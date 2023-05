Können Sie mehr als 5 ungeimpfte Amish nennen, die an COVID gestorben sind? Warum eigentlich nicht? Sie „sollen“ doch in Scharen sterben!

Die Amish haben sich nicht abgeschottet, sozial distanziert, maskiert oder geimpft. Es war alles wie immer. Nur wenige starben. Ich habe 2.500 Dollar für jeden geboten, der mehr als 5 Amish nennen kann, die gestorben sind. Keiner hat sich gemeldet. Nur Ausreden.

Zusammenfassung

Die traditionellen Amish lassen sich nicht impfen. Und sie sind eine eng vernetzte Gemeinschaft. Sie sind also die perfekte Placebo-Kohorte. Wir vergleichen einfach die Sterblichkeitsrate der ungeimpften Amischen mit der Sterblichkeitsrate der Menschen in derselben Gegend.

Kürzlich erfuhr ich, dass es in der ungeimpften Amish-Gemeinde in Lancaster, PA, mit mehr als 50.000 Einwohnern wahrscheinlich weniger als eine Handvoll Menschen gibt, die an COVID gestorben sind. Lancaster ist die größte amische Gemeinde in den USA.

Wow!

Wenn niemand auf der Welt mehr als 5 nicht geimpfte Amische nennen kann, die in Lancaster, PA, gestorben sind, dann bedeutet das, dass die gesamte Reaktion auf die Pandemie (Abriegelung, Schließung von Geschäften, Schließung von Schulen, Schließung von Kirchen, Tests, Maskierung, soziale Distanzierung, Vorschriften, keine Immunitätstests vor der Impfung und Impfungen) völlig unnötig und kontraproduktiv war. Huch!

Meine auf Twitter gepostete Herausforderung „Kannst du mir >5 nennen?“ ist also ein objektiver Test, der leicht zu gewinnen sein sollte, wenn die medizinischen Fachzeitschriften Recht haben, dass es eine Pandemie von Ungeimpften gibt.

Bisher konnte niemand mehr als 5 nicht geimpfte Amish-Personen in Lancaster, PA, nennen, die an COVID gestorben sind. Tatsächlich können sie niemanden nennen. Null.

Die Leute kamen nur mit Ausreden, verwiesen auf geimpfte Amische, die gestorben sind, dachten, ein Mennonit sei dasselbe wie ein Amischer usw. Die Liste der Ausreden war endlos. Die Zahl der in Frage kommenden Namen? Null.

Wenn Sie einen objektiven Beweis dafür suchen, dass unsere Gesellschaft umsonst zerstört wurde, dann ist meine Amish-Wette Ihr Beweis.

Die Amischen haben nichts getan, und ihre Zahl der Todesopfer war 30-mal niedriger als unsere. Sie haben so getan, als wäre nichts geschehen.

Werden wir von ihnen lernen? Auf keinen Fall.

Die CDC wird niemals eine Studie über die Amischen durchführen; das wäre zu peinlich für sie. Es würde der Welt zeigen, dass alles, was die CDC von uns verlangt hat, sowohl schädlich als auch unnötig war; es hat die Dinge verschlimmert. Und die Dinge, die die CDC nicht tun sollte? Nun, das ist es, was die Amish taten. Sie wissen schon; wie diese Pferdepaste.

Anstatt der WHO die Kontrolle über die nächste Pandemie zu überlassen, wäre es besser, wenn wir die Amish in die Verantwortung nehmen würden.

Die Quintessenz ist diese. Sie können Ihnen alle technischen Papiere der Welt vorwerfen, um zu erklären, dass die Amischen in Scharen sterben, aber wenn sie nicht einmal die Namen von mehr als fünf ungeimpften Amischen nennen können, die seit Beginn der Pandemie in Lancaster, PA, an COVID gestorben sind, sollten Sie ihnen sagen, wo sie sich ihre „wissenschaftlichen Studien“ und ihre dummen Maßnahmen zur COVID-Minderung hinstecken können.

Das Video, das man gesehen haben muss

Hier finden Sie den nötigen Hintergrund. Es ist ein kurzes 5-Minuten-Video mit Sharyl Attkisson.

Amish Covid | Full Measure



No excess death in Amish community from COVID!

Niemand in den Mainstream-Medien wird sich mit dieser Geschichte befassen, weil sie das Narrativ völlig aus den Angeln hebt. Sie zeigt, dass alle COVID-Eingriffe völlig unnötig waren! Die Amish kehrten im Mai 2020 zur Normalität zurück. Lesen Sie das noch einmal.

Die Amischen haben eine Herdenimmunität erreicht, bevor die Impfstoffe überhaupt verfügbar waren.

Bei ihnen gibt es auch keinen Autismus (es sei denn, die Person ist adoptiert) bei denjenigen, die sich der Impfung entziehen.

Selbst wenn der Impfstoff funktionierte und sicher war, gab es für sie einfach keinen Grund, sich impfen zu lassen, denn im Jahr 2020 waren bereits 90 % infiziert. Es ist unsinnig und kontraproduktiv, sich impfen zu lassen, wenn man bereits über eine natürliche Immunität verfügt. In den USA wurde uns jedoch gesagt, wir sollten uns impfen lassen, auch wenn wir uns von COVID erholt hätten. Das ist sehr dumm.

Wie haben sie so schnell eine Herdenimmunität erreicht? Sie taten das Gegenteil von dem, was die CDC empfahl; sie lebten ihr Leben normal und nahmen Medikamente wie Ivermectin, wenn sie krank wurden.

Heute, mehr als drei Jahre später, kann man immer noch nicht mehr als eine Handvoll Menschen finden, die an COVID gestorben sind.

Um den Leuten diesen Punkt zu verdeutlichen, biete ich der ersten Person, die mehr als eine Handvoll nicht geimpfter Amish findet, die während der gesamten Pandemie in Lancaster, PA, an COVID gestorben sind, 2.500 Dollar.

Lancaster, PA

Lancaster hat 500.000 und 50.000 unvaxxed Amish. Soweit ich weiß, starben nicht mehr als 5 an Symptomen, die auf COVID hindeuten, und diese Zahl könnte hoch sein. Soweit ich weiß, kann die tatsächliche Zahl auch bei 0 liegen; die beiden Namen, die mir vorliegen, stehen unter COVID-Verdacht.

Als ich zum ersten Mal von der amischen Gemeinde in Lancaster hörte, dachte ich sofort, dass ich einfach den nationalen Todesindex durchsuchen und den Anstieg der Todesfälle in Lancaster im Jahr 2021 mit denen in den umliegenden Bezirken im Jahr 2020 vergleichen könnte, und ich wüsste sofort, ob die Amischen eine niedrigere oder höhere Todesrate haben! Leider machen die unvaxxed Amish nur 10 % der Bevölkerung des Bezirks Lancaster aus, und die Todesfälle werden nicht nach dem vollständigen FIPS-Code aufgeschlüsselt; wenn das der Fall wäre, könnten wir die Analyse im Handumdrehen durchführen, indem wir die Gesamtmortalität von Salisbury mit der von Ephrata vergleichen. Ich war soooo nah dran!

Beim Herunterladen der 2,7 GB großen Sterbedaten für 2021 habe ich festgestellt, dass der Bezirk (und viele andere Felder) nicht angegeben werden. Das ist ihre Vorstellung von „Datentransparenz“.

Es ist, als ob sie nicht wollen, dass man die Wahrheit erfährt. Können Sie sich das vorstellen?! Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es einen Grund gibt, wenn sie die Daten versteckt halten müssen.

So kann man die Sterberaten in Lancaster, PA, nicht mit denen der umliegenden Bezirke vergleichen, weil es zu viel Rauschen gibt. Verdammt. Ich war soooooooo nah dran.

Aber als ich hörte, dass es während der gesamten Pandemie weniger als 5 COVID-Todesfälle bei 50.000 Menschen gab, wusste ich, dass ich einen Gewinner hatte.

Ein einfacher, objektiver Test, den niemand bestehen kann, beweist, dass all die Dinge, die wir tun sollten, die Situation um das 30-fache verschlechtert haben.

Meine 2.500-Dollar-Herausforderung, uns >5 Namen zu nennen

Es gab mindestens zwei völlig ungeimpfte Amische, die in Lancaster, PA, an COVID gestorben sind. Aber soweit ich weiß, sind es nicht mehr als 5. Dieser Wettbewerb kann also theoretisch gewonnen werden (da niemand perfektes Wissen hat). Es gibt keinen Trick. Jeder vernünftige Beweis ist akzeptabel (z. B. verbürgen sich ihre amischen Nachbarn dafür, dass sie nicht geimpft wurden). Wenn die Schwelle bei 2 Todesfällen läge, würde ich selbst gewinnen. Aber ich konnte nicht mehr als 5 völlig ungeimpfte Amish finden, die die unten aufgeführten Wettbewerbskriterien erfüllen:

It's very simple to prove that the US response to COVID was completely inept. There are >50,000 unvaccinated Amish in Lancaster, PA. I will pay $2,500 to the first person who can prove there were more than 5 of them who died from COVID from 2020 to the present.

Diese Zeitung konnte keine amischen COVID-Todesfälle in Lancaster, PA, finden.

Beendigung des Angebots

Das Gewinnspiel endet am 30. Mai 2023, und ich werde die beiden mir bekannten Namen veröffentlichen, um zu beweisen, dass es möglich war zu gewinnen, wenn es mehr Todesfälle gab.

Die Ausreden

Ich habe alles, außer Namen. Niemand hat einen einzigen Namen genannt. Sie können den gesamten Twitter-Thread hier lesen. Sie verwiesen mich auf verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen, in denen behauptet wurde, dass Ungeimpfte eher an COVID sterben würden, dass die Amischen in Scharen sterben würden usw. Wenn eines dieser Papiere wahr wäre, könnten sie meinen Wettbewerb leicht gewinnen. Eine Person wies mich auf eine alleinstehende mennonitische Frau hin, die gestorben war, und forderte, ich solle zahlen. Sie können die Antworten lesen und werden den Kopf schütteln.

Einige sagten, sie könnten die Namen der Verstorbenen nicht nennen, weil das eine Verletzung des HIPAA wäre. Interessant! Haben Sie schon einmal einen Nachruf in der Zeitung gesehen, bei dem der Name aus Gründen des medizinischen Datenschutzes unkenntlich gemacht wurde? HIPAA gilt nur, wenn es sich bei der Person um einen ihrer Patienten handelt und der Patient ihnen im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit medizinische Informationen gegeben hat. Soviel ich weiß, hat keiner dieser Leute behauptet, die Amish zu behandeln.

Das ist alles Blödsinn. Sie brauchen nur zum Telefon zu greifen und mit ihren amischen Freunden zu sprechen und zu sagen: „Hey, kennt ihr jemanden, der nicht geimpft wurde und an COVID gestorben ist?“

Das habe ich getan, aber ich habe nur 2 Namen bekommen.

Das Ganze sollte von der Tatsache ablenken, dass sie nicht mit mehr als 5 Namen aufwarten können, weil nicht mehr als 5 Amische an COVID gestorben sind. Das ist unausweichlich.

Meine Lieblingsantworten

Dies ist der Gewinner. Er hat 50 % mehr Aufrufe als mein Haupt-Tweet!

Hier sind einige andere:

Ihr nächster Schritt ist die Verabschiedung eines Gesetzes, das dem Gesundheitsministerium befiehlt, alle Amischen mit mehr als 70 Impfstoffen auf einmal zu impfen, um Amerika sicher zu machen: „Es ist für das Allgemeinwohl.“

Dieser nächste Kommentar ist ein wenig ironisch gemeint:

Schauen Sie in einem Tag wieder vorbei, um zu sehen, was Andrews Freunde ihm erzählt haben:

Anmerkungen der Twitter-Gemeinschaft

OK, wenn es also so viele überzählige Todesfälle gibt, wie kommt es dann, dass niemand mehr als ein paar Leute in der nichtvaxxierten Amish-Gemeinschaft kennt, die an COVID gestorben sind?

Genau das möchte ich wissen!

Man kann nicht beides haben

Die Amischen haben im März 2021 eine Herdenimmunität erreicht. Wenn es also eine Publikation gibt, in der behauptet wird, dass es im März 2021 und darüber hinaus zu einem Übermaß an Todesfällen gekommen ist, können wir das jetzt als Beweis dafür anführen, dass die Impfstoffe nicht funktionieren. Der Grund dafür ist einfach: Die Amischen sind der bestmögliche Fall“: Sie wurden 2020 vollständig geimpft“. Wenn also behauptet wird, dass es im Jahr 2021 mehr Todesfälle gab, bedeutet das, dass die Impfstoffe (die schlechter sein müssen als die natürliche Immunität) noch schlechtere Ergebnisse haben werden.

Dies ist ein sehr einfacher, objektiver Test, den jeder auf der Welt sofort verstehen kann: Nennen Sie einfach mehr als 5 völlig unvaxxierte Amish-Leute, die während der Pandemie in Lancaster, PA, an COVID gestorben sind.

Das kann doch nicht so schwer sein. Schließlich hat die medizinische Fachliteratur bewiesen, dass sie in Scharen gestorben sein müssen, mit Leichen, die sich am Straßenrand stapelten, und langen Warteschlangen vor dem Leichenschauhaus.

Wenn ich gewinne, zeigt das, dass ich die ganze Zeit Recht hatte und die medizinische Gemeinschaft im Unrecht war. Und es zeigt auch, dass Tausende von Papieren, die in der von Experten begutachteten Literatur veröffentlicht wurden und die COVID-Interventionen unterstützen, ebenfalls falsch waren.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Geld sicher ist und die ganze Sache umsonst war.

Versuchen Sie das mit Ihren blauäugigen Freunden… machen Sie eine Wette…. eine Möglichkeit für sie, Geld zu verdienen und Ihnen das Gegenteil zu beweisen.

Selbst wenn ich verliere und es 6 Amish-Tote gibt, hatten die Amish, die nicht geimpft haben, eine 30-mal niedrigere Todesrate als wir, nachdem wir das Land auf den Kopf gestellt hatten.

Dieser Wettbewerb beweist einen wichtigen Punkt: All diese Maßnahmen waren völlig unnötig, wir haben unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft umsonst zerstört, wir haben die Bildung unserer Kinder um Jahre zurückgeworfen, ohne dass sie davon profitiert haben, die medizinische Gemeinschaft ist unfähig, die CDC, die FDA und die NIH sind unfähig, und wir sollten Biden oder den Mitgliedern des Kongresses nicht vertrauen, die die ganze Sache mitgemacht haben, während die Leute „Stopp“ schrien. Mit wenigen Ausnahmen (wie Senator Ron Johnson und Kongressabgeordneter Bill Posey und einige andere) ist keiner von ihnen daran interessiert, sich die Möglichkeit anzuhören, dass sie falsch liegen könnten.

Dies alles geschah, weil die Stimmen der Vernunft zum Schweigen gebracht wurden. Freie Meinungsäußerung, Debatte usw. wurden zum Fenster hinausgeworfen. Jeder Arzt, der sich dem „Konsens“ widersetzte, geriet in Vergessenheit.

Die führenden Politiker Amerikas müssen aufhören, auf die Leute zu hören, denen sie vertrauen, und anfangen, auf die Leute zu hören, die sie als „Fehlinformationsverbreiter“ bezeichnen. Sie haben es völlig falsch verstanden.

Man sollte der CDC, den Mainstream-Medien oder den Mitgliedern des Kongresses nie wieder vertrauen, bis sie ihre Fehler eingestehen, schwören, nie wieder Zensur zu unterstützen, und immer den Menschen auf beiden Seiten eines Themas zuhören, bevor sie eine Entscheidung treffen.