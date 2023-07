Umfassende Studie zeigt: Es gibt NULL Amisch-Kinder, die an Krebs, Diabetes oder Autismus erkrankt sind – WARUM IST DAS SO?

Die derzeitige Bevölkerung der Amish in Amerika nähert sich schnell der 400.000-Marke. Die größten Gruppen befinden sich in Pennsylvania mit 90.000 Menschen und in Ohio mit 82.000 Menschen. Die Amish haben sich in 32 Bundesstaaten der USA niedergelassen und haben im Durchschnitt sieben Kinder pro Familie, was zu einem schnellen Bevölkerungswachstum führt. In einer kürzlich durchgeführten umfassenden Studie von Steve Kirsch, die im Juni 2023 dem Senat des Bundesstaates Pennsylvania vorgelegt wurde, wurde festgestellt, dass bei den Amish-Kindern, die zu 100 Prozent ungeimpft sind, nur sehr wenige oder gar keine häufigen chronischen Erkrankungen auftreten.

Diese chronischen Krankheiten, auch als vermeidbare Krankheiten und Störungen bekannt, betreffen fast alle geimpften Kinder und viele Amerikaner. Zu diesen Erkrankungen gehören Autoimmunerkrankungen, Herzkrankheiten, Diabetes, Asthma, ADHS, Arthritis, Krebs und natürlich… Moment mal… Autismus (denken Sie an das ASD und Asperger-Syndrom) [Quelle].

Experten sagten aus, wie gesund Amisch-Kinder im Vergleich zu geimpften amerikanischen Kindern sind

Vielleicht ist es gut, Menschen zu entmutigen, sich impfen zu lassen, vorwiegend für diejenigen, die für Impfungen sind und denken, dass alle, die natürliche Gesundheit befürworten, Verschwörungstheoretiker sind. Sie behaupten, dass sie durch den Einsatz von schmutzigen Impfstoffen Krankheiten und Störungen verbreiten und dass Impfungen zu Verletzungen und Todesfällen führen können. Während der Zeugenaussage erklären Gesundheitsexperten, warum es bisher keinen Bericht über die allgemeine Gesundheit der Amish-Kinder gibt: Nach langjährigen Untersuchungen haben sie festgestellt, dass ein solcher Bericht verheerende Auswirkungen haben würde. Er würde zeigen, dass die CDC der Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg geschadet hat, ohne darauf hinzuweisen und alle Daten verschwiegen hat.

Dr. Peter McCullough, ein führender amerikanischer Kardiologe mit Bergen von begutachteten und veröffentlichten Arbeiten, hat vor dem US-Senat und vor Gesetzgebern in den ganzen USA über die Gefahren von Impfstoffen, einschließlich der COVID-19 Genmutationsimpfungen, ausgesagt. Apropos Pandemie: Die Amish haben sich NICHT abgeschottet, sie haben KEINE bakterienfördernden Masken aufgesetzt und sie haben sich ganz sicher NICHT gegen die Wuhan-Laborgrippe „geimpft“. Sie ignorierten jedes einzelne von der CDC und Fauci propagierte Mandat und Protokoll, einschließlich der tödlichen Klumpenimpfungen (weil sie es besser wussten, als sich mit Millionen von giftigen, klebrigen Spike-Proteinen und Graphit-Nanopartikeln zu impfen).

Stell dir vor, was passiert ist? Die Amischen hatten eine 90-mal höhere Chance, COVID zu überleben, als der Rest von Amerika. Fast niemand spricht darüber, außer den Anhängern der natürlichen Gesundheit. Wenn du etwas darüber in den sozialen Medien postest, wirst du direkt blockiert, auf eine Liste gesetzt und als „Falschinformation“ oder „Unwahrheit“ bezeichnet.

Warum ist es so wichtig, dass wir Impfstoffe wie die Pest vermeiden? Schau dir einfach mal an, welche verrückten Inhaltsstoffe in Impfstoffen enthalten sind: Stoffe zur Konservierung, Stoffe zum Vermischen, zusätzliche Hilfsstoffe, gentechnisch veränderte Bakterien, veränderte Viren und Chemikalien, die Unfruchtbarkeit verursachen können. All diese Inhaltsstoffe sind offen angegeben. Niemand sollte jemals diese Inhaltsstoffe in seinen Körper gespritzt bekommen, ohne dass die natürlichen Schutzschilde des Körpers wie Haut, Lunge und Verdauungstrakt wirken können.

Zu diesen gefährlichen Substanzen, die manchmal tödlich sein können, gehören: Quecksilber (in hohen Dosen in mehreren Grippeimpfstoffen), menschliches Blut (insbesondere Albumin, das aus Abtreibungen gewonnen wird), tödliche Schweineviren namens Circovirus (in Rotateq-Rotavirus-Impfstoffen enthalten), Blut von Adlern und Hunden, infizierte Nierenzellen von grünen Affen, Sucralose (ein künstlicher Süßstoff), Mononatriumglutamat (MSG), Blut von Kühen und Hühnern, Eier und Milchprodukte, Antibiotika, Erdnussöl (das Rückstände hinterlassen und zu tödlichen Erdnussallergien führen kann), Latex (aus Nadelkappen und Flaschenverschlüssen, die mit den Nadeln in Kontakt kommen), Aluminium und vieles mehr.