatte darüber.

Letztendlich wollen die Globalisten ein System schaffen, das ihnen buchstäblich die totale Kontrolle über alles geben würde.

Traurigerweise übertreibe ich kein bisschen.

So hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich einen „Entwurf“ veröffentlicht, in dem die Schaffung eines „einheitlichen Hauptbuchs“ gefordert wird, in dem schließlich das Eigentum an allen Vermögenswerten auf dem gesamten Planeten erfasst werden soll. Im Folgenden finden Sie einen längeren Auszug aus diesem „Entwurf“, der direkt von der offiziellen Website der BIZ stammt…

In diesem Kapitel wird ein Konzept für ein künftiges Geldsystem vorgestellt, das das Potenzial der Tokenisierung nutzt, um das Alte zu verbessern und das Neue zu ermöglichen. Die Schlüsselelemente des Konzepts sind CBDCs, tokenisierte Einlagen und andere tokenisierte Ansprüche auf finanzielle und reale Vermögenswerte. Das Konzept sieht vor, dass diese Elemente in einer neuen Art von Finanzmarktinfrastruktur (FMI) – einem „Unified Ledger“ – zusammengeführt werden.4 Die Vorteile der Tokenisierung könnten in einem Unified Ledger aufgrund der Endgültigkeit der Abrechnung, die sich aus der Tatsache ergibt, dass das Zentralbankgeld am selben Ort wie andere Forderungen liegt, voll ausgeschöpft werden. Ein solcher gemeinsamer Ort, der das Vertrauen in die Zentralbank stärkt, hat großes Potenzial, das Geld- und Finanzsystem zu verbessern. Ein einheitliches Hauptbuch verändert die Art und Weise, wie Vermittler interagieren, um die Endnutzer zu bedienen. Durch die Programmierbarkeit und die Fähigkeit der Plattform, Transaktionen zu bündeln („Composability“), ermöglicht ein Unified Ledger die Automatisierung und nahtlose Integration von Abläufen bei Finanztransaktionen. Dies verringert die Notwendigkeit manueller Eingriffe und Abstimmungen, die sich aus der traditionellen Trennung von Nachrichtenübermittlung, Clearing und Abrechnung ergeben, und beseitigt so Verzögerungen und Unsicherheiten. Das Ledger unterstützt auch die gleichzeitige und unmittelbare Abrechnung, wodurch Abrechnungszeiten und Kreditrisiken verringert werden. Die Abrechnung in Zentralbankgeld gewährleistet die Einheitlichkeit des Geldes und die Endgültigkeit der Zahlungen.

Da sich alles an einem Ort befindet, bietet ein einheitliches Hauptbuch einen Rahmen, in dem ein breiteres Spektrum an bedingten Aktionen automatisch ausgeführt werden kann, um Informations- und Anreizprobleme zu überwinden. Auf diese Weise könnte die Tokenisierung das Universum der möglichen Vertragsergebnisse erweitern. Das Unified Ledger öffnet somit den Weg für völlig neue Arten wirtschaftlicher Vereinbarungen, die heute aufgrund von Anreiz- und Informationsfriktionen unmöglich sind. Die letztendliche Umgestaltung des Finanzsystems wird nur durch die Vorstellungskraft und den Einfallsreichtum der Entwickler, die auf dem System aufbauen, begrenzt sein, so wie das Ökosystem der Smartphone-Apps die Erwartungen der Plattformentwickler selbst weit übertroffen hat.

Wer würde also die Kontrolle über dieses „einheitliche Hauptbuch“ haben?

Unnötig zu erwähnen, dass es die Globalisten wären.

Und wie Mike Adams betont hat, würde dies bedeuten, dass „Ihr Eigentum an Vermögenswerten jederzeit widerrufen oder geändert werden kann“…

Dieser neue Plan beschreibt ein orwellsches, von Globalisten geführtes „einheitliches Hauptbuch“, das das Eigentum an allen Vermögenswerten (Girokonten, Immobilien, Anleihen, Aktien usw.) auf einer zentralisierten, von Globalisten geführten Börse aufzeichnet. Alle Vermögenswerte werden „tokenisiert“, ein Prozess, den die BIZ als „Aufzeichnung von Ansprüchen auf finanzielle oder reale Vermögenswerte, die in einem traditionellen Hauptbuch existieren, auf einer programmierbaren Plattform“ beschreibt. Dieses einheitliche Hauptbuch wird „programmierbare“ Einträge aufweisen, was bedeutet, dass Ihr Eigentum an Vermögenswerten jederzeit widerrufen oder geändert werden kann, je nach den Social-Engineering-Wünschen der Globalisten.

Das Eigentum an allen Vermögenswerten auf dem gesamten Planeten würde durch ihr „einheitliches Hauptbuch“ bestimmt werden, und wenn du ein wirklich böser Junge oder ein böses Mädchen bist, könnten sie einfach das Eigentum an allem, was dir gehört, auf jemand anderen übertragen.

Mit nur ein paar Klicks würden Sie „nichts besitzen“ und wären ein totaler Außenseiter.

Natürlich ist dies nur ein Element der globalistischen Agenda.

Sie wollen der UNO auf dem „Gipfel der Zukunft“ im September 2024 auch noch nie dagewesene Notstandsbefugnisse erteilen…

Die mächtigen Vereinten Nationen versuchen nun, ihren Einfluss auf der ganzen Welt zu vergrößern, indem sie globale „Notstandsbefugnisse“ an sich reißen, und Präsident Joe Biden unterstützt ihren Vorschlag. Interessanterweise würde der Vorschlag der Vereinten Nationen im September 2024 beginnen, nur zwei Monate vor den mit Spannung erwarteten Parlamentswahlen in den Vereinigten Staaten.

Die globale Organisation wird einen „Zukunftsgipfel“ veranstalten, auf dem die angeschlossenen Nationen einen sogenannten „Pakt für die Zukunft“ verabschieden werden.

Der Pakt für die Zukunft enthält eine Bestimmung, die eine „Notfallplattform“ für die Vereinten Nationen schafft, wenn ein großer „globaler Schock“ eintritt.

Wenn es also eine weitere globale Pandemie, einen Weltkrieg, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch oder eine andere Art von weltweitem Notfall gibt, würden die Vereinten Nationen plötzlich allen sagen, was zu tun ist…

Die Notfallplattform würde der internationalen Organisation in Zeiten der Not Macht über alle Nationen verleihen. Eine solche Befugnis ist nach Ansicht der Vereinten Nationen erforderlich, um „sicherzustellen, dass alle beteiligten Akteure Verpflichtungen eingehen, die einen sinnvollen Beitrag zur Reaktion leisten können, und sie für die Einhaltung dieser Verpflichtungen zur Rechenschaft gezogen werden“.

Dem Vorschlag der Vereinten Nationen zufolge könnte der Generalsekretär die Notfallplattform bei Bedarf verlängern, auch wenn ihre Dauer auf einen „begrenzten Zeitraum“ festgelegt ist. Eine solche Entscheidung würde ohne die Zustimmung der Mitgliedsstaaten getroffen werden.

Wollen Sie wirklich, dass die UNO diese Art von Macht hat?

Leider unterstützen Joe Biden und seine Lakaien diesen Vorschlag uneingeschränkt.

Biden ist seit Langem dafür bekannt, alles zu tun, was die Globalisten wollen, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie versuchen, diesen Vorschlag vor den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA durchzudrücken.

Gegenwärtig ist Biden nur noch eine Hülle seines früheren Selbst. Er ist zu einem verrückten alten Mann verkommen, der regelmäßig Mitarbeiter beliebiger Art mit Obszönitäten anbrüllt…

Präsident Joe Biden ist hinter verschlossenen Türen so jähzornig, dass er Mitarbeiter anschreit und Obszönitäten ausstößt, wie ein neuer Bericht vom Montag zeigt. In der Tat ist sein Temperament so schlimm, dass einige Mitarbeiter versuchen, Treffen mit ihm allein zu vermeiden oder einen Kollegen mitzubringen, um die Situation zu entschärfen, berichtete Axios.

Mit einem so schwachen Führer im Weißen Haus sehen die Globalisten eine Gelegenheit, ihre Agenda wie nie zuvor voranzutreiben.

Und wenn sie ihren Willen durchsetzen, wird unsere gesamte Gesellschaft völlig auf den Kopf gestellt werden.

Lassen Sie mich noch ein weiteres Beispiel anführen. Eine globalistische Organisation namens Arup Group, die enge Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum unterhält, schlägt tatsächlich ein vollständiges und totales Ende des privaten Autobesitzes vor…

Beim Bau müssen die Städte die Art der Gebäude und der Infrastruktur sowie die verwendeten Materialien ändern. Im Verkehrsbereich muss der private Autobesitz aufhören, und die gemeinsam genutzten Fahrzeuge, die ihn ersetzen, müssen weniger Material verbrauchen und langlebiger sein. Die Stadtbewohner müssen sich auch weitgehend pflanzlich ernähren, das Fliegen weitgehend durch weniger energieintensive Formen des Langstreckentransports ersetzen, den Konsum von Kleidung und Textilien ändern und Elektronik und Haushaltsgeräte länger nutzen.

Diese Leute sind wahnsinnig, aber sie werden so lange an die Grenzen gehen, bis sie jemand aufhält.

Wenn Sie vorhaben, sich dem zu widersetzen, was sie tun, sollten Sie Stellung beziehen, solange Sie noch die Freiheit haben, dies zu tun.

Wir leben in einer der kritischsten Zeiten der Menschheitsgeschichte, und wir benötigen Männer und Frauen mit Mut, die bereit sind, die Wahrheit zu sagen.

Denn Lüge und Täuschung sind in diesen Tagen scheinbar allgegenwärtig, und die Finsternis um uns herum wächst in einem Tempo, das absolut atemberaubend ist.